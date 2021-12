Leading non-league cross-country races in the first two weeks of December including the North East Championships

GREATER MANCHESTER COUNTY CHAMPIONSHIPS, Leigh, December 12

There were senior titles for Nigel Martin (35:07) and Eleanor Davis (26:55) on a tough varied course of mud, trail and gravel that also included running through a lake.

Men (10.4km):

1 N Martin (Sale) 35:07

2 M Hill (Leeds C, M45) 36:37

3 J Hudak (E Ches) 37:10

4 W Beauchamp (Salf, M35) 37:17

5 R Smyk (Salf) 37:43

6 G Browne (E Ches) 37:55

7 F Macdonald Oulds (Chorlton) 38:10

8 N Leigh (Horw, M45) 38:15

9 M Mannings (O&R) 38:39

10 J Wilkinson (Traff) 38:46

11 K Hunt (Sale, M35) 38:49

12 B Lima (Salf, M35) 39:00

13 D Norman (Alt, M40) 39:05

14 P Grundy (Horw, M35) 39:07

15 A Bradford (Sale) 39:20

16 M Sutton (Traff) 39:27

17 G Martindale (Horw) 39:31

18 J Bailey (Salf) 39:41

19 P Shipley (Sale, M35) 39:42

20 C Webb (G’dale, M40) 39:49

21 N Hamlin (Alt) 39:51

22 A Hartley (Manc H, M35) 40:03

23 J Griffiths (Bury) 40:07

24 S Bruton (Horw, M35) 40:18

25 B McCartney (Salf, M45) 40:29

26 J Kearsley (Wig D) 40:36

27 D Hudson (Salf, M45) 40:55

28 M Brennan (Prestwich) 41:07

29 M Spragg (Sale, M45) 41:17

30 T Gough (Sale) 41:22

31 R Lane (Alt, M45) 41:54

32 T Shanker (Manc Y, M50) 41:56

33 J Burke (M’ton, M40) 42:14

34 J Heyes (Wig D, M50) 42:32

35 T Greenald (Alt, M45) 42:53

36 O Gaillemin (Sale, M45) 43:10

37 P Duke (Burn RR, M45) 43:12

38 P Johnston (Bury, M40) 43:32

39 E Davies (Sale, M45) 43:40

40 P Babb (Bury, M35) 43:47

41 M Morgan-Hillam (Wig D, M45) 43:52

42 A Pearson (Chorlton) 44:01

43 P Richardson (Prestwich) 44:23

44 D Milliken (Horw, M55) 44:27

45 P Fitzsimmons (Wig D, M55) 44:33

46 S Bisnauthsing (Wig D, M35) 44:36

47 D Martell (Alt) 44:39

48 P Creighton (Salf, M40) 44:40

49 P Blakemore (Wig P, M35) 44:40

50 M Harris (Wig D, M50) 44:44

M55: 3 D Pollitt (Leigh) 48:05

M60: 1 W Thomas (Burn RR) 49:13; 2 G Harrison (Alt) 50:08

M65: 1 S Owen (Salf) 45:04

U20 (XC):

1 C Williams (Traff) 24:14

2 H Ellwood (Stock H) 24:42

3 T Middleton (Horw) 25:02

4 O Cook (Salf) 25:30

5 J Dutton (Salf) 25:33

6 H Sinclair (Traff) 25:33

7 L Milliken (Salf) 26:01

8 J Farrelly (Manc H) 26:12

9 I Hassan (Sale) 26:14

10 A Bailey (Traff) 26:33

11 R Rigby (Sale) 26:50

12 A James (Sale) 27:08

13 O Cook (Salf) 27:32

14 S Patrick (Traff) 28:03

15 Z Gaillemin (Sale) 28:14

U17 (XC):

1 E Savage (Sale) 18:49

2 F Mayoh (Stock H) 18:53

3 I Battye (Horw) 18:55

4 B Hall (Horw) 19:01

5 E Savage (Sale) 19:09

6 W Parker (Traff) 19:10

7 E Nation (Traff) 19:11

8 S Smyth (Bury) 19:49

9 N Silvey (Traff) 20:07

10 L Chinoy (Sale) 20:18

11 T Clark (Stock H) 20:22

12 J Catterall (Stock H) 20:24

13 J Colquhoun-Lynn (Sale) 20:42

14 J Haworth (Traff) 20:47

15 S Wilson (Traff) 21:04

U15 (XC):

1 O Schofield (Sale) 12:33

2 H Peacocke (Roch H) 12:50

3 E Roberts (Chor ATC) 12:56

4 A Simons (Salf) 12:56

5 F Goddard (Sale) 13:04

6 L Carrington (Traff) 13:21

7 J Walton (Traff) 13:23

8 H Stokes (Horw) 13:27

9 M Gardner (Traff) 13:40

10 J Watson (Traff) 13:53

11 T Farrelly (Manc H) 14:01

12 J Barber (Salf) 14:10

13 L Kirk (Salf) 14:13

14 S Barlow (Salf) 14:16

15 F Kehoe (Salf) 14:21

U13 (XC):

1 E Grime (Salf) 10:29

2 P Aron (Traff) 10:35

3 E Lewis (Traff) 10:36

4 I Reed (Sale) 10:41

5 J Royle (Sale) 10:45

6 A Manser (E Ches) 10:50

7 T Ye (Traff) 10:52

8 C Parikh (Manc H) 10:53

9 F Dobson Emmas (Traff) 11:04

10 A Wolstenholme (Stock H) 11:25

11 A White (Traff) 11:28

12 A Edwards (Alt) 11:29

13 M Titmuss (Horw) 11:29

14 A Fraser (Sale) 11:34

15 O Gascoine (Traff) 11:36

Women (7km):

1 E Davis (Prest) 26:55

2 H Price (Bury) 29:01

3 R Marshall (Bury, W40) 30:13

4 S Carroll (Salf, W35) 30:26

5 P Cameron (Alt, W50) 30:36

6 H Simpson (E Ches) 31:15

7 N Ryan (Bury) 31:50

8 R Ratcliffe (S’worth) 31:54

9 M Monks (Traff) 32:08

10 K Hamilton (Wig D) 32:36

11 E Robinson (Wig D) 32:37

12 H Armitage (Sale, W45) 32:41

13 L Ambler (Traff, W35) 32:55

14 R Mills (Swint, W40) 33:24

15 K Meeson (Traff) 33:29

16 S Thomas (Bury) 33:48

17 C Wilder (Prestwich) 34:17

18 H Nation (Swint, W40) 34:35

19 L Mangan (Traff, W50) 34:53

20 K Towns (Wig D, W40) 35:03

21 G Kinloch (Burn RR, W60) 35:06

22 L Darbyshire (Burn RR, W50) 35:23

23 E Quin (Manc H, W35) 35:32

24 J Salloum (Wig D, W45) 36:04

25 C Walley (Traff) 36:24

26 C Harrison (Alt, W55) 36:37

27 A Ferguson (Burn RR, W60) 36:40

28 L Heyes (Wig D, W45) 36:45

29 S Staveley (Burn RR, W55) 37:04

30 A Kalambouka (Bury, W50) 38:46

31 A Tinker (Wig D) 40:12

32 L McKenna (Wig D) 40:39

33 S Exon (Traff, W65) 42:52

34 A Barnes (Wig D, W50) 57:48

U20 (XC):

