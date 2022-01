Early events of the year including the South West Championships in England

SOUTH WEST INTER-COUNTIES CHAMPIONSHIPS, Ilton, January 2

Jack Millar, 10th in the last English National Championships in 2020 in Nottingham, gained one of his biggest wins to date when he narrowly won the event over just 6.95km from Dom Janes and under-20 Johnny Livingstone.

Ellie Wallace was a clear women’s winner over the same distance taking the title from Rosie Hamilton-James.

Men (6.95km):

1 J Millar (B&W) 21:42

2 D James (Western Tempo) 21:44

3 J Livingstone (Exe, U20) 21:46

4 O Smart (TRP, U20) 22:06

5 J Ponter (Taun, U20) 22:09

6 F McGrath (B&W) 22:22

7 B Robinson (B&W) 22:28

8 O Jones (B&W, M40) 22:32

9 F Jennings (Bide, U20) 22:43

10 S Goodchild (Corn) 22:48

11 A Watt (B&W) 22:50

12 S Byrne (Swin) 22:52

13 S Gentry (N Som, U20) 22:54

14 D Owen (Western Tempo) 23:08

15 B Di Salvo (N Dev) 23:11

16 B Price (Western Tempo, M40) 23:12

17 J Landers (Tamar) 23:16

18 D Willmore (Poole) 23:19

19 A Daniel (Bath) 23:23

20 O James (B’mth, U20) 23:27

21 J Cole (Bury) 23:31

22 B McCartney (N&P, U20) 23:32

23 B Neale (Tav, M35) 23:33

24 D Maydew (Wells, U20) 23:33

25 T Perry (Exe, U20) 23:33

26 R Hanley (Corn) 23:33

27 J Grose (Poole) 23:38

28 S Sommerville (Yeov O) 23:39

29 T Heal (Taun, U20) 23:41

30 B Harrison (S Lon, U20) 23:45

31 L Byrne (Swin, M35) 23:49

32 J Moody (B&W) 23:52

33 S Fox (Exe) 23:52

34 F Ball (N Dev, U20) 23:59

35 P Livingstone (Exe) 24:03

36 A Leworthy (N Dev, U20) 24:04

37 A McCartney (N&P) 24:07

38 J Frost (Erme, U20) 24:09

39 J McKibbin (N Dev) 24:09

40 S Mochan (LonelyGoat) 24:09

41 M Harris (Oxf U) 24:14

42 O Copping (Bath) 24:15

43 G Hayward (W’bury, U20) 24:17

44 C Green (Wells, M35) 24:18

45 C Else (Avon VR) 24:21

46 M Fallows (Western Tempo, M45) 24:24

47 E Mitchell (Corn, U20) 24:29

48 D Jones (Bath, M35) 24:32

49 Z Hurrell (Wells) 24:33

50 M Parrott (Running For Time) 24:36

M40: 3 M Wells (Bath) 24:53

M45: 2 J Trubridge (Bodmin Dragons TC) 25:17; 3 J McConnel (Taun) 25:21

M50: 1 P Callanan (Salis) 26:29; 2 D Smith (Western Tempo) 26:30; 3 S Wood (Cleve) 27:17

M55: 1 J James (Wells) 24:59; 2 C Suter (Avon VR) 27:13; 3 A Deamer (Wells) 27:16

M60: 1 J Critchlow (Purb R) 26:18; 2 F Young (Win) 29:19; 3 J Musselwhite (Yate) 29:24

M65: 1 M Mewse (W’bury) 31:00; 2 T Hutchison (Bath) 31:16; 3 C Miller (Purb R) 33:01

M70: 1 A Daley (Glouc) 32:29

County TEAM: 1 Avon 69; 2 Gloucs 112; 3 Wilts 126; 4 Devon 131; 5 Cornwall 138; 6 Dorset 187; 7 Somerset 201

