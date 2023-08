Andrew and David Morgan-Harrison now have identical 100m PBs

BE FIT TODAY TRACK ACADEMY OUTDOOR SERIES, Lee Valley, August 20



Andy Morgan-Harrison, the 2020 British 200m champion, ran a PB 10.24 in an 100m heat and then in the very next race his younger brother David ran a wind-assisted 10.25 compared to his legal PB, which is also 10.24 and also set this year.

Mixed events: 60: r3 (-0.4): 1 A Cambridge (Glouc, U13W) 8.25; 2 E Quartey (BFTTA, U13W) 8.37. r5 (1.9): 1 A Mcleod (BFTTA, U15W) 7.63; 3 G Edwards (Lon Hth, U13) 7.93. r6 (0.8): 1 C Christian (R&N, M40) 7.80; 2 A Monk (R&N, M45) 7.84. r7 (0.8): 2 N Burrell (Croy, U15) 7.35. r8 (2.6): 1 J Nwawulor (Harrow) 6.74; 2 J Ogunfemi (Cov) 6.95; 4 M Nnatuanya (BFTTA, U20) 7.02; 7 P Spencer-Simms (B&B, U13) 7.69. 150: r2 (0.6): 1 E Boygle (S’end, U13W) 20.30. r3 (1.8): 5 R Waters (E&E, W55) 22.88. r5 (1.8): 2 N Graham (NEB, U15) 16.96. 400: r1: 2 E Bonnett (Yeov O, W35) 58.84; 7 A Day (Lon Hth, M65) 67.95. r2: 1 S Clarke (C&C) 48.48; 2 T Adeyeye (E&H) 48.76; 6 F Agyapong (NEB, W) 52.57. 600: 2 V Nutakor (NEB, M35) 1:22.15; 3 P Howard (B&H, M40) 1:27.32; 5 K Bryan (B&B, U13W) 1:41.42

Men: 100: A1 (1.3): 1 R Alibhai (Harrow, U13) 12.75. A2 (1.6): 1 D Ezaema-Riok (Harl, U15) 11.02; 2 N Graham (NEB, U15) 11.31; 3 N Burrell (Croy, U15) 11.38; 4 J Williams (Harrow, U15) 11.48; 6 P Spencer-Simms (B&B, U13) 12.51. A5 (2.2): 1 L Lo (TVH, U17) 10.81; 2 K Masukume (Der, U17) 10.96; 2 A Fatoki (BFTTA, U17) 10.96; 5 I Okwudi (BFTTA, U17) 11.10. A6 (2.2): 1 A Tugwell (Card Arch, U17) 10.66; 2 D Williams (BFTTA, U17) 10.70; 3 D Bhatti (Glouc, U17) 10.80; 4 Z Azabdaftery (Harrow, U17) 10.81; 6 P Ogbonmwan (BFTTA, U17) 10.97; 7 A Avis (Bath, U17) 11.10. A7 (1.2): 1 P Costelloe (IRL) 10.66; 2 A Dyer-Stott (H’gate, U20) 10.70. A8 (2.1): 1 J Campbell (WG&EL) 10.69. A9 (1.4): 6 M Collins (Soton, M50) 12.20. A10 (1.1): 7 D Scott (SHS, M50) 11.72. A13 (1.7): 1 D Obeng (Lough S) 10.57; 2 S Ige (Belg) 10.71. A14 (1.1): 1 W Dean (N’pton) 10.52; 2 T Ogunkanmi (NEB) 10.57; 3 D Ogali (Harrow) 10.66; 4 O Grant (Harrow) 10.71. A15 (2.1): 1 S Awuah 10.24; 2 R Akinyebo (BFTTA) 10.36; 3 J Williams (Harrow) 10.38; 4 J Hanson (Woking) 10.43; 5 B Snaith (NEB) 10.52; 6 S Onigbanjo (WG&EL) 10.61; 7 A Da Silva (Card) 10.70. A16 (2.1): 1 D Morgan-Harrison (KuH) 10.25; 2 S Safo-Antwi (E&H) 10.35; 3 J Nwawulor (Harrow) 10.37; 4 Z Plummer (SB) 10.43; 5 K Aiken (SB) 10.50; 6 A Morgan-Harrison (KuH) 10.51; 7 O Isaac (WG&EL) 10.63. B2 (0.4): 2 R Alibhai (Harrow, U13) 12.56. B3 (0.6): 1 M Collins (Soton, M50) 12.09. B6 (1.0): 1 J Williams (Harrow, U15) 11.37. B7 (2.3): 1 N Burrell (Croy, U15) 11.15; 3 N Graham (NEB, U15) 11.28. B8 (4.0): 1 A Avis (Bath, U17) 10.94; 3 I Okwudi (BFTTA, U17) 11.03; 7 S Lawson (Bas, U17) 11.20. B9 (1.0): 2 D Ezaema-Riok (Harl, U15) 10.89. B10 (2.9): 1 U Herbert (BFTTA) 10.62; 2 S Singh (E&H) 10.65; 3 J Ogunfemi (Cov) 10.67; 7 A Fatoki (BFTTA, U17) 10.88; 8 K Masukume (Der, U17) 10.91. B11 (1.0): 1 J Arthur (BFTTA, U20) 10.76; 3 L Lo (TVH, U17) 10.87; 5 Z Azabdaftery (Harrow, U17) 11.00; 6 P Ogbonmwan (BFTTA, U17) 11.01; 7 D Bhatti (Glouc, U17) 11.02. B12 (1.0): 1 J Campbell (WG&EL) 10.61; 2 D Ogali (Harrow) 10.65; 3 P Costelloe (IRL) 10.65; 4 A Dyer-Stott (H’gate, U20) 10.65; 6 A Tugwell (Card Arch, U17) 10.82. B13 (1.4): 1 A Morgan-Harrison (KuH) 10.24; 2 T Ogunkanmi (NEB) 10.42; 3 K Aiken (SB) 10.44; 4 D Obeng (Lough S) 10.46; 5 B Snaith (NEB) 10.50; 6 O Isaac (WG&EL) 10.53; 7 S Onigbanjo (WG&EL) 10.54. B14 (2.9): 1 D Morgan-Harrison (KuH) 10.17; 2 R Akinyebo (BFTTA) 10.19; 3 S Safo-Antwi (E&H) 10.21; 4 J Williams (Harrow) 10.31; 5 J Nwawulor (Harrow) 10.38; 6 Z Plummer (SB) 10.39; 7 J Hanson (Woking) 10.40. 200: r10 (1.6): 1 R Glave (Croy) 20.73; 2 D Morgan-Harrison (KuH) 20.78; 3 B Snaith (NEB) 20.88; 4 K Aiken (SB) 21.05; 5 R Nasir Taib (Unknown) 21.26; 6 J Kalala (NEB) 21.59. r2 (2.9): 1 D Ezaema-Riok (Harl, U15) 22.72. r4 (1.4): 1 D Williams (BFTTA, U17) 21.67; 3 K Obeng (BFTTA, U17) 22.04; 4 A Fatoki (BFTTA, U17) 22.09. r5 (1.4): 4 M Coogan (E Ches, M50) 23.56; 6 S Callister (Sale, M35) 23.79. r6 (2.8): 1 T Ogunkanmi (NEB) 20.86; 2 J Campbell (WG&EL) 21.29; 3 O Williams (Bir) 21.41. r7 (1.3): 1 W Dean (N’pton) 21.10; 2 E Agyare (E&H) 21.12; 3 Z Plummer (SB) 21.27; 4 P Costelloe (Dooneen AC) 21.52; 5 K Awe (Inv EK) 21.52. r8 (1.3): 1 J Williams (Harrow) 20.80; 2 R Akinyebo (BFTTA) 20.83; 3 D Putnam (B&B) 20.94; 4 B Higgins (Shef/Dearn) 21.17; 5 P Shand (Bir) 21.30



