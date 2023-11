World 40-mile track-holder Ollie Garrod and Jess Saunders head 5km in Hyde Park on a relatively quiet weekend’s of racing in the UK on road, fell and track

SERPENTINE LAST FRIDAY OF THE MONTH 5km, London Hyde Park, November 24



Ollie Garrod, the world best 40-mile track-holder, showed good speed to win in 15:07 ahead of Fulham’s Tom Mackay, who set a PB of 15:12.

The following day he made the top 10 in the South of Thames 5 mile championships having been first finisher at the Nonsuch parkrun earlier in the morning in 16:48.

The Nonsuch event was his 391st parkrun first place finish, which now gives him a 43 lead on James Baker on the all-time lists. he has run 469 parkruns in total.

The women’s winner Jess Saunders also ran and ‘won’ a parkrun the following day (the much further afield Goole) but here set a PB of 17:29 ahead of another Belgrave Harrier Naomi Lenane.

Saunders had run a 2:43:14 marathon PB at Berlin in September.

Overall: 1 O Garrod (Belg) 15:07; 2 T Mackay (Fulham) 15:12; 3 J Hurrell (Lon Hth, M35) 15:36

M50: 1 S Coombes (Herne H) 16:01; 2 D Gillett (S Lon) 17:00.

M55: 1 A Haines (Phoe) 17:35; 2 R Shulman (Lon Hth) 17:53.

M60: 1 S Corfield (SoC) 18:07; 2 G Moyse (Herne H) 18:10; 3 S Plummer (ESM) 18:54



Women: 1 J Saunders (Belg) 17:29; 2 N Lenane (Belg) 17:34; 3 J Renfer (High) 19:00



W55: 1 R Hutton (S Lon) 20:22; 2 P Major (S Lon) 21:58.

W60: 1 L Woolhouse (Vets) 21:37; 2 D Steer (St Alb S) 22:18; 3 L Killip (Strag) 22:37

W65: 1 A Riddell (Serp) 25:01; 2 K Hancock (Serp) 25:03.

W70: 1 R Tabor (Dulw) 26:20; 2 N Stanford (Serp) 27:29

GIFFORDTOWN 5km, Giffordtown, November 26

Overall: 1 F Murray (E Suth) 15:23; 2 N Gajic (Giff N) 15:30; 3 S Lesley (Guern) 15:37



M50: 1 B Brodie (Bella H) 16:54.

M60: 1 G Matheson (Falk) 18:44.

M65: 1 I Stewart (PH Racing) 19:48.

M70: 1 E Norton (PH Racing) 20:38.

M80: 1 J Scobie (Fife) 26:01.

U20: 1 R O’Brien (Jag) 15:55



Women: 1 D Hughes (Edin) 18:10; 2 R Van Rensburg (Fife, W50) 19:01; 3 J Dickson (Fife, W45) 19:19



W60: 1 M Western (PH Racing) 21:00; 2 C Myerscough (Kinr) 23:39.

W65: 1 I Bracegirdle (Fife) 23:35

HATFIELD 5, Hatfield, November 26



Jude Bell was the men’s winner by just three seconds in 25:47.

Adam Edgeworth was a close second ahead of Oliver Hill who just got the better of top M45 Sullivan Smith who is a former World Masters M40 mountain champion.

Annabel Gummow was a more clearcut women’s winner which gave her a two-minute margin over former Kent cross-country champion Bryony Proctor with top W50 Kate Rennie a few seconds back on Proctor.

Overall: 1 J Bell (SB) 25:47; 2 A Edgeworth (Dac) 25:50; 3 O Hill (Wat J) 26:03



M40: 1 M Amos (Hunts) 26:05.

M45: 1 S Smith (C&C) 26:04; 2 B Beecroft (Dac) 27:37; 3 D Haylett 27:41; 4 J Scott (St Alb S) 27:43

M50: 1 R Lowe (Harl RT) 28:03

M55: 1 P Harvey (Gard CR) 29:19

M70: 1 C Dicks (Bedford Run Club) 36:51



Women: 1 A Gummow (Herts P) 27:08; 2 B Proctor (Kent, W35) 29:08; 3 K Rennie (Dac, W50) 29:10; 4 C Bishop (Bas) 29:23; 5 L Barnes 29:30



W45: 1 H Turner (Dac) 30:59; 2 Z Doyle (Wyc P) 31:15.