1 S Mason (Salf) 20:28

2 E Collier (Salf) 22:21

3 A Bratt (Salf) 22:29

4 A Potter (Salf) 22:34

5 L Armitage (Sale) 22:53

6 S Kilpatrick (Manc H) 22:55

7 C Johnston (Bury) 23:34

8 E Hulley (Stock H) 23:45

9 M Phillips (Stock H) 24:12

10 E Colquhoun-Lynn (Sale) 26:05

U17 (XC):

1 E Platt (E Ches) 20:48

2 E Edwards (Wig D) 20:57

3 F Griffiths (Traff) 22:23

4 M Byrnes (Salf) 22:52

5 N Mason (Salf) 22:54

6 O Russell (Sale) 23:02

7 A Smith (E Ches) 23:26

8 A Edgson (Sale) 23:46

9 I Burke (Sale) 23:46

10 F Potts (Bury) 23:47

U15 (XC):

1 F Murdoch (Stock H) 13:15

2 E Purdy (Bury) 13:41

3 S Roiditis (Salf) 14:04

4 C Ardin (Bury) 14:06

5 A Smethurst (Chor ATC) 14:13

6 A Clough (Traff) 14:15

7 I Appleby (Sale) 14:17

8 R Philbin (Stock H) 14:23

9 J Wright (Salf) 14:30

10 E Bartalotta (Salf) 14:33

11 N Mackintosh (Stock H) 14:42

12 I Backhouse (Salf) 14:51

13 M Caldwell (Salf) 14:58

14 E Walker (Stock H) 15:01

15 C Wilkinson (Horw) 15:07

U13 (XC):

1 I Hall (Sale) 11:10

2 S Nation (Traff) 11:21

3 O McManus (Sale) 11:22

4 I Hill (Sale) 11:22

5 M Mills (Stock H) 11:23

6 L Jones (Stock H) 11:23

7 S Jones (Sale) 11:37

8 S Bartalotta (Salf) 11:39

9 H Squibbs (Sale) 12:13

10 H Byrnes (Salf) 12:22

11 R Bowden (Traff) 12:35

12 L Richardson (Sale) 12:43

13 A Coronado (Traff) 13:04

14 F Cash (Leigh) 13:09

15 I Jones (Sale) 13:10

16 S Tekle (Traff) 13:16

17 I Pattison (Salf) 13:21

18 A Evans (Traff) 13:24

19 I Cammish (Salf) 13:26

20 S Gush (E Ches) 13:28

TEAM events:

Men: TEAM:

1 Salf 39

2 Sale 46

3 Horw 63

4 Alt 100

5 Sale B 134

U20: TEAM:

1 Salf 16

2 Traff 17

3 Sale 32

U17: TEAM:

1 Sale 16

2 Stock H 25

3 Traff 29

U15: TEAM:

1 Traff 22

2 Salf 29

3 Salf B 47

U13: TEAM:

1 Traff 12

2 Sale 23

3 Traff B 35

Women: TEAM:

1 Bury 12

2 TGraff 37

3 Wig D 41

4 B’den RR 70

5 Wig D B 83

U20 TEAM: Salf 6

U17: TEAM:

1 E Ches 20

2 Sale 23

3 Salf 23

U15: TEAM:

1 Stock H 20

2 Salf 22

3 Salf B 42

U13: TEAM:

1 Sale 8

2 Salf 20

3 Sale B 28

NORTH EASTERN COUNTY CHAMPIONSHIPS, Sedgefield, December 4

Reigning English National cross-country champion Calum Johnson took the senior men’s title by nearly two minutes in 36:14 from Finn Brodie’s 38:00 as the latter led Morpeth to a clear team win over Johnson’s Gateshead.

Morpeth’s Catriona MacDonald won the women’s event easily in 30:15 but Jarrow and Hebburn came out on top in the team contest.

Men (12km):

1 C Johnson (Gate) 36:14

2 F Brodie (Morp) 38:00

3 K Walker (NE Project) 38:06

4 A Brown (Morp) 38:27

5 G Jayasuriya (M&C) 38:34

6 S Hancox (Morp) 38:38

7 L Aldridge (Bill MH, M35) 38:57

8 M Briggs (Morp) 39:19

9 M Wilson (Sun) 39:58

10 J Bartlett (Hallam) 40:07

11 A Bailes (Birt) 40:23

12 C Franks (Gate, M35) 40:30

13 S Jackson (Sun, M35) 40:54

14 M Hedley (Tyne Br) 41:04

15 C Marshall (Morp) 41:18

16 J Cripwell (Gate) 41:23

17 T Innes (Morp) 41:28

18 L Davies (M’bro) 41:46

19 L Roarty (Morp) 41:50

20 A Lawrence (Morp, M35) 41:53

21 K Reay (Tyne Br) 41:53

22 N Reed (Sun) 41:55

23 T Charlton (Tyne Br) 42:03

24 D Richardson (Aln, M35) 42:05

25 A Mitchell (Darl) 42:05

26 D Young (Birt, M35) 42:07

27 B Cook (NSP, M40) 42:23

28 R Holt (Tyne Br) 42:25

29 A Beevers (Birt, M45) 42:28

30 M Hornsby (Dur, M40) 42:31

31 W Bowers (Tyne Br) 42:38

32 K Axon (Welb) 42:42

33 J Wilson (NE Project) 42:43

34 G Hebdon (Elv) 42:46

35 G Wallace (Black B, M35) 42:49

36 L Ionita (Darl) 42:54

37 I Robinson (Birt, M35) 42:55

38 L Sutherland (Gate) 42:59

39 S Bennett (Hart, M40) 43:07

40 A Maxwell (Jes J) 43:12

41 A Heppell (Gosf, M40) 43:17

42 I Dunn (Blay) 43:24

43 L Dover (H&P) 43:36

44 A Love (Bill MH) 43:37

45 T Aspin (New M) 43:38

46 S Medd (Gate, M40) 43:41

47 M Anderson (Sun, M40) 43:44

48 J Cherry (Jes J) 43:45

49 R Purcell (Gate) 43:47

50 J Largey (Darl) 43:49

M45: 2 J Heaney (NSP) 43:49; 3 J Butters (Morp) 45:11

M50: 1 V Brudenell (N Yks M) 46:43; 2 D Fielden (Ayc) 46:59; 3 J Dawson (Morp) 48:29

