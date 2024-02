US-based Brit goes second on the UK all-time rankings at 400m as world records fall and Brits set world leads in our international round-up

Southeastern Conference (SEC) Championships, Fayetteville, February 23-24

Teenager Christopher Morales-Williams ran the world’s fastest ever indoor 400m of 44.49 although the mark is unlikely to be ratified due to an issue with the starting blocks.

The women’s 400m was also fast as Amber Anning had the greatest ever British 200m and 400m double in little over 24 hours as she sped to a 50.43 victory after a 50.83 heat.

Her 400m time is the second fastest ever indoors by a Brit behind Nicola Sanders’ UK record of 50.02 and makes her the sixth fastest US collegiate runner of all-time.

After her 400m she was then third in the 200m with 22.76 after a 22.77 heat, times which only she has bettered among Britons having run a British record 22.60 in January.

There was a Jamaican record of 2.00m in the high jump for Lamara Distin. Another Jamaican in top form who will be missed at the World Indoors is Wayne Pinnock, who achieved a 8.28m long jump.

South Carolina’s all American team set a 4x400m world lead of 3:26.05.

Men: 60: 2 Wanya McCoy BAH 6.63. Heat 1: 1 Ajayi Kanyinsola NGR 6.60; 2 Brody Buffington 6.63. Heat 2: 1 Wanya McCoy BAH 6.58. Heat 3: 1 Jordan Anthony 6.61

200: 1 Wanya McCoy BAH 20.29 NR; 2 Lance Lang 20.58. B: 1 Robert Gregory 20.31; 2 Kennedy Lightner 20.51. Heat 1: 1 Wanya McCoy BAH 20.42 NR. Heat 2: 1 Lance Lang 20.49; 2 Javonte Harding 20.67. Heat 3: 1 Robert Gregory 20.65. Heat 4: 1 Kennedy Lightner 20.54.

400: 1 Chris Morales Williams CAN 44.49 WR; 2 Jevaughn Powell JAM 45.61. B: 1 Chris Robinson 45.62. Heat 4: 1 Samuel Ogazi NGR 46.27 AU20R. Heat 5: 1 Chris Robinson 45.92. Heat 9: 1 Jevaughn Powell JAM 45.35. Heat 10: 1 Chris Morales Williams CAN 45.58; 2 Sean Burrell 45.92

800: 1 Sam Whitmarsh 1:47.39; 2 Tyrese Reid 1:47.55. Heat 2: 4 Daniel Joyce GBR 1:50.04

Mile: 1 Parvej Khan IND 4:00.18

3000: 1 Peter Maru UGA 7:47.26; 2 Ryan Kinnane 7:55.28. B: 1 Yaseen Abdalla SUD 7:52.32; 2 Victor Kiprop KEN 7:52.87; 3 Kirami Yego KEN 7:53.23; 4 Patrick Kiprop KEN 7:53.72; 5 Toby Gillen AUS 7:56.08; 6 Eric Casarez 7:58.26; 7 Brandon Olden 7:58.58; 8 Edward Bird GBR 8:01.39

5000: 1 Peter Maru UGA 13:31.11; 2 Toby Gillen AUS 13:32.66; 3 Kirami Yego KEN 13:33.12; 10 Edward Bird GBR 14:07.69; 23 Jack Meijer GBR 14:34.38

60H: 1 Connor Schulman 7.59; 2 Jaqualon Scott 7.60

HJ: 1 Romaine Beckford JAM 2.25

PV: 1 Keaton Daniel 5.62

LJ: 1 Wayne Pinnock JAM 8.28; 2 Malcolm Clemons 8.22; 3 Caleb Foster 8.00; 7 Jack Turner GBR 7.61

TJ: 1 Luke Brown JAM 16.59

SP: 1 Tarik Robinson-O’Hagan 20.38; 2 Dylan Targgart 19.99; 3 Roje Stona JAM 19.94

WT: 1 Tarik Robinson-O’Hagan 23.55; 2 Ruben Banks GBR 22.54

Hep: 1 Yariel Soto PUR 6017; 4 Ollie Thorner GBR 5751

Women: 60: 1 Brianna Lyston JAM 7.08. Jacious Sears 7.12. Heat 1: 1 Kaila Jackson 7.15; 2 Shawnti Jackson 7.25. Heat 3: 1 Brianna Lyston JAM 7.12

200: 1 JaMeesia Ford 22.36 =NU20R; 2 Rosey Effiong 22.51; 3 Kaila Jackson 23.03. B: 1 McKenzie Long 22.60; 2 Nickisha Pryce JAM 22.62; 3 Amber Anning GBR 22.76. Heat 1: 1 Rosey Effiong 22.64; 2 Kaila Jackson 22.94. Heat 2: 1 Nickisha Pryce JAM 22.94. Heat 3: 1 JaMeesia Ford 22.72; 2 McKenzie Long 22.73. Heat 6: 1 Jacious Sears 22.93. Heat 9: 1 Amber Anning GBR 22.77; 2 Thelma Davies 22.96

400: 1 Amber Anning GBR 50.43; 2 Nickisha Pryce JAM 50.83; 3 Aaliyah Butler 51.19. B: 1 Kaylyn Brown 50.83; 2 Rosey Effiong 51.00. Heat 1: 1 Aaliyah Butler 51.62; 2 Joanne Reid JAM 51.80. Heat 3: 1 Amber Anning GBR 50.86; 2 Vimbayi Maisvorewa ZIM 52.16 NR. Heat 4: 1 Jermaisha Arnold 51.79. Heat 5: 1 Rosey Effiong 51.19. Heat 6: 1 Kaylyn Brown 51.58. Heat 9: 1 Nickisha Pryce JAM 50.90; 2 Ella Onojuvwewo NGR 52.47 NU20R

800: 1 Michaela Rose 1:59.25; 2 Sanu Jallow 2:02.76; 3 Judy Kosgei KEN 2:02.87

Mile: 1 Flomena Asekol KEN 4:38.35; 2 Lorena Rangel MEX 4:39.51; 3 Tiana Lostracco CAN 4:39.57; 4 Elise Thorner GBR 4:39.61. Heat 2: 3 Elise Thorner GBR 4:43.67

3000: 1 Parker Valby 8:42.29

5000: 1 Sydney Thorvaldson 15:42.45

60H: 1 Grace Stark 7.90

HJ: 1 Lamara Distin JAM 2.00 NR

PV: 1 Heather Abadie CAN 4.32

LJ: 1 Claire Bryant 6.72; 2 Nia Robinson JAM 6.44

TJ: 1 Mikeisha Welcome VIN 13.44

SP: 1 Jalani Davis 18.61; 2 Alida van Daalen NED 18.59; 3 Sarah Omoregie GBR 17.11; 4 Kelsie Murrel-Ross GRN 17.10 NR

WT: 1 Jalani Davis 25.09

Pen: 1 Charity Hufnagel 4098; 2 Paula Grauvogel GER 4011; 3 Joniar Thomas GRN 3997; 4 Ella Rush GBR 3940

Perche Elite Tour, Rouen, France, February 24

Molly Caudery cleared a 4.86m world lead to become the pole vault’s 10th best ever performer indoors and left her just a centimetre short of Holly Bradshaw’s UK indoor record.

