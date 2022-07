Your ultimate guide to all the results from the 18th edition of the World Athletics Championships

To catch up with all our event reports from Eugene, CLICK HERE

Men:

100 (16th, -0.1)

1 Fred Kerley 9.86

2 Marvin Bracy 9.88

3 Trayvon Bromell 9.88

4 Oblique Seville JAM 9.97

5 Akani Simbine RSA 10.01

6 Christian Coleman 10.01

7 Abdul Hakim Sani Brown JPN 10.06

8 Aaron Brown CAN 10.07

SF1 (16th, 0.3)

1 Akani Simbine RSA 9.97

2 Trayvon Bromell 9.97

3 Abdul Hakim Sani Brown JPN 10.05

4 Yohan Blake JAM 10.12

5 Emmanuel Matadi LBR 10.12

6 Arthur Gue Cissé CIV 10.16

7 Rodrigo do Nascimento BRA 10.19

8 Raymond Ekevwo NGR 10.20

SF2 (16th, 0.1)

1 Fred Kerley 10.02

2 Christian Coleman 10.05

3 Zharnel Hughes GBR 10.13

4 Ackeem Blake JAM 10.19

5 Andre De Grasse CAN 10.21

6 Ryuichiro Sakai JPN 10.23

7 Edward Osei-Nketia NZL 10.29

8 Su Bingtian CHN 10.30

SF3 (16th, -0.1)

1 Oblique Seville JAM 9.90

2 Marvin Bracy 9.93

3 Aaron Brown CAN 10.06

4 Favour Ashe NGR 10.12

5 Ferdinand Omanyala KEN 10.14

6 Erik Felipe Cardoso BRA 10.15

7 Letsile Tebogo BOT 10.17

Lamont Marcell Jacobs ITA DNS

Heat 1 (15th, -0.1)

1 Marvin Bracy 10.05

2 Ackeem Blake JAM 10.15

3 Raymond Ekevwo NGR 10.17

4 Cejhae Greene ANT 10.17

5 Rohan Browning AUS 10.22

6 Chituru Ali ITA 10.40

7 Lalu Muhammad Zohri INA 10.42

8 Francesco Sansovini SMR 10.71

Heat 2 (15th, 0.1)

1 Fred Kerley 9.79

2 Zharnel Hughes GBR 9.97

3 Emmanuel Matadi LBR 9.99

4 Favour Ashe NGR 10.00

5 Su Bingtian CHN 10.15

6 Jerod Elcock TTO 10.22

7 Emanuel Archibald GUY 10.24

8 Hassan Saaid MDV 10.83

Heat 3 (15th, 0.6)

1 Trayvon Bromell 9.89

2 Arthur Gue Cissé CIV 10.02

3 Rodrigo do Nascimento BRA 10.11

4 Jerome Blake CAN 10.16

5 Yupun Abeykoon SRI 10.19

6 Ebrahima Camara GAM 10.48

7 Femi Ogunode QAT 10.52

8 Shaun Gill BIZ 10.77

Heat 4 (15th, 0.2)

1 Oblique Seville JAM 9.93

2 Lamont Marcell Jacobs ITA 10.04

3 Ryuichiro Sakai JPN 10.12

4 Reece Prescod GBR 10.15

5 Julian Wagner GER 10.21

6 Shainer Reginfo CUB 10.21

7 Dorian Rostan Keletela CGO 10.52

Imran Rahman BAN DNS

Heat 5 (15th, 1.1)

1 Letsile Tebogo BOT 9.94 WU20R

2 Yohan Blake JAM 10.04

3 Aaron Brown CAN 10.06

4 Akani Simbine RSA 10.07

5 Samson Colebrooke BAH 10.23

6 Jake Doran AUS 10.29

7 Cesar Almiron PAR 10.51

8 Melique Garcia HON 10.88

Heat 6 (15th, 0.5)

1 Christian Coleman 10.08

2 Andre De Grasse CAN 10.12

3 Erik Felipe Cardoso BRA 10.18

4 Benjamin Azamati GHA 10.18

5 Gift Leotlela RSA 10.19

6 Udodi Onwuzurike NGR 10.26

7 Hussein Ali Al-Khafaji IRQ 10.55

8 Ildar Akhmadiyev TJK 10.85

Heat 7 (15th, -0.3)

1 Abdul Hakim Sani Brown JPN 9.98

2 Edward Osei-Nketia NZL 10.08 NR

3 Ferdinand Omanyala KEN 10.10

4 Ismael Kone CIV 10.17

5 Felipe Bardi BRA 10.22

6 Joseph Amoah GHA 10.22

7 Clarence Munyai RSA 10.47

8 Lionnel Muteba COD 10.60

9 Noureddine Hadid LBN 10.72

Prelim 1 (15th, 0.5)

1 Cesar Almiron PAR 10.49

2 Ildar Akhmadiyev TJK 10.66

3 Noureddine Hadid LBN 10.68

4 Shaun Gill BIZ 10.76

5 Hassan Saaid MDV 10.77

6 James Fiti Scott FSM 11.61

7 Mipham Yoezer Gurung BHU 11.86

Prelim 2 (15th, -0.1)

1 Ebrahima Camara GAM 10.37

2 Lalu Muhammad Zohri INA 10.46

3 Imran Rahman BAN 10.47

4 Karalo Hepoiteloto Maibuca TUV 11.46

5 Ignacio Blaluk PLW 11.66

6 Nehumi Tuihalamaka TGA 12.22

Prelim 3 (15th, 0.0)

1 Lionnel Muteba COD 10.64

2 Hussein Ali Al-Khafaji IRQ 10.65

3 Francesco Sansovini SMR 10.67

4 Craig Gill GIB 11.24

5 Lataisi Mwea KIR 11.43

6 Nathan Crumpton ASA 11.71

Prelim 4 (15th, 1.1)

1 Emanuel Archibald GUY 10.31

2 Dorian Rostan Keletela CGO 10.48

3 Melique Garcia HON 10.70

4 Omar Aburouss 11.24

5 Said Gilani AFG 11.43

6 Tikove Piira COK 11.56

Ratu Banuve Tabakaucoro FIJ DQ

200 (21st, 0.4):

1 Noah Lyles 19.31 NR

2 Kenny Bednarek 19.77

3 Erriyon Knighton 19.80

4 Joe Fahnbulleh LBR 19.84

5 Alexander Ogando DOM 19.93

6 Jereem Richards TTO 20.08

7 Aaron Brown CAN 20.18

8 Luxolo Adams RSA 20.47

SF1 (19th, -0.1):

1 Alexander Ogando DOM 19.91 NR

2 Joe Fahnbulleh LBR 19.92

3 Jerome Blake CAN 20.29

4 Nethaneel Mitchell-Blake GBR 20.30

5 Sinesipho Dambile RSA 20.47

6 Fred Kerley 20.68

7 Shota Iizuka JPN 20.77

Yohan Blake JAM DNS

SF2 (19th, 1.1):

1 Noah Lyles 19.62

2 Kenny Bednarek 19.84

3 Jereem Richards TTO 19.86

4 Luxolo Adams RSA 20.09

5 Tarsis Orogot UGA 20.35

6 Udodi Onwuzurike NGR 20.39

7 Joe Ferguson GBR 20.52

8 Guy Maganga Gorra GAB 20.65

SF3 (19th, 0.3):

1 Erriyon Knighton 19.77

2 Aaron Brown CAN 20.10

3 Filippo Tortu ITA 20.10

4 Yancarlos Martinez DOM 20.21

5 Xie Zhenye CHN 20.41

6 Koki Ueyama JPN 20.48

7 Calab Law AUS 20.72

8 Rasheed Dwyer JAM 20.87

Heat 1 (18th, 1.0):

1 Joe Fahnbulleh LBR 20.12

2 Koki Ueyama JPN 20.26

3 Jerome Blake CAN 20.30

4 Joe Ferguson GBR 20.33

5 Joseph Amoah GHA 20.40

6 Lucas da Silva BRA 20.90

Terrence Talio PNG DQ

Heat 2 (18th, 0.0):

1 Jereem Richards TTO 20.35

2 Aaron Brown CAN 20.60

3 Shota Iizuka JPN 20.72

4 Shaun Maswanganyi RSA 20.79

5 Simon Hansen DEN 20.80

5 Shainer Reginfo CUB 20.80

7 Joseph Green GUM 22.04

Heat 3 (18th, 2.1):

1 Erriyon Knighton 20.01w

2 Luxolo Adams RSA 20.10w

3 Nethaneel Mitchell-Blake GBR 20.11w

4 Yancarlos Martinez DOM 20.13w

5 Akeem Bloomfield JAM 20.56w

6 Sibusiso Matsenjwa SWZ 20.60w

7 Tinotenda Matiyenga ZIM 20.72w

Heat 4 (18th, 0.5):

1 Alexander Ogando DOM 20.01 NR

2 Kenny Bednarek 20.35

3 Tarsis Orogot UGA 20.44

4 Eseosa Desalu ITA 20.63

5 Mouhamadou Fall FRA 20.83

6 Hachim Maaroufou COM 20.91

Marcos Santos ANG DQ

Heat 5 (18th, 0.4):

1 Fred Kerley 20.17

2 Sinesipho Dambile RSA 20.29

3 Udodi Onwuzurike NGR 20.34

4 Yohan Blake JAM 20.35

5 William Reais SUI 20.71

6 Aidan Murphy AUS 20.75

Heat 6 (18th, 1.0):

1 Filippo Tortu ITA 20.18

2 Guy Maganga Gorra GAB 20.44 NR

3 Calab Law AUS 20.50

4 Adam Gemili GBR 20.60

5 Alonso Edward PAN 22.08

Heat 7 (18th, -0.3):

1 Noah Lyles 19.98

2 Rasheed Dwyer JAM 20.29

3 Xie Zhenye CHN 20.30

4 Owen Ansah GER 20.52

5 Eric Harrison TTO 20.54

6 Lucas Vilar BRA 20.65

7 Jan Jirka CZE 20.73

400 (22nd):

1 Michael Norman 44.29

2 Kirani James GRN 44.48

3 Matthew Hudson-Smith GBR 44.66

4 Champion Allison 44.77

5 Wayde van Niekerk RSA 44.97

6 Bayapo Ndori BOT 45.29

7 Christopher Taylor JAM 45.30

8 Jonathan Jones BAR 46.13

SF1 (20th):

1 Michael Norman 44.30

2 Matthew Hudson-Smith GBR 44.38

3 Christopher Taylor JAM 44.97

4 Zakithi Nene RSA 45.24

5 Dylan Borlée BEL 45.41

6 Julian Walsh JPN 45.75

7 Lidio Feliz DOM 46.19

8 Alex Beck AUS 46.21

SF2 (20th):

1 Kirani James GRN 44.74

2 Bayapo Ndori BOT 44.94

3 Muzala Simukonga ZAM 45.02

4 Michael Cherry 45.28

5 Fuga Sato JPN 45.71

6 Alexander Doom BEL 45.80

7 Christopher O’Donnell IRL 46.01

Nathon Allen JAM DNF

SF3 (20th):

1 Champion Allison 44.71

2 Wayde van Niekerk RSA 44.75

3 Jonathan Jones BAR 44.78

4 Alex Haydock-Wilson GBR 45.08

5 Kevin Borlée BEL 45.26

6 Liemarvin Bonevacia NED 45.50

7 Mikhail Litvin KAZ 45.63

8 Isaac Makwala BOT 46.04,

Heat 1 (17th)

1 Wayde van Niekerk RSA 45.18

2 Jonathan Jones BAR 45.46

3 Alex Haydock-Wilson GBR 45.62

4 Julian Walsh JPN 45.90

5 Patrik Šorm CZE 46.07

6 Steven Solomon AUS 46.87

Heat 2 (17th)

1 Michael Norman 45.37

2 Christopher Taylor JAM 45.68

3 Zakithi Nene RSA 45.69

4 Kevin Borlée BEL 45.72

5 Benjamin Lobo Vedel DEN 46.27

6 Luis Avilés MEX 46.47

7 Kajetan Duszyński POL 46.57

Heat 3 (17th)

1 Michael Cherry 45.81

2 Muzala Simukonga ZAM 45.82

3 Alexander Doom BEL 46.18

4 Jevaughn Powell JAM 46.42

5 Ricky Petrucciani SUI 46.60

6 Antony Pesela BOT 47.36

7 Obediah Timbaci VAN 53.32

Heat 4 (17th)

1 Champion Allison 45.56

2 Dylan Borlée BEL 45.70

3 Isaac Makwala BOT 45.93

4 Mikhail Litvin KAZ 46.00

5 Davide Re ITA 46.49

6 Dwight St. Hillaire TTO 46.60

7 Boško Kijanović SRB 46.85

Heat 5 (17th)

1 Bayapo Ndori BOT 44.87

2 Kirani James GRN 45.29

3 Nathon Allen JAM 45.61

4 Fuga Sato JPN 45.88

5 Alex Beck AUS 45.99

6 Edoardo Scotti ITA 46.46

7 Dexter Mayorga NCA 48.40

Heat 6 (17th)

1 Matthew Hudson-Smith GBR 45.49

2 Liemarvin Bonevacia NED 45.82

3 Lidio Feliz DOM 45.87

4 Christopher O’Donnell IRL 46.01

5 Kaito Kawabata JPN 46.34

6 Lucas Carvalho BRA 47.53

7 Aiden Hazzard AIA 51.44

800 (23rd):

1 Emmanuel Korir KEN 1:43.71

2 Djamel Sejati ALG 1:44.14

3 Marco Arop CAN 1:44.28

4 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:44.54

5 Slimane Moula ALG 1:44.85

6 Gabriel Tual FRA 1:45.49

7 Peter Bol AUS 1:45.51

8 Wycliffe Kinyamal KEN 1:47.07

SF1 (21st):

1 Emmanuel Korir KEN 1:45.38

2 Wycliffe Kinyamal KEN 1:45.49

3 Peter Bol AUS 1:45.58

4 Kyle Langford GBR 1:45.91

5 Jesús López MEX 1:46.17

6 Tony van Diepen NED 1:46.70

7 El Hassane Moujahid MAR 1:47.18

8 Tolesa Bodena ETH 1:50.55

SF2 (21st):

1 Djamel Sejati ALG 1:45.44

2 Gabriel Tual FRA 1:45.53

3 Daniel Rowden GBR 1:46.27

4 Catalin Tecuceanu ITA 1:46.31

5 Mouad Zahafi MAR 1:46.35

6 Mariano Garcia ESP 1:46.70

7 Andreas Kramer SWE 1:46.71

8 Noah Kibet KEN 1:47.15

SF3 (21st):

1 Slimane Moula ALG 1:44.89

2 Marco Arop CAN 1:45.12

3 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:45.42

4 Benjamin Robert FRA 1:45.67

5 Mark English IRL 1:45.78

6 Abdessalem Ayouni TUN 1:46.08

7 Álvaro de Arriba ESP 1:46.30

8 Abdellatif El Guesse MAR 1:46.46

Heat 1 (20th):

1 Emmanuel Korir KEN 1:49.05

2 El Hassane Moujahid MAR 1:49.27

3 Álvaro de Arriba ESP 1:49.30

4 Ermiyas Girma ETH 1:49.36

5 Marc Reuther GER 1:50.75

6 Manuel Belo Amaral Ataide TLS 1:58.91

Heat 2 (20th):

1 Peter Bol AUS 1:45.50

2 Kyle Langford GBR 1:45.68

3 Mariano Garcia ESP 1:45.74

4 Benjamin Robert FRA 1:45.94

5 Abedin Mujezinovic BIH 1:46.26

6 Donavan Brazier 1:46.72

7 Patryk Sieradzki POL 1:48.78

Alex Amankwah GHA DQ

Heat 3 (20th):

1 Mouad Zahafi MAR 1:46.15

2 Gabriel Tual FRA 1:46.34

3 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:46.45

4 Eliott Crestan BEL 1:46.61

5 Bryce Hoppel 1:46.98

6 Mateusz Borkowski POL 1:47.61

7 Navasky Anderson JAM 1:48.37

8 Brandon McBride CAN 1:57.43

Heat 4 (20th):

1 Djamel Sejati ALG 1:46.39

2 Tony van Diepen NED 1:46.59

3 Abdessalem Ayouni TUN 1:46.59

4 Adrian Ben ESP 1:46.71

5 Brandon Miller 1:47.29

6 Tshepo Tshite RSA 1:47.61

7 Brad Mathas NZL 1:47.70

Heat 5 (20th):