Women: 100: A1 (-0.2): 1 E Quartey (BFTTA, U13) 13.18. A4 (1.4): 1 O Abbas (BFTTA, U20) 12.13; 2 A Mcleod (BFTTA, U15) 12.13. A6 (0.3): 4 L Amos (Walton, W45) 13.04. A8 (1.0): 1 M McIntosh (Harrow, U20) 11.68; 2 N Desir (Card Arch, U17) 11.78; 3 K Mayindu (Be Fit Today Track Academy) 11.86; 4 S Griffiths (Bir) 11.98; 5 L Tallon (Ton, U20) 12.16; 7 T Rizzo (Herts P, U17) 12.22. A9 (1.4): 1 G Akpe-Moses (Bir) 11.58; 2 L Evans (B&B) 11.58; 3 D Walker (Bir) 11.66; 4 A Babalola (WSEH) 11.71; 5 M Scott (Ireland) 11.76; 6 R Miller (TVH) 11.81; 7 D Lago (Mil K, U20) 12.02. B1 (0.9): 1 L Evans (B&B) 11.49; 2 M McIntosh (Harrow, U20) 11.52; 3 D Walker (Bir) 11.62; 4 G Akpe-Moses (Bir) 11.63; 5 M Scott (Ireland) 11.67; 6 R Miller (TVH) 11.70; 7 A Babalola (WSEH) 11.71; 8 N Desir (Card Arch, U17) 11.73. B2 (0.0): 1 D Lago (Mil K, U20) 11.93; 2 K Mayindu (Be Fit Today Track Academy) 11.94; 3 S Griffiths (Bir) 11.98; 4 O Abbas (Be Fit Today Track Academy, U20) 12.11; 5 A Ellis (E&H) 12.15; 6 L Tallon (Ton, U20) 12.24; 7 T Rizzo (Herts P, U17) 12.27; 8 A Mcleod (BFTTA, U15) 12.38. B5 (2.3): 1 L Amos (Walton, W45) 12.79; 4 E Quartey (BFTTA, U13) 12.98. 200: r1 (0.9): 1 A Cambridge (Glouc, U13) 27.25. r2 (2.6): 1 E Quartey (BFTTA, U13) 27.20. r5 (1.3): 4 T Bezance (Soton, W55) 31.13; 5 R Waters (E&E, W55) 31.34; 6 E Caux (Bedford & County AC, W65) 32.20. r6 (1.5): 4 L Boland (E&E, W40) 26.10; 5 L Amos (Walton, W45) 26.11. r7 (2.9): 1 N Harrison (Stock H) 24.16. r8 (1.4): 1 L Evans (B&B) 23.32; 2 S Banjo (NEB) 23.78; 3 M McIntosh (Harrow, U20) 24.01; 4 C Wingfield (Card) 24.37