She comfortably cleared 4.86m and then attempted the overall British record of 4.91m with some encouraging attempts as European champion Wilma Murto finished runner-up and Sam Kendricks won the men’s event with 5.93m.

Men: PV: 1 Sam Kendricks USA 5.93; 2 Chris Nilsen USA 5.83; 3 Austin Miller USA 5.73; 4 Jacob Wooten USA 5.73; 5 Thibaut Collet 5.73; 6 Emmanouíl Karalís GRE 5.53; 11 Jack Phipps GBR 5.14

Women: PV: 1 Molly Caudery GBR 4.86; 2 Wilma Murto FIN 4.80; 3 Bridget Williams USA 4.80; 4 Margot Chevrier 4.63; 5 Ninon Chapelle 4.53; 6 Alysha Newman CAN 4.53; 6 Roberta Bruni ITA 4.53. B: 1 Alix Dehaynain 4.53

World Indoor Tour Final, Madrid, Spain, February 23

Catalin Tecuceanu set a shock world lead and Italian record of 1:45.00 to comfortably defeat local athletes Mohamed Attaoui (1:45.67) and Adrian Ben (1:45.72 PB) by a margin.

In the shot put, Rajindra Campbell set a Jamaican record 22.16m to defeat Tom Walsh (22.03m).

Men: 800: 1 Catalin Tecuceanu ITA 1:45.00 NR; 2 Mohamed Attaoui 1:45.67; 3 Adrián Ben 1:45.72; 4 Álvaro de Arriba 1:45.88; 5 Javier Miron 1:46.52

3000: 1 Narve Gilje Nordås NOR 7:41.28; 2 Ermiyas Girma ETH 7:41.94; 3 Hugo Hay FRA 7:43.37; 4 Milkesa Fikadu ETH 7:43.73; 5 Telahun Haile ETH 7:43.76; 6 Elzan Bibić SRB 7:44.14; 7 Per Svela NOR 7:47.86; 8 John Heymans BEL 7:49.73; 9 Abderrahman El Khayami 7:51.47

60H: 1 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 7.46 NR; 2 Asier Martínez 7.50; 3 Enrique Llopis 7.51; 4 Milan Trajkovic CYP 7.59; 5 Jason Joseph SUI 7.72

PV: 1 Piotr Lisek POL 5.70; 2 Pedro Buaró POR 5.60; 3 Aleix Pi 5.50

TJ: 1 Jordan Alejandro Díaz 17.52; 2 Max Heß GER 16.96; 3 Yasser Triki ALG 16.66; 4 Tiago Pereira POR 16.63;

SP: 1 Rajindra Campbell JAM 22.16 NR; 2 Tom Walsh NZL 22.03; 3 Leonardo Fabbri ITA 21.68; 4 Chukwuebuka Enekwechi NGR 21.54; 5 Zane Weir ITA 21.38; 6 Roger Steen USA 21.06; 7 Scott Lincoln GBR 20.82; 8 Tomáš Staněk CZE 20.51

Women: 400: 1 Andrea Miklos ROU 51.11; 2 Sharlene Mawdsley IRL 51.97; 3 Naomi Van Den Broeck BEL 52.01; 4 Cátia Azevedo POR 52.43 NR;

800: 1 Worknesh Mesele ETH 2:01.01; 2 Eloisa Coiro ITA 2:01.50; 3 Tigist Girma ETH 2:01.61; 4 Lorea Ibarzabal 2:01.62; 5 Elena Bellò ITA 2:01.93

1500: 1 Ludovica Cavalli ITA 4:07.01; 2 Saron Berhe ETH 4:08.22; 3 Agueda Marques 4:08.40; 4 Marta Zenoni ITA 4:09.55

60H: 1 Devynne Charlton BAH 7.68; 2 Nadine Visser NED 7.78; 3 Pia Skrzyszowska POL 7.83; 4 Sarah Lavin IRL 7.95; 5 Reetta Hurske FIN 7.99; 6 Luca Kozák HUN 8.06; 7 Mette Graversgaard DEN 8.10. Heat 1: 1 Nadine Visser NED 7.79; 2 Pia Skrzyszowska POL 7.83; 3 Reetta Hurske FIN 7.99; 4 Cortney Jones USA 8.00; 5 Xenia Benach 8.10. Heat 2: 1 Devynne Charlton BAH 7.79; 2 Sarah Lavin IRL 8.01; 3 Luca Kozák HUN 8.06; 4 Mette Graversgaard DEN 8.07; 5 Sacha Alessandrini FRA 8.07

HJ: 1 Lia Apostolovski SLO 1.89; 2 Ella Junnila FIN 1.89; 3 Airinė Palšytė LTU 1.89

LJ: 1 Florentina Costina Iusco ROU 6.65; 2 Milica Gardašević SRB 6.64; 3 Fatima Diame 6.55; 4 Tessy Ebosele 6.50; 5 Leticia Melo BRA 6.35

Ivy League Championships, Cambridge, February 24

Kenny Ikeji achieved a British all-time best in the weight throw of 24.39m. It was the fourth best ever by an European.

Men: Wt: Kenneth Ikeji GBR 24.39 (UK rec)

Clermont Ferrand, France, 21-22 February

Mondo Duplantis won with a world leading pole vault of 6.02m before attempting a 6.24m world record height and he came close with his second attempt.

Alysha Newman cleared a Canadian record 4.83m at the first attempt to win the women’s competition.

Men: PV: 1 Mondo Duplantis SWE 6.02; 2 Thibaut Collet 5.92; 3 Sam Kendricks USA 5.92; 4 Kurtis Marschall AUS 5.82; 5 Emmanouíl Karalís GRE 5.72; 6 Ben Broeders BEL 5.72

Women: PV: 1 Alysha Newman CAN 4.83 NR; 2 Bridget Guy Williams USA 4.83; 3 Angelica Moser SUI 4.73; 4 Margot Chevrier 4.63; 5 Amálie Švábíková CZE 4.63; 6 Roberta Bruni ITA 4.53; 7 Ninon Chapelle 4.53. B: 1 Marie-Julie Bonnin 4.53

Istaf, Berlin, Germany, February 23

The 11th meeting in Berlin’s Mercedes-Benz Arena saw 12,150 fans support a number of top class performances.

Surrounded by fireworks, Olympic champion Malaika Mihambo achieved 6.95m in her final attempt to set an European lead.

“It was amazing again here at the ISTAF. It was so much fun to jump in the packed arena,” said Mihambo who excelled in her final competition of the winter. “I achieved the distance thanks to the great atmosphere. I’ll take that with me into the summer. I’ve understood what I have to do right.”

Ernest John Obiena set an Asian record 5.93m in the pole vault.

