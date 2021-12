UK road results from the first two weeks in December including the Telford 10km, Draycote Water 10km, Mallory Park 10km, Stockport 10, Dorney Lake Half and Podium 5km

DECEMBER 12

TELFORD 10km

This late season event lived up to expectations as 25 athletes bettered 30 minutes with a further two breaking the barrier by chip time.

The reigning English under-23 steeplechase champion Alfie Manthorpe narrowly won in a PB 29:08 from Lucian Allison and Matt Clowes who were both timed at 29:09.

The first veteran man was M40 Alastair Watson who was timed at 29:53.

Samantha Harrison improved her PB set when winning this race in 2019 from 32:31 to 32:06 in gaining another women’s victory.

Kate Holt also broke new ground with a half-minute plus PB as she was second in 32:33 with Hannah Irwin third with 32:51 as the first seven broke 34 minutes.

Monica Williamson ran a chip time of 38:57 to take a second off her W60 UK lead for 2021 and fall a few seconds short of Angela Copson’s 10 year-old British best time.

Overall: 1 Alfie Manthorpe 29:08; 2 Lucian Allison 29:09; 3 Matthew Clowes 29:09; 4 Paulos Surafel 29:11; 5 Abed Teweldebrhan 29:18; 6 Frank Baddick 29:19; 7 Alexander Lepretre 29:24; 8 Dan Nash 29:25; 9 Jack Goodwin 29:30; 10 George Mills 29:32; 11 Callan Moody NZL 29:32; 12 Mike Ward 29:36; 13 Jonathan Cornish 29:36; 14 Samuel Moakes 29:41; 15 Joe Hudson 29:41; 16 Johnny Livingstone 29:44; 17 David Mullarkey 29:47; 18 Lewis Jagger 29:48; 19 Callum Jones 29:49; 20 Alex Pointon 29:50; 21 Alastair Watson 29:53; 22 Ross Braden 29:56; 23 Mitchell Byrne IRL 29:58; 24 George Beardmore 29:59; 25 David Devine 29:59; 26 Josh Lunn 30:02; 27 Jack Millar 30:02; 28 Ronnie Richmond 30:07; 29 Ben Robinson 30:08; 30 Rikki James 30:09

Women: 1 Samantha Harrison 32:07; 2 Katie Holt 32:33; 3 Hannah Irwin 32:51; 4 Philippa Bowden 32:58; 5 Naomi Mitchell 33:23; 6 Mhairi MacLennan 33:49; 7 Hannah Viner 33:50; 8 Bryony Gunn 34:01; 9 Sophie Birtles 34:06; 10 Mollie Williams 34:11; 11 Elle Twentyman 34:24; 12 Kate Drew 34:49; 13 Gemma Hillier-Moses 34:53; 14 Abigail Howarth 34:54; 15 Maisie Grice 35:04; 16 Kirsteen Welch 35:06; 17 Hughes Rhianne 35:07; 18 Lauren Church 35:07

Full Results not processed by Power of 10 at December 14

BALTONSBOROUGH CHRISTMAS PUDDING 5, Glastonbury

Overall: 1 M Lusby (Wells, M35) 27:46; 2 M Cowell 27:51; 3 H Williams (Wells, U20) 29:00

Women: 1 G Pearson (Running For Time, W45) 32:19; 2 V Scrowston (Yeov T, W45) 35:47; 3 E Powell (Street Striders) 36:56

DRAYCOTE WATER 10km, Kites Hardwick, Warwickshire

Overall:

1 P Brookes 33:07; 2 R Michaelson-Yeates (M40) 34:22; 3 D Ciesielski (R&N) 36:48

M70: 1 D Coates 47:39

Women:

1 S Couldray (W40) 38:04; 2 Z Kemp (H Energy, W40) 41:12; 3 J Critchley (Bic, U17) 41:40

HANDICAP 5km, Exeter

Overall: 1 L Passmore 16:15; 2 O White (Exm H, M35) 16:33; 3 J Beaton (Tav, U20) 17:04