M55: 1 M Murray (New M) 46:49; 2 G Dack (Bill MH) 49:15; 3 P Redman (Sun) 49:54

M60: 1 D Gribben (H&P) 50:59; 2 P Mullarkey (Salt) 52:57; 3 S Watson (Derw) 53:57

M65: 1 C Hall (NSP) 56:35; 2 D Wallace (Hart) 57:18; 3 T Needham (Ayc) 59:42

M75: 1 P Bentley (Morp) 73:40

U20 (8.3km):

1 M Creasey (M’bro) 26:47

2 D Dixon (Morp) 27:19

3 C Coulson (H&P) 27:38

4 J Anderson (Morp) 28:13

5 D Melling (Morp) 28:19

6 C Daley (Tyne) 28:20

7 P Smallcombe (J&H) 28:35

8 L McConnell (Birt) 28:41

9 D Hughes (Black B) 29:43

10 R Eden (NSP) 29:49

11 J Wraith (Dur) 29:56

12 T Wraith (Dur) 30:22

13 A Seed (Sun) 31:14

14 H Outhwaite (A’ton J) 32:27

15 J Green (Tyne) 32:45

U17 (6.1km):

1 J Blevins (Gate) 19:02

2 B Pye (H&P) 19:12

3 W de Vere Owen (Morp) 19:24

4 J Dixon (Morp) 19:34

5 J West (M’bro) 19:47

6 T Slane (Black B) 19:49

7 B Marr (Morp) 19:56

8 A Hughes (Sun) 20:07

9 O Douglass (Gate) 20:11

10 R Slater (Gosf) 20:19

11 W Collinson (Blay) 20:26

12 R Davies (Morp) 20:29

13 S Christie (Gosf) 20:34

14 M Walton (Morp) 20:37

15 B Hodgson (Bill MH) 20:38

U15 (4.5km):

1 O Calvert (Morp) 15:32

2 E Marron (M’bro) 15:32

3 B Sproats (NSP) 15:34

4 H Lyons (Darl) 15:54

5 O Tomlinson (Morp) 16:01

6 J Brown (M’bro) 16:07

7 S Tarn (Darl) 16:09

8 G Craggs (Hart) 16:17

9 A Colmer (NE Project) 16:24

10 M Downs (New M) 16:30

11 J Gray (Blay) 16:32

12 J Close (Morp) 16:35

13 B Scantlebury (NSP) 16:38

14 W Young (New M) 16:43

15 M Murray (Blay) 16:46

16 R King (H&P) 16:57

17 L Boothby (M’bro) 17:00

18 M Das (Gate) 17:04

19 S Mason (Dur) 17:08

20 G Turner (NSP) 17:16

U13 (3km):

1 C Jones (M’bro) 10:13

2 D Asmelash (TS Harriers) 10:19

3 A Feenan (NSP) 10:20

4 A Turner (NSP) 10:41

5 H Douglas-Reeves (Darl) 10:42

6 O Makepeace (NSP) 10:46

7 J Lonergan (Blay) 10:52

8 N Williamson (Birt) 10:57

9 R Steel (Darl) 11:06

10 C Furness (NSP) 11:16

11 F Palmer (Tyne Br) 11:19

12 J Duthie-Brown (Walls) 11:19

13 F Graham (Blay) 11:22

14 E Moon (Birt) 11:27

15 C Bailey (Birt) 11:33

16 A Smith (Heat) 11:34

17 F Pentland-Rice (Darl) 11:36

18 H Garrett (Gate) 11:44

19 S Emery (Gate) 11:54

20 L Whitelaw (Tyne Br) 11:55

U11 (1.5km):

1 N Penfold (NSP) 6:12

2 J Throup (A’ton J) 6:24

3 O Curran (Darl) 6:25

4 J Raw (Allerton Junior Athletics) 6:25

5 J Holmes (A’ton J) 6:30

Women (8.3km):

1 C MacDonald (Bella RR) 30:15

2 E Bramley (Dur) 30:59

3 A Fuller (Els) 31:16

4 A Sneddon (J&H) 31:26

5 J Hodgson (Morp, W40) 31:45

6 M Pace (Jes J) 32:07

7 C Price (Birt) 32:21

8 M Turner (J&H, W40) 32:32

9 J Giles (Gate, W55) 33:19

10 K Bonner (Els) 33:35

11 E Baines (Blay) 33:36

12 G Campbell (J&H) 33:41

13 E Bradbury (Blay) 33:45

14 D Richardson (Quak, W45) 33:52

15 J Penn (NSP) 33:52

16 K Simpson (Gate, W35) 33:56

17 J Fox (Sun) 34:10

18 S Pattinson (J&H) 34:12

19 J Nutt (Els, W40) 34:29

20 G Floyd (Morp, W40) 34:32

21 C Harlow (NSP, W35) 34:38

22 A Barker (Stoc S, W35) 34:43

23 R Dadswell (Birt, W45) 34:59

24 S Kerr (Clare, W40) 35:01

25 J Hutchinson (Darl) 35:03

26 A McClean (Low F, W40) 35:20

27 A Banks (Tyne, W45) 35:22

28 E Palmer (Stoc S) 35:23

29 A Etherington (Crook) 35:25

30 R Breheny (J&H, W40) 35:26

31 L Quinn (Morp) 35:32

32 B Caygill (Darl, W45) 35:44

33 R Bentley (Vall) 35:52

34 E Thompson (Elv, W40) 35:59

35 A Pickworth (Darl, W35) 36:08

36 F Dembele (SSh, W35) 36:19

37 A Johnson (Tyne Br) 36:20

38 H Webster-Costella (J&H) 36:24

39 L Chapman (Jes J) 36:25

40 E Pickles (J&H) 36:26

41 H Stewart (Tyne Br) 36:36

42 F Smith (Els, W45) 36:39

43 E Reed (Heat, W35) 36:41

44 A Banner (Els, W50) 37:06

45 C Gough (Dur) 37:09

46 C O’Callaghan (SSh, W40) 37:12

47 R Cairns (Washington) 37:20

48 A Ross (Walls) 37:21

49 S Lawson (Morp) 37:38

50 S Hunter (New M) 37:40

W50: 2 P Speedie (New M) 37:48; 3 A West (Sun) 41:09

W55: 2 J Turner (Birt) 40:03; 3 H Hall (NE Project) 41:57

W60: 1 J Friend (Heat) 42:02; 2 S Davis (N’land) 42:19; 3 C Woods (Dur) 43:12

W65: 1 J Young (Elv) 48:11

W70: 1 A Roberts (Salt) 50:38

U20 (5.3km):