1 Marco Arop CAN 1:44.56

2 Jesús López MEX 1:44.67

3 Mark English IRL 1:44.76

4 Catalin Tecuceanu ITA 1:44.83

5 Noah Kibet KEN 1:45.41

6 Andreas Kramer SWE 1:45.77

7 Yassine Hathat ALG 1:46.05

Jonah Koech DQ

Heat 6 (20th):

1 Slimane Moula ALG 1:44.90

2 Wycliffe Kinyamal KEN 1:45.08

3 Abdellatif El Guesse MAR 1:45.25

4 Daniel Rowden GBR 1:45.53

5 Tolesa Bodena ETH 1:45.81

6 Patryk Dobek POL 1:46.80

7 Žan Rudolf SLO 1:49.87

1500 (19th):

1 Jake Wightman GBR 3:29.23

2 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:29.47

3 Mohamed Katir ESP 3:29.90

4 Mario García ESP 3:30.20

5 Josh Kerr GBR 3:30.60

6 Timothy Cheruiyot KEN 3:30.69

7 Abel Kipsang KEN 3:31.21

8 Teddese Lemi ETH 3:32.98

9 Stewart McSweyn AUS 3:33.24

10 Michał Rozmys POL 3:34.58

11 Ignacio Fontes ESP 3:34.71

12 Josh Thompson 3:35.57

SF1 (17th)

1 Josh Kerr GBR 3:36.92

2 Mario García ESP 3:37.01

3 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:37.02

4 Timothy Cheruiyot KEN 3:37.04

5 Ignacio Fontes ESP 3:37.21

6 Neil Gourley GBR 3:37.22

7 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:37.29

8 Johnny Gregorek 3:37.35

9 Samuel Tefera ETH 3:37.71

10 Olli Hoare AUS 3:38.36

11 Charles Grethen LUX 3:40.41

12 Andrew Coscoran IRL 3:44.66

SF2 (17th)

1 Abel Kipsang KEN 3:33.68

2 Mohamed Katir ESP 3:34.45

3 Jake Wightman GBR 3:34.48

4 Teddese Lemi ETH 3:35.04

5 Stewart McSweyn AUS 3:35.07

6 Michał Rozmys POL 3:35.27

7 Josh Thompson 3:35.55

8 Samuel Tanner NZL 3:36.32

9 Cameron Proceviat CAN 3:38.83

10 Santiago Catrofe URU 3:40.16

11 William Paulson CAN 3:40.41

12 Kumari Taki KEN 3:50.15

Heat 1 (16th)

1 Olli Hoare AUS 3:36.17

2 Samuel Tefera ETH 3:36.35

3 Andrew Coscoran IRL 3:36.36

4 Timothy Cheruiyot KEN 3:36.41

5 Charles Grethen LUX 3:36.51

6 Neil Gourley GBR 3:36.54

7 Ignacio Fontes ESP 3:36.69

8 Michał Rozmys POL 3:36.76

9 Cameron Proceviat CAN 3:37.43

10 Christoph Kessler GER 3:37.57

11 Abdelatif Sadiki MAR 3:37.76

12 Ryan Mphahlele RSA 3:39.17

13 Cooper Teare 3:41.15

14 Abraham Guem SSD 3:43.47

Heat 2 (16th)

1 Stewart McSweyn AUS 3:34.91

2 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:35.02

3 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:35.12

4 Jake Wightman GBR 3:35.31

5 Mario García ESP 3:35.43

6 Johnny Gregorek 3:35.65

7 Santiago Catrofe URU 3:35.86

8 Teddese Lemi ETH 3:36.24

9 Kumari Taki KEN 3:36.47

10 Charles Simotwo KEN 3:37.66

11 Anas Essayi MAR 3:38.60

12 Ismael Debjani BEL 3:39.96

13 Isaac Nader POR 3:42.81

Heat 3 (16th)

1 Josh Kerr GBR 3:38.94

2 Josh Thompson 3:39.10

3 Abel Kipsang KEN 3:39.21

4 William Paulson CAN 3:39.21

5 Samuel Tanner NZL 3:39.33

6 Mohamed Katir ESP 3:39.45

7 Ruben Verheyden BEL 3:39.46

8 Filip Sasínek CZE 3:39.47

9 Matthew Ramsden AUS 3:39.83

10 Ferdinand Kvan Edman NOR 3:39.92

11 El Hassane Moujahid MAR 3:39.98

12 Samuel Zeleke ETH 3:40.77

13 Ronald Musagala UGA 3:40.87

14 Yervand Mkrtchyan ARM 3:42.37

5000 (24th):

1 Jakob Ingebrigtsen NOR 13:09.24

2 Jacob Kiprop KEN 13:09.98

3 Oscar Chelimo UGA 13:10.20

4 Luis Grijalva GUA 13:10.44

5 Mohammed Ahmed CAN 13:10.46

6 Grant Fisher 13:11.65

7 Nicholas Kipkorir KEN 13:11.97

8 Yomif Kejelcha ETH 13:12.09

9 Joshua Cheptegei UGA 13:13.12

10 Daniel Simiyu KEN 13:16.64

11 Abdihamid Nur 13:18.05

12 Selemon Barega ETH 13:19.62

13 Muktar Edris ETH 13:24.67

14 Marc Scott GBR 13:41.04

15 Sam Parsons GER 13:45.89

Heat 1 (21st):

1 Oscar Chelimo UGA 13:24.24

2 Grant Fisher 13:24.44

3 Selemon Barega ETH 13:24.44

4 Joshua Cheptegei UGA 13:24.47

5 Abdihamid Nur 13:24.48

6 Nicholas Kipkorir KEN 13:24.56

7 Telahun Haile ETH 13:24.77

8 Ky Robinson AUS 13:27.03

9 Andrew Butchart GBR 13:31.26

10 Sam Atkin GBR 13:34.36

11 Adel Mechaal ESP 13:36.48

12 George Beamish NZL 13:36.86

13 Narve Gilje Nordås NOR 13:37.14

14 Soufiyan Bouqantar MAR 13:37.69

15 Charles Philibert-Thiboutot CAN 13:38.80

16 Maximilian Thorwirth GER 13:43.02

17 Altobelli da Silva BRA 13:43.80

18 Adrian Wildschutt RSA 13:44.32

19 Mohamed Mohumed GER 13:52.00

20 Jamal Abdelmaji Eisa Mohammed SUD 14:02.79

21 Nursultan Keneshbekov KGZ 14:15.59

Heat 2 (21st):

1 Jacob Kiprop KEN 13:13.30

2 Jakob Ingebrigtsen NOR 13:13.92

3 Luis Grijalva GUA 13:14.04

4 Yomif Kejelcha ETH 13:14.87

5 Mohammed Ahmed CAN 13:15.17

6 Daniel Simiyu KEN 13:15.17

7 Muktar Edris ETH 13:21.19

8 Marc Scott GBR 13:22.54

9 Sam Parsons GER 13:24.50

10 Merhawi Mebrahtu ERI 13:24.89

11 Woody Kincaid 13:25.02

12 Hamish Carson NZL 13:37.62

13 Hyuga Endo JPN 13:47.07

14 Peter Maru UGA 13:47.65

15 Precious Mashele RSA 13:52.37

16 Matthew Ramsden AUS 13:52.90

17 Hicham Akankam MAR 14:05.11

18 Yaseen Abdalla 14:15.59

19 Kieran Tuntivate THA 14:19.28

20 Jethro Saint-Fleur ARU 16:04.46

10,000 (17th)

1 Joshua Cheptegei UGA 27:27.43

2 Stanley Waithaka KEN 27:27.90

3 Jacob Kiplimo UGA 27:27.97

4 Grant Fisher 27:28.14

5 Selemon Barega ETH 27:28.39

6 Mohammed Ahmed CAN 27:30.27

7 Berihu Aregawi ETH 27:31.00

8 Daniel Mateiko KEN 27:33.57

9 Joe Klecker 27:38.73

10 Isaac Kimeli BEL 27:43.50

11 Jimmy Gressier FRA 27:44.55

12 Sean McGorty 27:46.30

13 Carlos Mayo ESP 27:50.61

14 Tadese Worku ETH 27:51.25

15 Rodgers Kwemoi KEN 27:52.26

16 Rodrigue Kwizéra BDI 28:01.49

17 Samuel Habtom ERI 28:01.81

18 Egide Ntakarutimana BDI 28:24.07

19 Jack Rayner AUS 28:24.12

20 Ren Tazawa JPN 28:24.25

21 Zouhair Talbi MAR 28:28.69

22 Tatsuhiko Ito JPN 28:57.85

23 Patrick Dever GBR 29:13.88

24 Stephen Kissa UGA 29:21.10

Mar (17th)

1 Tamirat Tola ETH 2:05:36

2 Mosinet Geremew ETH 2:06:44

3 Bashir Abdi BEL 2:06:48

4 Cam Levins CAN 2:07:09 NR

5 Geoffrey Kamworor KEN 2:07:14

6 Seifu Tura ETH 2:07:17

7 Gabriel Gerald Geay TAN 2:07:31

8 Daniel do Nascimento BRA 2:07:35

9 Shumi Dechasa BRN 2:07:52

10 Isaac Mpofu ZIM 2:07:56 NR

11 Maru Teferi ISR 2:07:59

12 Othmane El Goumri MAR 2:08:14

13 Yusuke Nishiyama JPN 2:08:35

14 Hamza Sahili MAR 2:08:45

15 Barnabas Kiptum KEN 2:08:59

16 Oqbe Kibrom ERI 2:09:02

17 Hassan Chahdi FRA 2:09:20

18 Melikhaya Frans RSA 2:09:24

19 Galen Rupp 2:09:36

20 Rory Linkletter CAN 2:10:24

21 Mohamed Reda El Aaraby MAR 2:10:33

22 Goitom Kifle ERI 2:11:10

23 Dong Guojian CHN 2:11:14

24 Elkanah Kibet 2:11:20

25 Tasama Moogas ISR 2:11:36

26 Ser-Od Bat-Ochir MGL 2:11:39

27 José Márcio da Silva BRA 2:11:43

28 Ben Preisner CAN 2:11:47

29 Patricio Castillo MEX 2:11:51

30 Thomas De Bock BEL 2:11:54

31 Yang Shaohui CHN 2:11:56

32 Olivier Irabaruta BDI 2:12:00

33 Jackson Kiprop UGA 2:12:14

34 Felix Chemonges UGA 2:12:16

35 Tebello Ramakongoana LES 2:12:35

36 Héctor Garibay BOL 2:12:44

37 Paulo Roberto Paula BRA 2:13:39

38 Gaku Hoshi JPN 2:13:44

39 Nicolás Cuestas URU 2:13:52

40 Fred Musobo UGA 2:13:58

41 Eulalio Munoz ARG 2:14:29

42 Byambajav Tseveenravdan MGL 2:14:44

43 Tom Gröschel GER 2:14:56

44 Hizkel Tewelde ERI 2:15:01

45 Peng Jianhua CHN 2:16:12

46 Colin Mickow 2:16:36

47 Thijs Nijhuis DEN 2:16:55

48 Haimro Alame ISR 2:17:05

49 Josh Griffiths GBR 2:17:37

50 Ernesto Zamora URU 2:17:54

51 Dario Castro MEX 2:18:32

52 Tumelo Motlagale RSA 2:20:21

53 Eddie Garcia ISV 2:23:16

54 Krishna Bahadur Basnet NEP 2:24:19

David Nilsson SWE DNF

Lahsene Bouchikhi BEL DNF

Emmanuel Giniki TAN DNF

Oh Joo-Han KOR DNF

Lelisa Desisa ETH DNF

Gantulga Dambadarjaa MGL DNF

Ibrahim Hassan Bouh DJI DNF

Kengo Suzuki JPN DNS

Abdi Nageeye NED DNF

3000SC (18th):

1 Soufiane El Bakkali MAR 8:25.13

2 Lamecha Girma ETH 8:26.01

3 Conseslus Kipruto KEN 8:27.92

4 Getnet Wale ETH 8:28.68

5 Abraham Kibiwot KEN 8:28.95

6 Evan Jager 8:29.08

7 Yemane Hailesilassie ERI 8:29.40

8 Hillary Bor 8:29.77

9 Daniel Arce ESP 8:30.05

10 Hailemariyam Amare ETH 8:31.54

11 Avinash Sable IND 8:31.75

12 Ahmed Abdelwahed ITA 8:33.43

13 Mehdi Belhadj FRA 8:34.49

14 Sebastián Martos ESP 8:36.66

15 Leonard Bett KEN 8:36.74

Heat 1 (15th)

1 Soufiane El Bakkali MAR 8:16.65

2 Leonard Bett KEN 8:16.94

3 Abraham Kibiwot KEN 8:17.04

4 Getnet Wale ETH 8:17.49

5 Sebastián Martos ESP 8:18.94

6 Ahmed Abdelwahed ITA 8:21.04

7 Benard Keter 8:21.94

8 John Gay CAN 8:27.02

9 Ben Buckingham AUS 8:29.15

10 Kosei Yamaguchi JPN 8:30.92

11 Bilal Tabti ALG 8:38.45

12 Frederik Ruppert GER 8:45.55

13 Tim Van De Velde BEL 9:03.11

Heat 2 (15th)

1 Lamecha Girma ETH 8:19.64

2 Conseslus Kipruto KEN 8:20.12

3 Hillary Bor 8:20.18

4 Mehdi Belhadj FRA 8:20.47

5 Ryuji Miura JPN 8:21.80

6 Edward Trippas AUS 8:23.83

7 Mohamed Ismail Ibrahim DJI 8:25.85

8 Tom Erling Kårbø NOR 8:26.12

9 Hichem Bouchicha ALG 8:27.39

10 Ahmed Jaziri TUN 8:28.28

11 Víctor Ruiz ESP 8:33.42

12 Ryan Smeeton CAN 8:33.51

13 Salaheddine Ben Yazide MAR 8:38.46

14 Carlos Andrés San Martín COL 8:48.66

Heat 3 (15th)

1 Hailemariyam Amare ETH 8:18.34

2 Evan Jager 8:18.44

3 Avinash Sable IND 8:18.75

4 Yemane Hailesilassie ERI 8:18.75

5 Daniel Arce ESP 8:21.06

6 Mohamed Amine Jihnaoui TUN 8:22.00

7 Benjamin Kigen KEN 8:22.52

8 Karl Bebendorf GER 8:25.73

9 Jacob Boutera NOR 8:31.47

10 Vidar Johansson SWE 8:33.51

11 Ryuma Aoki JPN 8:33.89

12 Jean-Simon Desgagnés CAN 8:40.90

13 Topi Raitanen FIN 8:43.01

Mohammed Tindoufti MAR DNF

110H

(17th, 1.2)

1 Grant Holloway 13.03

2 Trey Cunningham 13.08

3 Asier Martínez ESP 13.17 NU23R

4 Damian Czykier POL 13.32

5 Joshua Zeller GBR 13.33

Hansle Parchment JAM DNS

Shane Brathwaite BAR DQ

Devon Allen DQ

SF1 (17th, -0.6)

1 Grant Holloway 13.01

2 Joshua Zeller GBR 13.31

3 Amine Bouanani ALG 13.37 NR

4 Rafael Henrique Pereira BRA 13.46

5 Sasha Zhoya FRA 13.47

6 Orlando Bennett JAM 13.67

7 Jason Joseph SUI 13.67

8 Shuhei Ishikawa JPN 13.68

SF2 (17th, 0.3)

1 Trey Cunningham 13.07

2 Asier Martínez ESP 13.26

3 Rasheed Broadbell JAM 13.27

4 Pascal Martinot-Lagarde FRA 13.40

5 Shunsuke Izumiya JPN 13.42

6 Milan Trajkovic CYP 13.49

7 David King GBR 13.51

8 Eduardo Rodrigues BRA 13.62

SF3 (17th, 2.5)

1 Hansle Parchment JAM 13.02w

2 Devon Allen 13.09w

3 Shane Brathwaite BAR 13.21w

4 Damian Czykier POL 13.22w

5 Just Kwaou-Mathey FRA 13.25w

6 Andy Pozzi GBR 13.35w

7 Nicholas Hough AUS 13.42w

8 Enrique Llopis ESP 13.44w

Heat 1 (16th, -0.5)

