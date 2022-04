Track meets included the BUCS 10,000m at Loughborough

BMC REGIONAL RACES, Leeds, April 25

Mixed events:

600: A: 1 H Brewster (Long, U20W) 1:34.96. 3000: C: 1 O Schofield (Sale, U17) 8:38.35; 8 K Wood (York, W) 9:36.27



Men:

800: A: 1 C Roberts (SHS, U20) 1:53.56; 2 S Stephens (Vale R, U20) 1:53.68. B: 7 E Grime (Salf, U15) 2:05.53. 3000: A: 1 C Campbell (Tm E Loth, U17) 8:17.90; 2 K Wiles (Bart D, U20) 8:20.89; 3 J Armstrong (Sun) 8:24.60; 4 J Moores (Salf) 8:24.96



Women:

800: C: 3 Z Hunter (Leeds C, U20) 2:13.79; 4 L Creasey (M’bro, U20) 2:13.85; 5 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:14.99. D: 2 E Creasey (M’bro, U15) 2:17.60. 3000: B: 1 A Brooke (Wake) 9:49.34; 2 D Corradi (Sutt) 9:52.69; 3 R Friend (Leeds C) 9:54.66; 4 J Trott (R’well, U20) 10:10.21; 5 R Gallop (Newk, W35) 10:33.92

ACTIVEGSY TRACK & FIELD SERIES, St. Peter Port, April 24

Mixed events: 100: r1 (2.3): 1 A Galpin (Guern, W) 11.89. r7 (1.9): 2 A Galpin (Guern, W) 11.80

Women:

100H (0.9): 1 R Dowinton (Guern) 15.01. HT: 1 S Banbury (Guern) 44.27

CORNWALL AC SPRING WARM UP, Carn Brea, April 24

Men:

100: r1: 4 M Dugan (Corn, M80) 16.7. HJ: 1 S Caudery (Serp, M55) 1.70. SP: 1 P Swan (Corn) 16.53. DT: 1 P Swan (Corn) 44.82

Mixed events: 3000: 3 E Stepto (Corn, W50) 10:47.0

U20:

SP: 1 F Zamparelli (Corn) 14.04. DT: 1 F Zamparelli (Corn) 41.17

M60: 300H: 1 N Tunstall (Corn) 45.7

U17 women:

300H: 1 P Northcott (Ply) 46.4; 2 K Gray (Ply) 47.0. HJ: 1 K Knight (N&P) 1.65. DT: 1 N Evans-Shields (Ply) 41.32. HT: 1 P Milburn (Tav) 49.20; 3 T Brown (Tav, U15) 33.52

COVENTRY SPRING MEET, Coventry, April 23-24

Into a strong headwind, Sophie Hahn won a T38 100m in 13.76/-3.5.

Hannah Cockroft won the T34 wheelchair 100m in 17.99/-2.0 and the 400m in 57.22 just ahead of T53 Samantha Kinghorn’s 57.42.

Kinghorn won the 800m in 1:55.32 and 1500m in 3:39.19.

Daniel Sidbury won the 400m wheelchair race in 48.33 just ahead of Nathan Maguire’s 48.43, the 800m in 1:38.20, 1500m in 3:21.12 and 5000m in 11:24.16

Men: SP: 1 F Zamparelli (Corn, U20) 14.06. DT: F20: 1 F Zamparelli (Corn, U20) 41.47

DEVON OPEN 1, Braunton, April 24

Mixed events:

400: r1: 3 R Ashford (SW Vets, M65). LJ: E: 2 D Thomas (Exe, M45) 5.59. TJ: 1 D Thomas (Exe, M45) 12.33; 2 R Robinson (N Dev, U20W) 11.45. DT: 2 C Petty (N Dev, M70) 27.07. HT: 1 E Sharpe (N Dev, W) 46.67; 2 H Gellatly (Ply, U20W) 45.29

Men:

SP: A: 1 S Bennett (WG&EL, M45) 10.90. HT: 1 J Edwards (Ply) 59.82. JT: B: 1 S Bennett (WG&EL, M45) 51.00