1 M Breese (Morp, U17) 19:19

2 I Curran (Gate) 19:40

3 E Chong (CleS) 19:53

4 E Hardie (H&P) 20:06

5 A Pigford (H&P) 20:15

6 J Milburn (Gate, U17) 20:21

7 K Francis (Birt, U17) 20:32

8 O Katory (Morp) 20:43

9 T Graham (Birt) 20:53

10 M Boon (Darl, U17) 20:59

11 I Bungay (Els, U17) 21:05

12 K Joslyn (NSP, U17) 21:15

13 J Sails (Tyne, U17) 21:24

14 H Bowyer (Black B, U17) 21:25

15 L James (Gate) 21:29

16 F Clarkson (CleS, U17) 21:30

17 K Salthouse (Tyne) 21:35

18 M Kelly (Darl, U17) 22:05

19 C Flanagan (Morp, U17) 22:10

20 A Lewis (Gosf, U17) 22:25

U15 (4.5km):

1 C Dillon (Dur) 16:32

2 Z Jones (Darl) 16:54

3 E Creasey (M’bro) 17:00

4 A Hutchinson (Gosf) 17:19

5 P Old (Els) 17:26

6 H Wightman (Gosf) 17:54

7 S Bannister (Darl) 17:59

8 E Fellows (Blay) 18:02

9 P Wilde (Els) 18:21

10 A Milburn (Gate) 18:24

11 L Milburn (Els) 18:41

12 F Talman (Darl) 18:46

13 J Iceton (M’bro) 18:56

14 S Tarn (Darl) 19:02

15 D Graham (Birt) 19:08

U13 (3km):

1 K Otterson (NSP) 11:05

2 S Quinn (M’bro) 11:11

3 N Graham (Birt) 11:22

4 A Johnson (NSP) 11:34

5 K Graham (Birt) 11:38

6 P Niamh (Birt) 11:40

7 T Miller (CleS) 11:42

8 M Parkin (Heat) 11:55

9 F Elliott (Gosf) 12:06

10 L McColl (NSP) 12:11

11 L Graves (Darl) 12:21

12 G Carter (Dur) 12:25

13 L Burnett (Derw) 12:31

14 K Pye (H&P) 12:34

15 E Tomlinson (Morp) 12:38

16 M Roche (Morp) 12:44

17 C Zeze (CleS) 12:45

18 E Collingwood (Gate) 12:49

19 M Potrac (Morp) 12:51

20 N Adams (Blyth) 12:54

U11 (1.5km):

1 O Murphy (Birt) 6:30

2 P Phillipson (Birt) 6:37

3 E Blackburn (Gate) 6:42

4 I Hall (Birt) 6:48

5 C Wilford (A’ton J) 6:50

SOUTH OF ENGLAND MASTERS’ & INTER COUNTIES CHAMPIONSHIPS, Croydon, December 11

The M70 men ran in a combined race with the women and there, Ian Kitching took another individual gold for South London but no club had the requisite three scorers in his age group, Martin Duff reports.

In that women’s race, that saw the Southern Counties again only recognising Masters from age 40 and over, top W45 Carole Coulon not only won the women’s race overall but also led Blackheath & Bromley to the W40 team golds.

Kathy Bailey was second overall to claim the over-50 gold and head her Winchester club to a team win and head recent W50 British marathon record holder Sue McDonald by 30 metres at the line. Bailey, won the W45 title in this event three years earlier, the same year that she won the World Masters 10km and cross-country titles in Malaga.

Liz Lumber only turned 55 in August and here took the age group from Alison Beck to complete her maiden victory at this level. Further back, Ange Norris gave Dulwich Runners a W60 individual win, nearly two minutes clear as Jenny Hughes led Arena 80 to an age group team win.

Vet Women & M70 (6km):

1 C Coulon (B&B, W45) 26:40

2 K Bailey (Win, W50) 26:45

3 S McDonald (S Lon, W50) 26:53

4 L Bailey (Strag, W40) 27:19

5 G Galbraith (HW, W45) 27:27

6 S Fry (E’bne, W45) 27:30

7 S Biggs (Strag, W45) 27:37

8 J Gandee (Win, W50) 27:40

9 A James-Welsh (S Lon, W40) 27:50

10 A Pearson (B&B, W45) 27:57

11 J Butler (B&B, W45) 28:02

12 L Lumber (E’bne, W55) 28:17

13 M Armstrong Plieth (Croy, W40) 28:25

14 M Hall (Gard CR, W45) 28:30

15 A Beck (Herne H, W55) 28:31

16 S Parkinson (Win, W45) 28:43

17 L Rooney (King T, W40) 28:54

18 C Hoskins (Win, W40) 28:59

19 A Hegvold (HW, W55) 29:02

20 L Wynn (Serp, W40) 29:06

21 K O’Hara (Arena, W45) 29:12

22 L Daniells (Read, W40) 29:16

23 S Francis (Read, W50) 29:18

24 C Whitaker (Dulw, W40) 29:21

25 S Walker (DMV, W50) 29:23

26 E Carter (Win, W45) 29:26

27 T McPherson (M&M, W45) 29:41

28 D Norman (E&E, W45) 29:49

29 V Filsell (THH, W50) 29:51

30 N Harmer (S Lon, W45) 29:53

31 A Norris (Dulw, W60) 29:58

32 R Burgess (Arena, W45) 29:59

33 C Wood (Arena, W55) 30:03

34 T Addison (Lon Hth, W50) 30:10

35 A Smith (S Lon, W55) 30:24

36 T Shanahan (Arena, W50) 30:26

37 O Balme (Dulw, W50) 30:37

38 P Flynn (Strag, W55) 30:37

39 C Hammond (M&M, W40) 30:43

40 J Holford (Tun W, W50) 30:44

41 H Dann (S Lon, W45) 30:51

42 K Cudmore (M&M, W45) 30:52

43 E Viljoen (HW, W50) 30:53

44 M Lennon (Dulw, W50) 31:06

45 K Smith (Dulw, W40) 31:07

46 F Russell (Morn, W50) 31:11

47 J Cooney (Coll, W45) 31:19

48 K McIntyre (Strag, W45) 31:25

49 A Seymour (HW, W45) 31:29

50 I Kitching (S Lon, M70) 31:35

M70: 2 J Spencer-Wood (Kent) 32:43; 3 M Mann (Dulw) 34:31; 4 M Bassett (SoC) 36:06; 5 P Georgiades (S Lon) 42:49; 6 S Knight (Herne H) 43:47

M75: 1 V Thomas (Greenwich Tritons) 40:49

W55: 7 P Major (S Lon) 31:48; 8 H Lane (Serp) 32:42; 9 A Fenwick (Win) 32:49; 10 J Giorgi (TVH) 33:15

W60: 2 C Costiff (Ashf D) 31:41; 3 J Hughes (Arena) 31:53; 4 J Russenberger (Strag) 33:12

W65: 1 A Garnier (HW) 32:27; 2 C Naylor (Arena) 33:00; 3 M Statham-Berry (Ling) 35:13; 4 A Riddell (Serp) 37:21; 5 L Chase (Strag) 40:59.

