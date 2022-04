World 200m champion shows unprecedented endurance at 300m in Lee Valley

LONDON INTER CLUB CHALLENGE, Lee Valley, April 16

After her 400m outing last week, world 200m champion Dina Asher-Smith won a mixed 300m in a PB 36.41, beating her previous best of 39.16 set 13 years ago in 2009, the year in which she won her first National title (England Under-15 100m).

It moved her to eighth all-time in the UK.

Oliver Bromby narrowly won the men’s 100m in 10.51/0.9 ahead of Chad Miller’s 10.53.

Hayley Mclean won the 400m hurdles in 57.43.

Mixed events:

100: r4 (-0.9): 1 H Foster (SB, W) 11.99; 2 J Smith (WSEH, W) 12.14; 3 K Mayindu (NEB, U20W) 12.22; 4 G Datey (WG&EL, U20W) 12.23. r5 (0.9): 1 O Bromby (Soton) 10.51; 2 C Miller (HW) 10.53; 3 K Oludoyi (Harrow) 10.57; 4 N Stewart (E&H) 10.71; 6 J Kalala (VP&TH, U20) 10.79. r6 (-1.3): 1 M Odamtten (WG&EL, U20) 10.75; 6 D Legister (Camb H, U17) 11.08. r10 (-0.3): 5 S Sutherland (SB, M50) 12.46. 200: r4 (-1.1): 1 H Foster (SB, W) 24.10; 2 E Wright (SB, W) 24.41; 3 G Datey (WG&EL, U20W) 24.79. r5 (0.3): 1 J Kalala (VP&TH, U20) 21.33; 2 N Stewart (E&H) 21.35; 3 K Oludoyi (Harrow) 21.56; 4 A Beechey (NEB) 21.57; 5 L Menzies Walker (Harrow) 21.61. r8 (0.8): 3 D Brown (PNV, M40) 23.62; 4 J Wheeler-Henry (SB, U15) 23.64. r11 (-1.1): 4 J March (Barn, U13W) 27.68. r12 (1.0): 1 L Vallins (B&B, W40) 26.85. 300: r1: 1 D Asher-Smith (B&B, W) 36.41; 2 M Cooper (Lon Hth, U15) 37.90. r2: 1 S Sutherland (SB, M50) 41.95; 2 E Burridge (Lon Hth, U15W) 42.73. r3: 1 J Ogunniyi (SB, M50) 41.46. 400: r2: 1 C Neal (Thanet) 48.82. r3: 4 S Harry (Belg, W) 54.61. 800: r6: 5 L Webb (SB, W55) 2:38.75. 5000W: 1 G Wilkinson (E&H) 22:19.37; 3 A Hughes (Taun, U20W) 25:47.33; 4 J Benson (Ashf, W) 27:13.02; 5 M Peddle (Loughton, W50) 27:23.35; 6 G Manzotti (Ton, W50) 27:42.03; 7 E Dyos (Ilf, W45) 28:10.64; 9 J Arthur (Ilf, M60) 30:39.21; 11 C Harle (Belg, M60) 30:46.94; 12 S Arthur (Ilf, W60) 30:52.65; 13 R Lawless (Ilf, W60) 31:38.72; 14 S Allen (Barn, M65) 31:56.17. HJ: 7 L Newth (ESM, U13W) 1.45. PV: 1 T Ashton (Dac, U20) 4.00; 2 T Penley (Mil K, U20) 4.00; 3 N Munir (Wyc P, W) 3.70; 4 H Casey (E&H, U15) 3.70; 14 E Marshall (E&H, U17W) 2.70; 15 I Phillips-Pope (Chilt, U15) 2.70; 16 S Gonzalez Betancourt (SB, W45) 2.60. LJ: C: 4 L Newth (ESM, U13W) 4.58/2.6; – L Newth (ESM, U13W) 4.53/0.8. TJ: 1 J Fafowora (Oxf U) 13.56/1.3; 3 M Jackson (TVH, W) 11.93/1.3. SP: A: 1 C Agyepong (B&B, U20W) 14.59; 2 J Smith (WSEH, W) 11.75. B: 1 E Bostock (HAWC, U17W) 11.80. DT: B: 2 K Webb (SB, U20W) 32.84; 3 O Lava (SB, U20W) 32.59; 4 K Ennis (Have, U17W) 32.16. HT: 1 A Clemens (SB, W) 49.02; 2 A Stewart (B&B, W) 46.12; 3 L Moffat (Mil K, U20W) 45.12. JT: B: 2 L Britane (TVH, W) 38.74; 3 F Witheat (WSEH, U20W) 37.53