1 Trey Cunningham 13.28

2 Rasheed Broadbell JAM 13.36

3 Andy Pozzi GBR 13.45

4 Jason Joseph SUI 13.49

5 Pascal Martinot-Lagarde FRA 13.49

6 Mikdat Sevler TUR 13.61

7 Petr Svoboda CZE 13.65

8 Jeremie Lararaudeuse MRI 14.19

Heat 2 (16th, 0.4)

1 Grant Holloway 13.14

2 Damian Czykier POL 13.37

3 Joshua Zeller GBR 13.41

4 Eduardo Rodrigues BRA 13.46

5 Nicholas Hough AUS 13.51

6 Xie Wenjun CHN 13.58

7 Louis François Mendy SEN 13.70

8 Chen Kuei-Ju TPE 13.82

Heat 3 (16th, -0.3)

1 Asier Martínez ESP 13.37

2 Amine Bouanani ALG 13.44

3 Sasha Zhoya FRA 13.48

4 Shuhei Ishikawa JPN 13.53

5 Orlando Bennett JAM 13.55

6 Rasheem Brown CAY 13.78

7 Gregor Traber GER 13.81

Daniel Roberts DQ

Heat 4 (16th, 0.2)

1 Hansle Parchment JAM 13.17

2 Rafael Henrique Pereira BRA 13.23

3 Just Kwaou-Mathey FRA 13.32

4 Shane Brathwaite BAR 13.47

5 Enrique Llopis ESP 13.58

6 Rachid Muratake JPN 13.73

7 Elmo Lakka FIN 13.91

8 Chris Douglas AUS 13.95

Heat 5 (16th, 0.4)

1 Devon Allen 13.47

2 Milan Trajkovic CYP 13.52

3 Shunsuke Izumiya JPN 13.56

4 David King GBR 13.57

5 Antonio Alkana RSA 13.64

6 Wellington Zaza LBR 13.81

7 Richard Diawara MLI 14.35

Gabriel Constantino BRA DQ

400H

(19th):

1 Alison dos Santos BRA 46.29 NR

2 Rai Benjamin 46.89

3 Trevor Bassitt 47.39

4 Wilfried Happio FRA 47.41

5 Khallifah Rosser 47.88

6 Jaheel Hyde JAM 48.03

7 Karsten Warholm NOR 48.42

8 Rasmus Mägi EST 48.92

SF1 (17th)

1 Rai Benjamin 48.44

2 Jaheel Hyde JAM 49.09

3 Julien Watrin BEL 49.52

4 Ramsey Angela NED 49.77

5 Thomas Barr IRL 50.08

6 Alastair Chalmers GBR 50.54

7 Yasmani Copello TUR 51.49

Kyron McMaster IVB DNS

SF2 (17th)

1 Alison dos Santos BRA 47.85

2 Trevor Bassitt 48.17

3 Rasmus Mägi EST 48.40

4 Carl Bengtström SWE 48.75

5 Abdelmalik Lahoulou ALG 48.90

6 Moitalel Mpoke KEN 49.34

7 Gerald Drummond CRC 49.37

8 Shawn Rowe JAM 49.80

SF3 (17th)

1 Karsten Warholm NOR 48.00

2 Wilfried Happio FRA 48.14

3 Khallifah Rosser 48.34

4 Kemar Mowatt JAM 48.59

5 Nick Smidt NED 49.56

6 Kazuki Kurokawa JPN 49.69

7 Sokwakhana Zazini RSA 50.22

8 Ezekiel Nathaniel NGR 54.18

Heat 1 (16th)

1 Rai Benjamin 49.06

2 Abdelmalik Lahoulou ALG 49.58

3 Ezekiel Nathaniel NGR 49.64

4 Kazuki Kurokawa JPN 50.02

5 Chen Chieh TPE 50.28

6 Chris McAlister GBR 51.55

Jordin Andrade CPV DNF

Heat 2 (16th)

1 Alison dos Santos BRA 49.41

2 Kemar Mowatt JAM 49.44

3 Wilfried Happio FRA 49.60

4 Nick Smidt NED 49.80

5 Sokwakhana Zazini RSA 50.09

6 Takayuki Kishimoto JPN 50.66

7 M.P. Jabir IND 50.76

Heat 3 (16th)

1 Karsten Warholm NOR 49.34

2 Julien Watrin BEL 49.83

3 Jaheel Hyde JAM 50.03

4 Moitalel Mpoke KEN 50.19

5 Julien Bonvin SUI 50.40

6 Ned Justeen Dino Azemia SEY 53.07

7 Juander Santos DOM 58.80

Heat 4 (16th)

1 Rasmus Mägi EST 48.78

2 Thomas Barr IRL 49.15

3 Gerald Drummond CRC 49.16 NR

4 Trevor Bassitt 49.17

5 Alastair Chalmers GBR 49.37

6 Shawn Rowe JAM 49.51

7 Yasmani Copello TUR 49.83

8 Mahau Suguimati BRA 52.43

Heat 5 (16th)

1 Khallifah Rosser 48.62

2 Ramsey Angela NED 49.62

3 Carl Bengtström SWE 49.64

4 Kyron McMaster IVB 49.98

5 Mario Lambrughi ITA 50.18

5 Pablo Andrés Ibáñez ESA 50.18

7 Vít Müller CZE 50.71

HJ (18th):

1 Mutaz Essa Barshim QAT 2.37

2 Woo Sang-Hyeok KOR 2.35 =NR

3 Andrii Protsenko UKR 2.33

4 Gianmarco Tamberi ITA 2.33

5 Shelby McEwen 2.30

6 Luis Zayas CUB 2.27

6 Django Lovett CAN 2.27

8 Tomohiro Shinno JPN 2.27

9 JuVaughn Harrison 2.27

10 Joel Baden AUS 2.27

11 Jonathan Kapitolnik ISR 2.24

12 Mateusz Przybylko GER 2.24

13 Edgar Rivera MEX 2.19

Qualification (15th)

1 Django Lovett CAN 2.28

1 Woo Sang-Hyeok KOR 2.28

1 Mutaz Essa Barshim QAT 2.28

1 Andrii Protsenko UKR 2.28

5 Luis Zayas CUB 2.28

6 Tomohiro Shinno JPN 2.28

7 JuVaughn Harrison 2.28

8 Jonathan Kapitolnik ISR 2.28

9 Shelby McEwen 2.28

9 Joel Baden AUS 2.28

11 Gianmarco Tamberi ITA 2.28

12 Edgar Rivera MEX 2.25

12 Mateusz Przybylko GER 2.25

14 Hamish Kerr NZL 2.25

15 Oleh Doroshchuk UKR 2.25

16 Marco Fassinotti ITA 2.25

17 Thomas Carmoy BEL 2.25

18 Thiago Julio Moura BRA 2.25

19 Ryoichi Akamatsu JPN 2.21

19 Tobias Potye GER 2.21

21 Carlos Layoy ARG 2.21

22 Loïc Gasch SUI 2.21

23 Joel Clarke-Khan GBR 2.21

23 Donald Thomas BAH 2.21

25 Darius Carbin 2.17

26 Yual Reath AUS 2.17

Nauraj Singh Randhawa MAS NH

Norbert Kobielski POL NH

PV (24th):

1 Armand Duplantis SWE 6.21 WR

2 Chris Nilsen 5.94

3 Ernest John Obiena PHI 5.94 NR

4 Thiago Braz BRA 5.87

5 Renaud Lavillenie FRA 5.87

5 Oleg Zernikel GER 5.87

7 Bo Kanda Lita Baehre GER 5.87

8 Ersu Şaşma TUR 5.80 =NR

9 Pål Haugen Lillefosse NOR 5.80

10 Sondre Guttormsen NOR 5.70

11 Ben Broeders BEL 5.70

Menno Vloon NED NH,

Qualification (22nd):

1 Chris Nilsen 5.75

1 Armand Duplantis SWE 5.75

1 Oleg Zernikel GER 5.75

4 Ben Broeders BEL 5.75

5 Ernest John Obiena PHI 5.75

5 Thiago Braz BRA 5.75

5 Ersu Şaşma TUR 5.75

8 Renaud Lavillenie FRA 5.75

9 Bo Kanda Lita Baehre GER 5.75

10 Menno Vloon NED 5.75

10 Sondre Guttormsen NOR 5.75

10 Pål Haugen Lillefosse NOR 5.75

13 Seito Yamamoto JPN 5.65

13 Simen Guttormsen NOR 5.65

13 Rutger Koppelaar NED 5.65

16 Hussain Asim Al-Hizam KSA 5.65

17 Thibaut Collet FRA 5.65

17 Luke Winder 5.65

19 Harry Coppell GBR 5.50

19 Mikko Paavola FIN 5.50

19 Piotr Lisek POL 5.50

20 Huang Bokai CHN 5.50

20 Robert Sobera POL 5.50

22 Tommi Holttinen FIN 5.50

22 Emmanouíl Karalís GRE 5.50

24 Kurtis Marschall AUS 5.50

25 Robert Renner SLO 5.50

26 Germán Chiaraviglio ARG 5.30

Valentin Lavillenie FRA NH

Torben Blech GER NH

Augusto Dutra BRA NH

Andrew Irwin NH

LJ (16th)

1 Wang Jianan CHN 8.36

2 Miltiádis Tentóglou GRE 8.32

3 Simon Ehammer SUI 8.16

4 Maykel D. Massó CUB 8.15

5 Steffin McCarter 8.04

6 Marquis Dendy 8.02

7 Murali Sreeshankar IND 7.96

8 Eusebio Cáceres ESP 7.93

9 Wayne Pinnock JAM 7.88

10 Yuki Hashioka JPN 7.86

11 Thobias Montler SWE 7.81

12 Henry Frayne AUS 7.80

Qualification (15th)

1 Yuki Hashioka JPN 8.18

2 Marquis Dendy 8.16

3 Thobias Montler SWE 8.10

4 Simon Ehammer SUI 8.09

5 Eusebio Cáceres ESP 8.03

5 Miltiádis Tentóglou GRE 8.03

7 Murali Sreeshankar IND 8.00

8 Henry Frayne AUS 7.99

9 Wayne Pinnock JAM 7.98

10 Wang Jianan CHN 7.98

11 Steffin McCarter 7.94

12 Maykel D. Massó CUB 7.93

13 Emiliano Lasa URU 7.89

14 Radek Juška CZE 7.87

15 Ruswahl Samaai RSA 7.86

16 Chris Mitrevski AUS 7.83

17 Will Williams 7.83

18 LaQuan Nairn BAH 7.80

19 Jovan van Vuuren RSA 7.80

20 J. Jeswin Aldrin IND 7.79

21 Natsuki Yamakawa JPN 7.75

22 Huang Changzhou CHN 7.75

23 Muhammed Anees Yahya IND 7.73

24 Tristan James DMA 7.72

25 José Luís Mandros PER 7.71

26 Kristian Pulli FIN 7.56

27 Samory Fraga BRA 7.51

28 Salem Saleh El-Jerbi OMA 7.43

29 Benjamin Gföhler SUI 7.41

Tajay Gayle JAM NM

Héctor Santos ESP NM

Cheswill Johnson RSA NM

TJ (23rd):

1 Pedro Pablo Pichardo POR 17.95

2 Hugues Fabrice Zango BUR 17.55

3 Zhu Yaming CHN 17.31

4 Andrea Dallavalle ITA 17.25

5 Chiebuka Emmanuel Ihemeje ITA 17.17w

6 Donald Scott 17.14

7 Almir dos Santos BRA 16.87

8 Jean-Marc Pontvianne FRA 16.86

9 Eldhose Paul IND 16.79

10 Tiago Pereira POR 16.69

11 Will Claye 16.54

Lázaro Martínez CUB NM

TJ:

Qualification (21st):

1 Pedro Pablo Pichardo POR 17.16

2 Hugues Fabrice Zango BUR 17.15

3 Chiebuka Emmanuel Ihemeje ITA 17.13

4 Zhu Yaming CHN 17.08

5 Lázaro Martínez CUB 17.06

6 Jean-Marc Pontvianne FRA 16.95

7 Andrea Dallavalle ITA 16.86

8 Donald Scott 16.84

9 Almir dos Santos BRA 16.71

10 Will Claye 16.70

11 Tiago Pereira POR 16.69

12 Eldhose Paul IND 16.68

13 Max Heß GER 16.64

14 Enzo Hodebar FRA 16.64

15 Tobia Bocchi ITA 16.58

16 Chris Benard 16.53

17 Praveen Chithravel IND 16.49

18 Christian Taylor 16.48

19 Abdulla Aboobacker IND 16.45

20 Jordan Scott JAM 16.42

21 Andy Hechavarría CUB 16.39

22 Jah-Nhai Perinchief BER 16.38

23 Pablo Torrijos ESP 16.32

24 Mateus de Sá BRA 16.04

25 Benjamin Compaoré FRA 16.03

26 Ben Williams GBR 15.98

27 Chengetayi David Mapaya ZIM 15.75

Alexsandro Melo BRA NM;

SP (17th)

1 Ryan Crouser 22.94

2 Joe Kovacs 22.89

3 Josh Awotunde 22.29

4 Tom Walsh NZL 22.08

5 Darlan Romani BRA 21.92

6 Filip Mihaljević CRO 21.82

7 Jacko Gill NZL 21.40

8 Adrian Piperi 20.93

9 Nick Ponzio ITA 20.81

10 Marcus Thomsen NOR 20.66

11 Chuk Enekwechi NGR 20.65

12 Uziel Muñoz MEX 20.01

Qualification (15th)

1 Ryan Crouser 22.28

2 Joe Kovacs 21.50

3 Tom Walsh NZL 21.44

4 Nick Ponzio ITA 21.35

5 Jacko Gill NZL 21.24

6 Josh Awotunde 21.18

7 Filip Mihaljević CRO 21.17

8 Adrian Piperi 21.03

9 Darlan Romani BRA 20.98

10 Chuk Enekwechi NGR 20.87

11 Marcus Thomsen NOR 20.27

12 Uziel Muñoz MEX 20.24

13 Konrad Bukowiecki POL 20.24

14 Michał Haratyk POL 20.13

15 Roman Kokoshko UKR 20.02

16 Scott Lincoln GBR 19.97

17 Tsanko Arnaudov POR 19.93

18 Andrei Toader ROU 19.83

19 Wellington Morais BRA 19.80

20 Eric Favors IRL 19.76

21 Willian Dourado BRA 19.73

22 Leonardo Fabbri ITA 19.73

23 Simon Bayer GER 19.71

24 Carlos Tobalina ESP 19.70

25 Nikólaos Skarvélis GRE 19.55

26 Frántsi-Anastásios Latifllári GRE 18.98

27 Ignacio Carballo ARG 18.74

28 Dotun Ogundeji NGR 18.35

29 John Kelly IRL 17.92

Tajinderpal Singh IND NM

DT (19th):

1 Kristjan Čeh SLO 71.13

2 Mykolas Alekna LTU 69.27

3 Andrius Gudžius LTU 67.55

4 Daniel Ståhl SWE 67.10

5 Simon Pettersson SWE 67.00

6 Matt Denny AUS 66.47

7 Alin Alexandru Firfirica ROU 65.57

8 Alex Rose SAM 65.57

9 Fedrick Dacres JAM 64.85

10 Lukas Weißhaidinger AUT 63.98

11 Sam Mattis 63.19

12 Traves Smikle JAM 62.23

Qualification (17th)

Gp A:

1 Mykolas Alekna LTU 68.91

2 Kristjan Čeh SLO 68.23

3 Simon Pettersson SWE 68.11

4 Matt Denny AUS 66.98

5 Sam Mattis 65.59

6 Alin Alexandru Firfirica ROU 65.54

7 Traves Smikle JAM 64.21

8 Alex Rose SAM 64.14

9 Lawrence Okoye GBR 63.57

10 Marek Bárta CZE 62.90

11 Apostolos Parellis CYP 62.46

12 Martin Marković CRO 60.59

13 Victor Hogan RSA 60.51

14 Mauricio Ortega COL 59.91

15 Brian Williams 58.25

Gp B:

1 Andrius Gudžius LTU 66.60

2 Lukas Weißhaidinger AUT 66.51

3 Daniel Ståhl SWE 65.95

4 Fedrick Dacres JAM 64.49

5 Nicholas Percy GBR 63.20

6 Martin Wierig GER 62.28

7 Andrew Evans 62.20

8 Henrik Janssen GER 61.85

9 Claudio Romero CHI 61.69

10 Philip Milanov BEL 61.47

11 Mario A. Díaz CUB 60.83

12 Chad Wright JAM 60.31

13 Werner Visser RSA 58.44

14 Torben Brandt GER 54.11

Lucas Nervi CHI NM

HT (16th)

1 Paweł Fajdek POL 81.98

2 Wojciech Nowicki POL 81.03

3 Eivind Henriksen NOR 80.87

4 Quentin Bigot FRA 80.24

5 Bence Halász HUN 80.15

6 Rudy Winkler 78.99

7 Myhaylo Kokhan UKR 78.83

8 Daniel Haugh 78.10

9 Hrístos Frantzeskákis GRE 77.04

10 Humberto Mansilla CHI 73.91

11 Nick Miller GBR 73.74

12 Alex Young 73.60

Qualification (15th)

1 Paweł Fajdek POL 80.09

2 Daniel Haugh 79.34

3 Wojciech Nowicki POL 79.22

4 Bence Halász HUN 79.13

5 Rudy Winkler 78.61

6 Eivind Henriksen NOR 78.12

7 Quentin Bigot FRA 77.95

8 Myhaylo Kokhan UKR 77.58

9 Nick Miller GBR 77.13

10 Hrístos Frantzeskákis GRE 76.03

11 Humberto Mansilla CHI 75.33

12 Alex Young 74.67

13 Adam Keenan CAN 74.44

14 Javier Cienfuegos ESP 74.25

15 Serghei Marghiev MDA 74.17

16 Diego Del Real MEX 74.12

17 Rowan Hamilton CAN 74.02

18 Yann Chaussinand FRA 73.95

19 Marcin Wrotyński POL 73.55

20 Ragnar Carlsson SWE 73.45

21 Thomas Mardal NOR 72.90

22 Tristan Schwandke GER 72.87

23 Tuomas Seppänen FIN 72.81

24 Hilmar Örn Jónsson ISL 72.72

25 Mihaíl Anastasákis GRE 72.40

26 Allan Wolski BRA 71.27

27 Aaron Kangas FIN 69.69

28 Joaquín Gómez ARG 69.03

Denzel Comenentia NED NM

JT (23rd):

1 Anderson Peters GRN 90.54

2 Neeraj Chopra IND 88.13

3 Jakub Vadlejch CZE 88.09

4 Julian Weber GER 86.86

5 Arshad Nadeem PAK 86.16

6 Lassi Etelätalo FIN 82.70

7 Andrian Mardare MDA 82.26

8 Oliver Helander FIN 82.24

9 Genki Dean JPN 80.69

10 Rohit Yadav IND 78.72

11 Curtis Thompson 78.39

12 Ihab Abdelrahman EGY 75.99

JT:

Qualification (21st):

1 Anderson Peters GRN 89.91

2 Neeraj Chopra IND 88.39

3 Julian Weber GER 87.28

4 Jakub Vadlejch CZE 85.23

5 Ihab Abdelrahman EGY 83.41

6 Oliver Helander FIN 82.41

7 Genki Dean JPN 82.34

8 Curtis Thompson 81.73

9 Arshad Nadeem PAK 81.71

10 Andrian Mardare MDA 80.83

11 Rohit Yadav IND 80.42

12 Lassi Etelätalo FIN 80.03

13 Patriks Gailums LAT 79.66

14 Julius Yego KEN 79.60

15 Rolands Štrobinders LAT 79.39

16 Keshorn Walcott TTO 78.87

17 Manu Quijera ESP 78.61

18 Toni Keränen FIN 78.52

19 Kenji Ogura JPN 78.48

20 David Carreon MEX 77.61

21 Cameron McEntyre AUS 77.50

22 Leandro Ramos POR 77.34

23 Johannes Grobler RSA 76.30

24 Tim Glover 75.68

25 Alexandru Novac ROU 75.20

26 Cruz Hogan AUS 73.03

27 Ethan Dabbs 72.81

Andreas Hofmann GER NM

Dec (24th):

1 Kevin Mayer FRA 8816

2 Pierce LePage CAN 8701

3 Zach Ziemek 8676

4 Ayden Owens-Delerme PUR 8532 NR

5 Lindon Victor GRN 8474

6 Niklas Kaul GER 8434

7 Maicel Uibo EST 8425

8 Cedric Dubler AUS 8246

9 Johannes Erm EST 8227

10 Leo Neugebauer GER 8182

11 Kyle Garland 8133

12 Kai Kazmirek GER 8113

13 Jiří Sýkora CZE 8107

14 Dan Golubovic AUS 8071

15 Sander Aae Skotheim NOR 8062

16 Steven Bastien 7939

17 Ken Mullings BAH 7866 NR

18 Tim Nowak GER 7008

Andy Preciado ECU DNF

Ashley Moloney AUS DNF

Marcus Nilsson SWE DNF

Janek Õiglane EST DNF

Damian Warner CAN DNF

100:

Heat 1 (23rd, -0.2):

1 Sander Aae Skotheim NOR 10.88

2 Dan Golubovic AUS 10.99

3 Maicel Uibo EST 11.14

4 Niklas Kaul GER 11.22

5 Tim Nowak GER 11.43

6 Marcus Nilsson SWE 11.46

Andy Preciado ECU DNF

Heat 2 (23rd, 1.1):

1 Ken Mullings BAH 10.83

2 Cedric Dubler AUS 10.93

3 Steven Bastien 10.93

4 Johannes Erm EST 10.94

5 Leo Neugebauer GER 11.07

6 Jiří Sýkora CZE 11.11

7 Janek Õiglane EST 11.12

8 Kai Kazmirek GER 11.19

Heat 3 (23rd, 0.8):

1 Damian Warner CAN 10.27

2 Pierce LePage CAN 10.39

3 Ashley Moloney AUS 10.49

4 Ayden Owens-Delerme PUR 10.52

5 Zach Ziemek 10.57

6 Kevin Mayer FRA 10.62

7 Kyle Garland 10.69

8 Lindon Victor GRN 10.78

400:

Heat 1 (23rd):

1 Janek Õiglane EST 49.16

2 Ken Mullings BAH 49.25

3 Zach Ziemek 49.56

4 Maicel Uibo EST 50.38

5 Tim Nowak GER 50.94

Heat 2 (23rd):

1 Niklas Kaul GER 48.39

2 Lindon Victor GRN 49.27

3 Jiří Sýkora CZE 49.29

4 Kai Kazmirek GER 49.33

5 Kevin Mayer FRA 49.40

6 Dan Golubovic AUS 49.44

7 Kyle Garland 49.64

8 Sander Aae Skotheim NOR 49.80

Heat 3 (23rd):

1 Ayden Owens-Delerme PUR 45.07 NR

2 Pierce LePage CAN 46.84

3 Ashley Moloney AUS 46.88

4 Johannes Erm EST 47.02

5 Cedric Dubler AUS 47.71

6 Steven Bastien 47.95

7 Leo Neugebauer GER 48.34

Damian Warner CAN DNF;

1500 (24th):

1 Ayden Owens-Delerme PUR 4:13.02

2 Niklas Kaul GER 4:13.81

3 Johannes Erm EST 4:25.08

4 Tim Nowak GER 4:26.87

5 Dan Golubovic AUS 4:29.67

6 Cedric Dubler AUS 4:37.26

7 Maicel Uibo EST 4:37.58

8 Sander Aae Skotheim NOR 4:40.84

9 Steven Bastien 4:40.92

10 Kevin Mayer FRA 4:41.44

11 Pierce LePage CAN 4:42.77

12 Kai Kazmirek GER 4:43.51

13 Zach Ziemek 4:44.97

14 Lindon Victor GRN 4:47.22

15 Leo Neugebauer GER 4:48.41

16 Ken Mullings BAH 4:52.85

17 Jiří Sýkora CZE 4:55.90

18 Kyle Garland 4:58.94;

110H (24th):

Heat 1 (24th, 1.5):

1 Johannes Erm EST 14.38

2 Zach Ziemek 14.47

3 Maicel Uibo EST 14.49

4 Lindon Victor GRN 14.76

5 Leo Neugebauer GER 14.86

6 Tim Nowak GER 14.91

7 Sander Aae Skotheim NOR 15.05

Heat 2 (24th, 0.4):

1 Ken Mullings BAH 14.02

2 Jiří Sýkora CZE 14.14

3 Niklas Kaul GER 14.27

4 Kai Kazmirek GER 14.43

5 Ashley Moloney AUS 14.46

6 Janek Õiglane EST 14.69

7 Steven Bastien 14.75

Heat 3 (24th, 1.1):

1 Pierce LePage CAN 13.78

2 Ayden Owens-Delerme PUR 13.88

3 Dan Golubovic AUS 13.92

4 Kevin Mayer FRA 13.92

5 Kyle Garland 14.18

6 Cedric Dubler AUS 14.28

HJ (23rd):

1 Sander Aae Skotheim NOR 2.17

2 Kyle Garland 2.14

3 Maicel Uibo EST 2.11

4 Zach Ziemek 2.08

5 Cedric Dubler AUS 2.08

6 Niklas Kaul GER 2.05

7 Ken Mullings BAH 2.05

7 Kevin Mayer FRA 2.05

9 Tim Nowak GER 2.05

10 Janek Õiglane EST 2.05

11 Damian Warner CAN 2.05

12 Ayden Owens-Delerme PUR 2.02

13 Kai Kazmirek GER 2.02

13 Steven Bastien 2.02

15 Lindon Victor GRN 2.02

15 Pierce LePage CAN 1.99

17 Leo Neugebauer GER 1.99

18 Dan Golubovic AUS 1.96

19 Ashley Moloney AUS 1.96

20 Jiří Sýkora CZE 1.93

21 Johannes Erm EST 1.93

PV (24th):

1 Kevin Mayer FRA 5.40

2 Zach Ziemek 5.40

3 Maicel Uibo EST 5.30

4 Cedric Dubler AUS 5.10

5 Pierce LePage CAN 5.00

6 Kai Kazmirek GER 5.00

7 Niklas Kaul GER 4.80

8 Leo Neugebauer GER 4.80

9 Lindon Victor GRN 4.80

10 Johannes Erm EST 4.70

11 Sander Aae Skotheim NOR 4.70

12 Steven Bastien 4.70

13 Dan Golubovic AUS 4.60

14 Jiří Sýkora CZE 4.60

15 Kyle Garland 4.60

16 Ayden Owens-Delerme PUR 4.50

17 Ken Mullings BAH 4.50

Tim Nowak GER NH

LJ (23rd):

1 Damian Warner CAN 7.87

2 Zach Ziemek 7.70

3 Ayden Owens-Delerme PUR 7.64

4 Cedric Dubler AUS 7.56

5 Sander Aae Skotheim NOR 7.55

6 Kevin Mayer FRA 7.54

7 Pierce LePage CAN 7.54

8 Kai Kazmirek GER 7.49w

9 Leo Neugebauer GER 7.46

10 Ashley Moloney AUS 7.46

11 Steven Bastien 7.41w

12 Kyle Garland 7.41

13 Johannes Erm EST 7.37

14 Maicel Uibo EST 7.32

15 Janek Õiglane EST 7.26

16 Lindon Victor GRN 7.26

17 Jiří Sýkora CZE 7.14

18 Tim Nowak GER 7.13w

19 Niklas Kaul GER 7.09

20 Dan Golubovic AUS 6.96

20 Ken Mullings BAH 6.96

22 Marcus Nilsson SWE 5.90

SP (23rd):

1 Lindon Victor GRN 16.29

2 Leo Neugebauer GER 15.83

3 Zach Ziemek 15.37

4 Kyle Garland 15.24

5 Maicel Uibo EST 15.17

6 Johannes Erm EST 15.01

7 Dan Golubovic AUS 15.00

8 Damian Warner CAN 14.99

9 Kevin Mayer FRA 14.98

10 Ayden Owens-Delerme PUR 14.97

11 Jiří Sýkora CZE 14.89

12 Janek Õiglane EST 14.83

13 Pierce LePage CAN 14.83

14 Niklas Kaul GER 14.52

15 Tim Nowak GER 14.44

16 Kai Kazmirek GER 14.29

17 Ashley Moloney AUS 14.28

18 Ken Mullings BAH 13.83

19 Sander Aae Skotheim NOR 13.69

20 Steven Bastien 13.36

21 Cedric Dubler AUS 12.87

DT (24th):

1 Jiří Sýkora CZE 54.39

2 Lindon Victor GRN 53.92

3 Pierce LePage CAN 53.26

4 Leo Neugebauer GER 51.88

5 Kevin Mayer FRA 49.44

6 Zach Ziemek 48.40

7 Maicel Uibo EST 46.52

8 Dan Golubovic AUS 46.37

9 Kyle Garland 45.44

10 Niklas Kaul GER 44.62

11 Johannes Erm EST 44.18

12 Sander Aae Skotheim NOR 42.89

13 Cedric Dubler AUS 42.88

14 Ken Mullings BAH 42.70

15 Ashley Moloney AUS 42.45

16 Ayden Owens-Delerme PUR 42.36

17 Tim Nowak GER 42.13

18 Kai Kazmirek GER 40.96

19 Steven Bastien 40.66

20 Janek Õiglane EST 30.49

JT (24th):

1 Kevin Mayer FRA 70.31

2 Niklas Kaul GER 69.74

3 Lindon Victor GRN 66.20

4 Maicel Uibo EST 63.54

5 Kai Kazmirek GER 62.52

6 Zach Ziemek 62.18

7 Jiří Sýkora CZE 61.49

8 Pierce LePage CAN 57.52

9 Ken Mullings BAH 56.92

10 Johannes Erm EST 56.87

11 Dan Golubovic AUS 56.75

12 Tim Nowak GER 56.52

13 Steven Bastien 55.80

14 Sander Aae Skotheim NOR 55.47

15 Cedric Dubler AUS 54.76

16 Kyle Garland 53.23

17 Leo Neugebauer GER 52.80

18 Ayden Owens-Delerme PUR 50.98

20KmW (15th)

1 Toshikazu Yamanishi JPN 1:19:07

2 Koki Ikeda JPN 1:19:14

3 Perseus Karlström SWE 1:19:18

4 Samuel Gathimba KEN 1:19:25

5 Brian Pintado ECU 1:19:34

6 Caio Bonfim BRA 1:19:51

7 Álvaro Martín ESP 1:20:19

8 Hiroto Jusho JPN 1:20:39

9 Luís Alberto Amezcua ESP 1:20:44

10 César Rodríguez PER 1:20:59

11 David Hurtado ECU 1:21:11

12 Wayne Snyman RSA 1:21:23

13 Wang Kaihua CHN 1:21:41

14 Cui Lihong CHN 1:22:17

15 Francesco Fortunato ITA 1:22:50

16 Diego García ESP 1:23:21

17 Declan Tingay AUS 1:23:28

18 Andrés Olivas MEX 1:23:36

19 Rhydian Cowley AUS 1:23:37

20 Aleksi Ojala FIN 1:23:40

21 José Ortíz GUA 1:23:48

22 Eider Arévalo COL 1:24:32

23 Jordy Jiménez ECU 1:24:35

23 Zhang Jun CHN 1:24:35

25 Julio César Salazar MEX 1:25:16

26 Miroslav Úradník SVK 1:25:40

27 José Oswaldo Calel GUA 1:26:24

28 Georgiy Sheiko KAZ 1:26:40

29 Eiki Takahashi JPN 1:26:46

30 Matheus Gabriel Correa BRA 1:27:31

31 Nick Christie 1:28:28

32 Gianluca Picchiottino ITA 1:28:33

33 Kyle Swan AUS 1:28:43

34 Choe Byeong-Kwang KOR 1:28:56

35 Quentin Rew NZL 1:29:19

36 Luca Mazzo BRA 1:29:32

37 Dominik Černý SVK 1:29:41

38 Juan Manuel Cano ARG 1:29:47

39 David Kenny IRL 1:31:23

40 Sandeep Kumar Sangwan IND 1:31:58

41 Luis Campos PER 1:34:02

42 Jesus Calderon MEX 1:35:43

43 Dan Nehnevaj 1:43:07

José Alejandro Barrondo GUA DQ

Christopher Linke GER DNF

35kmW (24th):