BOURNEMOUTH JUMPS FESTIVAL, Bournemouth, August 20

Jude Bright-Davies, Britain’s top-ranked triple jumper in 2023 with 16.28m, jumped a wind-assisted 16.21m, a distance further than 12 of the Budapest qualifying competitors achieved where it was notable that only one athlete bettered the World Athletics qualifying standard.

Men: PV: 1 D Pearson (W’borne, M55) 2.90. LJ: 1 J Lelliott (Harrow) 7.36/3.1; 2 O Anochirionye (TVH) 7.23/3.9; 3 P Sylla (B’mth) 7.16/3.4; – P Sylla (B’mth) 7.13/2.0; 4 T Alexanderson (Bir) 7.08/3.4; – O Anochirionye (TVH) 7.06/2.0; 8 L Sinnott (B’mth, M40) 6.31/2.5. TJ: 1 J Bright-Davies (TVH) 16.21/3.2 (15.95/1.3); 2 D Igbokwe (WSEH) 15.36/2.9 (15.31/2.0)

Women: LJ: 1 A Hopkins (Oxf C) 6.12/2.5; 2 L Thompson (E&H) 6.01/2.2; 3 B Ironside (B’mth) 5.79/4.3; 4 M Jackson (TVH) 5.66/4.2. TJ: 1 M Jackson (TVH) 12.41/2.1; 2 K Kenmochi (Sutt) 12.31/3.8; – K Kenmochi (Sutt) 12.18/1.5; 3 R Otaruoh (TVH, U20) 12.12/3.9; – R Otaruoh (TVH, U20) 11.96/1.3; – M Jackson (TVH) 11.88/0.9

MIDLAND COUNTIES LEAGUE DIVISION 1, Rugby, August 19



Men: 400: B: 1 N Saeed (R&N, U20) 49.33. 1500: A: 5 S Long (Notts, M45) 4:27.52. 5000: A: 1 J Comerford (R&N, U20) 15:28.54; 4 T Hartley (Notts, M55) 16:01.86. C: 3 M Eustace (C&S, M60) 18:56.37. 400H: A: 1 J Faulds (R&N) 54.83. 2000SC: A: 1 J Stolberg (BRAT) 6:22.62; 3 D Wilde (C&S, M55) 7:54.03. B: 1 J Mower (Glouc, M55) 7:49.85. 4×400: 1 R&N 3:17.79. HJ: A: 1 H Whyley (Notts) 2.00. TJ: A: 1 J Townley (Glouc) 14.43/-2.6. SP: A: 1 G Winter (Glouc) 15.14; 3 R McKenna (R&N, M45) 11.25. DT: A: 1 G Winter (Glouc) 42.42. HT: A: 3 M Roberts (C&S, M60) 30.86. JT: A: 1 M Pamphile (R&N) 56.35

Women: 100: A (-2.1): 1 S Barrett (R&N, U17) 12.38; 2 N Foster-Jones (BRAT, U17) 12.50. 200: A (-2.8): 1 S Barrett (R&N, U17) 25.35. 400: A: 1 E McIntosh (B&W, U17) 57.24; 2 E Ruddock (R&N, W45) 61.51. 800: B: 1 K Roy (B&W, W35) 2:22.55; 3 V Browning (C&S, W50) 2:36.19. 1500: A: 3 T Hinxman (Glouc, W50) 5:29.28. 100H: A (-3.1): 1 Z Lucas (Notts) 14.63. HJ: A: 1 D Arulanandam (Notts) 1.68; 2 L Bailey (B&W, U20) 1.65. B: 1 E Lyons (Notts, W35) 1.50. PV: A: 1 E Lyons (Notts, W35) 3.25. LJ: A: 1 P Ngouopou (Glouc) 5.74. TJ: A: 1 P Ngouopou (Glouc) 12.35/-1.7; 2 D Arulanandam (Notts) 11.32/-1.7. DT: A: 1 E Bue (Glouc) 41.18; 2 G Pollard (R&N, U20) 39.35. HT: A: 1 A Crossdale (Notts) 56.06; 2 E Thrall (Glouc) 44.44; 3 C Bowers (R&N, U20) 43.32. B: 1 P Bean (Notts) 51.34. JT: A: 1 K Davies (Glouc) 37.05; 3 A Kerr (B&W, W40) 29.47. B: 3 E Katsogianni (R&N, W55) 23.87