W70: 1 P Forse (Stubb G) 34:43

U17 men

UK Cross Cardiff winner Ben Peck was another to have had a good winter and here comfortably won the under-17 men’s race. Behind, Hertfordshire’s Ethan Primett narrowly held off Hampshire’s Ben Brown for second, but it was another team win for Surrey.

Results not processed by Power of 10.

U15 (4km):

Gianleo Stubbs, the National silver medallist last year, had a 30-metre win but it was second placed Bradley Andrews-Callec who helped Hampshire to the U15 boys team title.

1 G Stubbs (SB) 13:28

2 B Andrews-Callec (Jer) 13:36

3 A Dack (M&M) 13:39

4 O Wallek (Phoe) 13:41

5 Z Dunne (Norw) 13:42

6 N Paterson (Folk) 13:44

7 S Plummer (C&T) 13:49

8 P Atkinson (Soton) 13:55

9 J Trangmar (St Ed) 13:57

10 A Durham (Chelm) 13:59

11 J Grange (Ilf) 14:01

12 C Barnes (Bed C) 14:04

13 A Lennon (Sutt) 14:06

14 J Lewis (Win) 14:07

15 J Clayton (B&H) 14:08

16 S Stapley (Reig) 14:12

17 A Taylor (W Suff) 14:15

18 O Head (Ton) 14:16

19 A Collier (Chilt) 14:18

20 W Atkins (Win) 14:18

21 F Shepherd (M&M) 14:18

22 H Wyatt (Thurr) 14:20

23 J McAllen (W’vney) 14:21

24 R Price (Win) 14:24

25 S Sprostranov (Craw) 14:28

26 O Holden (HW) 14:28

27 H Fraser (Ton) 14:28

32 F Goodman (Hast R) 14:35

33 F Whitelock (Herne H) 14:38

34 E Clement (Dac) 14:39

35 D Munn (Chilt) 14:40

36 G Martin (Chelm) 14:40

37 A Middleton (B&B) 14:41

38 C Brook (SMR) 14:42

39 W Shayler (Wit) 14:43

40 N Scott-Donkin (Hunts) 14:44

41 E Willis (Reig) 14:44

42 T Taylor (W Suff) 14:46

43 T Harmer (S Lon) 14:46

44 R Maisey (M&M) 14:48

45 O Buchanan (Surrey) 14:48

46 M Webb (Craw) 14:49

47 I Jessop-Tranter (Chilt) 14:50

48 A Hughes (Chilt) 14:52

49 J Baum (Herne H) 14:57

50 C Copeman (W’vney) 14:58

U13 (3km):

In the U13 boys’ race, Jake Meyburgh continued his unbeaten progress through the age group this winter as he led his Surrey County to a narrow victory over Kent, as team mate Caspian Holmes took second.

1 J Meyburgh (WSEH) 11:10

2 C Holmes (Herne H) 11:23

3 F Rowe (Have) 11:29

4 L Elmqvist (B&B) 11:37

5 J Scanes (B&B) 11:44

6 R Gambling (St Ed) 11:52

7 O Reynolds (Ports) 11:54

8 F McLaren (Have) 11:56

9 D Orbell (AFD) 11:57

10 T Mythen (SMR) 11:58

11 J Petrie (Ton) 11:59

12 E Skipwith (Win) 12:01

13 L Carlin (St Alb) 12:02

14 T Richards (Hunts) 12:02

15 T Ford (Chilt) 12:03

16 J Wellings (Camb H) 12:03

17 R Kelly (B&H) 12:03

18 C Wilson (Win) 12:03

M40-M65 (10km):

Nick Torry literally ran away with the men’s race over three laps of Lloyd Park, eventually winning by well over a minute from fellow M40 Damien Nevins, Martin Duff reports.

Torry had run 2:18:39 in the recent Virgin Money London Marathon, whilst Nevins was top veteran in the previous week’s Met League.

Awards were given in five-year age groups and top M45, Neil Chisholm just got the better of Steve Winder, who comfortably won the M50 gold in fifth spot overall.

For Winder, it was the first notable win of a career that goes all the way back to his young athlete days. It built on his Surrey Masters M50 win in October and a 34:33 10km in the Richmond 10km last month, where he again finished close behind Chisholm.

A minute down in the over-50 stakes was top M55 Ben Reynolds to maintain his two-year unbeaten age group streak. It also added to his BMAF 10km victory from November, as leading M60 David Ogden led South London Harriers to team gold.