1 Massimo Stano ITA 2:23:14 NR

2 Masatora Kawano JPN 2:23:15

3 Perseus Karlström SWE 2:23:44

4 Brian Pintado ECU 2:24:37

5 He Xianghong CHN 2:24:45

6 Evan Dunfee CAN 2:25:02

7 Caio Bonfim BRA 2:25:14

8 Eider Arévalo COL 2:25:21

9 Tomohiro Noda JPN 2:25:29

10 Miguel Ángel López ESP 2:25:58

11 Ricardo Ortiz MEX 2:27:11

12 Ever Palma MEX 2:27:55

13 Aleksi Ojala FIN 2:28:22

14 Aurelien Quinion FRA 2:28:46

15 Zhaxi Yangben CHN 2:28:56

16 César Rodríguez PER 2:29:24

17 Xu Hao CHN 2:29:55

18 Rhydian Cowley AUS 2:30:34

19 Dawid Tomala POL 2:30:47

20 Wayne Snyman RSA 2:31:15

21 Miroslav Úradník SVK 2:31:16

22 José Luis Doctor MEX 2:32:43

23 Vít Hlaváč CZE 2:32:50

24 Andrés Chocho ECU 2:33:28

25 Brendan Boyce IRL 2:33:31

26 Daisuke Matsunaga JPN 2:33:56

27 Marius Žiūkas LTU 2:34:16

28 Diego Pinzón COL 2:34:26

29 Aléxandros Papamihaíl GRE 2:34:48

30 Erick Barrondo GUA 2:35:01

31 Dominik Černý SVK 2:35:39

32 Alvaro Lopez ESP 2:36:20

33 Artur Mastianica LTU 2:36:25

34 Karl Junghannß GER 2:38:50

35 Georgiy Sheiko KAZ 2:39:47

36 Nick Christie 2:41:08

37 Arnis Rumbenieks LAT 2:42:47

38 Marius Cocioran ROU 2:43:27

39 Rui Coelho POR 2:44:55

40 Carl Dohmann GER 2:45:44

Carl Gibbons AUS DNF

José Montaña COL DNF

Jonathan Javier Amores Carua ECU DNF

João Vieira POR DNF

Artur Brzozowski POL DQ

Luis Angel Sánchez GUA DQ

Veli-Matti Partanen FIN DQ

Andrea Agrusti ITA DQ

Marc Tur ESP DQ

Luis Campos PER DNF

4×100 (23rd):

1 CAN 37.48 NR

2 USA 37.55

3 GBR 37.83

4 JAM 38.06

5 GHA 38.07 NR

6 RSA 38.10

7 BRA 38.25

FRA DQ

Heat 1 (22nd):

1 USA 37.87

2 GBR 38.49

3 GHA 38.58

4 GER 38.83

5 CHN 38.83

6 NED 39.07

JPN DQ

NGR DQ

Heat 2 (22nd):

1 FRA 38.09

2 CAN 38.10

3 RSA 38.31

4 JAM 38.33

5 BRA 38.41

6 ESP 38.70

7 ITA 38.74

DEN DNF

4×400 (24th):

1 USA 2:56.17

2 JAM 2:58.58

3 BEL 2:58.72

4 JPN 2:59.51 NR

5 TTO 3:00.03

6 BOT 3:00.14

7 FRA 3:01.35

8 CZE 3:01.63 NR

9 POL 3:02.51

Heat 1 (23rd):

1 USA 2:58.96

2 JPN 3:01.53

3 JAM 3:01.59

4 TTO 3:02.75

5 NED 3:03.14

6 IND 3:07.29



Heat 2 (23rd):

1 BEL 3:01.96

2 CZE 3:02.42 =NR

3 POL 3:02.51

4 FRA 3:03.13

5 ITA 3:03.43

6 GER 3:04.21

7 BOT 3:07.32

4x400MX (15th)

1 DOM 3:09.82 NR

2 NED 3:09.90 NR

3 USA 3:10.16

4 POL 3:12.31

5 JAM 3:12.71

6 NGR 3:16.21

7 ITA 3:16.45

8 IRL 3:16.86

Heat 1 (15th)

1 USA 3:11.75

2 NED 3:12.63

3 POL 3:13.70

4 ITA 3:13.89

5 NGR 3:14.59

6 GBR 3:14.75

7 BEL 3:16.01

8 JPN 3:17.31

Heat 2 (15th)

1 DOM 3:13.22

2 IRL 3:13.88

3 JAM 3:13.95

4 ESP 3:16.14

5 GER 3:16.80

6 BRA 3:18.19

7 BAH 3:19.73

Women:

100 (17th, 0.8)

1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 10.67

2 Shericka Jackson JAM 10.73

3 Elaine Thompson-Herah JAM 10.81

4 Dina Asher-Smith GBR 10.83 =NR

5 Mujinga Kambundji SUI 10.91

6 Aleia Hobbs 10.92

7 Marie Josée Ta Lou CIV 10.93

8 Melissa Jefferson 11.03

SF1 (17th, -0.2)

1 Shericka Jackson JAM 10.84

2 Dina Asher-Smith GBR 10.89

3 TeeTee Terry 11.04

4 Grace Nwokocha NGR 11.16

5 Aminatou Seyni NIG 11.21

6 Kemba Nelson JAM 11.25

7 Murielle Ahouré-Demps CIV 11.25

Julien Alfred LCA DQ

SF2 (17th, -0.2)

1 Elaine Thompson-Herah JAM 10.82

2 Marie Josée Ta Lou CIV 10.87

3 Melissa Jefferson 10.92

4 Mujinga Kambundji SUI 10.96

5 Anthonique Strachan BAH 10.98

6 Ewa Swoboda POL 11.08

7 Ge Manqi CHN 11.13

8 Ofonime Odiong BRN 11.56

SF3 (17th, 0.4)

1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 10.93

2 Aleia Hobbs 10.95

3 Daryll Neita GBR 10.97

4 Gina Lückenkemper GER 11.08

5 Zoe Hobbs NZL 11.13

6 Michelle-Lee Ahye TTO 11.24

7 Zaynab Dosso ITA 11.28

Tynia Gaither BAH DQ

Heat 1 (16th, 0.7)

1 Shericka Jackson JAM 11.02

2 Zoe Hobbs NZL 11.08 =NR

3 Anthonique Strachan BAH 11.08

4 Imani Lansiquot GBR 11.24

5 Liang Xiaojing CHN 11.25

6 Olga Safronova KAZ 11.65

7 Mudhawi Al-Shammari KUW 11.91

Heat 2 (16th, -0.2)

1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 10.87

2 Daryll Neita GBR 10.95

3 Gina Lückenkemper GER 11.09

4 Tynia Gaither BAH 11.16

5 Ge Manqi CHN 11.17

6 Fatmata Awolo SLE 11.77

7 Amya Clarke SKN 11.98

Heat 3 (16th, 0.2)

1 Elaine Thompson-Herah JAM 11.15

2 Grace Nwokocha NGR 11.16

3 Zaynab Dosso ITA 11.26

4 Joella Lloyd ANT 11.27

5 Diana Vaisman ISR 11.29

6 Crystal Emmanuel CAN 11.48

7 Yasmine Amr Al-Dabbagh KSA 13.21 =NR

Heat 4 (16th, 0.8)

1 Marie Josée Ta Lou CIV 10.92

2 TeeTee Terry 10.95

3 Kemba Nelson JAM 11.10

4 Carina Horn RSA 11.29

5 Géraldine Frey SUI 11.30

6 Patrizia van der Weken LUX 11.34

7 KaAlieena Bien MHL 14.71

Heat 5 (16th, 1.2)

1 Dina Asher-Smith GBR 10.84

2 Julien Alfred LCA 11.05

3 Aminatou Seyni NIG 11.09

4 Murielle Ahouré-Demps CIV 11.16

5 Vitoria Cristina Rosa BRA 11.20

6 Alexandra Burghardt GER 11.29

7 Hereiti Bernardino PYF 12.90

Heat 6 (16th, 0.1)

1 Aleia Hobbs 11.04

2 Michelle-Lee Ahye TTO 11.18

3 Ofonime Odiong BRN 11.28

4 Khamica Bingham CAN 11.30

5 Ajla Del Ponte SUI 11.41

6 Jasmine Abrams GUY 11.55

7 Zarinae Sapong NMI 12.98

Heat 7 (16th, -0.1)

1 Mujinga Kambundji SUI 10.97

2 Melissa Jefferson 11.03

3 Ewa Swoboda POL 11.07

4 Bree Masters AUS 11.29

5 Maria Isabel Pérez ESP 11.30

6 Lorène Dorcas Bazolo POR 11.44

7 Jovita Arunia SOL 13.15

200:

(21st, 0.6):

1 Shericka Jackson JAM 21.45 NR

2 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 21.81

3 Dina Asher-Smith GBR 22.02

4 Aminatou Seyni NIG 22.12

5 Abby Steiner 22.26

6 Tamara Clark 22.32

7 Elaine Thompson-Herah JAM 22.39

8 Mujinga Kambundji SUI 22.55

200 SF1 (19th, 2.0):

1 Shericka Jackson JAM 21.67

2 Aminatou Seyni NIG 22.04

3 Mujinga Kambundji SUI 22.05 NR

4 Jenna Prandini 22.08

5 Tynia Gaither BAH 22.41

6 Gina Bass GAM 22.71

7 Rosemary Chukwuma NGR 22.72

8 Jacinta Beecher AUS 23.14

SF2 (19th, 1.4):

1 Tamara Clark 21.95

2 Dina Asher-Smith GBR 21.96

3 Elaine Thompson-Herah JAM 21.97

4 Vitoria Cristina Rosa BRA 22.47 NR

5 Grace Nwokocha NGR 22.49

6 Jessika Gbai 22.84

7 Ofonime Odiong BRN 23.31

8 Beatrice Masilingi NAM 24.78

SF3 (19th, -0.1):

1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 21.82

2 Abby Steiner 22.15

3 Favour Ofili NGR 22.30

4 Gabriela Anahí Suárez ECU 22.74 NR

5 Ida Kathrine Karstoft DEN 22.84

6 Dalia Kaddari ITA 22.86

7 Jessica-Bianca Wessolly GER 23.33

8 Joella Lloyd ANT 23.38

Heat 1 (18th, 2.5):

1 Shericka Jackson JAM 22.33w

2 Gabriela Anahí Suárez ECU 22.56w

3 Dalia Kaddari ITA 22.75w

4 Jessica-Bianca Wessolly GER 22.87w

5 Rosemary Chukwuma NGR 22.93w

6 Ofonime Odiong BRN 22.98w

7 Olga Safronova KAZ 23.50w

Heat 2 (18th, -0.2):

1 Beatrice Masilingi NAM 22.27

2 Elaine Thompson-Herah JAM 22.41

3 Ida Kathrine Karstoft DEN 22.85

4 Joella Lloyd ANT 22.99

5 Sophia Junk GER 23.27

6 Lorène Dorcas Bazolo POR 23.41

7 Anniina Kortetmaa FIN 23.51

8 Lorraine Martins BRA 23.60

Heat 3 (18th, 1.1):

1 Aminatou Seyni NIG 21.98 NR

2 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 22.26

3 Vitoria Cristina Rosa BRA 22.84

4 Beth Dobbin GBR 23.04

5 Imke Vervaet BEL 23.28

6 Shanti Veronica Pereira SGP 23.53

7 Elisabeth Slettum NOR 23.55

Heat 4 (18th, 0.4):

1 Tamara Clark 22.27

2 Dina Asher-Smith GBR 22.56

3 Tynia Gaither BAH 22.61

4 Gina Bass GAM 22.78

5 Jessika Gbai 22.89

6 Ana Carolina Azevedo BRA 23.45

7 Shirley Nekhubui RSA 23.46

Heat 5 (18th, 0.9):

1 Abby Steiner 22.26

2 Mujinga Kambundji SUI 22.34

3 Grace Nwokocha NGR 22.61

4 Lauren Gale CAN 23.08

5 Ella Connolly AUS 23.27

6 Maboundou Koné CIV 23.32

7 Beyonce De Freitas IVB 23.81

Heat 6 (18th, 1.9):

1 Favour Ofili NGR 22.24

2 Jenna Prandini 22.38

3 Jacinta Beecher AUS 23.22

4 Olivia Fotopoulou CYP 23.25

5 Catherine Léger CAN 23.35

6 Georgia Hulls NZL 23.46

7 Hanna Barakat PLE 26.33

8 Anthonique Strachan BAH 1:50.06

400 (22nd):

1 Shaunae Miller-Uibo BAH 49.11

2 Marileidy Paulino DOM 49.60

3 Sada Williams BAR 49.75 NR

4 Lieke Klaver NED 50.33

5 Stephenie Ann McPherson JAM 50.36

6 Fiordaliza Cofil DOM 50.57

7 Candice McLeod JAM 50.78

8 Anna Kiełbasińska POL 50.81

SF1 (20th):

1 Shaunae Miller-Uibo BAH 49.55

2 Candice McLeod JAM 50.05

3 Anna Kiełbasińska POL 50.65

4 Rhasidat Adeleke IRL 50.81

5 Victoria Ohuruogu GBR 50.99

6 Lynna Irby 51.00

7 Cátia Azevedo POR 51.79

8 Tabata de Carvalho BRA 52.42

SF2 (20th):

1 Fiordaliza Cofil DOM 50.14

2 Lieke Klaver NED 50.18 NR

3 Stephenie Ann McPherson JAM 50.56

4 Nicole Yeargin GBR 51.22

5 Natalia Kaczmarek POL 51.34

6 Aliyah Abrams GUY 51.79

7 Gabby Scott PUR 51.97

8 Susanne Walli AUT 52.37

SF3 (20th):

1 Marileidy Paulino DOM 49.98

2 Sada Williams BAR 50.12

3 Talitha Diggs 50.84

4 Roxana Gómez CUB 51.12

5 Charokee Young JAM 51.41

6 Lada Vondrová CZE 51.47

7 Modesta Morauskaitė LTU 52.19

8 Ama Pipi GBR 52.28

Heat 1 (17th)

1 Shaunae Miller-Uibo BAH 51.10

2 Aliyah Abrams GUY 51.98

3 Gabby Scott PUR 52.05

4 Susanne Walli AUT 52.18

5 Paola Morán MEX 52.28

6 Kendall Ellis 52.55

7 Miranda Coetzee RSA 53.30

Heat 2 (17th)

1 Stephenie Ann McPherson JAM 50.15

2 Natalia Kaczmarek POL 50.21

3 Lieke Klaver NED 50.24 NR

4 Nicole Yeargin GBR 51.17

5 Cátia Azevedo POR 51.55

6 Tabata de Carvalho BRA 52.17

7 Niddy Mingilishi ZAM 52.84

Heat 3 (17th)

1 Sada Williams BAR 51.05

2 Modesta Morauskaitė LTU 51.27

3 Ama Pipi GBR 51.32

4 Charokee Young JAM 51.84

5 Sophie Becker IRL 52.24

6 Camille Laus BEL 52.56

7 Eveline Saalberg NED 52.59

Heat 4 (17th)

1 Marileidy Paulino DOM 50.76

2 Rhasidat Adeleke IRL 51.59

3 Lynna Irby 51.78

4 Gunta Vaičule LAT 52.21

5 Lauren Gale CAN 52.46

6 Anita Horvat SLO 52.67

7 Imeobong Nse Uko NGR 52.80

Heat 5 (17th)

1 Fiordaliza Cofil DOM 51.19

2 Talitha Diggs 51.54

3 Roxana Gómez CUB 51.85

4 Alice Mangione ITA 52.72

5 Silke Lemmens SUI 52.86

6 Aiyanna Stiverne CAN 53.07

7 Naomi van den Broeck BEL 53.16

Heat 6 (17th)

1 Anna Kiełbasińska POL 50.63

2 Candice McLeod JAM 50.76

3 Victoria Ohuruogu GBR 51.07

4 Lada Vondrová CZE 51.55

5 Natassha McDonald CAN 52.41

6 Tiffani Marinho BRA 52.80

7 Sheeren Samson Vallybouy MAS 53.57

8 Rosie Elliott NZL 54.92

800 (24th):

1 Athing Mu 1:56.30

2 Keely Hodgkinson GBR 1:56.38

3 Mary Moraa KEN 1:56.71

4 Diribe Welteji ETH 1:57.02

5 Natoya Goule JAM 1:57.90

6 Raevyn Rogers 1:58.26

7 Anita Horvat SLO 1:59.83

8 Ajee’ Wilson 2:00.19

SF1 (22nd):