NORTHERN TRACK & FIELD LEAGUE

EAST PREMIER, Rotherham, August 19

Men: 200: A (-1.5): 1 A Spour (Linc W, M40) 23.41. 400: A: 1 R Shipley (York) 48.79. 800: A: 1 L Parker (Roth, U20) 1:55.04. 400H: A: 1 T Grantham (Shef/Dearn, M40) 57.93. HJ: A: 1 K Walker (Shef/Dearn) 2.05; 5 L Ramm (Linc W, M50) 1.65. B: 1 J Heath (Shef/Dearn) 2.05. PV: A: 1 W Lane (Shef/Dearn, U20) 4.80; 3 A White (Linc W, M50) 3.00. B: 1 R May (Shef/Dearn, U17) 4.00; 3 F Chapman (Linc W, M50) 2.80. LJ: A: 5 M Keeler (Wake, M45) 5.35. B: 2 L Ramm (Linc W, M50) 5.63. SP: A: 1 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 13.90. DT: A: 1 E Abara (KuH) 48.49; 2 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 45.93; 3 C Bainbridge (GAC) 41.77; 4 H Maslen (Ilkley) 41.77. HT: A: 1 C Bainbridge (GAC) 50.66. JT: A: 1 O Wright (York) 55.33



Women: 100: A (-0.4): 1 O Akande (Linc W, U17) 12.14. 200: A (-1.0): 1 O Akande (Linc W, U17) 24.73. 400: A: 3 C McCloy (Roth, U17) 59.50. 800: A: 2 E Inch (Shef/Dearn, U20) 2:13.95. 1500: A: 2 I Barwell (Linc W, U20) 4:39.92; 3 G Brown (Shef/Dearn, U17) 4:43.40. 3000: A: 1 K Wood (York) 9:56.31. B: 1 J Blizard (Roth, W45) 10:29.00. 4×400: 1 Shef/Dearn 4:07.43. HJ: A: 1 C Coates (Shef/Dearn, U20) 1.70. PV: A: 1 H Fox (Linc W, W45) 2.30. LJ: B: 3 D Timmis (Linc W, W60) 3.64. TJ: A: 2 L Whyke (Wake, W40) 10.04. SP: A: 1 E Kynoch (Shef/Dearn, U20) 11.29; 3 H Adams (KuH) 11.09. DT: A: 1 H Broadbridge (KuH) 41.50; 2 C Rimmer (Shef/Dearn) 38.86. B: 1 H Adams (KuH) 40.44. HT: A: 1 H Broadbridge (KuH) 52.27. B: 1 S Robinson (KuH) 48.40

WEST PREMIER, Stretford, August 19



Men: 400: A: 1 T Hunter (Sale) 48.97; 5 A Parker (W Ches, M45) 55.60. 110H: A (-3.2): 1 A Parkinson (Sale) 15.70. 4×100: A: 1 Sale 42.79. 4×400: A: 1 Sale 3:24.85; 2 Traff 3:26.43; 3 B’burn 3:27.22. HJ: A: 1 S Ebonine (Sale) 2.00; 2 R Corrin (Manx, U17) 1.95. PV: A: 2 D Darroch (Wirr, M55) 3.00; 5 I Scholes (Traff, M65) 2.60. B: 1 A Ashurst (Sale, M55) 3.10. TJ: A: 1 E Odubanjo (Sale) 13.69. SP: A: 1 C Uzoigwe (Traff, U20) 13.80; 2 K Benissad (Sale) 13.45. DT: A: 2 K Benissad (Sale) 42.42. B: 2 R Bate (Traff, M40) 37.09. HT: A: 1 A Kent (B’burn) 48.91; 2 J Flitcroft (Traff) 46.83; 4 D McKay (W Ches, M40) 41.45. B: 1 R Bate (Traff, M40) 46.60. JT: A: 1 D McKay (W Ches, M40) 45.48

Women: 100: A (-2.6): 1 N Le’Gall (Wirr, U17) 12.30. B (-5.3): 2 N Adusei (Leeds C, W40) 13.57. nsA (-0.6): 1 C Agwu (Traff, W40) 13.31. 200: A (0.0): 1 N Le’Gall (Wirr, U17) 24.87. 400: A: 1 H Mason (Sale, U20) 57.67. 800: A: 1 E Bartalotta (Salf, U17) 2:12.46. 3000: A: 5 A Chinoy (Sale, W50) 11:24.01. 100H: A (-4.1): 1 F Dockerty (Sale, U20) 15.20. 4×400: 1 Sale 4:01.56. PV: A: 1 S Wilkinson (Sale, U20) 3.10. LJ: A: 1 S Jones (Sale, U20) 5.58. SP: A: 1 S Thompson (Sale) 15.16; 2 J Bate (Traff, W40) 9.56. B: 1 A Amadin (Sale, U20) 13.29; 2 K Buckley (Traff, W40) 9.50. DT: A: 1 A Amadin (Sale, U20) 40.75; 2 T Fayle (Manx) 36.27; 3 S Henton (B’burn, W50) 34.85; 4 J Bate (Traff, W40) 34.73. HT: A: 1 J Richardson (Sale, U20) 44.23; 4 J Bate (Traff, W40) 38.

SOUTHERN ATHLETICS LEAGUE DIVISION 1, Brighton, August 19



European under-20 javelin bronze medallist Michael Allison threw 65.54m.