Club TEAM: 1 B&W 33; 2 Exeter 147; 3 W tempo 158; 4 N Devon 178; 5 Wells 204; 6 Cornwall 225; 7 Swindon 234; 8 Taunton 244; 9 T Bath 273; 10 Poole 302

U20:

17 W Cheek (N Som) 24:39

18 S Priday (Okehampton) 24:40

19 D Dayman (N Dev) 24:45

20 O Lee (Taun) 24:58

County TEAM: 1 Devon 16; 2 Somerset 41; 3 Avon 59; 4 Cornwall 63; 5 Dorset 99; 6 Wilts 128

U17 (4.75km):

1 E Bird (Poole) 15:33

2 S Robinson (W’bury) 15:41

3 L Davis (Western Tempo) 16:07

4 W Rabjohns (Poole) 16:16

5 M Ruby (Poole) 16:21

6 G Thomas (N Dev) 16:51

7 F Hart (Swin) 16:58

8 I Bradley (B&W) 17:00

9 L Bailey (Salis) 17:01

10 B Wagstaff (Bath) 17:08

11 A Hammond (Avon VR) 17:09

12 O Pitcher (Poole) 17:14

13 T Jackson (W’borne) 17:25

14 E Dix (Tav) 17:31

15 Z Clemens (Corn) 17:34

16 M Gilvear (Erme) 17:36

17 J Markey (Bath) 17:36

18 W Pengelly (N Dev) 17:38

19 M Brunnock (Here) 17:41

20 D Stoneman (Bath) 17:42

County TEAM: 1 Dorset 22; 2 Devon 54; 3 Avon 62; 4 Wilts 65; 5 Gloucs 87; 6 Somerset 95; 7 Cornwall 96

Club TEAM: 1 Poole 22; 2 Wells 110; 3 Exeter 113

U15 (3.4km):

1 H Sheffield (Stroud) 10:51

2 A Bees (Yate) 11:16

3 C Oliveira (N Dev) 11:22

4 J Maxwell (Bath) 11:24

5 D Williams (N Dev) 11:28

6 D Martin (Chelt) 11:29

7 M Pearson (W’bury) 11:30

8 H Cornish (Poole) 11:31

9 F Baker (Tav) 11:32

10 R Reed (Taun) 11:33

11 H Birchall (Yeov O) 11:35

12 R Wilmott (B&W) 11:37

13 H Maxwell (Bath) 11:40

14 F Downes (Wells) 11:42

15 D Millard (Taun) 11:45

16 S Wilson (Chelt) 11:47

17 N Heal (Taun) 11:48

18 B Collins (N Som) 11:51

19 H Richardson (B’mth) 11:52

20 J White (Taun) 11:53

County TEAM: 1 Devon 28; 2 Avon 39; 3 Somerset 56; 4 Wilts 64; 5 Gloucs 67; 6 Dorset 84; 7 Cornwall 139

Club TEAM: 1 Taunton 62; 2 Wells 86; 3 N Devon 88; 4 N Somerset 103; 5 Westbury 106; 6 B&W 183

U13 (2.75km):

1 W Birchall (Yeov O) 9:24

2 J Finch (N Som) 9:45

3 T Loughlin (Bath) 9:45

4 B Hutchings (Ply) 9:49

5 P Paul (Chelt) 10:04

6 L Trubridge (Bodmin Dragons TC) 10:07

7 W Smith (Avon VR) 10:16

8 L Darlington (N Som) 10:18

9 D Pemble (W’bury) 10:24

10 H Butcher (B’mth) 10:27

11 O Riches (Bodmin Dragons TC) 10:28

12 T Glew (S Dev) 10:29

13 A Downing (W’bury) 10:30

14 O O’Halloran (B&W) 10:31

15 A Enstone (Chipp) 10:33

16 F Ashby (N Som) 10:34

17 A Fisher (Yeov O) 10:35

18 J Peters (Corn) 10:37

19 A Mitchell (Salis) 10:37

20 S Smith (N Dev) 10:40

County TEAM: 1 Avon 32; 2 Cornwall 39; 3 Wiltshire 44; 4 Devon 74; 5 Gloucs 96; 6 Dorset 124; 7 Somerset 169