Men: 110H (-1.1): 1 S Clarke (C&C) 15.56. 400H: r2: 1 S Clarke (C&C) 53.82; 2 O Okoh (Chelm, U20) 53.83; 3 I Ogunlade (Herne H) 54.72; 4 A Yau (TVH) 56.12. DT: B: 1 J Bell (Oxf U) 40.91. HT: 1 O Graham (SB) 60.26. JT: B: 1 B James (Have, U20) 59.80; 2 M Trajkovic (SB, U20) 53.71; 6 M Gonzalez-Betancourt (SB, M45) 36.12

U20: DT: B: 1 B Duncan (B&B) 43.76. HT: 1 O Merrett (Yate) 66.31

U17:

100H (-0.1): 1 T Corlis (Lon Hth) 13.91. JT: B: 1 F Mcardle Hodge (B&B) 57.44; 2 B Williams (Have) 54.51

M50: 100H (-0.1): 1 G Smith (Lut) 14.43

Women: 100H: r1 (-0.1): 1 A Davies (B&B) 13.81; 2 J Smith (WSEH) 14.05; 3 S Gammell (Wat, U20) 14.27; 4 C Williams (Have) 14.52. 400H: 1 H McLean (SB) 57.43; 2 S Okoro (Have, U17) 61.82. 2000SC: 1 E Sharrock (Norw) 7:37.64

U17:

80H (-0.1): 1 P King (Have) 11.70. SP: A: 2 H Bridge (Camb H) 14.09; 1 E Bostock (HAWC) 13.64

CRAWLEY AC GRADED EASTER OPEN, Crawley, April 18

Mixed events:

100: r1 (-0.5): 5 B Ironside (B’mth, U20W) 11.78. 200: r2 (-0.7): 4 B Ironside (B’mth, U20W) 24.50. 400: r1: 2 R Pearson (Lewes, U17) 50.45. r2: 2 S Baldock (Hast, M50) 56.16; 3 C Wormley (Craw, U17W) 57.99. 800: r1: 2 A Riley (B&H, U17) 1:57.85; 5 L Newton (Craw, U17) 1:59.37. r2: 4 J Madden (Hast, M40) 2:06.1; 5 S McNally (Dartf, M45) 2:07.0. r3: 5 G Tuesday (Lewes, U15W) 2:13.44. r4: 4 C Bates (Dartf, M60) 2:22.62. r5: 1 G Gilbert (B&H, U13) 2:17.19. 3000: r1: 1 B Brett (E’bne, M35) 8:55.44. r2: 5 Y Kashdan (Craw, U17W) 10:14.52; 7 P O’Connell (Horsh J, M60) 10:47.41. HJ: 1 W Sutton (Craw, U20) 2.03. PV: 1 I Lancaster (Lewes, U20) 4.00; 4 G Tutton (Lewes, U20W) 3.50; 5 M Bullen (Lewes, U20W) 3.25; 6 N Clarke (Lewes, U20W) 3.00; 7 Y Hadlow (Lewes, U15W) 2.90; 9 R Duvergier (Craw, U17W) 2.70; 11 I Clarke (Lewes, U15W) 2.60. TJ: 1 J Benson (Liv H) 14.51/1.2; 2 M Hayward (Craw) 14.50/0.7; 3 L Goffin (B&H) 13.73/1.2; 4 V Anah (Craw, U17) 13.14/2.2; 7 J Best (B&H, U15W) 10.09/1.5. DT: 1 R Roberts (Worth, U15W) 29.96. JT: B: 1 R Wall (B&H, U20W) 38.63; 2 K Mackison (Craw, W) 38.60; 3 P Meekings (Horsh BS, U20W) 37.56