Men: 100: A: 2 L Francis (WSEH, U17) 11.1. B: 1 T Hawkins (B&H) 10.7; 2 J Hawkes (WSEH, U17) 10.9. ns4: 2 B Steene (B&H, M60) 13.2; 5 V Novell (Soton, M75) 15.2; 6 G Lustig (B&H, M75) 16.6. 200: ns1: 5 M Louise (WSEH, M40) 23.8. ns4: 3 B Steene (B&H, M60) 26.7; 6 G Lustig (B&H, M75) 33.6. 400: A: 1 J Higgins (Soton) 48.6; 5 D Awde (Woking, M35) 51.4. 800: A: 1 A Riley (B&H, U20) 1:55.3. ns: 1 P Howard (B&H, M40) 2:04.3. 5000: A: 1 M Cattini (Harrow, U17) 15:35.8. B: 1 H Lupton (Charn, M35) 15:43.6. 110H: A: 1 P Moreno (WSEH) 15.9. B: 1 M Louise (WSEH, M40) 16.3. 400H: A: 1 D Benjamin (WSEH, M35) 54.8; 2 M Schopp (Harrow) 55.2; 3 D Awde (Woking, M35) 56.1; 4 S Yell (B&H, U20) 57.2. 2000SC: A: 1 M Grindrod (B&H) 6:11.9; 2 D Titcomb (Harrow) 6:25.3. 4×100: 1 Harrow 43.3. HJ: A: 1 A Jones (Soton) 2.00; 3 D Calvey (B&H, U17) 1.95. B: 1 T Nichols (Harrow, M35) 1.90; 3 K Kazemaks (Woking, M35) 1.70. PV: A: 1 J West (Harrow) 4.40; 2 T Splain (WSEH, U20) 4.20. B: 2 D Awde (Woking, M35) 3.50. ns: 1 J Staunton (WSEH, U20) 4.10. LJ: A: 1 K Kazemaks (Woking, M35) 6.01. TJ: A: 1 L Goffin (B&H) 13.51. SP: A: 1 A Lockhart (Harrow) 15.46; 2 J Douglas (Soton) 14.09. DT: A: 1 J Douglas (Soton) 49.06. ns: 1 J Drzewiecki (Brack, M65) 35.17. HT: A: 1 L Norris (WSEH) 46.57; 4 P Kelly (Woking, M55) 33.20. JT: A: 1 M Allison (WSEH, U20) 65.54; 2 J Dibble (Yeov O) 55.98. B: 1 D Sketchley (Harrow, M45) 53.81

Women: 100: ns1: 4 E Fry (Soton, W40) 12.9; 6 S Loades (Brack, W50) 13.7. 1500: B: 1 J Heller (WSEH, U17) 4:44.9. 5000: A: 1 C Firth (WSEH, W35) 18:03.4. 100H: B: 2 J Machin (B&H, W50) 16.6. 400H: A: 1 L Clifford (Soton) 60.6. B: 3 S Loades (Brack, W50) 72.6. 1500SC: ns: 1 D Yelling (B&H, U17) 5:27.5. 4×100: 1 WSEH 49.2. HJ: A: 1 J Machin (B&H, W50) 1.58. PV: A: 1 M Bailey (Harrow) 3.80; 2 L Jervis-Allan (WSEH, U17) 3.40; 3 B Hanley (Soton, U17) 2.70. LJ: A: 4 E Fry (Soton, W40) 4.92. TJ: A: 1 M Woodley (WSEH, U17) 11.26; 2 J Boachie (Harrow, U20) 11.06. B: 1 J Machin (B&H, W50) 10.39. SP: A: 1 M Nwawulor-Kazemaks (Harrow) 12.18; 2 J Hodge-Spencer (WSEH) 11.72; 3 E Gatrell (Woking, W45) 11.51; 4 J Machin (B&H, W50) 9.31. DT: A: 1 S Hewitt (B&H, W45) 33.84; 2 E Gatrell (Woking, W45) 32.22; 3 A Thomas (Harrow, U17) 31.44. HT: A: 1 F Brennand (B&H, U20) 42.91; 2 J Smith (WSEH, W55) 34.73; 3 E Gatrell (Woking, W45) 34.13. JT: A: 1 R Wall (B&H, U20) 42.01; 2 F Witheat (WSEH) 39.00; 3 F Baulk (Woking) 36.93

ALDERSHOT, FARNHAM & DISTRICT OPEN MEETING, Aldershot, August 16



Lucy Elliott set a UK W55 3000m record of 10:08.58.