Men: 60: 1 Emmanuel Eseme CMR 6.55 NR; 2 Markus Fuchs AUT 6.60; 3 Reynier Mena CUB 6.61; 4 Robin Ganter 6.66; 5 Samuele Ceccarelli ITA 6.69; 6 Jeremiah Azu GBR 9.11. Heat 1: 1 Markus Fuchs AUT 6.61; 2 Samuele Ceccarelli ITA 6.65; 3 Robin Ganter 6.66; 4 Ronnie Baker USA 6.67. Heat 2: 1 Emmanuel Eseme CMR 6.59; 2 Jeremiah Azu GBR 6.60; 3 Reynier Mena CUB 6.63; 4 Omar McLeod JAM 6.67; 6 Richard Kilty GBR 6.88

60H: 1 Daniel Roberts USA 7.52; 2 David King GBR 7.59; 3 Job Geerds NED 7.66; 4 Elmo Lakka FIN 7.67. Heat 1: 1 Daniel Roberts USA 7.57; 2 Manuel Mordi 7.65; 3 Elmo Lakka FIN 7.67. Heat 2: 1 David King GBR 7.63; 2 Job Geerds NED 7.69

PV: 1 Ernest John Obiena PHI 5.93 AR; 2 Tray Oates USA 5.75; 3 Robert Sobera POL 5.66; 4 Torben Blech 5.66; 5 David Holý CZE 5.56; 6 Hussain Asim Al-Hizam KSA 5.56

DT: 1 Kristjan Čeh SLO 65.72; 2 Henrik Janssen 61.92; 3 Daniel Jasinski 61.91; 4 Christoph Harting 60.41

Women: 60: 1 Zaynab Dosso ITA 7.09; 2 Zoe Hobbs NZL 7.19; 3 Daryll Neita GBR 7.20. Heat 1: 1 Zaynab Dosso ITA 7.11. Heat 2: 1 Daryll Neita GBR 7.18

60H: 1 Gréta Kerekes HUN 8.01; 2 Nooralotta Neziri FIN 8.05; 3 Veronica Besana ITA 8.08 NU23R; 4 Marlene Meier 8.09; 5 Ricarda Lobe 8.10. Heat 1: 1 Gréta Kerekes HUN 8.09. Heat 2: 1 Nooralotta Neziri FIN 8.06

LJ: 1 Malaika Mihambo 6.95; 2 Annik Kälin SUI 6.75; 3 Larissa Iapichino ITA 6.75; 4 Mikaelle Assani 6.69; 5 Laura Raquel Müller 6.64; 6 Nikola Horowska POL 6.53;

DT: 1 Jorinde van Klinken NED 63.50 NR; 2 Kristin Pudenz 63.38; 3 Shanice Craft 62.68; 4 Julia Harting 60.61

Russian Championships, Moscow, February 23-25

Danil Lysenko equalled the world high jump lead with a 2.33m leap to defeat Ilya Ivanyuk.

Natalya Spiridonova cleared 2.00m in the women’s event as Olympic champion Mariya Latitskene jumped 1.93m for equal second.

Men: 60: 1 Konstantin Krylov 6.56

200: 1 Konstantin Krylov 20.73

400: 1 Aleksandr Masyutenko 46.09

800: 1 Konstantin Kholmogorov 1:47.21

1500: 1 Konstantin Plokhotnikov 3:43.88

3000: 1 Yevgeniy Rybakov 8:02.63

5000: 1 Denis Chertykov 14:06.62

60H: 1 Matvey Gerasimov 7.65

HJ: 1 Danil Lysenko 2.33; 2 Ilya Ivanyuk 2.27; 3 Nikita Anishchenkov 2.27; 4 Yaroslav Kutkovoy 2.24

PV: 1 Aleksandr Solovyov 5.77; 2 Mikhail Shmykov 5.66

LJ: 1 Daniyil Chechela 7.88; 2 Artyom Chermoshanskiy 7.86

TJ: 1 Dmitriy Chizhikov 16.55

SP: 1 Maksim Afonin 19.22

Women: 60: 1 Kristina Makarenko 7.13. Heat 3: 1 Kristina Makarenko 7.15

200: 1 Natalya Kombarova 23.49

400: 1 Polina Miller 50.78

800: 1 Olga Rodyoshkina 2:02.02; 2 Maria Prokhorets 2:02.09; 3 Nigina Tukhtayeva 2:02.46

1500: 1 Svetlana Aplachkina 4:11.01

3000: 1 Olga Vovk 8:59.31; 2 Svetlana Aplachkina 8:59.74

5000: 1 Maria Yermakova 15:49.14

60H: 1 Darya Osipova 8.09

HJ: 1 Natalya Spiridonova 2.00; 2 Darya Slepova 1.93; 2 Mariya Lasitskene 1.93; 4 Mariya Kochanova 1.90; 5 Tatyana Yermachenkova 1.87; 6 Polina Parfenenko 1.87

PV: 1 Polina Knoroz 4.73

LJ: 1 Yelena Sokolova 6.78; 2 Yekaterina Levitskaya 6.68

TJ: 1 Darya Nidbaykina 13.86;

SP: 1 Alyona Gordeyeva 17.02

Christchurch, New Zealand, February 24

Matt Denny comfortably won the discus with a 65.79m throw as Britons Lawrence Okoye (63.30m) and Nicholas Percy (62.94m) showed encouraging winter form.

Men: 100 (1.3): 1 Taiju Hongo JPN 10.22

200 (3.5): 1 Yudai Nishi JPN 20.55

800: 1 Samuel Tanner 1:46.14; 2 Luke Boyes AUS 1:46.74

110H (2.0): 1 Tatsuki Abe JPN 13.71; 2 Tetsuro Nishi JPN 13.73

HJ: 1 Tomohiro Shinno JPN 2.27; 2 Takashi Eto JPN 2.24; 3 Yuto Seko JPN 2.20

LJ: 1 Liam Adcock AUS 7.73w

TJ: 1 Ethan Olivier 16.85w

SP: 1 Nick Palmer 20.07

DT: 1 Matt Denny AUS 65.79; 2 Lawrence Okoye GBR 63.30; 3 Nicholas Percy GBR 62.94; 4 Robbie Otal USA 60.44

Women: 100 (2.5): 1 Ebony Lane AUS 11.27w;

200 (3.3): 1 Remi Tsuruta JPN 23.06w;

100H (1.5): 1 Chisato Kiyoyama JPN 13.21

HJ: 1 Imogen Skelton 1.87; 2 Nagisa Takahashi JPN 1.87

LJ: 1 Liz Hedding AUS 6.50w; 2 Samantha Dale AUS 6.46w; 3 Maya Takeuchi JPN 6.43w; 4 Brooke Buschkuehl AUS 6.30w

TJ: 1 Maoko Takashima JPN 13.70

DT: 1 Ashley Anumba NGR 57.13

HT: 1 Lauren Bruce 70.59.

German Winter Throws Championships, Halle, February 24-25

Max Dehning broke Steve Backley’s European under-23 javelin record with a huge 90.20m throw.