1 N Torry (Serp) 33:54

2 D Nevins (Harrow) 35:01

3 M Eccles (Bure) 35:49

4 N Chisholm (THH, M45) 35:51

5 S Winder (E&E, M50) 35:52

6 H Bristow (B&H, M45) 36:13

7 A Webb (M&M, M45) 36:15

8 C Halsey (B&H) 36:17

9 A Hamilton (BMH, M45) 36:21

10 S Coombes (Herne H, M45) 36:29

11 B Paviour (Herne H, M45) 36:39

12 J Kettle (Herne H, M45) 36:45

13 A Perfect (Herne H, M45) 36:52

14 D Lipscomb (E&E) 36:58

15 B Reynolds (THH, M55) 37:04

16 D Branfoot (Harrow, M45) 37:16

17 W Bevan (Win) 37:33

18 D Tullett (Chelm, M55) 37:36

19 T Jenns (Strag, M45) 37:37

20 J Cooper (Harrow, M45) 37:43

21 T Sloan (Kent, M45) 37:52

22 A Aitken (SoC) 37:54

23 S Major (S Lon, M50) 38:00

24 S Roberts (Phoe, M45) 38:02

25 R Bentley (Soton, M55) 38:06

26 M Tennyson (G&G, M55) 38:13

27 T Okamoto (SoC) 38:16

28 H Torry (Serp) 38:18

29 R Giles (Kent) 38:19

30 M Bateman (Hill, M45) 38:28

31 A Morgan-Lee (Soton, M50) 38:29

32 L Fedden (Harrow) 38:33

33 A Bennett (Ton, M45) 38:35

34 A Davidson (High, M55) 38:43

35 M Bristow (B&H, M45) 38:47

36 R Lewis (Serp) 38:50

37 N Henderson (E&E, M45) 38:53

38 D Powell (Phoe, M50) 38:58

39 B Millar (Herne H) 39:06

40 N Lyons (M&M, M50) 39:07

41 B Rew (Ravens) 39:11

42 L Taub (B&H, M45) 39:14

43 P Gregorowski (Strag) 39:19

44 J Burdett (S Lon, M50) 39:20

45 C Ridley (Col H, M55) 39:23

46 O Norman (S Lon, M45) 39:25

47 D Corneille (B&B) 39:27

48 J Key (Clap C, M45) 39:32

49 A Smalls (Col H, M50) 39:35

50 J Ratcliffe (Herne H, M50) 39:37

51 A Rodgers (M&M, M55) 39:38

52 M Potter (Lon Hth, M50) 39:39

53 D Benton (B&H, M55) 39:41

54 K Klidzia (Folk, M55) 39:47

55 A Bloore (E&E, M55) 39:50

56 D Traynor (Harrow) 39:51

57 P Sansome (Win, M45) 39:52

58 D Moore (DMV, M55) 39:53

59 D Ogden (S Lon, M60) 39:54

60 C Finill (Harrow, M60) 39:57

61 N Wood (Win, M45) 39:58

62 E Buckley (Strag, M45) 39:59

63 S Silander (E&E) 40:04

64 M Cursons (Harrow, M55) 40:06

65 G Englefield (S Lon) 40:16

66 L Reynolds (Stubb G) 40:18

67 M Stone (SoC, M55) 40:24

68 T Woolley (Ton) 40:31

69 J Cooper (Herne H, M45) 40:33

70 J Rogers (Bure, M45) 40:34

71 G Hasson (26.2, M45) 40:35

72 D Williams (G&G, M55) 40:37

73 M Jefford (Lon Hth, M55) 40:40

74 M Cartailler (G&G, M45) 40:42

75 R Peacock (Herne H) 40:44

76 B Poll (Brack, M50) 40:48

77 C Poulton (Camb H, M55) 40:55

78 K Stanley (S Lon, M45) 40:56

79 G Williams (M&M, M55) 40:57

80 T Matthews (Strag, M45) 40:58

81 P Tullett (Chelm, M60) 40:59

82 B Gilmore (G&G) 40:59

83 C Jones (Gard CR, M45) 41:06

84 N Gould (THH) 41:09

85 A Parkinson (Win, M50) 41:16

86 J Wilson (E&E) 41:21

87 K Higgins (Col H, M50) 41:24

88 C Wu (Strag, M45) 41:26

89 J Hill (Gard CR, M55) 41:32

90 M Da Silva (TVH) 41:41

91 F Dawson (DMV, M55) 41:50

92 T Chilton (Herne H, M50) 42:00

93 I Sheridan (THH, M50) 42:02

94 T Jukes (Phoe) 42:03

95 A Reeves (Serp, M50) 42:05

96 M Pitcairn-Knowles (Ton, M55) 42:05

97 P Johnson (Soton, M55) 42:06

98 D Robinson (Serp, M45) 42:08

99 M White (Stubb G, M60) 42:13

100 I Scott (B&B, M45) 42:19

101 R Holland (WG&EL, M60) 42:21

102 D Duffy (Strag, M45) 42:34

103 T Booth (G&G, M55) 42:39

104 M Penny (Camb H) 42:41

105 S Corfield (SoC, M55) 42:47

106 S Pullan (St Alb S, M50) 42:49

107 J Malcolm (TVH) 42:51

108 M Davies (HW, M50) 42:53

109 M Boyle (Herne H, M60) 42:55

110 Z Bredemear (DPR, M45) 42:56

111 P Stiff (S Lon, M60) 42:57

112 S Bean (E&E, M60) 42:59

113 P Collins (HW, M50) 43:06

114 J Armstrong-Plieth (Croy, M45) 43:21

115 R Carter (Win, M50) 43:24

116 S Cooney (S Lon, M45) 43:33

117 K Scofield (HW) 43:35

118 B Tullett (Hay H, M50) 43:36

119 A Taylor (Coll) 43:46

120 A Fooks (TVH, M45) 43:52

121 P Ward (Bure, M50) 43:56

122 A Soane (AFD, M65) 43:58

123 C Potter (Ton, M50) 44:00

124 R Evans (HW, M60) 44:02

125 P Burnett (DMV, M55) 44:03

126 M Cahill (HW, M45) 44:05

127 T Conlon (Herne H, M60) 44:07

128 K Stroud (DMV, M55) 44:10

129 A Hunter (Phoe, M45) 44:13

130 G Galezia (Dulw, M50) 44:15

131 J Meers (B&B, M50) 44:17

132 T Bird (Ton, M50) 44:19

133 I Miller (Camb H, M50) 44:24

134 S Nixon (TVH, M50) 44:26

135 P Greaves (St Alb S, M55) 44:31

136 H Dias (TVH) 44:36

137 D Berry (Morn, M55) 44:40

138 P McAuliffe (M&M, M65) 44:42

139 M Stone (Bure, M50) 44:43

140 G Hasson (26.2, M45) 44:46

141 G Quarton (S Lon, M60) 44:47

142 J Daniel (Brack, M55) 44:52

143 D Darnell (Hunts, M60) 44:55

144 G Bennett (TVH, M45) 45:00

145 G Pritchard (Strag, M50) 45:01

146 J Moore (Croy, M50) 45:06

147 T Knightley (Ilf, M60) 45:07

148 S Bowen (Gard CR, M55) 45:07

149 K Buecker (GER, M50) 45:16

150 K Newton (Herne H, M55) 45:19

151 T Killilea (Lon Hth, M55) 45:24

152 A Noble (Ashf D, M55) 45:34

153 J Chang (26.2) 45:38

154 H Jones (DMV, M55) 45:39

155 M Fletcher (Strag, M60) 45:41

156 S Bond (HW, M50) 45:42

157 J Matharu (Harrow, M50) 45:44

158 M Bebbington (Herne H, M60) 45:47

159 P Mitchell (S Lon, M55) 45:51

160 S Oliver (Win, M60) 45:53

161 M Lepps (Harrow, M60) 46:04

162 S Marlin (Brack, M45) 46:07

163 S Harris (Tun W, M50) 46:08

164 G Evans (Lon Hth, M60) 46:09

165 E Prill (Dulw, M55) 46:10

166 M Fullilove (Dulw, M55) 46:12

167 J Thomas (E&E, M50) 46:14

168 T Cheetham (HW, M55) 46:15

169 S Neville (Kesw, M55) 46:17

170 V Maughn (Herne H, M55) 46:19

171 J Foss (S Lon, M60) 46:20

172 A Davies (HW, M45) 46:25

173 C Dunhill (S Lon, M45) 46:26

174 R Winter (Tun W) 46:27

175 B Fursey (M&M, M55) 46:28