M75: 1 K Belt (S Dev) 24:23

Women: 1 S Stone (Tiv, W45) 18:51; 2 C Newman (Exm H, W55) 19:42; 3 C Benstead (Okehampton, W60) 19:53

LONGRIDGE CHRISTMAS PUDDING 7, Longridge

Overall: 1 M Parolin (BWF) 40:21; 2 P Chritchlow (Beau L, M50) 41:57; 3 W Tomlinson (Bolt) 41:57

Women: 1 H Brown (Bolt) 46:45; 2 F Morne ( ) 48:49; 3 S Ridehalgh (Acc, W45) 51:24

MALLORY PARK 10km (Inc. LEICS & RUTLAND 10km CHAMPIONSHIPS), Kirkby Mallory

Overall: 1 J Rowe (TVH) 30:41; 2 A Woodward (Notts, M35) 32:21; 3 F Kavanagh (U20) 32:44

M50: 1 L Jones (Dees) 33:27

Women: 1 R Weston (Banb) 36:31; 2 J Anthony (C&C) 37:03; 3 A Hammersley (CoH) 37:54

STOCKPORT 10, Stockport

Overall: 1 N Barry (Sale, M35) 52:08; 2 A Gooch (Alt) 55:39; 3 S Crook (Stock H, M40) 56:27

M60: 1 N Peach (Sale) 65:27

Women: 1 V Cronin (Traff) 62:20; 2 S Cumber (Hal, W50) 65:16; 3 R Rozhdestvenskaya (Sale) 65:26

W60: 1 G Richardson (Stock H) 76:06. W65: 1 A Hirsch (Belle V) 80:24

December 11

CHRISTMAS CRACKER 10km, Lancaster

Overall: 1 G Gunn-Anderson (Salf) 36:41; 2 D Bye (M40) 39:24; 3 P Muller (N Masters, M60) 39:42

Women: 1 C Morgan (BWF) 43:19; 2 K Cheshire 44:56; 3 M Gilldaley 47:51

PAVILION GARDENS 5km, Buxton

Overall: 1 B Light (Bux, M35) 17:16; 2 C Rushworth (Bux) 18:55; 3 R Lloyd (Bux) 19:04

Women: 1 I Gowers (Spring S, W45) 23:13; 2 R Gowers (Bux, W40) 23:35; 3 B Day (Goyt, W40) 24:23

F3 EVENTS DORNEY LAKE HALF-MARATHON, Windsor

In almost perfect still conditions, Kurtis Gibson took the men’s race by almost 10 minutes in a PB 67:46 despite a number of tight dead-turns on each of the four laps.

First woman Clare Elms, showed a return to form after a Covid and long Covid affected 2021 with a 83:31 victory to go top of the UK W55 rankings with her quickest time for over five years.

Overall: 1 K Gibson 67:46; 2 M Posa 77:26; 3 S Luxa 80:06

Women: 1 C Elms (W55) 83:31; 2 R Batchalar 88:05; 3 A Doggrell (W40) 97:32

F3 EVENTS DORNEY LAKE 10km, Windsor

1 C Else 34:06; 2 T Folan 35:23; 3 A Brownett 37:39

Women:

1 L Thorberg Thordardottir 45:06; 2 V Simpson 49:56; 3 T Laing 50:38

December 10

Severn Bridge Night 5, Gloucestershire

Overall:

1:M Roderick (Tri-Hard) 27:24; 2 M Hobbs (Griff) 28:30; 3 J Griffiths (Neath, U20) 28:40

M60: 1 C Wilmott (Griff) 33:59

Women:

1 N Morgan (Chep, W50) 33:21; 2 E Davies (W50) 35:21; 3 E Morris (Ogmore) 35:41

December 8

FLOOD LIGHT FESTIVE 5km, Stourport

Overall:

1 B Thomas (Carm) 15:13; 2 S Kanyady (Read) 15:15; 3 I Thomas (Carm, U15) 16:54

Women:

1 S Velasquez (W35) 22:23; 2 E Bishop (K&S, W40) 22:31; 3 M Westwood (K&S, U20) 22:36

RUNTHROUGH CHASE THE MOON OLYMPIC PARK 10km, London Olympic Park

Overall:

1 L Mcintyre (RunThrough, M40) 33:53; 2 J Local (M35) 34:51; 3 D Jones (VP&TH, M35) 35:12

Women: 1 L Thompson (VP&TH) 39:26; 2 K Thompson (Eton M) 42:40; 3 N Mcpherson (QBERC, W35) 44:00

RUNTHROUGH CHASE THE MOON OLYMPIC PARK 5km, London Olympic Park

Overall:

1 D Hutchison (Newmkt J, M35) 16:37; 2 J Philip (S’oaks, M40) 16:54; 3 P Holley (Newmkt J, M55) 17:04

Women:

1 A Bamber (W35) 19:22; 2 B Urlbauer 19:22; 3 K Huggins (Hav 90) 20:31

STREET 5km SERIES, Street

Overall:

1 B Lloyd (Yeov O) 16:32; 2 M Lusby (Wells, M35) 16:33; 3 R Hawkins (Yeov O, M35) 16:45

Women:

1 S Nicholls (Salis, U17) 17:12; 2 D Barker 18:06; 3 A Hughes Davies (Arena, W40) 18:35

DECEMBER 7

EXMOUTH 5, Exmouth

Overall:

1 O White (Exm H, M35) 28:08; 2 J Benham (SWRR, M40) 30:55; 3 M Robinson (Chard Road Runners) 31:22

Women:

1 C Benstead (Okehampton, W60) 33:41; 2 A Regan (SWRR) 35:19; 3 K Bickell (Greenbow, W50) 41:56

DECEMBER 5

ABERYSTWYTH CHARITY 10km, Aberystwyth

Overall:

1 O Thorogood (SWRR) 32:38; 2 J Vranek (Aberys, U20) 33:45; 3 G Davies 34:15

M70: 1 R Marks (Sarn H) 43:48

Women:

1 F Price (Maldwyn) 37:56; 2 L Summers (Torfaen, W50) 41:25; 3 Z Bowman 43:35

BORDERS LEAGUE 5.5, Birkenhead

Overall:

1 J Boden (W’sey) 27:19; 2 D Hayes (Wirr, U20) 27:47; 3 R Challinor (Card) 28:02

Women:

1 K Smith (W Ches, W35) 33:31; 2 E Kearney (Wirr, U20) 33:44; 3 E O’Dea (Dees, U20) 34:27

BROMHAM PUDDING 10km, Chippenham

Overall:

1 J Stephens (Chipp) 33:44; 2 D Soltys (Bath) 33:50; 3 S Hull (SW Vets, M40) 33:52

Women:

1 A Halton-Hanley (Chipp, W45) 37:17; 2 N Eaton (Western Tempo, W35) 38:21; 3 F Spruit (Bath, U20) 38:22

CARLISLE SANTA DASH 5km, Carlisle

Overall:

1 G Thorpe 19:07; 2 J Hamilton 20:43; 3 A Roberts 20:56

Women:

1 S Brookes 23:26; 2 A Thompson 23:59; 3 N Hagan-kidd 25:29

CHARITY RUN 5km, Newtown



Overall:

1 A Breeze (Maldwyn, U17) 17:25; 2 F Cullen (Maldwyn, U15) 18:00; 3 G Jones (Maldwyn, M45) 20:13

Women:

1 H Richards 26:02; 2 S Knowles (Montgomery Movers, W45) 27:01; 3 K Bayliss (Maldwyn, U15) 27:11

EDINBURGH CHRISTMAS 10km, Inverleith Park

Overall:

1 A Wallace 31:55; 2 E Duernberger 33:19; 3 P Kasperek 34:46

Women:

1 N Wangler 37:29; 2 N Goldman 41:54; 3 L-J Mackay 42:02

DURRELL DASHER, Jersey



Overall (6km): 1 D Le Cuirot 26:02; 2 E Hughes (W) 26:22; 3 B Hughes 26:23

Women: 1 Hughes 26:22; 2 T O’Donoghue 30:34; 3 A Mcenery 31:16

Overall (12km): 1 W Dupre (Royst, M40) 43:32; 2 P Ahier (Vets, M55) 45:10; 3 A Lewis 46:01

Women: 1 S Lee (CI) 50:57; 2 H Barker 51:41; 3 H De Freitas 51:53

HAZELBANK PARK CHRISTMAS RUN 5, Newtownabbey



Overall: 1 A Neill (Lisb, M35) 30:54; 2 D Cushley (VP&Conns, M35) 31:15; 3 D Mcelholm 33:38

Women: 1 R Hollywood 37:10; 2 A Woodman 38:27; 3 N Gibson 40:08

LANCASTER HALF MARATHON, Lancaster



Overall:

1 M Emmerson (Bord H, M35) 70:24; 2 D Holmes (M40) 70:30; 3 N Postill (Bord H) 74:02



M60: 1 K McCaig (Dumf) 85:42.

U20: 1 A Doyle (Vale R) 74:24

Women:

1 M Heald (LancR, W35) 86:14; 2 H Orr (B Combe) 88:02; 3 J Evans-Hill (W35) 98:19

MYERSCOUGH 10, Preston



Overall:

1 N Jones (Card) 52:04; 2 L Minns (BWF) 52:20; 3 C Rowland (Warr RC) 55:51



M50: 1 S Smith (Darw) 59:57.

M60: 1 P Muller (N Masters) 63:32; 2 K Davies (Clay) 65:12

M70: 1 M Walker (S’port W) 73:13

Women: 1 D Crook (Liv PS, W40) 63:22; 2 M Ball (Liv RC) 65:33; 3 J Arundale (Hal, W35) 69:57

W60: 1 G Kinloch (Burn RR) 72:13

PERCY PUD 10km, Sheffield



Overall: 1 O Ahmed (Bir) 30:05; 2 A Heyes (Hallam) 30:17; 3 J Hall (Hallam) 31:24



M60: 1 C Ireland (Sheff RC) 37:11; 2 D Brooksbank (Barns) 38:45; 3 J Turner (Sheff RC) 39:39

M70: 1 R Borysiewicz (Vall HR) 45:16

M75: 1 R Caborn 49:10

Women:

1 S Ratcliffe (AFD) 34:15; 2 E Baker 35:55; 3 S Lowery (Roth, W35) 36:31

W50: 1 S Cumber (Hal) 39:41

W55: 1 B Coomber (Denb DT) 40:12

W65: 1 D Kesterton (Steel) 46:22

W70: 1 Y Twelvetree (T’ley) 53:00

PERIVALE 5, Perivale



Overall:

1 A Milne (HW) 24:44; 2 E Ahmed (ESM, U20) 25:18; 3 M Hashi (ESM) 25:42; 4 J Poole (Serp, M35) 25:51

M40: 1 M Eccles (Bure) 26:18. M45: 1 R Foster (Datch) 26:36; 2 S Shaw (ESM) 27:11. M70: 1 M Chipping (B&W) 35:52

Women: 1 M Gibson (Eal E, W35) 29:32; 2 L Totten (Harrow) 30:05; 3 L Ashe (Harrow) 30:08



W50: 1 S Birkin (Metros) 31:56

U17: 1 M Barker (Have) 30:43

PRIME FOUR 3km, Aberdeen



Overall (3km):