Men: DT: 1 Clemens Prüfer 65.45; 2 Daniel Jasinski 64.39; 3 Steven Richter 62.06; 4 Marius Karges 60.11; 5 Christoph Harting 59.81

HT: 1 Merlin Hummel 75.45; 2 Sören Klose 73.29

JT: 1 Max Dehning 90.20 AU23R

U20 DT1.75: 1 Kelson De Carvalho 58.46

Women: DT: 1 Shanice Craft 63.47; 2 Marike Steinacker 60.96; 3 Antonia Kinzel 60.87

HT: 1 Samantha Borutta 67.38

JT: 1 Victoria Krause 57.87

Pretoria, South Africa, February 17

World medallist Letsile Tebogo showed his speed endurance with a 30.69 world record at 300m.

Men: 150 (0.7): 1 Akani Simbine 15.04; 2 Sibusiso Matsenjwa SWZ 15.33; 3 Nicholas Ferns 15.37; 4 Lehlohonolo Maseko 15.55; 5 Eckardt Potgeter 15.57; 6 Matthew Van Rooijen 15.62

300: 1 Letsile Tebogo BOT 30.69 AR; 2 Gardeo Isaacs 31.91; 3 Bayapo Ndori BOT 31.95; 4 Lythe Pillay 32.01; 5 Liemarvin Bonevacia NED 32.21; 6 Taymir Burnet NED 32.29; 7 Zakithi Nene 32.35; 8 Tumo Stagato Lesesere BOT 32.66

600: 1 Tumo Nkape BOT 1:14.90 NR; 2 Kethobogile Haingura BOT 1:14.96; 3 Ranti Dikgale 1:15.06; 4 Renier De Villiers 1:15.31; 5 James Seeliger 1:15.84; 6 Lindokuhle Gora 1:16.22; 7 Dillan Van Rooyen 1:16.67

Women: 150 (0.0): 1 Viwe Jingqi 16.93; 2 Bongiwe Mahlalela SWZ 17.06; 3 Shirley Nekhubui 17.28

300: 1 Zeney Van Der Walt 37.36; 2 Rogail Joseph 37.53

1000: 1 Oratile Nowe BOT 2:40.87; 2 Charne Swart 2:41.77

Sydney, Australia, February 22

Cameron Myers won the 1500m in 3:33.30 over a second ahead of 2022 world champion Jake Wightman who finished third in 3:34.31.

It was the quickest ever time by an Australian on home soil.

In seventh, former European under-18 3000m champion Thomas Keen ran a PB 3:36.43.

Men: 600: 1 Ian Halpin 1:16.29; 2 Joseph Deng 1:17.06

800: 1 Charles Hunter 1:49.26; 2 Obssa Youssouf 1:49.35

1500: 1 Cameron Myers 3:33.30; 2 Jesse Hunt 3:33.64; 3 Jake Wightman GBR 3:34.31; 4 Jye Edwards 3:34.42; 5 Callum Davies 3:35.14; 6 Connor Whiteley 3:36.19; 7 Thomas Keen GBR 3:36.43; 8 Paul Robinson IRL 3:36.57; 9 Ryoji Tatezawa JPN 3:37.13; 10 Ben Thomas 3:37.96; 11 Matthew Ramsden 3:38.77

Russian Winter Throws, Sochi, Russia, February 17-18

Men: DT: 1 Aleksey Khudyakov 63.05

HT: 1 Valeriy Pronkin 78.27

JT: 1 Boris Bezdolniy 79.35

Women: DT: 1 Violetta Ignatyeva 58.79

HT: 1 Sofiya Palkina 71.32; 2 Anastasiya Grigoryeva 71.29

JT: 1 Ella Vedeneyeva 56.38

Osaka Marathon, Japan, February 25

Kiyoto Hirabayashi’s 2:06:18 defeated Uganda’s Stephen Kissa as 19 Japanese broke 2:10 and 43 broke 2:14.

Men: Mar: 1 Kiyoto Hirabayashi 2:06:18; 2 Stephen Kissa UGA 2:06:22; 3 Naoki Koyama 2:06:33; 4 Yuya Yoshida 2:06:37; 5 Daisuke Doi 2:06:54; 6 Tatsuya Maruyama 2:07:52; 7 Kemal Husen ETH 2:08:00; 8 Kipkemoi Kiprono KEN 2:08:02; 9 Mizuki Higashi 2:08:03; 10 Wu Xiangdong CHN 2:08:04; 11 Shohei Otsuka 2:08:06; 12 Tebello Ramakongoana LES 2:08:09 NR; 13 Tsubasa Ichiyama 2:08:11; 14 Dong Guojian CHN 2:08:12; 15 Kento Kikutani 2:08:33; 16 Yuki Takei 2:08:44; 17 Ken Nakayama 2:08:52; 18 Shoma Hosoya 2:09:05; 19 Hidekazu Hijikata 2:09:10; 20 Yuji Nonaka 2:09:11; 21 Hideyuki Tanaka 2:09:27; 22 Patrick Mathenge KEN 2:09:29; 23 Madoka Tanihara 2:09:39; 24 Feng Peiyou CHN 2:09:40; 25 Kent Nishi 2:09:56; 26 Ser-Od Bat-Ochir MGL 2:10:10; 27 Junnosuke Matsue 2:10:29; 28 Daisuke Hosomori 2:10:40; 29 Kosei Machida 2:10:41; 30 Koki Yoshioka 2:10:42; 31 Haruto Ono 2:10:44; 32 Ryu Takaku 2:10:52; 33 Shoya Takahashi 2:11:11; 34 Masaki Tsuda 2:11:15; 35 Yudai Shimazu 2:11:20; 36 Keijiro Mogi 2:11:25; 37 Yuki Takamiya 2:11:31; 38 Yoshihiro Maeda 2:12:05; 39 Akihito Eishin 2:12:12; 40 Ryota Ejima 2:12:16; 41 Keisuke Yokota 2:12:23; 42 Shoma Yamamoto 2:12:34; 43 Eikichi Kazaoka 2:12:37; 44 Wataru Tochigi 2:12:54; 45 Yusei Shirokoshi 2:13:00; 46 Takayuki Iida 2:13:18; 47 Tadashi Isshiki 2:13:35; 48 Takuya Kitasaki 2:13:44; 49 Shota Nishiwaki 2:13:49; 50 Atsumi Ashiwa 2:13:58

Women: Mar: 1 Waganesh Mekasha ETH 2:24:20; 2 Beyenu Degefu ETH 2:24:37; 3 Lisa Weightman AUS 2:24:43; 4 Helen Tola ETH 2:25:25; 5 Kaede Kawamura 2:25:44; 6 Fancy Chemutai KEN 2:28:11; 7 Misaki Nishida 2:30:34; 8 Tara Palm AUS 2:32:25; 9 Asuka Yamamoto 2:34:36; 10 Seika Ogata 2:35:12

Napoli City Half Marathon, Italy, February 25

Emile Cairess was fourth in a PB 60:01 to go third Briton all-time. For a full report click here.