W50: 2 A Young 32:45; 3 A Spencer (Vall) 33:11.

W60: 1 C Findlay (Dac) 36:54

W70; 1 Y Gordon (FVS) 37:08

BRAINS TRUST BASS BELLE 10, Bassingbourne, Cambridgeshire, November 26

Jack Nixon, the British and European Masters marathon champion, won by more than two minutes in a personal best 52:29, Martin Duff reports.

After only starting running in 2019, with a 3:40:41 marathon, the St Edmunds Pacer has now improved to his British Masters winning time of 2:24:28. His new 10-mile mark is, however, unlikely to be recognised by the Power of 10 as this race had a licence given by the ARC organisation.

Women’s winner Emma Hodson was just outside her best with 58:23, a time that unofficially improved her masters fourth-placed W40 ranking.

Overall:

1 J Nixon (St Ed) 52:29; 2 M Sampson 54:50; 3 B O’Connor 56:36

M50: 1 T Farrer (Hunts) 57:54

Women:

1 E Hodson (Camb U, W40) 58:23; 2 K Woodward (Ware, W40) 62:03; 3 A Brear-Clarkson (Ely) 68:39

KINGSTON 10km / HALF MARATHON, Kingston Upon Thames, November 26



Overall (10km): 1 R Keane (TVH) 34:22; 2 J Lancefield (THH) 36:41; 3 G Havard 36:47



Women: 1 C Redhead 41:40; 2 C Johnson 44:19; 3 E Greensmith 47:44



Overall (HM): 1 C Liu 76:35; 2 D Terry 79:15; 3 M Long 80:59



Women: 1 E Klugman 96:42; 2 C McMenamin 97:21; 3 M Eustace 1:40:23

OULTON PARK RUNNING GRAND PRIX, Tarporley, November 26



Overall (5km): 1 J McCann (C&S) 16:32; 2 L Morris (W Ches, U15) 16:54; 3 A Everitt 8:36



Women: 1 N Millard (Warley Woods Pacers, W50) 22:07; 2 G Wathan 22:13; 3 M Mullineaux (W40) 22:55



Overall (10km): 1 S Croft (R Rose, M40) 34:11; 2 M Johnson 35:36; 3 M Smith (Total Run Training, M40) 36:43



Women: 1 C Green (N Wal RR, W50) 44:02; 2 C Courtney 47:07; 3 K Wynne (Unatt, W35) 49:02



Overall (HM): 1 T Boardman (Leigh, M35) 70:59; 2 M Taylor (S Ches, M40) 76:29; 3 D Soltys (Velo, M40) 78:03



Women: 1 K Bywaters (W40) 92:48; 2 C Hardie (W35) 94:49; 3 C Salehi 97:59



Overall (16M): 1 M Cooper (Salf) 1:28:34; 2 B Green (RunThrough, M35) 1:34:31; 3 D Harrison (M40) 1:44:29



Women: 1 G Dugbley (W35) 2:11:10; 2 M Derbyshire 2:11:49; 3 L Randles 2:17:44



Overall (20M): 1 R Harrison (Salf, M40) 2:02:01; 2 S Townley (Didsbury, M40) 2:10:02; 3 M Barber (Shrop S, M35) 2:14:24



Women: 1 J Matheson (Newcastle (Staffs) Tri Club, W60) 2:45:19; 2 S Pritchard (W50) 2:54:51; 3 J Derry (W50) 2:57:40



Overall (Mar): 1 D Rothwell (Swan, M35) 2:34:11; 2 G Kirkman (Der) 2:39:14; 3 W Langler-Watts (100MC, M50) 2:47:28



M60: 1 D Joynson (W&B) 3:10:44



Women: 1 G Bland (Hunc, W40) 3:17:43; 2 D Walsh 3:31:42; 3 B Frost 3:33:18

RUN NORTHUMBERLAND BIG 10, Matfen, November 26



Overall: 1 M Stott (Blyth, M40) 55:12; 2 A Bark 57:03; 3 D Lanes 57:18



M55: 1 G Reay (NE Project) 62:09



Women: 1 A Dodd (J&H, W35) 65:11; 2 R Cairns (NE Project) 66:32; 3 K Fearn (Walls, W45) 69:24

RUNTHROUGH REGENTS PARK 5km / 10km, London Regent’s Park, November 26



Overall (5km): 1 A Boonin (High) 17:24; 2 N Shasha (Orion, M45) 17:27; 3 S Allison (M35) 17:28