1 Mary Moraa KEN 1:59.65

2 Ajee’ Wilson 1:59.97

3 Adelle Tracey JAM 2:00.21

4 Habitam Alemu ETH 2:00.37

5 Jemma Reekie GBR 2:00.43

6 Renelle Lamote FRA 2:00.86

7 Lindsey Butterworth CAN 2:01.39

8 Christina Hering GER 2:01.57

SF2 (22nd):

1 Keely Hodgkinson GBR 1:58.51

2 Natoya Goule JAM 1:58.73

3 Raevyn Rogers 1:58.77

4 Freweyni Hailu ETH 2:00.11

5 Anna Wielgosz POL 2:00.51

6 Majtie Kolberg GER 2:01.36

7 Noélie Yarigo BEN 2:01.52

8 Ellie Baker GBR 2:02.77

9 Catriona Bisset AUS 2:05.20

SF3 (22nd):

1 Athing Mu 1:58.12

2 Diribe Welteji ETH 1:58.16

3 Anita Horvat SLO 1:59.60

4 Lore Hoffmann SUI 1:59.88

5 Prudence Sekgodisa RSA 2:00.01

6 Elena Bellò ITA 2:00.34

7 Alexandra Bell GBR 2:00.82

8 Halimah Nakaayi UGA 2:01.05

9 Naomi Korir KEN 2:03.08

800:

Heat 1 (21st):

1 Diribe Welteji ETH 1:58.83

2 Jemma Reekie GBR 1:59.09

3 Adelle Tracey JAM 1:59.20

4 Lindsey Butterworth CAN 2:00.81

5 Jarinter Mwasya KEN 2:02.35

6 Eveliina Määttänen FIN 2:02.68

7 Déborah Rodríguez URU 2:03.04

8 Mariela Luisa Real MEX 2:03.24

Heat 2 (21st):

1 Keely Hodgkinson GBR 2:00.88

2 Anita Horvat SLO 2:01.48

3 Lore Hoffmann SUI 2:01.63

4 Christina Hering GER 2:01.63

5 Gayanthika Thushari Artigala SRI 2:02.35

6 Elena Bellò ITA 2:02.78

7 Catriona Bisset AUS 2:22.25

Heat 3 (21st):

1 Athing Mu 2:01.30

2 Halimah Nakaayi UGA 2:01.41

3 Ellie Baker GBR 2:01.72

4 Rose M. Almanza CUB 2:01.96

5 Olha Lyakhova UKR 2:02.16

6 Assia Raziki MAR 2:03.77

7 Tess Kirsopp-Cole AUS 2:05.74

Heat 4 (21st):

1 Renelle Lamote FRA 2:00.71

2 Freweyni Hailu ETH 2:00.93

3 Ajee’ Wilson 2:01.02

4 Alexandra Bell GBR 2:01.25

5 Naomi Korir KEN 2:01.61

6 Shafiqua Maloney VIN 2:03.00

7 Addy Townsend CAN 2:03.79

Heat 5 (21st):

1 Raevyn Rogers 2:01.36

2 Habitam Alemu ETH 2:01.37

3 Noélie Yarigo BEN 2:01.58

4 Prudence Sekgodisa RSA 2:01.60

5 Chrisann Gordon-Powell JAM 2:01.91

6 Madeleine Kelly CAN 2:02.71

7 Vanessa Scaunet BEL 2:04.07

8 Claudia Hollingsworth AUS 2:04.11

Heat 6 (21st):

1 Natoya Goule JAM 2:00.06

2 Mary Moraa KEN 2:00.42

3 Anna Wielgosz POL 2:00.79

4 Majtie Kolberg GER 2:01.21

5 Louise Shanahan IRL 2:01.71

6 Jerneja Smonkar SLO 2:02.48

7 Nozomi Tanaka JPN 2:03.56

8 Hedda Hynne NOR 2:06.27

1500 (18th):

1 Faith Kipyegon KEN 3:52.96

2 Gudaf Tsegay ETH 3:54.52

3 Laura Muir GBR 3:55.28

4 Freweyni Hailu ETH 4:01.28

5 Sofia Ennaoui POL 4:01.43

6 Sinclaire Johnson 4:01.63

7 Jessica Hull AUS 4:01.82

8 Winnie Nanyondo UGA 4:01.98

9 Georgia Griffith AUS 4:03.26

10 Cory McGee 4:03.70

11 Marta Pérez ESP 4:04.25

12 Hirut Meshesha ETH 4:05.86

13 Winny Chebet KEN 4:15.13

SF1 (16th)

1 Gudaf Tsegay ETH 4:01.28

2 Laura Muir GBR 4:01.78

3 Jessica Hull AUS 4:01.81

4 Freweyni Hailu ETH 4:02.28

5 Cory McGee 4:02.74

6 Winny Chebet KEN 4:03.08

7 Marta Pérez ESP 4:04.24

8 Hanna Klein GER 4:04.62

9 Linden Hall AUS 4:04.65

10 Hanna Hermansson SWE 4:06.70

11 Elle St. Pierre 4:09.84

12 Kristiina Mäki CZE 4:21.67

SF2 (16th)

1 Faith Kipyegon KEN 4:03.98

2 Hirut Meshesha ETH 4:04.05

3 Sinclaire Johnson 4:04.51

4 Georgia Griffith AUS 4:05.16

5 Sofia Ennaoui POL 4:05.17

6 Nozomi Tanaka JPN 4:05.79

7 Katharina Trost GER 4:05.85

8 Adelle Tracey JAM 4:06.96

9 Diana Mezuliáníková CZE 4:07.62

10 Katie Snowden GBR 4:08.29

Winnie Nanyondo UGA DNF

Gaia Sabbatini ITA DQ

Heat 1 (15th)

1 Hirut Meshesha ETH 4:07.05

2 Laura Muir GBR 4:07.53

3 Georgia Griffith AUS 4:07.65

4 Sinclaire Johnson 4:07.68

5 Gaia Sabbatini ITA 4:07.82

6 Kristiina Mäki CZE 4:08.43

7 Marta Pen Freitas POR 4:08.58

8 Yolanda Ngarambe SWE 4:09.15

9 Judy Kiyeng KEN 4:09.30

10 Lucia Stafford CAN 4:09.67

11 Elise Vanderelst BEL 4:10.45

12 Sarah Healy IRL 4:11.31

13 Şilan Ayyıldız TUR 4:12.67

14 Ran Urabe JPN 4:14.82

Heat 2 (15th)

1 Faith Kipyegon KEN 4:04.53

2 Jessica Hull AUS 4:04.68

3 Freweyni Hailu ETH 4:04.85

4 Elle St. Pierre 4:04.94

5 Hanna Klein GER 4:05.13

6 Adelle Tracey JAM 4:05.14

7 Nozomi Tanaka JPN 4:05.30

8 Marta Pérez ESP 4:05.92

9 Hanna Hermansson SWE 4:06.30

10 Katie Snowden GBR 4:06.92

11 Laura Galván MEX 4:07.25

12 Sintayehu Vissa ITA 4:07.33

13 Natalia Hawthorn CAN 4:07.37

14 Anjelina Nadai Lohalith SSD 4:23.84 NR

Heat 3 (15th)

1 Gudaf Tsegay ETH 4:02.68

2 Winny Chebet KEN 4:03.12

3 Linden Hall AUS 4:03.21

4 Sofia Ennaoui POL 4:03.52

5 Katharina Trost GER 4:03.53

6 Cory McGee 4:03.61

7 Winnie Nanyondo UGA 4:03.81

8 Diana Mezuliáníková CZE 4:06.55

9 Edina Jebitok KEN 4:07.12

10 Federica Del Buono ITA 4:08.42

11 Melissa Courtney-Bryant GBR 4:09.07

12 Nathalie Blomqvist FIN 4:11.98

13 Alma Cortes MEX 4:13.92

14 Greza Bakraqi KOS 4:22.77

5000 (23rd):

1 Gudaf Tsegay ETH 14:46.29

2 Beatrice Chebet KEN 14:46.75

3 Dawit Seyaum ETH 14:47.36

4 Margaret Kipkemboi KEN 14:47.71

5 Letesenbet Gidey ETH 14:47.98

6 Sifan Hassan NED 14:48.12

7 Caroline Kipkirui KAZ 14:54.80

8 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR 14:57.62

9 Elise Cranny 14:59.99

10 Gloria Kite KEN 15:01.22

11 Eilish McColgan GBR 15:03.03

12 Nozomi Tanaka JPN 15:19.35

13 Jessica Judd GBR 15:19.88

14 Emily Infeld 15:29.03

Karissa Schweizer DNF

5000

Heat 1 (20th):

1 Gudaf Tsegay ETH 14:52.64

2 Dawit Seyaum ETH 14:53.06

3 Beatrice Chebet KEN 14:53.34

4 Margaret Kipkemboi KEN 14:53.45

5 Karissa Schweizer 14:53.69

6 Emily Infeld 15:00.98

7 Ririka Hironaka JPN 15:02.03

8 Konstanze Klosterhalfen GER 15:17.78

9 Maureen Koster NED 15:18.17

10 Sarah Lahti SWE 15:26.05

11 Rahel Daniel ERI 15:31.03

12 Amy-Eloise Markovc GBR 15:31.62

13 Caster Semenya RSA 15:46.12

14 Kaede Hagitani JPN 15:53.39

15 Florencia Borelli ARG 16:06.36

16 Edymar Brea VEN 16:41.32

Natalie Rule AUS DNF

Camilla Richardsson FIN DNF

Heat 2 (20th):

1 Letesenbet Gidey ETH 14:52.27

2 Caroline Kipkirui KAZ 14:52.54

3 Sifan Hassan NED 14:52.89

4 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR 14:53.07

5 Elise Cranny 14:53.20

6 Gloria Kite KEN 14:53.62

7 Eilish McColgan GBR 14:56.47

8 Jessica Judd GBR 14:57.64

9 Nozomi Tanaka JPN 15:00.21

10 Alina Reh GER 15:13.92

11 Laura Galván MEX 15:15.92

12 Mariana Machado POR 15:18.09 NU23R

13 Esther Chebet UGA 15:26.40

14 Selamawit Teferi ISR 15:44.30

15 Rose Davies AUS 15:45.95

16 Joselyn Daniely Brea VEN 15:46.75

17 Parul Chaudhary IND 15:54.03

18 Sara Benfarès GER 16:34.23

19 Gracelyn Larkin CAN 16:48.78

10,000 (16th)

1 Letesenbet Gidey ETH 30:09.94

2 Hellen Obiri KEN 30:10.02

3 Margaret Kipkemboi KEN 30:10.07

4 Sifan Hassan NED 30:10.56

5 Rahel Daniel ERI 30:12.15 NR

6 Ejgayehu Taye ETH 30:12.45

7 Caroline Kipkirui KAZ 30:17.64 NR

8 Bosena Mulate ETH 30:17.77

9 Karissa Schweizer 30:18.05

10 Eilish McColgan GBR 30:34.60

11 Jessica Judd GBR 30:35.93

12 Ririka Hironaka JPN 30:39.71

13 Alicia Monson 30:59.85

14 Stella Chesang UGA 31:01.04 NR

15 Natosha Rogers 31:10.57

16 Mercyline Chelangat UGA 31:28.26

17 Dominique Scott Efurd RSA 31:40.73

18 Dolshi Tesfu ERI 31:49.29

19 Rino Goshima JPN 32:08.68

Mar (18th):

1 Goytatom Gebreselassie ETH 2:18:11

2 Judith Korir KEN 2:18:20

3 Lonah Chemtai Salpeter ISR 2:20:18

4 Nazret Weldu ERI 2:20:29 NR

5 Sara Hall 2:22:10

6 Angela Tanui KEN 2:22:15

7 Emma Bates 2:23:18

8 Keira D’Amato 2:23:34

9 Mizuki Matsuda JPN 2:23:49

10 Citlali Moscote MEX 2:26:33

11 Zhang Deshun CHN 2:28:11

12 Jess Piasecki GBR 2:28:41

13 Leslie Sexton CAN 2:28:52

14 Sarah Klein AUS 2:30:10

15 Militsa Mircheva BUL 2:30:20

16 Alisa Vainio FIN 2:30:29

17 Tereza Hrochová CZE 2:30:39

18 Risper Gesabwa MEX 2:30:47

19 Mieke Gorissen BEL 2:31:06

20 Beverly Ramos PUR 2:31:10 NR

21 Zhanna Mamazhanova KAZ 2:31:15

22 Li Zhixuan CHN 2:31:20

23 Maor Tiyouri ISR 2:31:54

24 Hanna Lindholm SWE 2:32:08

25 Carolina Wikström SWE 2:32:24

26 Kinsey Middleton CAN 2:32:56

27 Elissa Legault CAN 2:37:35

28 Andrijana Pop Arsova MKD 2:41:20

29 Christy Yiu Kit Ching HKG 2:43:13

30 Munkhzaya Bayartsogt MGL 2:46:09

31 Tsao Chun-Yu TPE 2:47:02

32 Aydee Huaman PER 3:04:16

Rosalba Chacha ECU DNF

Rose Harvey GBR DNF

Ababel Yeshaneh ETH DNF

Ashete Bekere ETH DNF

Immaculate Chemutai UGA DNF

Ruth Chepngetich KEN DNF

Andrea Bonilla ECU DNF

Charlotte Purdue GBR DNF

3000SC (20th):

1 Norah Jeruto KAZ 8:53.02 NR

2 Werkwuha Getachew ETH 8:54.61 NR

3 Mekides Abebe ETH 8:56.08

4 Winfred Yavi BRN 9:01.31

5 Luiza Gega ALB 9:10.04 NR

6 Courtney Frerichs 9:10.59

7 Aimee Pratt GBR 9:15.64 NR

8 Emma Coburn 9:16.49

9 Marwa Bouzayani TUN 9:20.92

10 Alice Finot FRA 9:21.40

11 Peruth Chemutai UGA 9:21.93

12 Courtney Wayment 9:22.37

13 Celliphine Chespol KEN 9:27.34

14 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 9:40.78

15 Gesa-Felicitas Krause GER 9:52.66

Heat 1 (16th)

1 Norah Jeruto KAZ 9:01.54

2 Werkwuha Getachew ETH 9:11.25

3 Marwa Bouzayani TUN 9:12.14

4 Emma Coburn 9:15.19

5 Elizabeth Bird GBR 9:23.17

6 Jackline Chepkoech KEN 9:27.50

7 Belén Casetta ARG 9:29.05

8 Lea Meyer GER 9:30.81

9 Regan Yee CAN 9:36.22

10 Xu Shuangshuang CHN 9:39.17

11 Brielle Erbacher AUS 9:40.55

12 Simone Ferraz BRA 9:53.52

13 U.K. Nilani Rathnayake SRI 9:54.10

14 Yuno Yamanaka JPN 10:18.18

Heat 2 (16th)

1 Alice Finot FRA 9:14.34 NR

2 Mekides Abebe ETH 9:14.83

3 Luiza Gega ALB 9:14.91

4 Courtney Wayment 9:14.95

5 Peruth Chemutai UGA 9:16.66

6 Aimee Pratt GBR 9:18.91 NR

7 Gesa-Felicitas Krause GER 9:21.02

8 Amy Cashin AUS 9:21.46

9 Chiara Scherrer SUI 9:22.15

10 Irene Sánchez-Escribano ESP 9:23.94

11 Purity Kirui KEN 9:26.88

12 Parul Chaudhary IND 9:38.09

13 Grace Fetherstonhaugh CAN 9:49.85

14 Carolina Lozano ARG 10:03.51

Heat 3 (16th)

1 Celliphine Chespol KEN 9:16.78

2 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 9:17.14

3 Winfred Yavi BRN 9:17.32

4 Courtney Frerichs 9:17.91

5 Simbo Alemayehu ETH 9:21.10

6 Daisy Jepkemei KAZ 9:23.07

7 Nataliya Strebkova UKR 9:25.85

8 Tatiane Raquel da Silva BRA 9:26.25

9 Carolina Robles ESP 9:28.24

10 Ceili McCabe CAN 9:32.73

11 Cara Feain-Ryan AUS 9:43.41

12 Adva Cohen ISR 9:44.74

13 Kinga Królik POL 9:44.74

14 Reimi Yoshimura JPN 9:58.07

100H (24th, 2.5):