Men: HM: 1 Brian Kwemoi KEN 59:26; 2 Antony Kimtai KEN 59:45; 3 Benard Biwott KEN 59:47; 4 Emile Cairess GBR 1:00:01; 5 Gideon Kiprotich KEN 1:00:28; 6 Charles Wanjiku KEN 1:01:50; 7 Mulugeta Debasu ETH 1:02:31; 8 Moses Koech KEN 1:02:44; 9 Ryan Thomson GBR 1:04:40

Women: HM: 1 Angela Tanui KEN 1:07:05; 2 Sofiya Yaremchuk 1:08:28; 3 Nancy Chepleting Meli KEN 1:10:03; 6 Tracy Barlow GBR 1:17:30; 10 Katherine Golding GBR 1:22:04; 12 Shawnie Lovatt GBR 1:23:07; 13 Demi Lidster GBR 1:24:10.

Castellón, Spain, February 25

Faith Chepkoech (29:50) Fotyen Tesfay (29:54) and Diana Chepkorir (29:56) all broke the half-hour barrier.

Tadese Worku won the men’s race in 27:02.

Men: 10km: 1 Tadese Worku ETH 27:02 =NR; 2 Bravin Kiprop KEN 27:16; 3 Denis Kibet KEN 27:33; 4 Vincent Kimutai KEN 27:42; 5 Mang’ata Ndiwa KEN 27:45; 6 Abdulrezak Suleiman ERI 27:49; 7 Valentin Gondouin FRA 27:53; 8 Yann Schrub FRA 27:58; 9 Mike Foppen NED 27:59; 10 Pietro Riva ITA 27:59; 11 Morgan Le Guen SUI 28:00; 12 Simon Boch GER 28:01; 13 Mohammed Benyettou ALG 28:01; 14 Zerei Mezngi NOR 28:06; 15 Sondre Nordstad Moen NOR 28:23; 16 Julien Wanders SUI 28:38

Women: 10km: 1 Faith Chepkoech KEN 29:50; 2 Fotyen Tesfay ETH 29:54; 3 Diana Chepkorir KEN 29:56; 4 Loice Chemnung KEN 30:09; 5 Jesca Chelangat KEN 30:23; 6 Miriam Chebet KEN 30:56; 7 Debash Desta ETH 30:58; 8 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR 31:00; 9 Sheila Chelangat KEN 31:10; 10 Nelvin Jepkemboi KEN 31:13; 11 Belinda Chemutai UGA 31:20; 12 Maureen Koster NED 31:20; 13 Matea Parlov Koštro CRO 32:37; 14 Moira Stewartová CZE 32:41; 15 Sara Nestola ITA 32:42; 16 Alice Finot FRA 32:45; 17 Meselu Berhe ETH 32:55; 18 Fabienne Müller SUI 32:58; 19 Cecile Jarousseau FRA 33:24; 20 Sara Reimondo 33:57

Men: Mar: 1 Kibrom Ghebrezgiabhier ERI 2:07:25; 2 James Kiplagat KEN 2:15:14; 3 Abraham Medahine ERI 2:15:3

Women: Mar: 1 Dorine Murkomen KEN 2:29:39; 2 Iren Jerobon KEN 2:30:51; 3 Minalle Bezuager ETH 2:31:24; 4 Flomena Chepkiach KEN 2:35:39

Ras Al Khaimah Half-Marathon, UAE, February 24

Tsigie Gebreselama (65:14 PB) and Daniel Mateiko (world lead 58:45) impressed on a breezy and humid morning.

Men: HM: 1 Daniel Mateiko KEN 58:45; 2 John Korir KEN 58:50; 3 Isaiyah Lasoi KEN 58:55; 4 Gerba Beyata ETH 59:38; 5 Benard Kibet KEN 59:42; 6 Berhanu Legesse ETH 59:43; 7 Tamirat Tola ETH 59:46; 8 Amos Kurgat KEN 59:51; 9 Boki Diribi ETH 1:00:10; 10 Alphonce Felix TAN 1:00:28; 11 Cosmas Mwangi KEN 1:00:33; 12 Seifu Tura ETH 1:00:39; 13 Isaac Too KEN 1:01:10; 14 Kennedy Kimutai KEN 1:01:19; 15 Leul Gebrselassie ETH 1:01:24; 16 Richard Yator KEN 1:01:27; 17 Josphat Kemei KEN 1:01:31; 18 Weldon Kipkirui KEN 1:01:45

Women: HM: 1 Tsigie Gebreselama ETH 1:05:14; 2 Ababel Yeshaneh ETH 1:05:44; 3 Jackline Sakilu TAN 1:06:05 NR; 4 Margaret Kipkemboi KEN 1:06:31; 5 Evaline Chirchir KEN 1:06:36; 6 Catherine Relin KEN 1:06:49; 7 Peres Jepchirchir KEN 1:07:19; 8 Gete Alemayehu ETH 1:07:25; 9 Alemu Megertu ETH 1:09:23; 10 Ashete Bekere ETH 1:10:03; 11 Yalemget Yaregal ETH 1:10:16; 12 Misa Mohammed ETH 1:10:54

ACC Championships, Brighton, MA, USA, February 22-24

Men: 60: 1 Cameron Rose 6.58; 2 Neo Mosebi RSA 6.60

200: 1 Cameron Rose 20.83

400: 1 Judson Lincoln IV 45.70; 2 D’Andre Anderson JAM 45.85. Heat 6: 1 Judson Lincoln IV 45.88

800: 1 Tarees Rhoden JAM 1:47.08; 2 Nick Plant 1:47.33; 3 Christian Jackson 1:47.76;

Mile: 1 Parker Wolfe 3:54.17; 2 Gary Martin 3:56.15; 3 Ethan Strand 3:58.34; 4 Steven Jackson 3:58.78

3000: 1 Parker Wolfe 7:51.11; 2 David Mullarkey GBR 7:54.23; 3 Gary Martin 7:54.59; 4 Alex Phillip 7:56.03; 5 Jake Gebhardt 7:56.22; 6 Vincent Mauri 7:56.74; 7 Ethan Coleman 7:56.82; 8 Yasin Sado 7:57.30; 9 Kidus Misgina 7:57.40; 10 Will Anthony NZL 7:58.79. B: 1 Ethan Strand 7:55.71; 2 Rocky Hansen 7:56.53; 3 Carter Solomon 7:57.94

5000: 1 Carter Solomon 13:50.55

60H: 1 Jaheem Hayles JAM 7.65

HJ: 1 Kennedy Sauder 2.21; 2 Brion Stephens 2.21; 3 Trey Allen 2.21

PV: 1 Conner McClure 5.53

LJ: 1 Jeremiah Davis 7.98

TJ: 1 Jeremiah Davis 16.66

SP: 1 Thomas Kitchell 19.32

WT: 1 Christian Johnson 21.73

Hep: 1 Edgar Campre POR 5903

Women: 60: 1 Shenese Walker JAM 7.20

200: 1 Dajaz Defrand 23.16

400: 1 Barbora Malíková CZE 52.56

800: 1 Lindsey Butler 2:03.86. Heat 2: 4 Iris Downes GBR 2:09.56

Mile: 1 Amina Maatoug NED 4:38.16; 6 Molly Hudson GBR 4:41.69. Heat 1: 3 Molly Hudson GBR 4:43.24

3000: 1 Olivia Markezich 8:52.03; 2 Margot Appleton 8:57.53; 3 Samantha Bush 8:59.14