Women: 1 L McGillivray (W40) 21:23; 2 P Poddubnaia (W35) 23:46; 3 R Zhu 24:52



Overall (10km): 1 J Stewart (Have) 32:53; 2 G Casey 34:44; 3 E Ware (Serp, M45) 36:11



Women: 1 F Papougnot (Deal TC) 37:08; 2 J Golder 37:47; 3 J Triou (W40) 38:13

RUNTHROUGH SOUTHAMPTON 10km, Southampton, November 26



Overall: 1 R Waldron (Soton, M35) 32:07; 2 H Woods (Swin, U20) 32:22; 3 M Cherryholme (Army, M35) 32:50



M70: 1 D Capps 45:50



Women: 1 A Hull (Roms, W40) 39:35; 2 N Perry (W40) 41:51; 3 K Rose (Calne RC, W35) 42:41

EYNSHAM 10km, Oxfordshire, November 26

Overall:

M Lock (Wit) 32:37; 2 L Morgan (Kenil) 32:43; 3 D Moffatt (Head RR) 33:28; 4 A McDonnell (R&N) 33:29; 5 J Bolton (W’stock, M50) 33:33; 6 A Humphrey (Oxf C) 33:46; 7 H Jinks (Wit) 34:01; 8 C McGurk (Harwell) 34:10; 9 A Briscoe (W Horse) 34:19; 10 K Turner (Wit) 23:30; 11 L Edwards (Wit) 34:32; 12 E Hooper (Wit) 34:36

M40: 1 N Pinnell (Oxf C) 35:03; 2 A Willis (Ciren) 35:08

M45: 1 L Newell (Abing) 35:07; 2 N Coupe (Oxf C) 35:13

M50: 2 J Oppon 36:48

M55: 1 J Richardson (Oxf C) 35:32

M60: 1 C Harry (Corn) 36:23; 2 M Lewy (Abing) 40:59

M70: 1 S Thorpe (Oxf C) 44:09

Women:

1 A Kelly (W Horse) 37:24; 2 L Glasson (Head RR) 38:39; 3 A Scrivens (Wit, W35) 38:51; 4 S Giles (Alch) 38:59; 5 M Phair (Wyc P) 39:43

W50: 1 S Francis (Read) 40:39; 2 E McDowell (Head RR) 41:01

W55: 1 J Robinson (Cher) 45:49

W65: 1 J Fabes (Abing) 49:11

GLASGOW MORUN, Glasgow Green, November 26

Overall (HM): 1 Oliver Reilly 76:54; 2 Mark King (M50) 77:04; 3 Liam Madden 77:10

M50: 2 Colin Holden 82:16

Women: 1 Georgia Freeman-Mills 92:05; 2 Sam Van Houtum 1:41:04; 3 Amanda Gibson 1:41:43

Overall (10km): 1 Angus Lindsay 33:59; 2 Sean Walker 34:33; 3 Scott Cockburn 35:54

WESHAM 10km, Preston, November 26



Overall: 1 J Jones (Warr) 31:36; 2 A Wilding (Wesh) 34:33; 3 J Bretherton (B’burn, M40) 35:11



M75: 1 B Lucas (N Masters) 44:50



Women: 1 L Hesketh (Clay, W40) 37:01; 2 M Chadwick (Prest) 39:28; 3 G Draper (Lyth, W35) 39:54

HEREWARD RELAY, Peterborough to Ely, Cambridgeshire, November 27

Overall: 1 Ryston 3:52:20; March 4:00:35; 3 Grange Farm & Dunmow 4:11:00

Women: 1 St Edmunds Pacers 4:19:17; 2 Cambridge & Coleridge 4:56:55; 3 St Edmunds P B 5:13;33

Stage 1: Peterborough to Whittlesey (6.9M)

Fastest: N Stockdale (Ryst) 38:31

Women: C Jeffrey (Kestrels) 44:31

Stage 2: Whittlesey to March) (10.5M)

Fastest: D Watts (fit & Fast) 62:16

Women: T Alcaraz (March, W45) 77:52

Stage 3: March to Welney (11.5M)

Fastest: C Wakefield (Ryst) 64:15

Women: L Blazey (St Ed) 82:04

Stage 4: Welney to Ely (10.8M)