1 Tobi Amusan NGR 12.06w

2 Britany Anderson JAM 12.23w

3 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.23w

4 Alia Armstrong 12.31w

5 Cindy Sember GBR 12.38w

6 Danielle Williams JAM 12.44w

7 Devynne Charlton BAH 12.53w

Kendra Harrison DQ

SF1 (24th, 0.9):

1 Tobi Amusan NGR 12.12 WR

2 Kendra Harrison 12.27

3 Danielle Williams JAM 12.41

4 Cindy Sember GBR 12.50 NR

5 Michelle Jenneke AUS 12.66

6 Ditaji Kambundji SUI 12.70

7 Andrea Carolina Vargas CRC 12.82

8 Mako Fukube JPN 12.82 NR

SF2 (24th, -0.1):

1 Alia Armstrong 12.43

2 Devynne Charlton BAH 12.46 NR

3 Megan Tapper JAM 12.52

4 Pia Skrzyszowska POL 12.62 =NU23R

5 Marione Fourie RSA 12.93

6 Masumi Aoki JPN 13.04

7 Mette Graversgaard DEN 13.05

Celeste Mucci AUS DQ

SF3 (24th, 0.3):

1 Britany Anderson JAM 12.31 NR

2 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.32

3 Nadine Visser NED 12.66

4 Michelle Harrison CAN 12.74

5 Sarah Lavin IRL 12.87

6 Laeticia Bapte FRA 12.93

7 Noemi Zbären SUI 12.94

8 Reetta Hurske FIN 13.15

Heat 1 (23rd, -0.3):

1 Britany Anderson JAM 12.59

2 Michelle Harrison CAN 12.95

3 Mette Graversgaard DEN 13.04

4 Greisys Roble CUB 13.24

5 Anne Zagré BEL 13.25

6 Naomi Akakpo TOG 13.64

Nia Ali DQ

Heat 2 (23rd, -0.4):

1 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.52

2 Devynne Charlton BAH 12.69

3 Noemi Zbären SUI 13.00

4 Cyrena Samba-Mayela FRA 13.15

5 Klaudia Siciarz POL 13.27

6 Zoë Sedney NED 13.38

7 Ketiley Batista BRA 14.22

Heat 3 (23rd, 1.5):

1 Tobi Amusan NGR 12.40 AR

2 Danielle Williams JAM 12.87

3 Sarah Lavin IRL 12.99

4 Celeste Mucci AUS 13.01

5 Ditaji Kambundji SUI 13.12

6 Ebony Morrison LBR 13.12

7 Sidonie Fiadanantsoa MAD 13.57

Heat 4 (23rd, 0.7):

1 Pia Skrzyszowska POL 12.70

2 Nadine Visser NED 12.76

3 Andrea Carolina Vargas CRC 13.12

4 Paola Vazquez PUR 13.12

5 Helena Jiranová CZE 13.37

Alaysha Johnson DQ

Liz Clay AUS DQ

Heat 5 (23rd, 0.5):

1 Alia Armstrong 12.48

2 Megan Tapper JAM 12.73

3 Marione Fourie RSA 12.94

4 Mako Fukube JPN 12.96

5 Laeticia Bapte FRA 13.03

Mulern Jean HAI DNF

Heat 6 (23rd, -0.4):

1 Kendra Harrison 12.60

2 Cindy Sember GBR 12.67

3 Michelle Jenneke AUS 12.84

4 Reetta Hurske FIN 13.09

5 Masumi Aoki JPN 13.12

6 Yoveiny Mota VEN 13.12

7 Elisa Maria Di Lazzaro ITA 13.16

Heat 7 (23rd, -0.1):

1 Anne Zagré BEL 14.09

400H (22nd):

1 Sydney McLaughlin 50.68 WR

2 Femke Bol NED 52.27

3 Dalilah Muhammad 53.13

4 Shamier Little 53.76

5 Britton Wilson 54.02

6 Rushell Clayton JAM 54.36

7 Gianna Woodruff PAN 54.75

8 Anna Ryzhykova UKR 54.93

400H

SF1 (20th):

1 Dalilah Muhammad 53.28

2 Anna Ryzhykova UKR 54.51

3 Janieve Russell JAM 54.66

4 Zeney Van Der Walt RSA 54.81

5 Paulien Couckuyt BEL 55.42

6 Portia Bing NZL 55.53

7 Sarah Carli AUS 55.57

8 Rebecca Sartori ITA 55.90

SF2 (20th):

1 Femke Bol NED 52.84

2 Shamier Little 53.61

3 Rushell Clayton JAM 53.63

4 Britton Wilson 53.72

5 Sara Gallego ESP 54.49

6 Viivi Lehikoinen FIN 54.60 NR

7 Jessie Knight GBR 55.39

8 Linda Olivieri ITA 56.04

SF3 (20th):

1 Sydney McLaughlin 52.17

2 Gianna Woodruff PAN 53.69 NR

3 Shiann Salmon JAM 54.16

4 Viktoriya Tkachuk UKR 54.24

5 Ayomide Folorunso ITA 54.34 NR

6 Amalie Hammild Iuel NOR 54.81

7 Melissa Gonzalez COL 55.13

8 Yasmin Giger SUI 56.31

Heat 1 (19th):

1 Sydney McLaughlin 53.95

2 Anna Ryzhykova UKR 54.93

3 Sara Gallego ESP 55.09

4 Paulien Couckuyt BEL 55.42

5 Yasmin Giger SUI 55.90

6 Grace Claxton PUR 56.40

7 Chayenne da Silva BRA 59.46

Heat 2 (19th):

1 Janieve Russell JAM 54.52

2 Shamier Little 54.77

3 Viivi Lehikoinen FIN 54.95

4 Viktoriya Tkachuk UKR 55.27

5 Portia Bing NZL 55.72

6 Linda Olivieri ITA 56.09

7 Aminat Yusuf Jamal Odeyemi BRN 56.78

8 Yanique Haye-Smith TKS 57.99

Heat 3 (19th):

1 Femke Bol NED 53.90

2 Zeney Van Der Walt RSA 55.05

3 Gianna Woodruff PAN 55.21

4 Jessie Knight GBR 55.48

5 Rebecca Sartori ITA 55.72

6 Quach Thi Lan VIE 58.84

Daniela Ledecká SVK DNF

Heat 4 (19th):

1 Dalilah Muhammad 54.45

2 Shiann Salmon JAM 54.91

3 Sarah Carli AUS 55.89

4 Melissa Gonzalez COL 56.24

5 Kristiina Halonen FIN 56.68

6 Mo Jiadie CHN 57.01

7 Agata Zupin SLO 57.12

8 Lina Nielsen GBR 57.42

Heat 5 (19th):

1 Britton Wilson 54.54

2 Ayomide Folorunso ITA 54.69

3 Amalie Hammild Iuel NOR 54.70

4 Rushell Clayton JAM 54.99

5 Carolina Krafzik GER 56.24

6 Taylon Bieldt RSA 56.67

7 Vera Barbosa POR 56.79

HJ (19th):

1 Eleanor Patterson AUS 2.02 AR

2 Yaroslava Mahuchikh UKR 2.02

3 Elena Vallortigara ITA 2.00

4 Iryna Herashchenko UKR 2.00

5 Nicola Olyslagers AUS 1.96

5 Safina Sadullayeva UZB 1.96

7 Karmen Bruus EST 1.96 NR NU23R NU20R NU18R

8 Nadezhda Dubovitskaya KAZ 1.96

9 Lamara Distin JAM 1.93

10 Daniela Stanciu ROU 1.93

11 Kimberly Williamson JAM 1.89

12 Lia Apostolovski SLO 1.89

Qualification (16th)

1 Yaroslava Mahuchikh UKR 1.93

1 Iryna Herashchenko UKR 1.93

1 Elena Vallortigara ITA 1.93

1 Eleanor Patterson AUS 1.93

1 Safina Sadullayeva UZB 1.93

6 Karmen Bruus EST 1.93 =NU20R NU18R

6 Daniela Stanciu ROU 1.93

8 Nadezhda Dubovitskaya KAZ 1.93

9 Nicola Olyslagers AUS 1.93

10 Kimberly Williamson JAM 1.90

10 Lamara Distin JAM 1.90

10 Lia Apostolovski SLO 1.90

13 Tatiána Goúsin GRE 1.90

14 Marija Vuković MNE 1.90

15 Maja Nilsson SWE 1.90

15 Yuliya Levchenko UKR 1.90

17 Rachel McCoy 1.90

18 Ella Junnila FIN 1.86

18 Vashti Cunningham 1.86

20 Kristina Ovchinnikova KAZ 1.86

21 Marie-Laurence Jungfleisch GER 1.86

21 Urtė Baikštytė LTU 1.86

21 Sini Lällä FIN 1.86

21 Heta Tuuri FIN 1.86

25 Rachel Glenn 1.81

25 Emily Borthwick GBR 1.81

27 Laura Zialor GBR 1.81

28 Lu Jiawen CHN 1.75

28 Jennifer Rodriguez COL 1.75

PV (17th)

1 Katie Nageotte 4.85

2 Sandi Morris 4.85

3 Nina Kennedy AUS 4.80

4 Tina Šutej SLO 4.70

5 Ekateríni Stefanídi GRE 4.70

6 Wilma Murto FIN 4.60

6 Li Ling CHN 4.60

8 Angelica Moser SUI 4.60

9 Anicka Newell CAN 4.45

10 Jacqueline Otchere GER 4.45

11 Ninon Chapelle FRA 4.45

12 Gabriela Leon 4.30

13 Xu Huiqin CHN 4.30

Margot Chevrier FRA NH

Olivia McTaggart NZL NH

Qualification (15th)

1 Xu Huiqin CHN 4.50

1 Nina Kennedy AUS 4.50

1 Sandi Morris 4.50

1 Ekateríni Stefanídi GRE 4.50

1 Katie Nageotte 4.50

1 Jacqueline Otchere GER 4.50

1 Wilma Murto FIN 4.50

1 Ninon Chapelle FRA 4.50

9 Olivia McTaggart NZL 4.50

10 Margot Chevrier FRA 4.50

10 Anicka Newell CAN 4.50

12 Angelica Moser SUI 4.35

12 Tina Šutej SLO 4.35

12 Gabriela Leon 4.35

12 Li Ling CHN 4.35

16 Saga Andersson FIN 4.35

16 Lisa Gunnarsson SWE 4.35

16 Alysha Newman CAN 4.35

16 Roberta Bruni ITA 4.35

16 Elisa Molinarolo ITA 4.35

16 Maryna Kylypko UKR 4.35

22 Eléni-Klaoúdia Pólak GRE 4.35

23 Yana Hladiychuk UKR 4.35

24 Nikoléta Kiriakopoúlou GRE 4.35

25 Molly Caudery GBR 4.20

26 Elina Lampela FIN 4.20

26 Niu Chunge CHN 4.20

28 Amálie Švábíková CZE 4.20

Holly Bradshaw GBR NH

Imogen Ayris NZL NH

LJ (24th):

1 Malaika Mihambo GER 7.12

2 Ese Brume NGR 7.02

3 Leticia Melo BRA 6.89

4 Quanesha Burks 6.88

5 Brooke Buschkuehl AUS 6.87

6 Khaddi Sagnia SWE 6.87w

8 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 6.82

9 Jazmin Sawyers GBR 6.62

10 Lorraine Ugen GBR 6.53

11 Ruth Usoro NGR 6.52

12 Tiffany Flynn 6.48

Qualification (23rd):

1 Quanesha Burks 6.86

2 Malaika Mihambo GER 6.84

3 Ese Brume NGR 6.82

4 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 6.81

5 Khaddi Sagnia SWE 6.78

6 Brooke Buschkuehl AUS 6.76

7 Tiffany Flynn 6.73

8 Ruth Usoro NGR 6.69w

9 Jazmin Sawyers GBR 6.68

10 Lorraine Ugen GBR 6.68

11 Ivana Vuleta SRB 6.65

12 Leticia Melo BRA 6.64

13 Jasmine Moore 6.60

14 Larissa Iapichino ITA 6.60

15 Evelise Veiga POR 6.54

16 Fatima Diame ESP 6.54

17 Christabel Nettey CAN 6.50

18 Deborah Acquah GHA 6.46

19 Tyra Gittens TTO 6.44

20 Sumire Hata JPN 6.39

21 Eliane Martins BRA 6.33

22 Chanice Porter JAM 6.29

23 Merle Homeier GER 6.09

24 Samantha Dale AUS 6.04

25 Claire Azzopardi MLT 5.79

Milica Gardašević SRB NM

Filippa Fotopoulou CYP NM

TJ (18th):

1 Yulimar Rojas VEN 15.47

2 Shanieka Ricketts JAM 14.89

3 Tori Franklin 14.72

4 Leyanis Pérez CUB 14.70

5 Thea LaFond DMA 14.56

6 Keturah Orji 14.49w

7 Kimberly Williams JAM 14.29

8 Patrícia Mamona POR 14.29w

9 Kristiina Mäkelä FIN 14.18

10 Ana José Tima DOM 14.13

11 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 13.91

12 Ackelia Smith JAM 13.90

Qualification (16th)

1 Yulimar Rojas VEN 14.72

2 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 14.54

3 Ana José Tima DOM 14.52 NR

4 Kristiina Mäkelä FIN 14.48

5 Shanieka Ricketts JAM 14.45

6 Thea LaFond DMA 14.39

7 Keturah Orji 14.37

8 Ackelia Smith JAM 14.36

9 Tori Franklin 14.36

10 Patrícia Mamona POR 14.32

11 Leyanis Pérez CUB 14.30

12 Kimberly Williams JAM 14.27

13 Jasmine Moore 14.24

14 Senni Salminen FIN 14.21

15 Hanna Minenko ISR 14.11

16 Neja Filipič SLO 14.05

17 Liadagmis Povea CUB 14.01

18 Naomi Metzger GBR 13.97

19 Davisleidis L. Velazco CUB 13.94

20 Neele Eckhardt-Noack GER 13.93

21 Ruth Usoro NGR 13.93

22 Ottavia Cestonaro ITA 13.63

23 Tuğba Danişmaz TUR 13.63

24 Spiridoúla Karídi GRE 13.62

25 Gabriele dos Santos BRA 13.62

26 Yekaterina Sariyeva AZE 13.46

27 Jessie Maduka GER 13.30

28 Mariya Yefremova KAZ 13.27

SP (16th)

1 Chase Ealey 20.49

2 Gong Lijiao CHN 20.39

3 Jessica Schilder NED 19.77 NR

4 Sarah Mitton CAN 19.77

5 Auriol Dongmo POR 19.62

6 Song Jiayuan CHN 19.57

7 Maddison-Lee Wesche NZL 19.50

8 Jessica Woodard 18.67

9 Maggie Ewen 18.64

10 Danniel Thomas-Dodd JAM 18.29

11 Fanny Roos SWE 18.27

12 Axelina Johansson SWE 17.60

Qualification (15th)

1 Gong Lijiao CHN 19.51

2 Sarah Mitton CAN 19.38

3 Auriol Dongmo POR 19.38

4 Jessica Schilder NED 19.16

5 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.09

6 Song Jiayuan CHN 19.08

7 Jessica Woodard 19.08

8 Maddison-Lee Wesche NZL 18.96

9 Maggie Ewen 18.96

10 Chase Ealey 18.96

11 Fanny Roos SWE 18.72

12 Axelina Johansson SWE 18.57 NU23R

13 Katharina Maisch GER 18.57

14 Adelaide Aquilla 18.33

15 Julia Ritter GER 18.22

16 Jorinde van Klinken NED 18.19

17 Jessica Inchude POR 18.01

18 Lloydricia Cameron JAM 17.65

19 Zhang Linru CHN 17.54

20 Benthe König NED 17.51

21 María Belén Toimil ESP 17.48

22 Amelia Strickler GBR 17.40

23 Sophie McKinna GBR 17.21

24 Dimitriana Bezede MDA 16.99

25 Portious Warren TTO 16.65

26 Ana da Silva BRA 16.58

27 Ivana Gallardo CHI 16.20

28 Livia Avancini BRA 16.13

29 Ischke Senekal RSA 15.40

DT (20th):