5000: 1 Erin Strzelecki 15:58.04

60H: 1 Oneka Wilson JAM 8.04; 2 Antoinette Van Der Merwe RSA 8.10

HJ: 1 Sánti-Danái Papakósta GRE 1.83

PV: 1 Chiara Sistermann GER 4.33

LJ: 1 Viktoriya Gorlova RUS 6.39; 14 Lucy Fellows GBR 5.77

TJ: 1 Shante Foreman 13.68

SP: 1 Jayden Ulrich 17.4

WT: 1 Sara Killinen FIN 22.23

Pen: 1 Jadin O’Brien 4329; 2 Alaina Brady 4150; 3 Brianna Smith 4132; 4 Lydia Bottelier 4093; 5 Addison Berry 4083; 6 Lucy Fellows GBR 3829

Big 10 Championships, Geneva, USA, February 23-24

(oversized track)

Men: 60: 1 Cheickna Traore CIV 6.54; 2 Kalen Walker 6.61. Heat 1: 1 Cheickna Traore CIV 6.59. Heat 2: 1 Kalen Walker 6.51

200: 1 Cheickna Traore CIV 20.44; 2 Braxton Brann 20.69. Heat 1: 1 Braxton Brann 20.70

400: 1 Mason Louis 45.89

600: 1 Handal Roban VIN 1:15.53; 2 Carter Fitzgerald 1:16.59; 3 Olivier Desmeules CAN 1:17.26. B: 1 Nick Bryant 1:16.39. Heat 3: 1 Handal Roban VIN 1:16.49; 2 Alex Kenish 1:16.74. Heat 4: 1 Olivier Desmeules CAN 1:16.63; 2 Tadeáš Plaček CZE 1:16.93

800: 1 Camden Marshall 1:47.61

Mile: 1 Adam Spencer AUS 4:05.90

3000: 1 Jackson Sharp AUS 7:46.42; 2 Bob Liking 7:51.96; 3 Tom Brady 7:57.85

5000: 1 Jackson Sharp AUS 13:56.28

60H: 1 Giovanni Wearing 7.69. Heat 1: 1 Giovanni Wearing 7.68. Heat 2: 1 Grant Conway 7.66;

HJ: 1 Tyus Wilson 2.21; 2 Kamyren Garrett 2.21

PV: 1 Nathan Stone 5.43

LJ: 1 Till Steinforth GER 7.99; 2 Sincere Robinson 7.88

TJ: 1 Micaylon Moore 16.14; 11 Bera Ajala GBR 14.55

SP: 1 Hayden Tobias 20.01

WT: 1 Tyler Sudduth 22.77

Hep: 1 Aiden Ouimet 6120

Women: 60: 1 Kiley Robbins 7.22

200: 1 Jessica McDowell 23.32

400: 1 Savannah Sutherland CAN 51.67; 2 Jessica McDowell 51.81. B: 1 Kenisha Phillips GUY 51.72

600: 1 Hayley Kitching AUS 1:26.97; 2 Chloe Larsen 1:28.66. B: 1 Gabby Cortez 1:29.22;. Heat 3: 1 Victoria Vanriele 1:29.36. Heat 4: 1 Hayley Kitching AUS 1:28.02. Heat 5: 1 Chloe Larsen 1:28.88

800: 1 Hayley Kitching AUS 2:04.08. Heat 1: 1 Hayley Kitching AUS 2:03.59

Mile: 1 Alexandra Carlson 4:45.03; 8 Tilly Simpson GBR 4:48.65. Heat 2: 1 Lauren Freeland 4:43.82; 2 Katelyn Stewart-Barnett CAN 4:43.89; 3 Florence Caron CAN 4:44.21; 4 Samantha Tran 4:44.26

3000: 1 Alexandra Carlson 9:16.47

5000: 1 Leane Willemse 16:05.68; 14 Grace Molloy GBR 16:55.40

60H: 1 Aasia Laurencin 8.01; 2 Paige Magee 8.01; 3 Maja Maunsbach SWE 8.14; 4 Marcia Sey GBR 8.22. Heat 1: 1 Aasia Laurencin 8.06; 2 Marcia Sey GBR 8.23. Heat 2: 1 Paige Magee 7.99

HJ: 1 Bára Sajdoková CZE 1.89; 2 Jenna Rogers 1.89

PV: 1 Chloe Timberg 4.55

LJ: 1 Celine Jada Brown JAM 6.37; 2 Elizabeth Ndudi IRL 6.31 NU20R

TJ: 1 Darja Sopova LAT 13.39

SP: 1 Miné De Klerk RSA 17.13

WT: 1 Annie Nabwe 23.36; 8 Amber Simpson GBR 20.12

Pen: 1 Chloe Royce CAN 4010

Big 12, Lubbock, Texas, USA, February 23-24

Terrence Jones equalled the world lead in the 200m with 20.21.

There was an African indoor record 45.18 in the 400m heats for Eugene Omalla from Uganda.

German decathlete Leo Neugebauer won the long jump with a 7.92m indoor PB.

Briton Yusuf Bizimana won the 1000m.

Men: 60: 1 Don’drea Swint 6.55; 2 Caleb Dean 6.62; 2 Shaun Maswanganyi RSA 6.62. Heat 1: 1 Caleb Dean 6.52; 2 Terrence Jones Jr. BAH 6.53; 3 Antoine Andrews BAH 6.57. Heat 2: 1 Don’drea Swint 6.58; 2 Laurenz Colbert 6.60. Heat 3: 1 Shaun Maswanganyi RSA 6.54; 2 Shawn Brown 6.56; 3 Jalen Drayden 6.59; 4 Louie Hinchliffe GBR 6.67

200: 1 Terrence Jones Jr. BAH 20.21 NR; 2 Demar Francis JAM 20.60. B: 1 Shaun Maswanganyi RSA 20.41 NR. Heat 2: 1 Demar Francis JAM 20.42 NR. Heat 3: 1 Shawn Brown 20.77; 4 Louie Hinchliffe GBR 21.24. Heat 4: 1 Terrence Jones Jr. BAH 20.50; 2 Cayden Broadnax 20.78. Heat 5: 1 Laurenz Colbert 20.56. Heat 6: 1 Shaun Maswanganyi RSA 20.62; 2 Kashie Crockett 20.73

400: 1 Michael Joseph LCA 45.46 NR; 2 Shaemar Uter JAM 45.68. B: 1 Nathaniel Ezekiel NGR 45.73; 2 Brian Herron 45.82; 3 Eugene Omalla UGA 45.89. Heat 2: 1 Eugene Omalla UGA 45.18 AR; 2 Brian Herron 45.23. Heat 5: 1 Shaemar Uter JAM 45.59

600yds: 1 Grant Lockwood 1:07.79; 2 DeJuana McArthur 1:07.88; 3 Oskar Edlund SWE 1:08.52. B: 1 David Seete RSA 1:08.07. Heat 4: 1 Grant Lockwood 1:07.87