U20: 110H (-1.7): 1 H Curtis (Ply) 15.30

U17: 100H (-1.7): 1 A Dingley (Ply) 13.91

M60: 300H: 1 S Blackford (Ply) 58.67

U17 women: HT: 1 H Walker (Tav) 42.15

ELGIN AAC OPEN GRADED, Inverness, April 24

Mixed events: 3000: 1 C Heggie (Ross C, U17W) 10:25.75

NOTTS. COUNTY DEVELOPMENT LEAGUE, Newark, April 24

Men: HT: A: 1 C Rodwell (Newk, M45) 32.62

Mixed events:

100: r2: 6 D Aplin (Mans, W35) 12.8. 1500: 1 P Wright (Mans, M35) 4:07.1

M60: HT: A: 1 A Mitchell (SinA, M65) 33.82

SCOTTISH JOINT LEAGUE MEETING, Grangemouth, April 24

Men:

800: r1: 1 A McGill (Living, U20) 1:53.43; 2 F Ross (Harm, U17) 1:54.27; 6 J Phillips (Kil’k, U17) 1:58.26. 3000: r2: 1 T Nyabadza (Harm, U20) 8:38.92; 4 O Patton (Kilb, U17) 8:49.73. HJ: 1 C Forbes (Edin, U20) 1.95; 2 M Fotheringham (Giff N, U20) 1.90; 6 D Graham (Shett, M45) 1.55. LJ: 3 D Graham (Shett, M45) 5.89/2.8. SP: 1 A McInroy (SB, M35) 14.27. DT: 1 A McInroy (SB, M35) 47.20; 2 A Peck (Glas C) 46.66

U20: 110H (0.2): 1 C Forbes (Edin) 15.40

U17: DT: 1 L Mitchell (Kil’k) 40.23

Women:

800: r1: 1 H Taylor (A’deen, U17) 2:15.88. 3000: r2: 1 M Reid (I’clyde, U20) 10:01.73; 2 L Bell (Gars, W45) 10:12.02; 5 A Howie (A’deen, W60) 11:28.91. 100H (-2.8): 1 J Davidson (A’deen) 14.56. LJ: 1 M Reville (Edin, U20) 5.74/5.2; 2 S Henderson (SB) 5.65/3.9. SP: 1 T Tchoudja (Shett, U20) 14.63; 2 M Porterfield (VPCG, W40) 12.50; 3 L Brown (Falk, W50) 9.35. DT: 1 K Maxwell (VPCG) 38.77; 2 H Elliott (VPCG, U20) 36.80; 3 L Brown (Falk, W50) 28.98; 5 C Cameron (VPCG, W60) 26.20

U18:

SP: 2 M Porterfield (VPCG, U17) 14.27; 3 J Gray (Law, U17) 12.71; 4 A McAuslan-Kelly (A’deen, U17) 12.09. DT: 1 M Porterfield (VPCG, U17) 41.61; 2 A McAuslan-Kelly (A’deen, U17) 33.62

THROWS DEVELOPMENT INVITATION MEETING, Colchester, April 24

Men:

DT: 1 R Earle (Col H, M60) 37.08. HT: 1 J Hamblin (Lon Hth) 60.71; 2 O Graham (SB) 60.00; 3 B Praim-Singh (S’end) 56.15; 4 Y Bobash (Chelm) 46.49; 5 A Reynolds (Chelm) 46.24. HT: 1 R Earle (Col H, M60) 54.02

Mixed events:

DT: 1 P Davenall (SB, W) 37.45; 3 S Quinn (Chelm, W65) 29.10

M50: HT: 1 G Cook (K&P) 55.53

Women: HT: 1 P Davenall (SB) 60.42; 2 J Larkins (Chelm, U20) 45.14

W65: HT: 1 S Quinn (Chelm) 28.17

UK YOUTH DEVELOPMENT LEAGUE

UPPER MIDLANDS NORTH/EAST A, Derby, April 24

U20 men:

110H: A (0.9): 1 M Griffin (Bir) 14.0. 400H: A: 1 J Minshull (Cov) 57.3. 4×100: 1 Charn 44.4; 2 Bir 44.9; 3 Cov 46.0. TJ: A: 1 Z Moore (Bir) 13.09/0.6. HT: A: 1 A Small (Leam) 40.65

U17:

100H: A (2.1): 1 O Parker (Charn) 13.9. HT: A: 1 J Callaghan (BRAT) 42.00

U20 women:

400H: A: 1 A Briggs-Goode (Notts) 65.8. LJ: A: 1 R Burrell (Bir) 5.60/1.0. TJ: A: 1 M Yalekhue (Charn) 11.88/1.4

U17:

100: A (1.4): 1 E Asante (Cov) 12.4. 300: A: 1 M Davidson (Cov) 41.2. 300H: A: 1 M Davidson (Cov) 46.7. 1500SC: A: 1 A Aberley-Barker (Stoke) 5:28.1; 2 R Challender (Notts) 5:33.5. PV: A: 1 C O’Neill (Bir) 3.10; 2 A Other (Charn) 2.80; 3 A Other (Cov&L) 2.80. LJ: A: 1 P Clayton (Rush) 5.72/1.7

UPPER MIDLANDS NORTH/EAST B, Telford, April 24

U20 women:

HJ: A: 1 E Troop (SSH) 1.65. DT: A: 1 A Sutton (Tip) 30.69

WESSEX YOUNG ATHLETES’ LEAGUE, Swindon, April 24

U17 women: JT: A: 1 H Lewington (Swin) 39.94

U15: DT: A: 1 M Farrar (W’ley) 32.43

U13:

DT: A: 1 E Simpson (Team K) 23.76. JT: A: 1 C Pabari (Ports) 39.52; 2 L Bull (Swin) 28.20

WEST YORKSHIRE LEAGUE, Cleckheaton, April 24

Women:

3000: r1: 1 C Rawstron (Sky, U17) 10:29.93. SP: r1: 1 L Holmes (Wake) 11.26; 3 J Ibbitson (Wake, W65) 7.38. DT: r1: 2 J Ibbitson (Wake, W65) 23.71. HT: r1: 1 M Ascough (Spen) 43.27; 2 J Ibbitson (Wake, W65) 27.17

BIRCHFIELD HARRIERS YOUNG ATHLETES OPEN MEETING, Nuneaton, April 23

U20 mixed events: PV: 2 C O’Neill (Bir, U17W) 3.30; 3 C Prince (RSC, U17W) 2.70; 7 T McManus (Bir, U15W) 2.50

U15 boys: JT: A: 1 H Watson (W’bury) 41.02

U17 women: HT: 1 E MacDonald (And) 47.78

U15: 300: 1 A Shepperd (Card) 42.37

ESSEX MULTI EVENTS CHAMPIONSHIPS, Lee Valley, April 23



U15 boys: Pen: 1 S Adesina (Thurr) 2439 (13.24, 1.62, 11.15, 5.07/7.6, 2:39.60)



U13: Pen: 1 B Hearn-Smith (Chelm) 1914 (12.17, 1.23, 8.96, 5.14/2.3, 2:36.19)



U20 women: Pen: 1 A McGee (Bas) 3045 (15.00, 9.22, 1.44, 4.90/2.8, 2:34.57); 2 Z Ateba (Chelm) 2919 (16.26, 7.67, 1.59, 5.34/3.6, 2:48.47); 3 T Monk (Bas) 2439 (16.59, 7.39, 1.44, 4.47/2.4, 2:50.48)



U17: Pen: 1 Z Gregory (Bas) 3109 (12.69, 9.35, 1.59, 5.06/6.7, 2:36.73); 2 O Nzekwe (Thurr) 2958 (12.73, 11.03, 1.41, 5.12/0.7, 2:42.87); 3 R Tillson (Have) 2822 (12.33, 8.01, 1.59, 4.51/4.7, 2:45.52)



U15: Pen: 1 R Wright (WG&EL) 2767 (4.61/2.1, 11.82, 11.02, 1.35, 2:41.2); 2 M Thorpe (Chelm) 2613 (4.67/1.0, 12.08, 8.72, 1.38, 2:43.1)