Club TEAM: 1 D Somerset 53; 2 Cornwall 109; 3 Salis 112; 4 Westbury 113; 5 B&W 123; 6 Wells 124

U11 (1.85km):

1 J Preston (Poole R) 7:04

2 E Stoate (N Som) 7:09

3 O Warren (N Som) 7:15

4 I Bater (N Dev, U11W) 7:18

5 B Abernethy (Yeov O, U11W) 7:18

8 J Chetwood (Poole, U11W) 7:28

Women (6.95km):

1 E Wallace (N Som) 24:33

2 R Hamilton-James (W’bury, U20) 25:31

3 A Gascoigne (Wells, W40) 25:53

4 K Sheppard (Chelt, U20) 25:54

5 C Creak (B&W) 26:07

6 F German (SWRR) 26:32

7 M Davis (Newq RR) 26:34

8 M Johnson (W’borne, U20) 26:43

9 N Eaton (Western Tempo, W35) 26:59

10 F Arnott (B&W) 27:05

11 C Treble (W’bury, W40) 27:15

12 T Spinney (Yate, U20) 27:25

13 C Wosika (Bath) 27:34

14 A Granger (B&W, W45) 27:36

15 E Parker (Poole, U20) 27:42

16 Z Levin (Barn) 27:43

17 K Entwistle (B&W) 27:50

18 R Pierce (B&W) 27:56

19 J Rockliffe (Avon VR, W50) 27:58

20 N Kelly (Tav) 28:09

21 Z Morrall (Corn, W50) 28:10

22 K Booth (Taun, W40) 28:11

23 A Smith (P’fract, W35) 28:13

24 E Rowley (Newq RR) 28:15

25 A Bridger-Morales (N Som, U20) 28:20

26 K Hughes (W’bury, W45) 28:25

27 L Ingram (Yeov O, U20) 28:30

28 S Duncan (Weston, W40) 28:31

29 L James (Wells) 28:41

30 T Woods (Teign) 28:43

W35: 3 E Jarbin (B&W) 28:55

W45: 3 J Gallagher (Cleve) 29:16

W50: 3 J Dixon (Bide) 29:04 ; 4 E Stepto (Corn) 29:10

W55: 1 C Dale (Bath) 31:03; 2 C Loader (B’mth J) 32:27; 3 D Hier (Avon VR) 32:57

W60: 1 J Thompson (Bath) 32:03

W65: 1 M Thompson (Swin) 37:27

W70: 1 L Nesbitt (Yeov T) 41:37

County TEAM: 1 Avon 41; 2 Cornwall 107; 3 Wilts 120; 4 Devon 149; 5 Somerset 169; 6 Dorset 256

Club TEAM: 1 B&W 46; 2Westbury 51; 3 Newq RR 93; 4 W tempo 120; 5 T Bath 130; 6eq Wells/Weston 180; 8 Avon VR 192; 9 Tavistock 229; 10 Cornwall 231

U20:

8 M Porter (Glouc) 28:54

9 E Powell (Western Tempo) 28:54

10 I Tanner (IIF) 28:58

11 F Kimber (Poole) 29:05

12 H Leman-Liberal (Torb) 29:14

13 I Ibbotson (Bath) 29:42

14 T McDowell (Tav) 30:09

15 E Murray (Wells) 30:22

16 E Burt (Newq RR) 30:26

17 K Phillips (Ply) 30:42

18 L Webster (Newq RR) 30:46

19 A Oscroft (N Dev) 30:55

20 A Evans (Yeov O) 31:13

County TEAM: 1 Dorset 37; 2 Wilts 52; 3 Devon 65; 4 Cornwall 69

U17 (4.75km):