Mixed events: 200: r5: 1 G Sikora (Brack, U15W) 24.82; 2 E Brindle (Win, U17W) 24.84. 1500: r3: 6 P Guest (AFD, U13W) 4:54.20; 7 K Miyazaki (AFD, M60) 4:55.26. r4: 9 V Gill (Win, W40) 4:55.34. r5: 3 K Pye (AFD, U17W) 4:29.10. r6: 3 J Quinlan (AFD, M35) 4:08.47; 7 H Maclean (AFD, M40) 4:13.58; 10 A Lewis (Soton, M40) 4:18.36; 16 M Symes (AFD, M50) 4:23.49; 17 S Cooper (AFD, M50) 4:32.51. r7: 2 J O’Connell (AFD, U20) 3:55.53. 3000: r1: 3 T Booth (G&G, M55) 9:56.37; 4 E Powell (Abing, U17W) 9:56.42; 6 J Robertson (Newb, U20W) 10:07.86; 7 L Elliott (Win, W55) 10:08.58; 10 E Hudson (G&G, U17W) 10:23.74; 11 P Evans (Poole, U15W) 10:50.70. r2: 1 O Smith (AFD, U17) 8:57.70; 5 A Whitwam (Morp, M45) 9:25.33; 8 J Hodder (Wirr, W) 9:29.18; 9 L Hall (AFD, W) 9:29.69; 10 K Hughes (AFD, W) 9:32.62; 11 K Estlea (AFD, W) 9:35.20; 12 S Monk (G&G, W) 9:40.13. 2000W: 1 A Jennings (AFD, W) 9:20.96. SP: 1 J Wadman (B&H) 14.13. SP: 1 A Leiper (AFD, M60) 13.35. JT: 1 L Angell (Team K) 53.90. JT: 2 K Baker (B&H, M60) 35.48. JT: 1 M Desborough (W’borne, U13W) 29.25

BMC REGIONAL RACES, Eltham, August 16



Men: 800: A:1 J O’Hara (Bexley) 1:52.41. B: 5 O Nagalingam (St Alb, U15) 1:56.81. C: 2 J Hunt (Ton, U17) 1:59.76; 4 C Loudon (Camb H, M35) 2:01.70; 5 L Carlin (St Alb, U15) 2:03.86; 6 P Howard (B&H, M40) 2:04.07. 1500: A: Z Seddon (Brack) 3:48.59; 6 A Hudson (Sutt, U20) 3:55.58; 11 M Cummings (Herne H, M35) 4:02.06; 13 J Scanes (B&B, U15) 4:02.25. 5000: A: 1 J Shelley (SB) 14:28.39; 2 C Brisley (NEB) 14:33.95; 4 J Prendergast (Ton, U20) 15:25.25

Mixed events: 800: D: 3 R McClay (Brack, W) 2:05.60; 8 A Haines (Phoe, M55) 2:11.88. E: 2 S Atkinson (Phoe, M55) 2:11.79; 7 W Odele (Camb H, M55) 2:19.16. 1500: B: 1 C Lill (Bas, U17) 4:01.50; 2 F Rowe (Have, U15) 4:02.97; 10 G Bell (SB, W) 4:09.18. C: 3 J Hill (B&B, U15) 4:11.44; 10 M Squibb (B&B, W) 4:26.09. D: 1 H Dixon (Camb H, W) 4:25.32; 3 O Forrest (B Beagles, U15W) 4:31.62; 5 R Le Fay (Hast, U17W) 4:33.69

CAMBRIDGE HARRIERS TRACK & FIELD NIGHTS, Eltham, August 16



In her first 800m for a year, Clare Elms went top of the UK W55 800m rankings with a 2:32.19 clocking.

Mixed events: 400: r2: 3 J Wellings (Camb H, U15) 54.37. r3: 1 I Jegede (Camb H, U15) 53.51; 2 E Olaleye (Camb H, U15) 54.53; 3 T Ravenscroft (Camb H, U15) 56.28; 4 C Kelly-Gordon (B&B, U20W) 57.20. 800: r2: 10 C Ridley (Col H, M60) 2:22.51. r3: 6 M Kybert (Dartf, M60) 2:30.17. r4: 4 C Elms (Kent, W55) 2:32.19. 1500: r1: 9 N Shasha (Orion, M45) 4:27.30. r2: 3 P Roessler (AFD, U20W) 4:27.79. r3: 6 C Lydon (Kent, M60) 5:08.15. SP: 1 M Bridge (Camb H, U15) 15.15. HT: 1 A Stewart (B&B, W) 45.73; 2 C Capon (Dartf, W35) 37.00