U13: Pen: 1 L Hartman (Bas) 2145 (4.25/2.3, 12.60, 5.96, 1.27, 2:36.02)

HERTFORDSHIRE COUNTY 1500m, MASTERS, DISABILITY & RELAY CHAMPIONSHIPS, Stevenage, April 23

V50 mixed events:

100: 3 S Yeomans (St Alb, W65) 16.9. JT: 2 J Saunders-Mullins (SNH, W65) 22.34



V55:

LJ: 2 S Yeomans (St Alb, W65) 3.21



U17 women:

1500: 1 P Gill (St Alb) 4:27.6; 2 H Lathwell (Lut) 4:39.3

JACK KEE MEMORIAL THROWS MEETING, Milton Keynes, April 23

Kayleigh Presswell won the women’s hammer with a 63.58m throw while Thomas Head won the men’s competition with a near PB 64.82m.

Men:

SP: 1 B Nash (Mil K, M50) 12.28. HT: B: 1 T Head (NEB) 64.82. HT: B: 1 K Barham (Dartf, U17) 65.10. JT: 1 D Sketchley (Harrow, M45) 54.33; 2 J Taylor (Mil K, U20) 54.27



Mixed events:

SP: 3 A Moloney (Chelt, W) 11.27. DT: 1 K Murch (R&N, M60) 42.84; 2 E Beardmore (Harrow, W) 39.94; 3 E Beales (Mil K, W50) 37.84; 4 G Tyler (Chelm, M70) 37.06; 5 O Manchester (C’ley, U20W) 35.35; 6 H Dimond (Mil K, U17W) 33.12; 7 G Packman (Bed C, M65) 32.45; 8 T Richards (High, M70) 32.30; 9 B Scott (Mil K, M70) 31.62; 10 D Murch (R&N, W60) 21.14. HT: B: 1 K Presswell (Mil K, W) 63.58; 2 L Marshall (WG&EL, W40) 54.45; 3 E Beardmore (Harrow, W) 48.00; 4 L Moffat (Mil K, U20W) 46.09. HT: A: 1 D Murch (R&N, W60) 34.70. JT: 1 S Dawes (Banb, W) 36.61. JT: 1 A Jones (Mil K, U17W) 43.87



U20: HT: B: 1 M Heywood (B’burn) 57.58



M60: HT: A: 1 K Murch (R&N) 40.75



W55 women: HT: B: 1 D Presswell (Mil K) 29.72

LOUGHBOROUGH OUTDOOR OPEN INC. BUCS 10,000m, Loughborough, April 23

In blustery conditions, Alfie Manthorpe of Sheffield University won the BUCS title in 30:18.28 ahead of Somalian Ahmed Abdulle (30:21.48) with Hamish Hickey (30:25.08) taking bronze.

BUCS cross-country champion Kirsty Walker won the women’s title in her 10,000m debut in 35:01.73 while fellow first-timers Kate Estlea (35:30.76) and Rosie Woodhams (36:19.97) took the other medals.

European under-20 heptathlon seventh-placer Abigail Pawlett had a good day as she smashed her shot PB with a 13.39m throw and won the hurdles in 14.18/-1.1 though her 25.99/-4.0 200m win was into a strong wind.

Poppy Malik improved her 400m PB to 54.47 to go third in this year’s under-20 rankings.

World University relay GB team member Sabrina Sinha won the 800m in 2:07.49.

National junior cross-country champion Will Barnicoat won the 3000m in 8:27.58 just ahead of fellow under-20 Alex Melloy (8:27.77).

There were good javelin wins for Daniel Bainbridge (71.91m) and Bekah Walton (54.39m).