800: 1 Jason Gomez 1:48.36; 2 Daniel Howells GBR 1:48.94. Heat 1: 3 Finley McLear GBR 1:50.29. Heat 2: 2 Daniel Howells GBR 1:49.56

1000: 1 Yusuf Bizimana GBR 2:22.40; 2 Alexander Stitt AUS 2:22.97. Heat 1: 1 Yusuf Bizimana GBR 2:24.47

Mile: 1 Ryan Schoppe 4:02.73; 9 Kian Davis GBR 4:09.34

3000: 1 Alex Maier 7:55.45; 2 Silas Winders 7:56.73

5000: 1 Ernest Cheruiyot KEN 13:42.08

60H: 1 De’vion Wilson 7.55; 2 Caleb Dean 7.58; 3 Antoine Andrews BAH 7.60; 4 Demario Prince JAM 7.62. Heat 1: 1 Caleb Dean 7.64. Heat 2: 1 Antoine Andrews BAH 7.63; 2 Kendrick Smallwood 7.69. Heat 3: 1 De’vion Wilson 7.59; 2 Demario Prince JAM 7.62

HJ: 1 Devin Loudermilk 2.26; 2 Omamuoyvwi Erhire NGR 2.23

PV: 1 Clayton Simms 5.68; 2 Christyan Sampy 5.53

LJ: 1 Leo Neugebauer GER 7.92

TJ: 1 Brandon Green 16.46; 2 Kelsey Daniel TTO 16.45

SP: 1 Cam Jones 19.60

WT: 1 Jeremiah Nubbe CAN 22.79; 2 Jacob Mechler 22.68; 12 Bayley Campbell GBR 19.46

Hep: 1 Grant Levesque 6068; 6 Joel McFarlane GBR 5311

Women: 60: 1 Rosemary Chukwuma NGR 7.23; 2 Alyssa Colbert 7.26. Heat 1: 1 Rosemary Chukwuma NGR 7.18. Heat 2: 1 Alyssa Colbert 7.20. Heat 3: 1 Success Umukoro NGR 7.23; 2 Rayniah Jones 7.24; 3 Alexis Brown HAI 7.25. Heat 4: 1 Ackelia Smith JAM 7.21

200: 1 Iyana Gray 22.71. B: 1 Dejanea Oakley JAM 22.86; 2 Rosemary Chukwuma NGR 22.90. Heat 3: 1 Dejanea Oakley JAM 22.90

400: 1 Dejanea Oakley JAM 51.75; 2 Rachel Joseph 51.98

600 yds: 1 Akala Garrett 1:19.04; 2 Tamara Woodley VIN 1:19.41; 3 Kayla Jones 1:20.06. Heat 1: 1 Kayla Jones 1:19.85. Heat 2: 1 Tamara Woodley VIN 1:19.41

800: 1 Kelly-Ann Beckford JAM 2:00.99; 2 Gabija Galvydytė LTU 2:01.07 NR

1000: 1 Sivan Aurbach ISR 2:46.85

Mile: 1 Billah Jepkirui KEN 4:37.16; 2 Riley Chamberlain 4:38.36; 3 Ceili McCabe CAN 4:38.57

3000: 1 Lexy Halladay 9:03.66

5000: 1 Taylor Roe 15:32.03

60H: 1 Rayniah Jones 8.02

HJ: 1 Temitope Simbiat Adeshina NGR 1.90

PV: 1 Alencia Lentz 4.50

LJ: 1 Ackelia Smith JAM 6.74; 2 Alexis Brown HAI 6.45

TJ: 1 Winny Bii KEN 13.66; 2 Rūta Lasmane LAT 13.64; 3 Anne-Suzanna Fosther-Katta FRA 13.41; 4 Ackelia Smith JAM 13.37

SP: 1 Nina Ndubuisi GER 18.07; 2 Crystal Herpin 17.48; 18 Samantha Callaway GBR 14.39

WT: 1 Monique Hardy 21.11; 9 Charlotte Williams GBR 17.53

Pen: 1 Kristīne Blaževiča LAT 4430; 2 Angel Richmore SWE 4262; 3 Juliette Laracuente-Huebner 4134; 4 Sydney Willits 4085; 5 Urtė Bačianskaitė LTU 4052; 6 Vanessa Mercera NED 4023; 7 Maddie Meiner 4005; 8 Mayci Torgerson 4002

MVC Championships, Chicago, February; Chicago, USA, February 25-26

Men: 60: 1 Casey Hood 6.65

200: 1 Xavier Preston 20.98

400: 1 Raydoffa Braziel 47.20

800: 1 Jack Crull 1:49.00

Mile: 1 Isaac Basten 4:07.83

3000: 1 Mathis Chavand FRA 8:08.93

5000: 1 Carter Cheeseman 14:16.13

60H: 1 Brandon Ratliff 7.88; 27; 5 Jack Sumners GBR 8.08. Heat 1: 1 Brandon Ratliff 7.84; 3 Jack Sumners GBR 8.07

HJ: 1 Kevin Krutsch 2.09

PV: 1 William Staggs 5.45

LJ: 1 Shomari Rogers-Walton 7.67; 7 Jack Sumners GBR 7.10

TJ: 1 Shomari Rogers-Walton 14.75

SP: 1 Spencer Kessel 18.24

WT: 1 Anthony Barmes NZL 21.11; 2 Adam Phillips GBR 20.87

Hep: 1 Ariel Attias ISR 5414

Women: 60: Heat 4: 1 Faith Bostick 7.39

200: 1 Iaunia Pointer 23.59. Heat 1: 1 Iaunia Pointer 23.54

400: 1 Kayla Bell 54.01

800: 1 Julia Nielsen SWE 2:10.37; 5 Abigail Hancock GBR 2:14.18. Heat 3: 1 Abigail Hancock GBR 2:12.76

Mile: 1 Julia Nielsen SWE 4:38.79

3000: 1 Brooke Mullins AUS 9:33.59

5000: 1 Brooke Mullins AUS 17:01.68

60H: 1 Rachel Mehringer 8.42

HJ: 1 Meghan Fletcher 1.77

PV: 1 Windsor Roberts 4.09

LJ: 1 Jenna Pauly 5.96;

TJ: 1 Madison Saunders 12.22

SP: 1 Batya Butler 15.06

WT: 1 Niesha Anderson 21.40

Pen: 1 Katy Stephens 3692

Seattle, USA, February 23-24

Men: 60: 1 Travis Williams JAM 6.52; 2 David Foster 6.54. Heat 1: 1 Travis Williams JAM 6.58. Heat 6: 1 David Foster 6.57

200: 1 Max Thomas 21.03

800: 1 Kieran Lumb CAN 1:46.34; 2 Nathan Green 1:46.50; 3 Sam Ellis 1:46.83

Mile: 1 Henry Wynne 3:52.62; 2 Sam Prakel 3:52.65; 3 Brannon Kidder 3:53.62; 4 Waleed Suliman 3:53.70; 5 Joe Waskom 3:56.94; Kyle Langford GBR DNF

3000: 1 Cole Sprout 7:49.14; 2 Leo Young 7:54.38; 3 Joey Berriatua 7:54.51; 4 Lex Young 7:55.17; 5 Austin Vancil 7:56.00

