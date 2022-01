Hill runners end 2021 and start 2022 with lung-bursting efforts

ST JOHNS, Isle of Man, January 1 2022

Overall (3M/900ft):

1 L Taggart (Manx F, M50) 24:58

2 S Perry (Northern, U17) 26:02

3 S Jones (Manx F) 26:07

4 L Stennett (Northern, U15) 26:08

5 C Leeming (U21) 26:11

M60: C Gledhil (Manx F) 39:31

M70: P Cooper (Manx F) 41:39

Women:

1 A Forster (Manx F) 29:02

2 E Morris (Manx H) 31:09

3 J Bryan (Manx F) 32:11

W40: J Lee (Eryri) 32:39

W50: S Walker 37:23

W60: R Hooton (Manx F) 43:58

U15: F Griffin (Manx H) 33:44

DALESIDE BREWERY AULD LANG SYNE, Haworth, December 31 2021

Jack Willis, a former North East Cross-Country Championships bronze medallist, was an easy winner of the New Year’s Eve event as he took the title by just under two minutes in 42:49.

Hinda Hardaker, 47, won the women’s race by just over a minute in 55:41.

Overall (9.6km/300m):

1 J Willis (M&C) 42:49

2 H Holmes (Mat) 44:39

3 T Cornthwaite (Salf) 46:07

4 O Bielby (Wharf, M40) 46:39

5 T Day (Kesw) 47:13

6 M Dawson (N Derbs, M40) 47:23

M50: D Fishwick (Chorley) 54:12

M60: S Bennett (Bowl) 61:00

U21: L Milliken (Salf) 50:20

TEAM: Wharf 21

Women:

1 H Hardaker (K&C, W45) 55:41

2 K Klunder (Chorley) 56:57

3 H Cairns (Skip) 57:06

4 K Archer (Ilkley, W40) 57:42

W50: J Worboys-Hodgson (Denb D) 63:08

W60: B Weight (Bing) 65:48

W70: A Baldwin (Stain) 72:51

U21: E Jones (Wharf) 58:38

TEAM: Wharf 39

BOWSONES, Poynton, December 31

Overall (6.8M/1066ft):

1 T Callan (W’lands CC) 41:59

2 E Corden (Stock H) 42:49

3 F MacDonald Oulds (Chorlton) 43:40

4 T Fellbaum (Cong) 43:50

5 T Owens (Cong, M40) 43:50

6 T Arthur (Chorlton) 44:57

M50: S Pickard (Stock H) 50:49

M60: N Clarke (Macc) 54:41

M70: K Jones (Drk Pk) 72:23

Women:

1 C Brock (Steel) 49:38

2 N Reece (Wilm) 51:54

3 K Riley (W Ches) 54:16

4 L Nielsen 54:41

W40: H Ashby (Sale) 55:58

W50: J MacGowan 62:35

W60: A Hirsch (Belle V) 68:11

WORMSTONES, Glossop, December 31

Overall (6.4km/411m):

1 F Grant (Bux) 33:40

2 T Spencer (Bux) 34:49

3 J Oldfield (Mat) 35:14

4 C Phillips (Sadd) 35:29

M40: P Davies (Dark Pk) 39:12

M50: C Osborne (Totley) 41:09

M60: N Hayhurst (Bowl) 43:49

M70: F Fielding (G’dale) 53:24

Women:

1 E Leason (C’thy) 41:23

2 A Mandal (Dark Pk) 43:47

3 H Rachel (Dark Pk, W40) 44:27

W50: D Gowans (Acc RR, W50) 47:21

W70: B Buckley (G’dale) 64:50

» For more recent results, CLICK HERE