Men: DT: 1 J Tarrant (Craw) 40.15



M50: DT: 1 P Evans (Woking) 35.71

BILL WHISTLECROFT SPRING OPEN, Yeovil, April 18

Men:

100: r4 (0.0): 3 C Millard (N Som, M55) 12.44; 6 P Guest (Yeov O, M60) 12.69. 800: 1 M Lusby (Wells, M35) 2:03.43. 3000: r1: 1 S Mills (Exe, U20) 8:28.18. r2: 2 C Court (Mend, U15) 9:31.73

Mixed events: 1500: r3: 7 J Musselwhite (Yate, M60) 5:14.05. HJ: A: 1 L Reynolds (Taun, U20) 1.90; 3 E Isaias (Ply, U20W) 1.65; 10 S Faulkner (Yeov O, M70) 1.30. B: 1 E Moir (Yate, U15W) 1.61. PV: 1 N Jones (Ply, U20) 4.00; 2 A Graham-Mulvaney (Card, U17) 3.60; 3 D Pearson (W’borne, M50) 3.40; 4 N Mason (Mid M, M70) 3.10; 6 T Carter (W’borne, W50) 2.50. LJ: r2: 1 S Rodgers (Taun, U20W) 5.73/2.0. r3: 1 R Chapman (Card, W) 6.07/1.7; 3 P Guest (Yeov O, M60) 5.22/0.0. TJ: 1 L Guest (Yeov O) 13.83/0.0; 3 G Isgrove (B&W, U17) 13.12/0.0; 4 L Hill (W’borne, U20W) 11.23/-0.7; 5 R Robinson (N Dev, U20W) 11.06/0.2

U20:

JT: C: 1 T Spurrell (Yate) 61.40; 2 C Taylor (Ports) 60.89; 3 J Dibble (Mend) 54.68; 4 B Jones (Taun) 54.56

Women:

100: r1 (0.0): 1 M Webber (Torb) 12.08. r3 (0.1): 2 M Herringshaw (N Som, U13) 13.22. 800: 1 L Codling (Newp, U13) 2:20.00; 6 L Jeffries (Bath, W60) 3:03.43. 3000: r1: 1 E Norton (Salis, U20) 10:18.38; 2 F Woodhead (Bide, U15) 10:24.16; 7 J Harrison (SW Vets, W60) 12:48.34. JT: C: 1 E Dibble (Liv H) 51.12; 2 L Wilkinson (Salis, U20) 39.36

BMC GOLD STANDARD RACES, Stretford, April 18

Osian Perrin, who set a UK under-20 indoor 3000m record in January, won the 1500m in a PB 3:46.74.

Scottish under-17 cross-country champion Corey Campbell went top of the UK under-17 rankings with a 3:52.46 PB.

The English National and ESAA under-17 cross-country champion Jess Bailey improved her PB to 4:26.05 in the mixed race.

Men: 1500: A: 1 O Perrin (Menai, U20) 3:46.74; 2 N Hassan (Sale) 3:47.82; 4 C Campbell (Tm E Loth, U17) 3:52.46; 7 C Deverill (Giff N, U20) 3:56.95. B: 1 F Morgan (Carm, U20) 3:53.08; 2 J Knockton (Traff, U20) 3:53.39; 3 E Savage (Sale, U20) 3:53.90; 4 J Vaughan (Bir, U20) 3:55.18; 5 E Savage (Sale, U20) 3:56.87; 6 R Price (Vale R, U17) 4:02.57

Mixed events: 1500: C: 2 E Simpson (Shef/Dearn, W) 4:20.57; 4 J Bailey (Lev V, U17W) 4:26.05; 5 T Brockley-Langford (Salf, W) 4:27.18; 6 K Brady-Jones (Wirr, U20W) 4:29.44; 7 E Kearney (Wirr, U20W) 4:32.84; 8 Z Gilbody (W&SV, U17W) 4:38.32; 9 G Phelan (Wirr, U17W) 4:41.45

BILL WHISTLECROFT SPRING OPEN, Yeovil, April 16

Emily Parker, the English Schools runner-up, won the 1500m steeplechase in a UK under-20 leading 5:01.69.

English National bronze medallist Kiya Dee went top of the 2000m steeplechase rankings with a 6:54.09 PB ahead of Kirstie Booth’s UK W40 record of 7:02.39.