176 A Asad (Serp) 46:31

177 B Arbury (E&E, M55) 46:37

178 A Whitfield (B&B) 46:40

179 M Bright (High, M55) 46:45

180 H Betz (Dulw, M50) 46:49

181 T Hicks (Hay H, M60) 46:52

182 G Harris (Tun W, M45) 46:58

183 A Perks (SoC, M50) 47:08

184 A Mitchelson (B&H, M50) 47:17

185 R Zietz (SoC, M65) 47:17

186 A Constantinou (Chiltern Church Runners, M55) 47:21

187 K Price (Strag, M55) 47:22

188 M Pattinson (Strag, M60) 47:40

189 S Holford (Tun W, M50) 47:42

190 M Watson (High, M45) 47:44

191 G James (Stubb G, M60) 47:55

192 J Dean (SoC, M60) 48:06

193 D Pimm (26.2, M60) 48:21

194 M Russell (Tun W, M55) 48:48

195 N Dargue (DMV) 48:49

196 R Hooley (TVH, M55) 48:52

197 H Long (Soton, M55) 48:59

198 M Crane (Bure) 49:05

199 M Cobbold (DMV) 49:09

200 J Cooper (Brack, M50) 49:10

201 C Walmsley (Tun W, M45) 49:17

202 D Hallam (Herne H) 49:19

203 C Nicholls (Tring, M50) 49:23

204 S Rubens (TVH, M55) 49:25

205 D Twaite (26.2, M60) 49:27

206 T Armstrong (Herne H, M60) 49:42

207 F Gribben (Bure, M65) 49:44

208 J O’Shea (High, M55) 49:56

209 M Dawson (St Alb S, M55) 50:09

210 M Maserati (Lon Hth, M60) 50:50

211 S Allport (SoC, M45) 51:06

212 C Lee (Horsh BS, M60) 51:13

213 W Brook (E&E, M45) 51:24

214 C Dixon (Camb H, M60) 51:35

215 R Bowes (Strag) 51:53

216 P Ogden (Serp, M55) 52:02

217 V Pauzers (Herne H, M65) 52:14

218 B Attwell (S Lon, M65) 52:24

219 N Crane (Stubb G, M65) 52:37

220 M Stevens (St Alb S) 52:41

221 G George (E&E, M50) 52:43

222 B Dean (26.2, M65) 52:54

223 C Edwards (DMV, M60) 53:05

224 M Jefford (Lon Hth, M55) 53:14

225 S Shurmer (Ton, M50) 53:25

Women (6km):

As in previous years, the only senior race was the women’s and it proved a bit of a non-contest for Kent runners, Martin Duff reports.

Holly Dixon led a Kent 1-2-3 from Lucy Reid and Kate Curran and they had two more in the top six and a comprehensive team win over Surrey. The senior women’s and under-20 races had the smallest fields of the afternoon and just seven and six counties respectively taking part.

Dixon, the Southern 5000m champion, built on her two Kent League and London Championship victories.

1 H Dixon (Camb H) 23:54

2 L Reid (Ton) 24:08

3 K Curran (Camb H) 24:26

4 S Monk (G&G) 24:41

5 A Seager (Charn) 25:12

6 M Marchant (Camb H) 25:19

7 C Baxter (G&G) 25:23

8 C Parker (Abing) 25:39

9 N Lenane (E&E) 25:44

10 E Hawthorn (Strag) 25:47

11 D Knotkova-Hanley (Lewes) 25:48

12 P Rutherfoord (FOT, W40) 25:52

13 H Wardley (Chilt) 25:53

14 G Barry (Soton) 25:55

15 A Sharp (Soton) 25:56

16 R Hillman (Hail, W35) 25:57

17 R Luxton (Chelm, W35) 25:59

18 S Lloyd (W Horse) 26:17

19 L Coleman (Esx U) 26:18

20 S Winstone (Soton, W35) 26:20

21 H Woolley (Ton) 26:25

22 C Bishop (Bas) 26:30

23 L Keep (Lewes) 26:34

24 S Grover (Herne H) 26:36

25 A Karlsson (Tun W) 26:38

26 A Carter (Ton) 26:41

27 L Nichols (Bed C) 26:43

28 G Sanders (Rane, W40) 26:44

29 S Holt (Surrey) 26:45

30 J Vickers (S Lon, W40) 26:54

31 M Campbell (Have) 26:57

32 G Leyland (Herne H) 26:59

33 J Elphick (B&H) 27:04

34 H Cargill (Walton, W40) 27:12

35 S Hewitt (Belg) 27:14

36 M Williams (Esx U) 27:15

37 K Simister (Ports) 27:15

38 S Ludlow Taylor (G&G, W40) 27:15

39 J Smith (Bed C) 27:17

40 C Day (Ton, W40) 27:20

41 J Wedmore (Herne H) 27:21

42 A Heather-Hayes (Ips, W45) 27:22

43 M Garner (Strag) 27:40

44 A Germana (S Lon) 27:45

45 J Gray (Dac, W40) 27:48

46 A O’Hare (Haver) 27:52

47 N Roebuck (Stubb G, W40) 28:00

48 R Davies (Oxfordshire) 28:03

49 A Fenwick (Ips) 28:05

50 L Jones (St Alb S) 28:10

W50: M Heslop (Ton) 28:35

U20 (6km):

Again, unlike in the men’s event there was an under-20 women’s competition and Eastern champion Megan Harris had a 25-metre winning margin over Surrey’s Pippa Roessler but third placed Lily Neate led Hampshire to a narrow team win.

1 M Harris (Bas) 24:09

2 P Roessler (AFD) 24:15

3 L Neate (Win) 24:45

4 A Wright (Phoe) 24:51

5 M Gadsby (Norw) 25:00

6 A Woolaston (And) 25:15

7 M Jordan-Lee (S’mkt) 25:30

8 A Killick (L Buzz) 26:02

9 E Donald (High) 26:03

10 K Painter (MedwayTri) 26:24

11 C Young (M&M) 26:26

12 I HInkley (Soton) 26:27

13 I Amos (Ton) 26:29

14 E Muzio (B&H) 26:30

15 A Barnes (B&B) 26:34

16 Z White (B&B) 27:02

17 J Palmer (TVH) 27:09

18 M Squibb (B&B) 27:11

19 M Jordan-Lee (S’mkt) 27:17

20 G Buchanan (Norw) 27:32

21 D Sakaria (G&G) 27:39

22 S Painter (MedwayTri) 28:09

23 I Stoneham (B&B) 28:23

24 M Parmar (Phoe) 28:25

25 L Procter (Inv EK) 28:31

26 S Barbary (Ports) 28:42

27 E Cooper (Wyc P) 28:47

28 E Fryer (SMR) 28:47

29 K Mooney (S Lon) 29:09

30 L Clayson (B&H) 29:14

31 E Boswell (AFD) 29:15

32 N Tanner (SB) 29:23

33 N Smith (Soton) 29:27

34 F Clayton (Craw) 29:37

35 I Brydon (Ports) 29:59

36 E Roger (Ashf) 30:16

37 B Rouse (M&M) 30:26

38 E Mason (Bish S) 30:26

39 R Anderson (M&M) 30:50

40 K Reed (Hay H) 30:54

41 S Preston (Ton) 31:37

42 R Mullins (Abing) 31:43

43 P Matravers (G&G) 31:54

44 J Bilner (Ips J) 32:12

45 M Caddell (Wyc P) 32:57

46 R Goodhand (Inv EK) 33:09

47 I Free (St Ed) 33:39

48 A Hinson (Ashf) 34:27

49 M Adams (ESM) 34:37

50 R O’Brien (St Ed) 34:43

U17 (5km):

Yasmin Kashdan has been winning the Sussex League’s senior women’s races this winter but was headed here in the under-17 women’s event by Norfolk’s Hattie Reynolds, the 2020 Anglian Schools champion, but had the consolation of leading her county to a team win over Hertfordshire.