Men: HT: 1 S Talbot (Dartf, M55) 35.47

LEE VALLEY SPRINT NIGHTS, Lee Valley, August 16



Mixed events: 100: r1 (0.5): 1 D Offiah (TVH) 10.62; 2 D Putnam (B&B) 10.68; 3 K Gowan-Wade (B&B) 10.69; 4 J Thoronka (SB) 10.73. r2 (-0.5): 1 K Opara (Linc W) 10.70; 6 Z Azabdaftery (Harrow, U17) 11.19. r3 (1.2): 1 F Arkell (HW, U20) 10.79; 4 J Browne (Kent, M40) 11.07. r8 (-0.3): 4 A Ellis (E&H, W) 12.11. r10 (0.0): 1 C Amaniampong (W) 12.10. r12 (1.3): 1 M Vassiliou (E&H, M60) 12.80. r15 (0.9): 3 D Lucas (Camb H, M70) 14.27. r16 (-0.1): 2 D Hinds (Serp, M70) 14.84. 200: r1 (0.6): 1 D Offiah (TVH) 21.02; 2 B Higgins (Shef/Dearn) 21.08; 3 D Putnam (B&B) 21.16; 4 K Opara (Linc W) 21.19; 5 T Adeyeye (E&H) 21.63; 6 K Gowan-Wade (B&B) 21.64. r2 (-0.4): 1 S Clarke (C&C) 21.39; 2 F Arkell (HW, U20) 21.56; 3 M Shonibare (VP&TH) 21.65. r6 (-0.8): 1 O Ogundeko (Thurr, U15) 23.51; 3 O Wells (Lewes, M35) 23.92. r7 (-0.3): 1 C McAulay (Traff, W) 24.11; 4 J Tappin (TVH, W) 24.53; 5 A Ellis (E&H, W) 24.78. r8 (0.1): 3 C Amaniampong (W) 24.80. r9 (0.2): 4 M Vassiliou (E&H, M60) 25.83. r11 (0.7): 2 D Mullett (Ips, U13W) 27.43. r12 (0.6): 1 D Lucas (Camb H, M70) 29.49; 2 D Hinds (Serp, M70) 31.17

NORTH EAST GRAND PRIX, Jarrow, August 16



Mixed events: 200: r1 (1.2): 1 L Robson (Gate, M35) 22.67. r2 (1.2): 5 C Obinna-Alo (Sun, U15W) 25.08. r3 (0.7): 5 C Kennedy (Dur, M55) 26.91. 800: r1: 1 M Wilson (Sun) 1:51.56; 4 J Close (Morp, U17) 1:58.10. r2: 6 L Creaby (Blyth, U17W) 2:13.84. r3: 4 O Murphy (Birt, U13W) 2:21.22. 3000: r1: 1 A Bailes (Birt) 8:24.28; 2 D Dixon (Morp) 8:30.65; 4 G Jayasuriya (M&C, M35) 8:33.96; 5 E Leech (FoD) 8:34.92; 6 R Slater (Gosf, U20) 8:37.61; 7 P Smallcombe (Morp) 8:37.93; 8 J Dixon (Morp, U20) 8:38.37; 9 J Douglas (Gate) 8:39.83. r2: 1 D Asmelash (TS Harriers, U15) 9:14.69; 6 N Williamson (NE Project, U15) 9:34.25. r3: 1 W Jardine (Dur, U15) 9:44.84; 2 J Douglas (Els, M50) 9:51.77; 3 G Bracken (NSP, M60) 9:57.90; 4 S Haston (Newc U, W) 9:59.94; 8 K Francis (Birt, U20W) 10:19.08; 9 G Carter (Dur, U15W) 10:40.81. LJ: r1: 1 J Beavers (Sun) 6.97/2.3. JT: r1: 1 P Hall (Gate, U17W) 36.97; 2 S Marshall (Gate, U15W) 33.25. JT: r2: 1 A Purvis (Aln, U13W) 25.44

BMC GOLD STANDARD RACES, Stretford, August 15



North of England 800m champion Ted Chamberlain went inside 1:48 for the first time as he won the 800m in 1:47.77.

England under-23 champion Steph Driscoll led home the women’s 800m in 2:05.04. In third place, Ava Lloyd, who was a finalist at 1500m in this year’s European under-20s and is also a junior in 2024, improved to 2:05.43.

Men: 800: A: 1 T Chamberlain (Holm) 1:47.77; 2 C Harrison (USA) 1:48.17; 3 T Bilyard (Gt Yar) 1:48.19; 4 M Wharton (Sale) 1:48.82; 5 S Evans (CAN) 1:49.26; 6 C Jarpa (CHI) 1:49.82; 7 S MacKay (Shet) 1:50.13; 8 T Baines (B&W) 1:50.94. B: 1 J Minshull (Cov, U20) 1:49.81; 2 M Wilson (Sun) 1:50.01; 3 D Minors (BER) 1:50.93; 4 A Oladiti (Sale) 1:51.15; 5 O Capps (Exe, U20) 1:51.31. C: 1 D Galloway (Tel, U20) 1:51.06; 2 M Price (Bir) 1:51.50; 3 L Richardson (B&R, U20) 1:51.76; 5 M Mustard (Shef/Dearn) 1:51.90. D: 1 B Reynolds (Card) 1:51.35; 4 P Griffith (Vale R, U20) 1:54.59; 6 W Strickley (Wirr, U20) 1:55.78. E: 1 C McAndrew (York, U17) 1:54.02; 3 W Ashfield (Vale R, U20) 1:54.58; 4 J Ali (Mans, U20) 1:54.76; 5 R Crawford (A’deen, U17) 1:54.79



Women: 800: A: 1 S Driscoll (Liv H) 2:05.04; 2 I Vasiliou (GRE) 2:05.33; 3 A Lloyd (Wig D, U20) 2:05.43; 4 L Langan (York, U17) 2:12.62. B: 2 G MacDonald (A’deen, U20) 2:11.71; 3 A Jones (Prest, U17) 2:12.73

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, August 15



The consistent Nick Percy, whose Budapest place via the World Rankings was not taken up by British Athletics, threw 62.49m in the discus.

Another who missed a place, Amelia Strickler, threw 17.34m in the shot with Adele Nicoll also over 17 metres.