Men: 100: r3 (1.2): 5 I Allen (Yeov O, M55) 12.94. 800: r1: 3 R Hawkins (Yeov O, M35) 2:01.50. r3: 5 J Musselwhite (Yate, M60) 2:31.15; 6 D Cooke (Yeov O, M65) 2:39.39. 110H (-1.7): 1 R Woolgar (B’mth) 15.23. 1500SC: 1 D Stoneman (Bath, U17) 4:40.74; 2 D Millard (Taun, U17) 4:44.29. 2000SC: 1 T Heal (Taun, U20) 6:11.1; 2 O James (B’mth, U20) 6:12.6; 3 S Kerfoot (B&W, U20) 6:15.5. SP: A: 1 R Allen (NEB, U20) 16.96. DT: 1 R Allen (NEB, U20) 50.35; 2 E Fileman (Tav, U20) 47.48. HT: 1 C Richardson (A’dare, U20) 47.54. HT: 1 A Merrett (Yate, U17) 42.68

Mixed events: LJ: B: 3 R Chapman (Card, W) 6.15/0.6; 5 E Bowell (B&W, U17W) 5.56/2.5; 6 I Allen (Yeov O, M55) 5.55/2.3



U20: 110H (-1.7): 1 H Barton (Wells) 14.58; 2 J Cover (Bath) 14.95; 3 H Curtis (Ply) 15.24; 4 P Kyle (B&W) 15.36



U17: 100H: r1 (-2.5): 1 A Dingley (Ply) 14.06. SP: B: 1 G Leite (N Som) 14.48



M60:

100H: r2 (-2.6): 1 N Tunstall (Corn) 15.98. 300H: 1 N Tunstall (Corn) 44.87; 2 J Musselwhite (Yate) 55.13. SP: A: 1 S Dobson (B’mth) 11.33

Women:

100: r1 (0.4): 1 E Bowell (B&W, U17) 12.35. 800: r1: 1 K Devereux (N Som, U17) 2:12.86; 2 K Roy (Chep, W35) 2:16.95. 100H: r1 (-2.7): 1 K Slade (B’mth) 14.74. 300H: 1 P Northcott (Ply, U17) 45.44; 2 J Collinson (Poole, U17) 46.02; 3 K Gray (Ply, U17) 47.36. 400H: r1: 1 O Pye (Marl J, U20) 61.56; 2 S Kearsey (Poole) 63.54; 3 K Mackintosh (Newk) 65.21; 4 M O’Hara (Craw, U20) 65.51; 5 M Bates (Bath) 65.72. r2: 1 E Jeffery (W’borne, U20) 65.76; 2 C Hunt (Yeov O, W40) 66.40. 1500SC: 1 E Parker (Poole, U20) 5:01.69; 2 L Bickerton (Yeov O, U17) 5:23.60; 4 A Evans (Yeov O, U20) 5:34.32. 2000SC: 1 K Dee (Chelt, U20) 6:54.09; 2 K Booth (Taun, W40) 7:02.39; 3 A Wills (Brack) 7:04.04; 4 E Weir (HW, U20) 7:22.23. 3000SC: 1 J Hatch (WSEH, U20) 11:17.8. HJ: 1 M Choong (B&W, U20) 1.65. DT: 1 N Evans-Shields (Ply, U17) 38.85. HT: 1 E Sharpe (N Dev) 45.08. HT: 1 E MacDonald (And, U17) 49.01; 2 K Jones (Yate, W60) 35.37; 3 E Cooper (Neath, U15) 34.52

SOUTHAMPTON APRIL GRADED OPEN, Southampton, April 16

Annie Mann smashed her 1500m PB with a 4:19.63 to go top of the UK under-17 rankings.