1 Feng Bin CHN 69.12

2 Sandra Perković CRO 68.45

3 Valarie Allman 68.30

4 Jorinde van Klinken NED 64.97

5 Claudine Vita GER 64.24

6 Liliana Cá POR 63.99

7 Yaimé Pérez CUB 63.07

8 Marija Tolj CRO 63.07

9 Shanice Craft GER 62.35

10 Mélina Robert-Michon FRA 60.36

11 Kristin Pudenz GER 59.97

12 Laulauga Tausaga-Collins 56.47

Qualification (18th):

1 Valarie Allman 68.36

2 Jorinde van Klinken NED 65.66

3 Yaimé Pérez CUB 65.32

4 Claudine Vita GER 64.98

5 Shanice Craft GER 64.55

6 Kristin Pudenz GER 64.39

7 Sandra Perković CRO 64.23

8 Feng Bin CHN 64.01

9 Laulauga Tausaga-Collins 62.85

10 Marija Tolj CRO 61.46

11 Liliana Cá POR 61.41

12 Mélina Robert-Michon FRA 61.21

13 Alexandra Emilianov MDA 60.67

14 Fernanda Raquel Martins BRA 60.08

15 Izabela da Silva BRA 59.78

16 Silinda Morales CUB 58.73

17 Veronica Fraley 58.32

18 Jade Lally GBR 58.21

19 Hrisoúla Anagnostopoúlou GRE 58.15

20 Andressa de Morais BRA 58.11

21 Chioma Onyekwere NGR 57.87

22 Karen Gallardo CHI 57.78

23 Irina Rodrigues POR 57.69

24 Rachel Dincoff 57.62

25 Ieva Zarankaitė LTU 57.57

26 Salla Sipponen FIN 57.16

27 Samantha Hall JAM 56.99

28 Daisy Osakue ITA 56.74

29 Lisa Brix Pedersen DEN 56.54

30 Trinity Tutti CAN 54.36

HT (17th)

1 Brooke Andersen 78.96

2 Camryn Rogers CAN 75.52

3 Janee’ Kassanavoid 74.86

4 Sara Fantini ITA 73.18

5 Jillian Weir CAN 72.41

6 Bianca Ghelber ROU 72.26

7 Silja Kosonen FIN 70.81

8 Luo Na CHN 70.42

9 Grete Ahlberg SWE 70.11

10 Krista Tervo FIN 69.04

11 Hanna Skydan AZE 69.01

12 Annette Echikunwoke 68.12

Qualification (15th)

1 Janee’ Kassanavoid 74.46

2 Brooke Andersen 74.37

3 Krista Tervo FIN 73.83

4 Camryn Rogers CAN 73.67

5 Annette Echikunwoke 72.60

6 Sara Fantini ITA 72.38

7 Silja Kosonen FIN 72.15

8 Bianca Ghelber ROU 72.00

9 Jillian Weir CAN 72.00

10 Luo Na CHN 71.36

11 Hanna Skydan AZE 70.93

12 Grete Ahlberg SWE 70.87

13 Lauren Bruce NZL 70.86

14 Li Jiangyan CHN 70.50

15 Malwina Kopron POL 70.50

16 Julia Ratcliffe NZL 69.96

17 Zalina Marghieva MDA 69.73

18 Alex Hulley AUS 68.83

19 Laura Redondo ESP 68.67

20 Katrine Koch Jacobsen DEN 68.51

21 Zhao Jie CHN 68.18

22 Iryna Klymets UKR 68.12

23 Suvi Koskinen FIN 67.98

24 Vanessa Sterckendries BEL 67.88

25 Samantha Borutta GER 67.48

26 Stamatía Skarvélis GRE 67.20

27 Sade Olatoye NGR 64.82

28 Beatrice Nedberge Llano NOR 64.81

29 Mariana Grasielly Marcelino BRA 64.72

30 Nicole Bradley NZL 62.88

JT (22nd):

1 Kelsey-Lee Barber AUS 66.91

2 Kara Winger 64.05

3 Haruka Kitaguchi JPN 63.27

4 Liu Shiying CHN 63.25

5 Mackenzie Little AUS 63.22

6 Līna Mūze LAT 61.26

7 Annu Rani IND 61.12

8 Nikola Ogrodníková CZE 60.18

9 Liz Gleadle CAN 59.59

10 Liveta Jasiūnaitė LTU 58.97

11 Sae Takemoto JPN 57.93

12 Annika Fuchs GER 56.46

JT Qualification (20th):

1 Haruka Kitaguchi JPN 64.32

2 Liu Shiying CHN 63.86

3 Liveta Jasiūnaitė LTU 63.80

4 Kara Winger 61.30

5 Kelsey-Lee Barber AUS 61.27

6 Nikola Ogrodníková CZE 60.59

7 Liz Gleadle CAN 60.38

8 Annu Rani IND 59.60

9 Annika Fuchs GER 59.36

10 Līna Mūze LAT 59.16

11 Sae Takemoto JPN 59.15

12 Mackenzie Little AUS 59.06

13 Madara Palameika LAT 58.61

14 Coralys Ortiz PUR 58.52

15 Jo-Ané Van Dyk RSA 57.79

16 Lu Huihui CHN 57.59

17 Yulesy Angulo ECU 57.28

18 Ariana Ince 57.24

19 Jucilene de Lima BRA 57.13

20 Elína Tzénggo GRE 57.12

21 Maria Andrejczyk POL 55.47

22 Maggie Malone 54.19

23 Victoria Hudson AUT 54.05

24 Tori Peeters NZL 53.67

25 Kathryn Mitchell AUS 53.09

26 Sanne Erkkola FIN 52.04

27 Momone Ueda JPN 50.70

Eda Tuğsuz TUR NM

Sara Kolak CRO NM;

20kmW (15th)

1 Kimberley García PER 1:26:58 NR

2 Katarzyna Zdziebło POL 1:27:31 NR

3 Qieyang Shenjie CHN 1:27:56

4 Jemima Montag AUS 1:28:17

5 Liu Hong CHN 1:29:00

6 Nanako Fujii JPN 1:29:01

7 Alegna Gonzalez MEX 1:29:40

8 Valentina Trapletti ITA 1:29:54

9 Ana Cabecinha POR 1:30:29

10 Ma Zhenxia CHN 1:30:39

11 Olena Sobchuk UKR 1:31:19

12 Hanna Shеvchuk UKR 1:31:42

13 Wu Quanming CHN 1:31:44

14 Kumiko Okada JPN 1:31:53

15 Saskia Feige GER 1:32:12

16 Noelia Vargas CRC 1:32:36

17 Viviane Lyra BRA 1:33:11

18 Meryem Bekmez TUR 1:33:27

19 Glenda Estefanía Morejón ECU 1:34:27

20 Rebecca Henderson AUS 1:34:38

21 Eliška Martínková CZE 1:34:45

22 Kiriakí Filtisákou GRE 1:34:55

23 Brigita Virbalytė-Dimšienė LTU 1:35:36

24 Robyn Stevens 1:36:16

25 Carolina Costa POR 1:36:31

26 Karla Jaramillo ECU 1:36:36

27 Angela Castro BOL 1:36:52

28 Hristína Papadopoúlou GRE 1:37:20

29 Enni Nurmi FIN 1:37:29

30 Emily Ngii KEN 1:37:43

31 Evelin Inga PER 1:38:23

32 Inês Henriques POR 1:38:32

33 Galina Yakusheva KAZ 1:38:47

34 Priyanka Goswami IND 1:39:42

35 Miranda Melville 1:39:58

36 Rachelle De Orbeta PUR 1:41:55

Valeria Ortuño MEX DNF

Lyudmyla Olyanovska UKR DNF

Maidy Emileny Monge GUA DQ

Mária Pérez ESP DQ

Nicole Colombi ITA DQ

35kmW (22nd):

1 Kimberley García PER 2:39:16

2 Katarzyna Zdziebło POL 2:40:03

3 Qieyang Shenjie CHN 2:40:37

4 Antigóni Drisbióti GRE 2:41:58

5 Raquel González ESP 2:42:27

6 Laura García-Caro ESP 2:42:45

7 Li Maocuo CHN 2:44:28

8 Viviane Lyra BRA 2:45:02

9 Serena Sonoda JPN 2:45:09

10 Yin Lamei CHN 2:46:02

11 Olga Niedziałek POL 2:49:43

12 Magaly Bonilla ECU 2:50:39

13 Inês Henriques POR 2:51:12

14 Nadia Gonzalez MEX 2:52:06

15 Mirna Ortiz GUA 2:54:00

16 Paola Pérez ECU 2:54:15

17 Galina Yakusheva KAZ 2:54:50

18 Evelin Inga PER 2:56:04

19 Vitória Oliveira POR 2:57:37

20 Elisa Neuvonen FIN 2:57:42

21 Alejandra Ortega MEX 2:58:46

22 Maria Michta-Coffey 2:58:51

23 Hana Burzalová SVK 2:59:32

24 Stephanie Casey 3:00:54

25 Yasury Palacios GUA 3:01:16

26 Ana Veronica Rodean ROU 3:01:29

27 Efstathía Kourkoutsáki GRE 3:02:27

28 Aura Morales MEX 3:04:50

29 Miranda Melville 3:05:31

30 Elianay Pereira BRA 3:05:39

31 Mayara Luize Vicentainer BRA 3:06:10

32 Ema Hačundová SVK 3:07:02

33 Jeanethe Mamaní BOL 3:07:16

34 Kelly Ruddick AUS 3:11:55

35 Sandra Silva POR 3:17:23

Polina Repina KAZ DQ

Tereza Ďurdiaková CZE DNF

Mihaela Acatrinei ROU DNF

Nadiya Borovska UKR DNF

Tiia Kuikka FIN DQ

Hristína Papadopoúlou GRE DNF

Hep (18th):

1 Nafissatou Thiam BEL 6947

2 Anouk Vetter NED 6867 NR

3 Anna Hall 6755

4 Adrianna Sułek POL 6672 NR

5 Noor Vidts BEL 6559

6 Annik Kälin SUI 6464 NR NU23R

7 Emma Oosterwegel NED 6440

8 Katarina Johnson-Thompson GBR 6222

9 Claudia Conte ESP 6194

10 Paulina Ligarska POL 6093

11 Ashtin Zamzow-Mahler 5974

12 Michelle Atherley 5959

Odile Ahouanwanou BEN DNS

Xénia Krizsán HUN DNF

Kendell Williams DNF

200 Heat 1 (17th, 1.5)

1 Annik Kälin SUI 24.05

2 Nafissatou Thiam BEL 24.39

3 Emma Oosterwegel NED 24.43

4 Paulina Ligarska POL 24.65

5 Claudia Conte ESP 24.77

6 Xénia Krizsán HUN 24.82

7 Ashtin Zamzow-Mahler 25.15

Heat 2 (17th, 1.4)

1 Anna Hall 23.08

2 Katarina Johnson-Thompson GBR 23.62

3 Anouk Vetter NED 23.73

4 Adrianna Sułek POL 23.77

5 Noor Vidts BEL 23.92

6 Michelle Atherley 23.97

7 Sophie Weißenberg GER 24.06

8 Kendell Williams 25.27

100H Heat 1 (17th, 1.4)

1 Nafissatou Thiam BEL 13.21

2 Emma Oosterwegel NED 13.44

3 Ashtin Zamzow-Mahler 13.47

4 Sophie Weißenberg GER 13.51

5 Katarina Johnson-Thompson GBR 13.55

6 Claudia Conte ESP 13.65

7 Paulina Ligarska POL 14.19

Heat 2 (17th, 0.7)

1 Michelle Atherley 13.12

2 Annik Kälin SUI 13.17

3 Anna Hall 13.20

4 Noor Vidts BEL 13.20

5 Adrianna Sułek POL 13.28

6 Anouk Vetter NED 13.30

7 Xénia Krizsán HUN 13.46

8 Kendell Williams 13.54

HJ (17th)

1 Nafissatou Thiam BEL 1.95

2 Adrianna Sułek POL 1.89

3 Anna Hall 1.86

4 Claudia Conte ESP 1.86

5 Katarina Johnson-Thompson GBR 1.83

6 Noor Vidts BEL 1.83

7 Anouk Vetter NED 1.80

8 Ashtin Zamzow-Mahler 1.77

9 Paulina Ligarska POL 1.77

10 Emma Oosterwegel NED 1.77

11 Sophie Weißenberg GER 1.74

12 Annik Kälin SUI 1.74

13 Xénia Krizsán HUN 1.74

14 Michelle Atherley 1.71

15 Kendell Williams 1.71

SP (17th)

1 Anouk Vetter NED 16.25

2 Nafissatou Thiam BEL 15.03

3 Noor Vidts BEL 14.43

4 Emma Oosterwegel NED 14.40

5 Adrianna Sułek POL 14.13

6 Paulina Ligarska POL 14.08

7 Xénia Krizsán HUN 14.08

8 Annik Kälin SUI 13.71

9 Anna Hall 13.67

10 Sophie Weißenberg GER 13.57

11 Ashtin Zamzow-Mahler 12.99

12 Katarina Johnson-Thompson GBR 12.92

13 Kendell Williams 12.71

14 Michelle Atherley 12.56

15 Claudia Conte ESP 12.46

LJ (18th):

1 Nafissatou Thiam BEL 6.59

2 Annik Kälin SUI 6.56w

3 Anouk Vetter NED 6.52

4 Adrianna Sułek POL 6.43

5 Anna Hall 6.39

6 Noor Vidts BEL 6.33

7 Katarina Johnson-Thompson GBR 6.28w

8 Claudia Conte ESP 6.00

9 Michelle Atherley 6.00

10 Emma Oosterwegel NED 5.95

11 Paulina Ligarska POL 5.88w

12 Ashtin Zamzow-Mahler 5.69

13 Kendell Williams 5.59

Sophie Weißenberg GER NM

Xénia Krizsán HUN NM

JT (18th):

1 Anouk Vetter NED 58.29

2 Emma Oosterwegel NED 54.03

3 Nafissatou Thiam BEL 53.01

4 Ashtin Zamzow-Mahler 48.41

5 Annik Kälin SUI 48.25

6 Paulina Ligarska POL 45.89

7 Anna Hall 45.75

8 Claudia Conte ESP 44.69

9 Kendell Williams 43.80

10 Adrianna Sułek POL 41.63

11 Noor Vidts BEL 41.62

12 Katarina Johnson-Thompson GBR 39.18

13 Michelle Atherley 32.33.

800 (18th):

1 Anna Hall 2:06.67

2 Adrianna Sułek POL 2:07.18

3 Noor Vidts BEL 2:08.50

4 Michelle Atherley 2:12.16

5 Nafissatou Thiam BEL 2:13.00

6 Emma Oosterwegel NED 2:13.97

7 Claudia Conte ESP 2:14.14

8 Paulina Ligarska POL 2:15.36

9 Annik Kälin SUI 2:17.49

10 Katarina Johnson-Thompson GBR 2:19.16

11 Anouk Vetter NED 2:20.09

12 Ashtin Zamzow-Mahler 2:22.28

4×100 (23rd):

1 USA 41.14

2 JAM 41.18

3 GER 42.03

4 NGR 42.22 NR

5 ESP 42.58 NR

6 GBR 42.75

7 SUI 42.81

8 ITA 42.92

Heat 1 (22nd):

1 GBR 41.99

2 JAM 42.37

3 GER 42.44

4 CHN 42.93

5 CAN 43.09

6 POL 43.19

7 JPN 43.33 NR

8 IRL 44.48

Heat 2 (22nd):

1 USA 41.56

2 ESP 42.61 NR

3 NGR 42.68

4 ITA 42.71 NR

5 SUI 42.73

6 NED 43.46

6 DEN 43.46 NR

8 ECU 44.17

4×400 (24th):

1 USA 3:17.79

2 JAM 3:20.74

3 GBR 3:22.64

4 CAN 3:25.18

5 FRA 3:25.81

6 BEL 3:26.29

7 ITA 3:26.45

8 SUI 3:27.81

Heat 1 (23rd):

1 USA 3:23.38

2 GBR 3:23.92

3 FRA 3:28.89

4 SUI 3:29.11

5 UKR 3:29.25

6 GER 3:30.48

7 RSA 3:34.68

NED DQ

Heat 2 (23rd):

1 JAM 3:24.23

2 BEL 3:28.02

3 CAN 3:28.49

4 ITA 3:28.72

5 POL 3:29.34

6 NOR 3:32.00

7 ESP 3:32.87

» To catch up with all our reports from Eugene, CLICK HERE

» For more recent results, CLICK HERE