Fastest: A Clarke (Grange F&D) 65:11

Women: P Keen (C&C) 72:44

82 teams finished

HEREWARD ULTRA. Peterborough to Ely, Cambridgeshire; November 26

Overall (39.7M):

1 A Angus (St Ed) 5:18:44; 2 D Yallop (Wym) 5:39:02; 3 A Cole (March) 6:02:31

Women:

1 M Prior (March) 6:19:32; 2 M Brockington (MMM) 8:27:27; 3 M Anderson-Wren (March) 8:30:06

LITTLE STRETTON TO STIPERSTONES MT TIME TRIAL, November 26

Overall (14.5km approx.):

1 D Jones (Mercia, M40) 63:13; 2 K McKenna (Aval, M40) 63:17; 3 Jack Agnew/A Bentham (pair) 66:43; 4 B Fanshawe (Mercia) 70:07; 5 A Davies (Mercia, M50) 71:55; 6 M Frost (Mercia, M40) 73:21

M60: J Langton (Mercia) 81:45

Women: 1 Monika Oparka-Hickinbottom/Jules Toone (pair) 79:20; 2 Becky Griffiths 86:14; 3 G Parry (Mercia) 91:05; 4 A Bramall (W40) 1:46:55

Mixed Pair: 1 James Stuart/Chloe Stuart 76:22; 2 Charlotte White/Andrew Watkins 90:10; 3 Paul Cadman/Emma Horne 1:46:53

W60: Margaret Kodz 1:48:58

HERMITAGE TRAIL RUNS, Hermitage of Braid, Edinburgh, November 26

Former British cross-country international Freya Ross, now a W40, finished 10th overall in a field of 168 when coming home six seconds ahead of the first senior woman, Rachel Normand.

Overall (10km): 1 J Wright (Dees R) 37:59; 2 A Szymoszowsky 41:48; 3 D Lamont (HBT, M40) 42:02

Women: 1 F Ross (Falk VH, W40) 45:13; 2 R Normand (C’thy) 45:19; 3 E Neil (Eden) 46:43

ELAN VALLEY 10, Elan Valley, November 25



Overall: 1 S Juson (Croft A) 57:33; 2 B Kennedy (Les C) 58:43; 3 G Leek (Croft A) 59:41



Women: 1 P Summers (Sarn H) 69:40; 2 C Duggan 73:35; 3 L Hands (Here C) 74:19

BASLOW BOLT, Baslow, November 25

World 50km championship British team representative Andrew Heyes retained his title.

Overall (12km/400m): 1 A Heyes (Dark Pk) 47:59; 2 G Hopkinson (Mat) 51:14; 3 Jerome Wills 52:25; 4 H Kneen (Manx F) 53:07; 5 T Barry (Penn) 53:31; 6 S Knowles (Penn, M50) 54:01; 7 P Johnson (Barns H) 54:17; 8 R Simpson (Dark Pk, M40) 54:53; 9 N Booker (Macc) 54:59; 10 A Allwood (M40) 55:32

M60: B Foreman (Mat) 60:30

M70: J Gorman (Totley) 82:25

Women: 1 H Gill (Mat, W40) 60:08; 2 C Williams (Sinfin) 60:09; 3 J Mosley (RAT R) 60:52; 4 G Allen (Steel) 62:12; 5 S Evans (Steel) 62:27; 6 G Quigley 64:02

W50: J Howett (Belpr) 72:59

W60: N Rafferty (Steel) 79:40

BATTERSEA WINTER RUN FEST 10km, London, November 25

Overall 10km):

1 H Chappell (Wimb W) 33:52; 2 J Jackson 34:03; 3 D Bray (Wyc P, M40) 34:29

Women:

1 H Edmonds (L Goat) 37:16; 2 S Hughes (Ampy) 38:45; 3 L Ashrafian (Serp, W40) 39:05)

Overall (5km):

1 D Nazareth (Les C) 16:19; 2 O Bater 16:30; 3 J Coates 16:36

Women:

1 W Lowery (Bel) 17:54; 2 E Wilmere (Win) 18:46; 3 H Mallinson-King (TVH) 19:45

VICTORIA PARK RELAYS, Leicester, November 25

Despite a desperate last lap chase by Mo Hussein, Roadhoggs just failed to overhaul a big West End Runners’ lead.

The Inter-Counties 21st placer made up more than a minute on the final 3km stage but just fell short as both teams were given the same time, as Hussein was easily the fastest.