60H: 1 Johnny Brackins 7.55. Heat 2: 1 Johnny Brackins 7.57

PV: 1 Skyler Magula 5.53

LJ: 1 Reinaldo Rodrigues BRA 7.81

WT: 1 Jayden White 23.73

Women: 60: 1 Jadyn Mays 7.11

200: 1 Jassani Carter 23.61

3000: 1 Şilan Ayyıldız TUR 8:54.19; 2 Zena Jeptoo KEN 8:56.15

5000: 1 Susan Ejore KEN 14:55.35

60H: 1 Aaliyah McCormick 8.05

PV: 1 Hana Moll 4.48

WT: 1 Beatrice Asomaning 21.65

Pen: 1 Annika Williams 4149

MAAC Championships, New York, February 24-25

Men: 60: 1 Artie Burgess 6.77

200: 1 Jadyn Tabois 21.05

400: 1 Noah Jefferson 49.14

800: 1 Nick Soldevere 1:51.32

Mile: 1 Damien Dilcher 3:59.52

3000: 1 Bradley Giblin GBR 8:11.61

5000: 1 Lachlan Wellington GBR 14:15.12

60H: 1 Richard Gilchrist 8.06

HJ: 1 Devynn Lee 2.03

PV: 1 Tyler Cash BAH 4.50

LJ: 1 Justin Sluijter NED 7.74

TJ: 1 Devynn Lee 14.77

SP: 1 Jayden DuBard 16.30

WT: 1 Alex Kristeller 21.80

Women: 60: 1 Nyasia Dailey 7.60

200: 1 Rylie Smith 25.00

400: 1 Rylie Smith 55.36

800: 1 Keira Flaherty 2:14.39

Mile: 1 Alessandra Zaffina 4:54.93

3000: 1 Holly Smith GBR 9:51.96

5000: 1 Andria Scaglione 16:49.16; 2 Holly Smith GBR 16:51.00

60H: 1 Mariah Stephens 8.64

HJ: 1 Shaelyn Murphy 1.68

PV: 1 Emelie Beckman SWE 3.90

LJ: 1 Mariah Stephens 5.82

TJ: 1 Mariah Stephens 12.11

SP: 1 Natya Glasco 14.65

WT: 1 Kristin Stickdorn GER 17.92

European Clubs Cross-Country Championships, Albufeira, Portugal, February 25

Men: XC: 1 Thierry Ndikumwenayo ESP 27:18; 2 Oscar Chelimo UGA 27:19; 3 Rodrigue Kwizéra BDI 27:19; 4 Edward Zakayo KEN 27:31; 5 Isaac Kimeli BEL 27:49; 6 Mehdi Frere FRA 27:50; 7 Yves Nimubona RWA 28:02; 8 Michael Gras FRA 28:12; 9 Florian Carvalho FRA 28:14; 10 Fredrik Sandvik NOR 28:18; 11 Louis Gilavert FRA 28:24; 12 Guillaume Grimard BEL 28:25; 13 Etson Barros 28:25; 14 Miguel Angel Martínez ESP 28:25; 15 Nassim Hassaous ESP 28:32; 16 Vincent Rono KEN 28:34; 17 Samuel Barata 28:35; 18 Oliver Löfqvist SWE 28:41; 19 André Pereira 28:41; 20 Nicolò Bedini ITA 28:42; 21 Jacob Sommer Simonsen DEN 28:43; 22 Bas Van Hooren NED 28:44; 23 Rúben Amaral 28:52; 24 Lorenzo Brunier ITA 28:55; 25 Said Kaddour MAR 28:59; 26 Alejandro Quijada ESP 29:02; 27 István Palkovits HUN 29:09; 28 Hilal Yego TUR 29:09; 29 Miguel Marques 29:15; 30 Ahmed El Mazoury ITA 29:18; 49 Dafydd Jones GBR 30:03; 73 Josh Griffiths GBR 31:16; 76 Hamish Hickey GBR 31:23; 80 Dominic Smith GBR 31:34;

Women: XC: 1 Ayel Likina ETH 30:45; 2 Francine Niyomukunzi BDI 31:17; 3 Asmarech Anlay ETH 31:19; 4 Atalu Zelalem ETH 31:21; 5 Sultan Haydar TUR 31:28; 6 Mariana Machado 31:50; 7 Carolina Robles ESP 32:01; 8 Fionnuala McCormack IRL 32:21; 9 Anjelina Nadai Lohalith SSD 32:27; 10 Fancy Cherono KEN 32:33; 52 Eilidh Bell GBR 36:59; 56 Lucy Marland GBR 37:18; 59 Alaw Beynon-Thomas GBR 37:33; 66 Louise Flynn GBR 37:55; 71 Hannah Terrance GBR 38:50; 76 Avril Mason GBR 39:44

World University Cross Country Champs, Muscat, Oman, February 17-18

Men: 3km XC: 1 Keanu Domingo RSA 7:58; 2 Christopher Swart RSA 8:01; 3 Adam Maijo ESP 8:01; 4 Alejandro Quijada ESP 8:05; 5 Miguel Angel Martínez ESP 8:05; 6 Youssef Boutayeb FRA 8:06; 7 Tyler Bilyard GBR 8:06; 8 Rowan Miell-Ingram GBR 8:06; 9 Pierre Boudy FRA 8:06; 10 Alex Melloy GBR 8:08; 12 Luca Minale GBR 8:10

Men: 10km XC: 1 Seth Akampa UGA 29:12;2 Miguel Baidal ESP 29:23; 3 Baptiste Fourmont FRA 29:26; 4 Hiroto Yoshioka JPN 29:29; 5 Shoya Saito JPN 29:34; 6 Julien Rebeck FRA 29:48; 7 Luca Ursano ITA 29:51; 8 Ayetullah Aslanhan TUR 29:55; 9 Andrew Amor AUS 29:59; 10 Phemelo Ntoe RSA 30:01; 15 Tomer Tarragano GBR 30:38; 16 Louis Small GBR 30:39; 24 Jeremy Dempsey GBR 31:22; 28 Samuel Hodgson GBR 31:32

Women 3km XC: 1 Simonay Weitsz RSA 9:14; 2 Marta Serrano ESP 9:17; 3 Bethan Morley GBR 9:18; 4 Pelinsu Şahin TUR 9:21; 5 Marvarous Orishaba UGA 9:22; 6 Tia Wilson GBR 9:24; 8 Elsa Palmer GBR 9:32; 14 Emily Parker GBR 9:46

Women: 12km: 1 Karabo Mailula RSA 34:03; 2 Alice Goodall GBR 34:14; 3 Haruka Ogawa JPN 34:22; 4 Alicia Berzosa ESP 34:35; 5 Gaia Colli ITA 34:36; 6 Nancy Scott GBR 34:44; 7 Giovanna Selva ITA 35:01; 8 Melanie Allier FRA 35:01; 9 Phoebe Barker GBR 35:05; 10 Mia Jurenka GER 35:18; 12 Charlotte Alexander GBR 35:25