Men:

100: r2 (-2.8): 2 M Edwards (NE Vets, M40) 11.79. 400: r1: 1 H Dalbal (Shef/Dearn) 48.67. 800: 3 L Watt (A’deen, U20) 1:56.00. 1500: 14 G Wilson (Clee, U15) 4:14.56. 3000: r1: 1 W Barnicoat (AFD, U20) 8:27.58; 2 A Melloy (C&C, U20) 8:27.77; 3 M Weatherseed (Ton) 8:27.91; 4 J McCrae (Hallam) 8:29.20; 5 O Smart (TRP, U20) 8:30.36; 6 L Van Oudtshoorn (AFD) 8:31.42; 7 E O’Shea (Charn) 8:32.68; 8 J Blacknell (AFD) 8:33.08; 9 J Slater (Shef/Dearn) 8:38.48. 10,000: 1 A Manthorpe (Shef/Dearn) 30:18.28; 2 A Abdulle (Ilf) 30:21.48; 3 H Hickey (Centr) 30:25.08; 4 G Beardmore (Worc) 30:26.49; 5 C Brisley (NEB) 30:56.68; 6 E Buck (Newk) 31:18.52; 7 M James (Card) 31:33.10; 8 M Davis (Avon VR) 31:35.51; 9 L Burgess (B&W) 31:43.72; 10 S Goodchild (Corn) 31:55.25; 11 F Kavanagh (Lough S, U20) 32:07.38. 110H (-2.1): 1 D Wright (Harrow) 15.78. 400H: 1 J Webster (Liv H) 52.03; 2 D Aryeetey (Harrow) 55.73. PV: 1 L Brewin (Lough S) 4.40; 2 W Snashall (Craw) 4.20. SP: 1 F Wright (TVH) 14.53. DT: 1 N Moses (TVH) 53.02; 2 J Douglas (Soton) 51.70; 3 C Hastings (Bas) 46.33; 4 F Wright (TVH) 42.19. HT: 1 J Paget (TVH) 61.01; 2 P Cassidy (G&G) 56.43; 3 S Mace (Walton) 55.38. JT: 1 D Bainbridge (SB) 71.91; 2 C Brown (Liv H) 55.37



Mixed events: HJ: 1 D Duruaku (Notts) 2.00; 2 J Bailey (Card) 2.00; 3 Q Ukpai (B&B, U15W) 1.65



U20:

SP: 1 A Williams (W Norf) 14.63. DT: 1 E Fileman (Tav) 52.97



Women:

400: 1 P Malik (Notts, U20) 54.47; 2 E Sisson (Charn, U20) 54.65. 800: 1 S Sinha (Camb H) 2:07.49. 3000: 1 S Chapman (WSEH) 9:20.69; 2 A Samuels (W&B) 9:29.17; 3 L Jones (Charn) 9:54.60; 6 E Loosley (C&C, U17) 10:18.02. 10,000: 1 K Walker (Read) 35:01.73; 2 K Estlea (BMH) 35:30.76; 3 R Woodhams (Kend) 36:19.97; 4 T Horton (AFD) 37:22.14; 5 A Crane (Der) 37:50.35; 6 M Owen (Dees) 38:07.70; 7 S Cowper (Roth) 38:32.75; 8 J Morgan (Liv H) 38:41.26; 9 T Bage (Phoe) 38:44.23. 100H (-1.1): 1 A Pawlett (Traff, U20) 14.18; 2 E Russell (Harrow) 14.67; 3 J Clark (Traff) 14.69; 4 Y Uwakwe (E&H, U20) 15.31. 400H: 1 M Willis (Norw, U20) 65.52. SP: 1 J Rowland (Craw) 13.66; 2 A Pawlett (Traff, U20) 13.39; 3 K Burr (VPCG, U20) 10.97. DT: 1 A Baltazar-Hall (Lough S, U20) 45.86; 2 E Botham (WG&EL) 45.65; 3 S Mace (TVH) 45.05. HT: 1 Z Price (Liv H) 59.55; 2 K Lambert (K&S) 52.68; 3 A Leigh (B’burn, U20) 48.04; 4 L Fileman (Tav) 44.45; 5 A Stewart (B&B) 44.21. JT: 1 B Walton (B&B) 54.39; 2 L Hillman (Wig D) 45.05; 3 A Thatcher-Gray (Have) 43.56

MACCLESFIELD OPEN MEETING, Macclesfield, April 23

Mixed events:

100: r4: 1 J Ige (Horw, U13) 12.5. r11: 6 C Marler (Otl, W70) 17.8. 1500: r1: 1 L Hackett (W&B, U20W) 4:35.5. TJ: 4 A Hewitt (Leigh, U15W) 10.19. DT: B: 1 N Saunders (Leigh, U20W) 31.65



M50 men: HT: 1 D Cripps (Worc) 40.22; 2 B Campbell (Prest) 32.24



Women:

HT: 1 K Stoll (W Ches, U15) 39.17. JT: A: 1 H Wheeler (W Ches, U15) 39.01; 2 L Oldale (Sale, U15) 38.28



U13:

SP: A: 1 B Pendlebury (Traff) 9.32. DT: A: 1 B Pendlebury (Traff) 25.00

PERIVALE TRACK MILE, Perivale, April 23

Mixed events: Mile: r7: 9 D Pitt (Serp, M65) 5:53.58. r8: 13 A Critchlow (W4H, W50) 5:39.08; 14 A Jackson (QPH, M60) 5:39.18; 15 R Berry (W4H, W50) 5:48.36. r9: 1 R Berry (W4H, M45) 4:53.91. r10: 3 J Poole (Serp, M35) 4:32.95

SCOTTISH STUDENT ATHLETICS OUTDOOR CHAMPIONSHIPS, Grangemouth. April 23

Men:

1500: 1 B Sandilands (Fife, U20) 3:56.12. 5000: 2 P Bradshaw (I’clyde, U20) 15:32.73. 4×100: 1 Edin U 43.78. PV: 1 F Rousseau (H Watt) 4.20. DT: 1 A Mackay (I’ness) 40.75



Women:

100 (-2.4): 1 A Bell (Giff N, U20) 12.14. 200 (-2.3): 1 R Harrison (TVH) 24.06. 100H (-3.1): 1 K Purves (Edin) 14.19; 2 J Davidson (A’deen) 14.84. 400H: 1 L Keisler (Law, U20) 65.50. 3000SC: 1 S Tait (Lass) 10:39.12. 4×100: 1 Edin U 49.75. HJ: 1 C McGarvey (SB) 1.75. PV: 1 S Barbour (Kil’k, U20) 3.50. TJ: 1 R Taylor (VPCG) 11.39/3.5; 2 I Lewis (Lass, U20) 11.13/2.8. SP: 1 K Wamsler (Edin U) 11.30. DT: 1 A Baxendale (VPCG) 42.59; 2 K Wamsler (Edin U) 38.28; 3 K Maxwell (VPCG) 37.80. HT: 1 R MacLennan (I’ness) 52.17

LIVINGSTON OPEN MEETING, Livingston, April 22

Mixed events:

400: r3: 5 Y Crilly (Loth, W60) 67.72. 1500: r5: 10 R Laing (VPCG, U13) 4:32.86



W50 women:

SP: 1 L Brown (Falk) 10.18. JT: 1 L Brown (Falk) 24.64

CHARNWOOD AC OPEN, Loughborough, April 20

Mixed events:

200: r7 (-2.1): 2 M Dickens (Tel, M35) 23.87. 300: r1: 2 L Boyes (R&N, U15W) 42.77; 5 I Licietis (Charn, M65) 45.25. r2: 4 T Adesina (Notts, U15W) 42.08. 400: r2: 1 K Alexander (Giff N) 48.07. 1500: r4: 6 I Barwell (Linc W, U20W) 4:37.40; 7 S Wigfield-Turner (Hallam, U20W) 4:37.96. r5: 11 L Hackett (W&B, U20W) 4:31.08. 3000: r1: 2 A Fearn (W&SV, U17W) 10:23.71. r2: 8 H Robinson (Bir, W) 9:37.27. HJ: 1 C Husbands (B&R) 1.95. PV: 2 L Cherry (Charn, U17W) 2.82; 3 C Prince (RSC, U17W) 2.82; 4 B Bata (Charn, W40) 2.52. SP: B: 1 B Bata (Charn, W40) 9.59. DT: 1 A Baltazar-Hall (Lough S, U20W) 45.39; 2 E Botham (WG&EL, W) 43.83; 3 H MacAulay (B&B, W) 42.34; 4 Z Acton (Burt, W) 35.39