Men (4x3km): 1 Roadhoggs 40:58 (M Ramsden 11:09, M Langtree 10:38, X Tansley 10:08, M Hussein 9:03); 2 West End R 40:58 (D Thomas 10:27, M Hudson 10:28, J Donaldson 10:26, D Cox 9:37); 4 Leicester U OB 44:51

Fastest: Hussein 9:03; Cox 9:37; Desford) 9:40

Mixed (4x3km): 1 W End 30:57; Leicester U 34:33; 3 Wigston35:31

Women (3x3km): 1 Martin’s Medics 37:23 (H Pan 11:50, L Kidd 14:28, F Arnott 11:05); 2 Roadhoggs 39:19 (K Evans 13:06, L Boatman 12:50, R Boatman 13:23); 3 Leicester U 40:15

Fastest: C Frankland (W End Mx) 10:31; Arnott 11:05; E Hall (W End) 11:41

Mixed (4x3km): 1 W End 30:57; Leicester U 34:33; 3 Wigston 35:31

3km ON THE GREEN, Glasgow, November 24



Overall: 1 C Muir 9:19; 2 R Horgan (Bella RR) 9:24; 3 S Fitzpatrick (Cambus, M35) 9:38



Women: 1 L Haggarty (Kil’k, W35) 10:40; 2 L O’Connor (Kil’k, W40) 10:46; 3 J Brown (Bella H, W45) 11:18

SEVERN BRIDGE NIGHT 5, Gloucestershire, November 23

Overall:

1 T Batchelor (Chep) 27:41; 2 B Demellweek (Caerphilly) 28:24; 3 R Parker (CDF) 28:46

Women:

1 J Gardner (Durs) 29:37; 2 L Williamson (Mynydd) 30:03; 3 A Rose (Llis) 30:29

RUNNING MILES – RICKY RACES 5, Rickmansworth, November 23



Overall (HM): 1 R Ortolan 76:45; 2 R Vercoe 96:27; 3 G Taylor 1:48:20



Women: 1 T Finch (Chilt, W45) 2:11:33; 2 C Blunden 2:26:16; 3 C Craig 2:26:16



Overall (Mar): 1 J MacDonald 3:50:50; 2 D Bhattacharyya 3:51:25; 3 A Robinson (W) 3:51:25



Women: 1 Robinson 3:51:25; 2 G Klosowska 3:58:38; 3 C Walker 4:16:03

EVEN SPLITS LEEDS 5km SERIES, Leeds, November 22



Overall: 1 A Lomas (HPH) 16:28; 2 B Brunton (Tyne) 16:29; 3 S Redmond (Vall, U20) 16:35



M60: 1 D West (H’gate) 18:04



Women: 1 S Cross (Weth) 18:52; 2 M Fowler (Roundhay Runners, W50) 19:40; 3 J Rowe-Patel (Abbey R) 20:21



W55: 1 L Eadon (R&Z) 21:29.

W70: 1 H Coulsey (Ilkley) 25:33

BRIGHTON 10km, Brighton. November 19



Including more detailed age group results

Overall: 1 J McMurray (St Alb) 30:59; 2 A Teuten (Soton) 31:02; 3 R Skelton (HY Runners) 31:06



M40: 1 B Stephenson (Dartf) 32:34; 2 R Brundish (Horsh J) 32:40

M50: 1 A Mussett (Col H) 32:38

M60: 1 D Ogden (S Lon) 37:58; 2 S Burgess (Avon VR) 38:26; 3 J Burrell (Lewes) 38:29; 4 D Parker 38:50; 5 A Graham (Lords) 39:07; 6 M Campbell (St Alb S) 39:07; 7 C Lydon (Kent) 39:39

M70: 1 J Shapland (Bide) 43:18; 2 M Rose (N Der) 43:32

M75: 1 M Davies (SC Vets) 45:04; 2 R Seabrook (Beck) 49:26; 3 D Dibben (Read RR) 49:54; 4 J Holmes (Shep) 50:46; 5 B Small (Teign) 50:57; 6 M Kemp (Phoe) 51:12

U20: 1 R Andrews (Norw) 32:48



Women: 1 H Hall (Winchester RC, W35) 33:38; 2 S Winstone (Soton, W35) 35:33; 3 C Thorp (Ports, W35) 35:44



W40: 1 H Gaunt (Ton) 37:30

W45: 1 A Halton-Hanley (Chipp) 37:19; 2 Z Oldfield (Loughton) 37:51; 3 C Metcalfe (Ryde) 38:14.