1 S Chalmers (I’ness) 9:27; 2 G Haycroft (Gari) 9:47; 3 R Finlayson (Lass) 9:52

Women: 1 C Gray (Metro) 11:06; 2 A Tawse (A’deen, U17) 11:20; 3 E Wilson (Team Rebel) 11:25

Overall (3km):

1 M Scott 11:07; 2 L Donald 11:13; 3 E Erskine 11:41

Women:

1 A Webster 13:02; 2 L Knowles (JSKRC) 13:12; 3 S Cruickshank 13:18

Overall (3km):

1 C Lumsden 14:13; 2 F Gallagher 15:05; 3 C Gibson (W) 15:22

Women:

1 Gibson 15:22; 2 C Stewart (Fit Like Joggers) 17:50; 3 J Bennett (Fit Like Joggers) 17:51

RUNNING GRAND PRIX GOODWOOD 10km, Chichester



Overall:

1 I Best 35:53; 2 P Howard (M45) 36:16; 3 P Mitchinson (Vict, M40) 36:25

Women:

1 S McDonald (S Lon, W50) 38:52; 2 S Kalsi (W45) 42:03; 3 K Law (Ballym R) 42:07

RUNNING GRAND PRIX GOODWOOD 20, Chichester



Overall:

1 P Dickens (Camb H, M40) 1:59:22; 2 K Rose (W) 2:28:48; 3 T Moynihan (N’brook, M50) 2:30:53

Women:

1 Rose 2:28:48; 2 R Ferrarezi (W40) 3:02:57; 3 E Henshall 3:03:33

RUNNING GRAND PRIX GOODWOOD 5km, Chichester



Overall:

1 J Cunningham Marsh (M&M) 16:33; 2 M Daly 16:39; 3 J England 18:08

Women:

1 S Frost 19:17; 2 F Stanyard (B&R, W40) 19:28; 3 S Gorman 22:30

RUNNING GRAND PRIX GOODWOOD HALF MARATHON, Chichester



Overall:

1 J Baker (Chich, M40) 73:31; 2 L Triccas (Horsh BS) 74:23; 3 D Jarrett (Has B) 75:46

Women:

1 V Kenny (B&W) 82:37; 2 S Amend (Belg, W40) 82:49; 3 L Schofield (B&H, W50) 83:35

RUNNING GRAND PRIX GOODWOOD MARATHON, Chichester



Overall:

1 A Patterson (FVS, M40) 2:37:27; 2 L Wood (Harl) 2:37:50; 3 A Horsfall-Turner (H’field) 2:38:53

Women:

1 H Bellerby 3:04:55; 2 M Maxwell (Chipp, W45) 3:14:24; 3 V Simpson (Bish S, W50) 3:26:00

RUNTHROUGH HEATON PARK 10km, Manchester



Overall:

1 W Hine (S Liv) 35:53; 2 S Fairclough (M50) 41:37; 3 D Keary (M40) 41:53

Women:

1 H Statham (Manc TC) 44:28; 2 L Fothergill (100MC, W50) 48:54; 3 J Herndlhofer 49:15

RUNTHROUGH HEATON PARK 5km, Manchester



Overall:

1 J Barnard (Clap C) 18:07; 2 A Crawford (M35) 18:54; 3 E Sanchez 21:36

Women:

1 J McManus (Lost, W35) 23:35; 2 L Perry 24:01; 3 K Brook (Hal, U17) 24:26

RUNTHROUGH HEATON PARK HALF-MARATHON, Manchester



Overall:

1 S Boatwright 75:11; 2 M Cooper (Traff) 76:24; 3 J Manning 78:06

Women:

1 C Dishman 98:32; 2 A Barron (Dronfield RC) 1:40:32; 3 J Derby 1:42:25

SOUTHAMPTON 10km, Hampshire

Overall:

1 L Johnson 33:02; 2 A King 36:16; 3 M Newnham (Gosp) 36:52

Women:

1 M Rasch 39:18; 2 S McCauley 45:43; 3 C Sykes (L’hill) 46:26

VICTORY 5, Portsmouth



Overall:

1 A Teuten (Soton) 24:03; 2 J Cornish (HW) 24:16; 3 J Woods (Worth) 24:34; 4 J Roberts (Soton) 24:36; 5 B Brown (Soton, U17) 24:37; 6 P Navesey (Ports, M35) 24:43; 7 G Dollner (G&G) 24:46; 8 D Bradley (Ton) 24:51; 9 S Strange (Ton) 24:55; 10 D Eckersley (K&P, M35) 25:43; 11 W Newnham (Ryde) 25:47

M45: 1 A Whitwam (Morp) 27:46; 2 J Manning (Denm) 27:53. M50: 1 C Dettmar (Head) 27:48. M60: 1 M Williams (Ports) 30:49. M65: 1 M Hargreaves (Ports) 32:01. M70: 1 D Powell (BMH) 34:30; 2 P Young (Ryde) 35:38. U20: 1 S Charig (Ports) 26:06

Women:

1 N Taylor (Ton) 27:01; 2 L Reid (Ton) 27:15; 3 E Wicks (AFD, W35) 27:45; 4 A Woolaston (And, U20) 28:28; 5 C Thorp (Ports) 28:35; 6 J Granger (Soton, W35) 28:40; 7 L Locks (AFD, W45) 28:45; 8 T Anderson (Win, W40) 29:35; 9 R Vickers (Ports, W35) 29:41; 10 C Millar (And) 29:44; 11 A Bayliss (Salis, W45) 29:44



W35: 4 L Brackley (Ryde) 30:35; 5 S Kingston (Soton) 30:49; 6 E Jolley (Ports) 30:59

W45: 3 N Moxham (Gosp) 30:56; 4 E Montiel (Ports) 31:06; 5 C Metcalfe (Ryde) 31:51

W50: 1 S Gurney (Win) 30:47; 2 J Gandee (Win) 31:03; 3 T Lake (Liss) 32:33

W55: 1 K Noyce (And) 33:57; 2 T Train (Ryde) 34:40; 3 C Kinnear (Win) 34:59

W60: 1 C Kluth (Hedge End) 36:06

W65: 1 H Dean (Chich) 34:59; 2 C Woodford (New F) 39:25; 3 J Radford (Win) 39:40

U20: 2 I Amos (Ton) 30:40; 3 I HInkley (Soton) 30:46

WEYBRIDGE 10km, Weybridge

Overall:

1 W Hagalid 33:08; 2 G Armstrong (Farn, M40) 33:14; 3 J Gamble (Woking) 33:57

Women:

1 C Parker (Abing) 35:42; 2 C Molinaro (Clap C, W35) 38:06; 3 Z Cowell-Jones (W40) 38:21

DECEMBER 4

DARLINGTON HARRIERS CROFT 5km, Dalton on Tees

Overall:

1 L Ionita (Darl) 16:01; 2 P Smallcombe (J&H, U20) 16:05; 3 J Wilson (NE Project) 16:31



M55: 1 G Bracken (Morp) 17:26

M80: 1 R Sherwood (New M) 29:03



Women:

1 C Price (Birt) 17:44; 2 C Dillon (Dur, U15) 18:43; 3 M Turner (J&H, W40) 18:44



W50: 1 K Neesam (New M) 19:22

W55: 1 P Brown (Darl) 21:20

NO WALK IN THE PARK 5km, Chesterfield



Overall:

1 C Leach (N Der, M35) 17:02; 2 S Gascoyne (C’field, M40) 17:22; 3 T Mowbray (N Der) 17:47



Women:

1 L Lowe (Clowne, W45) 21:09; 2 J Pons Laplana 21:21; 3 C Woodhead (N Der, W55) 22:35

PODIUM 5km, Leicester



Overall (5km):