Men:

SP: B: 1 M Lee (Harrow) 14.30. DT: 1 C Scott (Soton) 51.79; 2 M Lee (Harrow) 42.05



U20: DT: 1 P Harewood (SB) 41.46

HIGHGATE HARRIERS OPEN, Parliament Hill, April 20

Mixed events: 100: r3 (1.0): 5 A Essex (Lon Hth, M70) 14.22. r4 (4.6): 1 N Middleton (High, M55) 12.85. 300: r2: 3 N Middleton (High, M55) 43.01. 1500: r3: 4 T Booth (G&G, M55) 4:47.47. HJ: 2 A Shaw (High, U13) 1.50. DT: 1 T Richards (High, M70) 33.22

Men: DT: 1 T Gannon (WSEH, U17) 50.48

NORTH EAST GRAND PRIX SERIES, Jarrow, April 20

Sixteen-year-old Ethan Bond, the Northern under-17 indoor 1500m champion, broke four minutes for the first time behind Alex Brown.

Mixed events:

150: r3 (0.0): 1 S Perrett (NSP, W) 18.79. r6 (0.0): 2 K Storey (Gate, W50) 22.05; 3 J Henderson (Crook, W55) 22.16. 300: r1: 1 A Dumba (Gate) 34.70. 1500: r1: 1 A Brown 3:57.93; 2 E Bond (Gosf, U17) 3:59.58. r3: 4 P Old (Els, U17W) 4:36.51; 5 C Dillon (Dur, U17W) 4:42.03; 6 N Williamson (Birt, U13) 4:45.59. HJ: 5 E Adams (NSP, U13) 1.45. LJ: A: 3 N Watson (Hart AC, U13W) 4.34/1.2. B: 7 K Pang (NSP, U13W) 4.33/0.0

WATFORD OPEN GRADED MEETING, Watford, April 20

Mixed events:

200: r1 (-3.8): 6 E Roe (WSEH, W65) 34.34. r4 (-0.9): 5 M McIntosh (Harrow, U20W) 24.42. 400: r2: 3 T Cyrus (E&H, W35) 60.32. r3: 3 A Hedge (St Alb, U17W) 59.30; 6 Z Doyle (Wyc P, W40) 62.60. r5: 1 J Hanson (Woking) 47.70; 2 M Overall (Craw) 48.73. 800: r1: 10 C Anthony (W Suff, W55) 2:48.8. r7: 4 J Christmas (C&C, U13W) 2:23.55. r9: 3 J March (Barn, U13W) 2:21.51. r10: 3 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:19.10. r11: 5 W Hapgood (WSEH, U13) 2:17.81. r12: 1 P Gill (St Alb, U17W) 2:06.58; 6 M Squibb (B&B, U20W) 2:13.79. r13: 6 E Fryer (SMR, U20W) 2:12.45. r14: 7 K Mhlanga (Herts P, W) 2:08.91. r16: 2 J Nickless (Chilt, U17) 1:59.27. r17: 5 G Stubbs (SB, U17) 1:59.13. r18: 2 L Stubbs (SB, U20) 1:54.53; 3 O Denson (Chilt, U17) 1:54.98; 4 M Bishop (TVH, U17) 1:55.46

KETTERING TOWN EVENING OPEN, Kettering, April 19

Mixed events:

100: r12 (0.6): 1 H Taylor (Norw) 10.74. 200: r9 (-0.8): 1 B Swift (N’pton) 21.66; 2 J Carrott (Charn, U20) 21.87. 400: r2: 4 I Skelton (Corby, U20W) 55.80. 1000: r3: 6 T James (Kett, M50) 2:58.78. LJ: 6 D Folgate (Kett, M70) 3.74



Men: JT: 1 E Parry (Rush, U20) 56.81



Women: JT: 1 J Brown (Amber) 40.17

MOULTON INVITATIONAL, Moulton, April 19

Mixed events: DT: 1 H Dimond (Mil K, U17W) 31.64; 2 G Pollard (R&N, U17W) 31.17