W55: 1 G Moffat (PHH) 40:11.

W60: 1 L Clements (Bide) 44:53.

W70: 1 P Clarke (Sutt R) 52:15

INDOOR TRACK

NORTHERN ATHLETICS NOVEMBER OPEN, Sheffield, November 25



U15 mixed events: 60: r1: 2 T Kerr (Sale H, U13) 8.30; 6 K Boothe (Hart AC, U13) 8.45. 600: r2: 1 S Lavine (P’fract, U13W) 1:42.87

Mixed events: 60: r1: 1 M Smart (Mans, U20) 6.99. r14: 1 W Andrews (E Ches, W50) 9.22; 2 M Garland (Worc, W60) 9.24; 4 A Bryant (Worc, W60) 9.77; 5 D Casson (Long, W55) 9.84. r6: 2 M Akande (Linc W, U20W) 7.63; 6 M Atkin (GAC, M45) 7.85. 150: r1: 2 M White (Mans, M50) 18.83. r10: 1 W Andrews (E Ches, W50) 22.15; 2 M Garland (Worc, W60) 23.50; 3 A Bryant (Worc, W60) 23.87. r5: 2 J Waters (SinA, W) 18.97. 1000: r1: 8 P Harmer (Charn, M45) 2:47.15; 10 M Turner (Hale, M50) 2:54.39. r2: 8 R Parkin (Der, M60) 3:08.59; 11 J Turner (Steel, M60) 3:12.79. r4: 5 K Archer (Scar, M70) 3:33.08. PV: A: 2 C Prince (RSC, U20W) 3.00; 3= T McManus (Bir, U17W) 2.70; 3= G James (Shef/Dearn, U17W) 2.70; 3= O Isherwood (Hallam, U15W) 2.70; 8 M Stevens (Bir, U13W) 2.20. B: 1 W Lane (Shef/Dearn, U20) 4.70; 2 D Tierney (Craw, U20) 4.40; 3 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 4.30; 4 T Hill (Darl, U17) 3.90

Men: TJ: 7 J Gittens (Leeds C, M60) 10.76

U15: LJ: 1 T Kerr (Sale H, U13) 4.87

U13: SP: 1 L Cowling (Scunt) 11.28

M50: SP: 1 G Pell (Scunt) 12.75

Women: TJ: 1 A Hewitt (Wig D, U17) 11.12; 2 Y Wasterfall (Newb, U20) 11.04; 17 M Garland (Worc, W60) 8.92

OUTDOOR TRACK

COLCHESTER HARRIERS INVITATION WINTER THROWS, Chelmsford, November 26



Men: HT: 1 Y Bobash (Chelm, M35) 46.64. HT: 1 W Larkins (Col H, U20) 55.24; 2 G Cook (K&P, M50) 54.20

Women: DT: 1 C Graham (Chelm, U20) 33.88; 2 M Hewitt (Chelm, U17) 31.88; 3 S Quinn (Chelm, W65) 25.91. HT: 2 S Quinn (Chelm, W65) 29.54

FELL RACES

LEE MILL RELAY, Rossendale, November 26

Overall (4×6.2M/1115ft): 1 UA Phenomena 3:20:37 (C Kay 54:01, D Clarke 46:39, D Clarke 48:05, A Wright 51:52); 2 Dauphinoise 3:24:17 (D Love 50:25, L Mills 55:13, E Bland 48:25, S Atkinson 50:14); 3 Alehouse 3:25:57 (C Mann 52:37, F MacDonald-Oulds 47:48, T Arthur 54:40, M Preedy 50:52); 4 Horw 3:34:46 (M Fawthrop 54:15, S Fairhurst 53:02, D Gilbert 54:28, J Goudge 53:01); 5 Macc 3:35:22 (M Burley 53:22, C Marchington 55:46, J Hopper 55:25, A Bunyan 50:49); 6 Ach Clc 3:38:17 (R Green 51:08, M Smith 55:39, M Dunn 60:21, D Jackson 51:09); 7 CPDA 3:38:23; 8 Team C 3:40:44; 9 Wolfpack 3:43:10; 10 Sweet Pots 3:47:13

M50: Holm 4:04:25 (C Beadle 63:23, A Wakelin 59:01, B Dickinson 62:02, A Sunderland 59:59)