1 K Dee (H’worth) 17:48

2 M Hornung (B&W) 17:52

3 S Nicholls (Salis) 17:56

4 H Blundy (Wells) 18:40

5 E Norton (Salis) 19:00

6 C Thornley (Chelt) 19:04

7 N Costa Jafrate (Swin) 19:22

8 F Buglass (Avon VR) 19:22

9 M Luke (Corn) 19:36

10 A Wallace (Bath) 19:43

11 C Walker (Tav) 19:47

12 A Nicholls (B&W) 19:49

13 S Hayes-Hoyle (B&W) 20:04

14 M Poole (N Dev) 20:11

15 L Jones (New FJ) 20:19

16 K Wilkinson (Poole R) 20:31

17 M Wilson (Ply) 20:39

18 K Harries (Exe) 20:48

19 L Acott (Mend) 21:05

20 N East (B’mth) 21:06

County TEAM: 1 Wilts 30; 2 Somerset 47; 3 Avon 59; 4eq Devon/Gloucs 60; 6 Dorset 90; 7 Cornwall 112

Club TEAM: 1 Salisbury 60

U15 (3.4km):

1 F Woodhead (Bide) 11:52

2 I Cotterill (Bath) 12:07

3 I Bryson (Exe) 12:09

4 E Wells (Poole) 12:18

5 M Shorey (Ply) 12:19

6 M Bengtsson (Poole R) 12:24

7 L Chance (W’bury) 12:38

8 H Reid (Ply) 12:40

9 E Foster (Swin) 12:46

10 R Mooney (Corn) 12:58

11 I Gray (Salis) 13:01

12 S Rosewell (Stroud) 13:03

13 D Davies (Yeov O) 13:04

14 E Ruck (W’bury) 13:10

15 R Brook (Glouc) 13:13

16 L Bickerton (Yeov O) 13:16

17 E Spencer (Swin) 13:17

18 M Gilbey (Ply) 13:20

19 A Chapman (Ply) 13:21

20 M Noad (Wells) 13:22

County TEAM: 1 Devon 30; 2 Avon 45; 3 Corwall 55; 4 Dorset 65; 5 Wilts 69; 6 Somerset 74; 7 Glouc 82

Club TEAM: 1 Plymouth 50; 2 Wells 77; 3 Westbury 108; 4 Poole 121; 5 Cornwall 149; 6 Cheltenham 158

U13 (2.75km):

1 O Steer (Exe) 10:17

2 E Lowe (W’bury) 10:23

3 D Abernethy (Yeov O) 10:36

4 F Cole (Salis) 10:39

5 I Cherrett (B’mth) 10:41

6 A Sutton (Corn) 10:44

7 E Birchall (Yeov O) 10:47

8 P Quinn (Torb) 10:48

9 M Laval (Corn) 10:55

10 P Oliver (FoD) 10:57

11 E Foster (N Dev) 10:59

12 S Hayakawa (Salis) 11:02

13 I Roome (N Dev) 11:04

14 A McAulay (Tav) 11:05

15 S Maxwell (Bath) 11:06

16 T Oliver (Yeov O) 11:07

17 I Murray (Yeov O) 11:08

18 S Eagland (Chelt) 11:10

19 I Trowell (Erme) 11:11

20 M Newcombe (N Dev) 11:12

County TEAM: 1 Devon 30; 2 Wilts 44; 3 Dorset 55; 4 Gloucs 73; 5 Cornwall 74; 6 Avon 102; 7 Somerset 115

Club TEAM: 1 Wells 39; 2 N Devon 74; 3 Salisbury 94; 4 Tavistock 142; 5 Westbury 142; 6 N&P 163

Full results on Power of 10 here

Penshurst 5 miler, Kent, January 2

Overall:

1 J Kingston (Ton) 27:52

2 T Train (Kent) 31:55

3 N Barrable (Ton, M40) 32:09

Women:

1 A Berquez 34;50

2 E Roper (W40) 36:24

3 S Barrable 36:42