U20 mixed events: LJ: 5 L Flute (Win, U13W) 4.41

Mixed events:

100: r7 (-3.0): 3 S Beak (Woking, M55) 12.96. 200: r6 (-1.9): 3 S Beak (Woking, M55) 26.40. 300: r2: 1 D Bray (Ports, M35) 35.72. r3: 1 J Wright (B’mth, W45) 43.84. 400: r2: 5 J Wright (B’mth, W45) 62.26. r3: 1 J Higgins (Soton) 48.65; 2 T Hockley (Soton, U20) 48.99. 800: r4: 6 P Aukett (Soton, W35) 2:21.57; 8 L Short (Soton, W35) 2:23.40. 1500: r2: 2 A Mann (Soton, U17W) 4:19.63. TJ: 1 B Butcher (B’mth, U20) 13.57; 3 L Hill (W’borne, U20W) 11.61; 4 E Hutton (Ports, U15W) 10.11. HT: 1 J Bennett (Soton, U20W) 47.75; 2 A Axtell (Soton, U15) 40.26

Men:

SP: 1 A Knight (Ports) 15.78. DT: 1 T Scottow (Soton, U17) 44.05; 3 P Kelly (Woking, M55) 32.17

U20: DT: 1 T Pattison (Ports) 45.62

U17:

SP: 1 T Scottow (Soton) 15.66; 2 C Elford Pond (Win) 13.83. HT: 1 C Elford Pond (Win) 59.97. JT: 1 F Dodkin (Soton) 49.64

M55: HT: 1 P Kelly (Woking) 38.58

U17 women: HT: 1 C Harris (WSEH) 43.97

U13:

DT: 1 C Smith (New FJ) 23.87

WAVERLEY HARRIERS EASTER THROWS, Godalming, April 16

U15 mixed events: DT:

1 M Farrar (W’ley, U15W) 32.24

Men: DT: 1 C Scott (Soton) 53.41

COMEBACK 5000#2, Battersea Park, April 15

On a warm afternoon, Olympic marathoner Ben Connor easily won the men’s 5000m in 13:49.15 and he was followed by the Mahamed brothers Zak (14:01.05) and Mahamed (14:07.45).

The women’s race was dominated by Sam Harrison who blasted the opening kilometre in a little over three minutes and won in a PB 15:32.07, almost 200 metres clear of Hannah Irwin (16:07.66) and the former England 800m silver medallist Georgia Bell, who ran a promising debut of 16:08.42 as the first 11 broke 17 minutes.

Mixed events:

5000: r1: 9 D Williams (G&G, M55) 17:55.66. r2: 5 T Booth (G&G, M55) 17:10.96; 12 S Winstone (Soton, W35) 17:38.61. r4: 6 D Morgan (Kent, M35) 15:52.06. r5: 3 K Kyereme (SB, M45) 14:51.68; 6 C O’Neill (Herts P, U20) 15:12.64; 7 S Maund (Strag, U20) 15:14.28; 10 A Hudson (Sutt, U20) 15:29.18. r6: 3 D Jones (Carm, U20) 14:42.18; 10 S Spencer (Notts, M35) 14:53.29. r7: 1 B Connor (Der) 13:49.15; 2 Z Mahamed (Soton) 14:01.05; 3 M Mahamed (Soton) 14:07.45; 4 D Jarvis (Bed C) 14:08.99; 5 B Alcock (Bed C) 14:15.31; 6 D Nolan (Croy) 14:16.43; 7 O Perrin (Menai, U20) 14:17.91; 8 L Jagger (Shef/Dearn) 14:21.82; 9 J Dempsey (SB) 14:23.27; 10 F Hessian (Notts) 14:24.27; 11 A Leprêtre (High) 14:29.84. r8: 1 S Harrison (Charn, W) 15:32.07; 2 H Irwin (C&C, W) 16:07.66; 3 G Bell (SB, W) 16:08.42; 4 P Bowden (AFD, W) 16:10.86; 5 H Dixon (Camb H, W) 16:14.33; 6 S Astin (Belg, W) 16:25.27; 7 H Bloor (Lewes, W) 16:26.51; 8 P Tank (Ply, W) 16:33.25; 9 M Davies (Sale, W) 16:42.54; 10 N Brown (AFD, W) 16:50.60; 11 H Robinson (Bir, W) 16:55.28; 12 V Hopkins (Ton, W) 17:05.77; 13 S Monk (G&G, W) 17:08.11; 14 M Hardman (Phoe, W) 17:13.68; 15 K Estlea (BMH, W) 17:15.27; 16 M Waldmann (Read, U20W) 17:15.81