Women: 1 Team B 4:14:18 (K Reynold 58:45, J Charlton 63:37, M Gillie 68:31, N Albiston 63:25); 2 Holm 4:24:21 (H Croft 61:20, H Croft 63:57, S Cromwell 69:54, F Whitworth 69:10); 3 Brinscall BB 4:49:55 (R Ward 69:50, L Livsey 79:59, K Klunder 59:26, J Bowles 80:40); 4 Roch 4:53:32 (K Welsby 64:27, J Ransome 72:00, M Howell 79:50, J Barton 77:15); 5 Bowl 5:04:04; 6 Horw 5:12:44

W40: TACs Divas 5:45:56 (L Parker 84:55, L Frances 89:49, E Corcoran 87:52, T Walmsley 83:20)

Mixed: 1 Calder V 4:15:46 (T Bradley 71:09, J Adamson 67:23, L Meleschko 60:25, J Croston 56:49); 2 Calder V B 4:26:30 (A Nicholson 79:09, F Lynch 70:21, K O’Prey 63:10, L Shimwell 53:50); 3 Calder V C 4:30:44; 4 Calder V D 4:37:12

SALE FELL RACE, Bassenthwaite, November 25

Overall (3.7M/570ft): 1 O Heaton (Prest) 25:41; 2 S Bennett (C’land F) 26:05; 3 M Jewell (C’land F) 26:11; 4 J Tonkin (Kesw) 26:19; 5 R Cles (C’land F) 26:22; 6 A Cresswell (C’land F) 26:34

M50: J Davies (B’dale) 26:51

M60: A Bradley (C’land F) 32:09

M70: C Webb (C’land F) 36:05

Women: 1 P Wakefield (Kesw, W40) 28:38; 2 J Gray (Kesw) 29:24; 3 Sheena Allport 30:51; 4 J Cartmell (N Fells, W40) 33:05

W50: J Chatterley (C’land F) 33:38

W60: A Cummings (C’land F) 39:25

HARRIERS V CYCLISTS, Dowley Gap, Bingley, November 25

Overall (5.5M/827ft): 1 N Lawson (Dark Pk) 35:56; 2 J Cummings (Ilkley) 35:59; 3 N Marsh (Doss) 36:18; 4 G Pearce (P&B, M40) 38:34; 5 T Mason (Wharf, M40) 38:52; 6 A Smallwood (Bing) 39:11

M50: I Holmes (Bing) 40:19

M60: S Webb (Vall) 48:4

M70: H Atkinson (Bing) 62:55

TEAM: 1 Wharf 24; 2 Bing 27; 3 P&B 99

Women: 1 J Roberts (N Leeds FR) 46:20; 2 R Whalley (Vall) 46:21; 3 H Hardaker (K&C, W40) 46:51; 4 R Pilling (P&B, W40) 47:18

W50: R Thackray (Bing) 48:41

W60: T Emery (Bing) 60:18

TEAM: 1 Bing 21; 2 Wharf 54; 3 Tod 114

DAVID STAFF MEMORIAL, Darwen, November 19

Overall (5.1M/1200ft): 1 J Horrocks 31:02; 2 J Murphy (B’burn) 31:14; 3 R Cranham (Barl, M40) 34:02; 4 D Edmondson (Clay, M50) 34:29; 5 E Newsam (Bolt) 34:33

M60: M Horrocks (Barl) 37:14

U21: H Douglas 37:43

Women: 1 Diane Dudgeon (W50) 43:32; 2 S Graham (Pend) 44:24; 3 S Sherratt (Bowl, W50) 44:24

W60: P Hardman (Lyth) 49:37

ARNSIDE KNOTT, Far Arnside, November 18

Overall (6M/1093ft): 1 R Allison (Dark Pk) 38:32; 2 M BARROW (Amble) 40:34; 3 M Fretwell (Sett) 40:54; 4 J Harris (Amble) 41:30; 5 P Mather (Lons) 42:13; 6 R Maddams (Kesw, M50) 42:27

M60: D Griffin (Helm) 45:56

M65: C Speight (Helm) 53:12

M70: G Schofield (Chorley) 72:25

Women: 1 S Taylor (Helm, W40) 43:34; 2 L Allison (Sett) 44:19; 3 L Booth (B Combe) 50:33; 4 S Jones (Amble, W40) 53:47

W55: L Goddard (Bowl) 58:11

W60: S Budgett (Horw) 58:29