1 M Prior (Ilf, U20) 15:54; 2 J Webster (Bed C, U20) 16:07; 3 R Porter (Linc W, M40) 16:10



U17: 1 C Oliver (Kirkby Milers) 16:26

Overall (5km):

1 N Castle (Loughborough Students Tri) 15:00; 2 S Okrafo-Smart (Absolute Tri, U17) 15:02; 3 N Edmundson (Ilkley) 15:05



M45: 1 J Bailey (Newk) 15:57

U20: 1 S Snelson (Banb) 15:07; 2 M Collins (Osw) 15:12; 3 S Davis (Exe) 15:13; 4 F Hutchinson (Leeds C) 15:14; 5 C Stephenson (Clee) 15:18; 6 P Clisham (Cov) 15:24; 7 A Mason (Dark Pk) 15:25; 8 L Nuttall (Charn) 15:30; 9 V Dawson (Charn) 15:35; 10 J Kadziak 15:38; 11 C Harding (Eden) 15:45; 12 B Sharrock (Hallam) 15:49

Overall (5km):

1 S Harrison (Charn, W) 15:59; 2 P Stone (M’bro, W) 16:39; 3 T McCormick (Vale R, W) 16:40

Women:

1 Harrison 15:59; 2 Stone 16:39; 3 McCormick 16:40; 4 A Nerurkar (Phoe) 16:41; 5 S Alden (Norw) 16:45; 6 S Harris (Herne H) 16:47; 7 L Church (Read) 16:58; 8 H Bloor (Lewes, U20) 17:00; 9 E Palmer (DMV) 17:15; 10 A Milnes (AFD) 17:16



W45: 1 J Blizard (Roth) 18:02

U20: 2 R Hamilton-James (W’bury) 17:33; 3 T Brockley-Langford (Salf) 17:39; 4 F Bennett (Cov) 17:57



Overall (5km):

1 J Tuffin (Rush) 14:29; 2 M Ward (Card) 14:31; 3 F Baddick (NEB, M35) 14:33; 4 A Teweldebrhan (Newp) 14:33; 5 N Potter (Chich, U20) 14:35; 6 O Smart (TRP, U20) 14:39; 7 L Taylor (Leeds C) 14:41; 8 A Howard (Ton) 14:46; 9 B Alcock (Bed C) 14:48; 10 C Richards (Salf) 14:49; 11 A Watson (Notts, M40) 14:50

U20: 3 F Proffitt (Traff) 15:08; 4 A Alston (Bed C) 15:15; 5 A Parsons (Bath) 15:33; 6 C Roberts (SHS) 16:00

U17: 1 J Deacon (Chor ATC) 15:17

RUDOLPH RUN ESKRA 10km, Omagh



Overall:

1 P McCullagh (Sper, M40) 34:58; 2 P Mc Kenna (Glasl) 35:10; 3 P Adams (Omagh) 36:27

Women:

1 G McDonald (Ballyc R, W35) 39:49; 2 G O Hagan (Knockmany runners) 40:03; 3 P Mcgurren (Unatt, W40) 40:34

RUDOLPH RUN ESKRA 5km, Omagh



Overall:

1 D Gormley (DSD) 16:27; 2 C Moran (Mid U, U17) 16:54; 3 J Bloomer (Mid U) 17:24

Women:

1 C Scullion (Omagh, U15) 19:15; 2 L Mc Kenna (Unatt, W40) 21:17; 3 A Conway (Shercock, U17) 21:33

RUNTHROUGH VICTORIA PARK 10km, London Victoria Park



Overall:

1 S Cordon (Dulw) 34:14; 2 D Lilley (Orp) 34:35; 3 G Hudson (Serp) 34:42

Women:

1 E Meins (Camb H) 39:04; 2 N Elliott 40:15; 3 S Wright (Harl, W40) 40:16

RUNTHROUGH VICTORIA PARK 5km, London Victoria Park

Overall:

1 M Parker 16:51; 2 T Murphy (M35) 18:13; 3 G Wiley (Kent, W35) 18:51

Women:

1 Wiley 18:51; 2 A Bamber (W35) 19:40; 3 E Bleasdale 20:16

RUNTHROUGH VICTORIA PARK HALF MARATHON, London Victoria Park

Overall:

1 L Burthem (Liv H) 67:58; 2 A Other 69:17; 3 B Howe (Dulw) 71:09

Women:

1 C Bradley (Clap C) 83:03; 2 A Vermeulen (Belg) 84:44; 3 S Tindall (Rane) 85:27

SEELEY CUP 10km, Belfast



Overall:

1 O Everard (Kilkenny City Hrs) 30:18; 2 M Neill (Strive, U20) 30:19; 3 E Turki (Anna) 30:23; 4 J Craig (Anna, M35) 30:27; 5 F McNally (Phoe) 30:27



M40: 1 C Heron (Keep Er Lit) 31:58

M45: 1 D Reed (Derry) 31:39; 2 C Curran (NBH) 33:05; 3 G Lyons (NBH) 33:11; 4 M McKenna (Armagh) 33:28

M50: 1 P Carroll (Anna) 33:54; 2 C McDowell (NBH) 34:01

M55: 1 P McKinney (IRL) 34:03; 2 F Marsh (N Down) 34:32

M60: 1 T Hughes (Strive) 33:34; 2 N Mawhinney (Scrabo Striders) 37:56; 3 M Boyd (N Down) 38:00; 4 L Johnston (NBH) 38:37; 5 M Mcmillan (E Ant) 39:09; 6 D Clarke (NBH) 39:36; 7 P McCullagh (Lisb) 39:47; 8 S Wise (Sutt R) 39:59

M70: 1 B Stewart (NBH) 43:45; 2 B Todd (Orangegrove) 45:24

U20: 2 C Morgan (St Mal) 30:49

Women:

1 A McGlynn (TVH, W40) 33:32; 2 A Kilgallon (Sligo) 33:48; 3 N Burke (L’kenny) 34:20; 4 C McGuigan (IRL, W35) 34:57; 5 C Whoriskey (Derry, W35) 35:07; 6 S Cooke (VP&Conns, W40) 35:25

W35: 3 N Hall (VP&Conns) 36:39

W40: 3 C Toner (Derry) 35:50; 4 D Toner (Clones) 36:07; 5 G Ganiel (NBH) 36:50

W60: 1 I Clements (Clones) 41:37; 2 E Robinson (BRC) 44:56

U20: 1 H Gilliland (Anna) 37:13

DECEMBER 3

EALING MILE, Ealing

Overall:

1 C Clifford (Eal E, M35) 5:05; 2 S Green 5:09; 3 R Berry (W4H, M45) 5:09

Women:

1 M Gibson (Eal E, W35) 5:26; 2 B Urlbauer 5:35; 3 R Berry (W4H, W50) 5:56



W50: 2 J Halloran (Sky) 6:01

EVEN SPLITS HULL 5km, Hull



Overall:

1 J Johnson (Bev) 15:43; 2 D McKinnon (GVS) 15:46; 3 A Plows (Scunthorpe) 15:56

Women:

1 S Hunter (Ack) 18:22; 2 V Moverley (E Hull) 19:07; 3 E Nairn (Selb, W35) 19:20

METRO ABERDEEN PROMS 3km, Aberdeen

Overall:

1 M Edwards (TVH) 8:31; 2 M Barker (Stone, M45) 9:53; 3 R MacDonald (Plymouth Musketeers) 9:55



Women:

1 A Tawse (A’deen, U17) 11:05; 2 E Wilson 11:19; 3 R Hislop (Metro) 11:27