Mexican Laura Galvan, who is competing in Hungary, ran 4:06.83 in a mixed 1500m.

U15 mixed events: 800: r1: 1 F Dobson Emmas (Traff) 2:01.74; 2 A Greenwood (Traff) 2:04.82. r2: 1 S Bartalotta (Salf, U15W) 2:17.17; 3 P Quinn (Torb, U15W) 2:17.97



Mixed events: 800: r1: 1 L Scott (Shef/Dearn, U20) 1:54.16; 5 L Stabler (York, U20) 1:55.85. r3: 4 L Ward (S’port W, U17) 1:59.32. r8: 3 R Dilworth (Macc, U20W) 2:13.43; 5 K Maher (Prest, U20W) 2:14.74. r11: 2 M Wycherley (Keigh, M60) 2:25.38. 1500: r1: 5 F Meredith (Traff, U17) 3:58.66; 11 B Lima (Salf, M40) 4:10.45. r2: 1 J Morgan (Menai, U20) 3:57.62; 3 J Whittingham (Stoke, U17) 4:00.87. r3: 3 L Galvan (MEX, W) 4:06.83; 4 J Doherty (Liv H, M35) 4:07.25; 11 J Stewart (Leeds C, M40) 4:17.72. r5: 5 S Tucker (A’deen, W) 4:27.15; 6 S Pennycook (Fife, W) 4:27.30; 8 S Clough (Traff, U17W) 4:28.50; 9 J Scott-Buccleuch (Stock H, M45) 4:28.65; 13 M Burns (Chor ATC, U20W) 4:35.82. 3000: r1: 1 H Wakefield (Salf) 8:23.32; 2 G Phillips (Donc) 8:23.99; 3 J Vranek (Aberys) 8:26.53; 4 E Wheelwright (Salf) 8:30.88; 6 K Darcy (Salf, M40) 8:33.15; 7 J Richardson (W Ches, U20) 8:34.35; 9 J Niven (Liv PS) 8:36.47; 11 J Wragg (Roth) 8:39.07; 18 C Stanford (Warr, M40) 8:48.11; 19 B Fish (B’burn, M40) 8:48.66. r2: 2 M Barnes (Sale, M45) 9:00.25; 6 A Valentine (Bolt, M45) 9:13.43; 12 B Barlow (Manc H, W) 9:21.20. r3: 10 A Clough (Traff, U17W) 10:04.77. r4: 16 D Watson (Warr, M65) 11:33.30. TJ: 3 J Gittens (Leeds C, M60) 10.52. SP: 1 A Strickler (TVH, W) 17.34; 2 A Nicoll (Bir, W) 17.01. DT: 1 C Braka (Traff, U20W) 39.48; 3 A Maironis (Leigh, M70) 29.91



Men: SP: 1 K Benissad (Sale) 13.28; 6 P Todd (Leigh, M70) 8.43. SP: 1 C Unsworth (Traff, U20) 15.78; 2 B Steel (S’port W, U20) 15.38; 4 A Balko (B’burn, M55) 10.03. DT: 1 N Percy (SB) 62.49; 2 N Wedderman (Liv H) 46.99; 3 A Pritchard (Macc, M40) 35.14; 4 P Todd (Leigh, M70) 30.74; 5 L Golding (Pend, M55) 30.13. DT: 1 D Cripps (Worc, M50) 34.37; 2 A Balko (B’burn, M55) 30.56



U20: DT: 1 C Uzoigwe (Traff) 50.22; 2 B Steel (S’port W) 46.97



Women: SP: 1 Y Baker (Wig D, U17) 12.41

CORBY AC OPEN MEETING, Corby, August 15

Half a century after he won the European Cup Final at Edinburgh, Chris Monk ran a season’s best 200m of 28.58 to go third in the UK M70 lists for 2023.

Mixed events: 100: r4: 4 M McAleenan (Leam, M60) 13.62. r6: 2 S Barrett (R&N, U17W) 12.31. 200: r3: 2 C Monk (Leic C, M70) 28.58. Mile: r2: 1 S Green (OWLS, M45) 4:47.35; 8 M Mullett (W&SV, U13W) 5:09.90. LJ: 1 S Lok (Corby, U17) 6.51



Men: DT: 1 S Burke (Hunts, M50) 34.55



U15: DT: 1 M Stumpenhusen (R&N) 50.58



W60 women: SP: 1 J Roginski (Harb) 8.80; 2 S Frisby (Leic C) 7.67

Surrey Walking Club Open 5km, Tonbridge Track, August 16

5 km Mixed: 1 G Thomas (Ton M) 22:38.1; 2 D Crane (Sy WC M40) 25:12.9; 3 G Manzotti (Ton W50) 28:59.1; 4 M Culshaw (Cam H M55) 31:25.5; 5 J Arthur (Ilf M60) 31:27.4; 6 G Heaton (H’field M60) 36:10.4 ; 7 D Hoben (Sy WC M65) 38:19.3 ; 8 C Flint (Sy WC M75) 39:19.6 ; 9 P Hannell (Sy WC M80) 42:37.2