1 H Reynolds (NNorfolk) 19:11

2 Y Kashdan (Craw) 19:16

3 M Hughes (Chilt) 19:24

4 G Milnes (Dac) 19:25

5 R Vinton (SB) 19:31

6 O Martin (Abing) 19:36

7 A Cox (Craw) 20:04

8 K Youp (Soton) 20:06

9 I Frost (Dac) 20:09

10 J Elvin (Thurr) 20:12

11 A Mann (Soton) 20:15

12 I Guirdham (Lewes) 20:22

13 L Mannes (B&B) 20:23

14 R Chesterfield (Win) 20:24

15 S McGrath (St Alb) 20:25

16 S Latham (Harrow) 20:29

17 H Clark (B&B) 20:31

18 A Other (Unatt) 20:32

19 M Freeland (Mil K) 20:33

20 S Morris (Horsh BS) 20:36

21 A Goodhand (Inv EK) 20:36

22 H Henderson (Chilt) 20:40

23 A Jubb (St Alb) 20:43

24 E Yelling (B&H) 20:48

25 A Moore (Win) 20:49

26 H Watson (Chelm) 20:50

27 K Webb (WSEH) 20:51

28 G Strode (G&G) 20:56

29 M Barker (Have) 21:03

30 A Henderson (Chilt) 21:04

31 A Hedge (St Alb) 21:05

32 L O’Neill (SMR) 21:06

33 C Harris (Barn) 21:08

34 H Mitchell (MedwayTri) 21:08

35 E Davies (HW) 21:09

36 D Wilkinson (Ports) 21:12

37 L Crossley (M&M) 21:16

38 I Carlin (S’end) 21:17

39 G Mason (Hertfordshire) 21:19

40 T Westbrook (Abing) 21:21

41 S Slack (Ton) 21:24

42 J Critchley (Bic) 21:25

43 I Chesterton (Bed C) 21:26

44 A Royden (M&M) 21:27

45 L Tse (St Alb) 21:31

46 L Weisz (HW) 21:34

47 A Jolliffe (Bic) 21:36

48 O Brown (Wyc P) 21:37

49 A Hales (Ton) 21:37

50 C Garland (Bexley) 21:37

U15 (4km):

The U15 girls event saw Adela Svihalkova, the London Youth Games champion, just gain the verdict over Abigail Reid, who was, however, given the same time. Nevertheless, it was Kent, whose first scorer was back in tenth, who took the team plaudits.

1 A Svihalkova (TVH) 15:07

2 A Reid (WG&EL) 15:07

3 F East (Ports) 15:10

4 I McGowan (Banb) 15:21

5 L Macdonald (VP&TH) 15:25

6 V Valentine (St Ed) 15:26

7 L Belshaw (Col H) 15:28

8 M Dunger (Bed C) 15:30

9 K Pye (AFD) 15:31

10 E Tynan (Greenwich Tritons) 15:33

11 G Tuesday (Lewes) 15:33

12 R Simons (G&G) 15:41

13 M Pearce (Mil K) 15:48

14 M Slattery (B&B) 15:49

15 L Danobrega (Bed C) 15:50

16 D Hawkins (Win) 15:51

17 M Barlow (B&B) 15:52

18 C Easter (Norw) 15:52

19 L Nkoane (Chilt) 15:53

20 A James (Lewes) 15:54

21 E Powell (Abing) 15:55

22 N Austin (M&M) 15:56

23 O Carroll (Herne H) 15:58

24 L Slack (Ton) 15:59

25 D Yelling (B&H) 16:01

26 C Jones (Ports) 16:03

27 M Panoutsou (VP&TH) 16:03

28 L Farr (Bed C) 16:03

29 E Burton (Wyc P) 16:04

30 E Ford (Chilt) 16:05

31 F White (E&E) 16:07

32 F Baxter (Chilt) 16:10

33 L Witcombe (B&B) 16:12

34 E Bailey (Soton) 16:12

35 R Dickety (NNorfolk) 16:13

36 I Moore (St Ed) 16:13

37 I Crossley (M&M) 16:13

38 E Orbell (AFD) 16:14

39 H Munday (Lon Hth) 16:15

40 L Brown (E&E) 16:15

41 L Quinn (AFD) 16:16

42 E Walker (Werr J) 16:16

43 K Shaw (C&C) 16:22

44 E Symonds (WSEH) 16:24

45 G Shirley (Norw) 16:28

46 E Stephenson (Lewes) 16:29

47 H Diprose (S’oaks) 16:29

48 I Taylor (Greenwich Tritons) 16:31

49 L Mitchell (MedwayTri) 16:32

50 D Gladwell (Ips) 16:33

U13 (3km):

There was also a close call in the under-13 girls’ event where Julieana Walsh, who has three Sussex League wins to her credit this season, headed Katie Webb by a tick of the watch. However, their Sussex and Bucks teams were headed by Surrey, who therefore became the only county with more than one win, with three.

1 J Walsh (B&H) 12:24

2 K Webb (Mil K) 12:25

3 B Taylor (W Suff) 12:32

4 K Atkinson (Win) 12:35

5 I Hall (Jer) 12:36

6 L Roake (Woking) 12:37

7 M Jobbins (AFD) 12:39

8 K Scott (AFD) 12:39

9 C Huepfl (Rad) 12:43

10 D Stollery (Chelm) 12:44

11 M Robertson (AFD) 12:46

12 A Shipton (Chelm) 12:48

13 L Smith (B&B) 12:49

14 E Harrold (Chelm) 12:49

15 L Wilkin (Chelm) 12:49

16 O Wright (Herne H) 12:52

17 P Shaw (SB) 12:52

18 E Higgins (Soton) 12:57

19 H Harrison (Chelm) 13:00

20 B Webb (Craw) 13:05

21 S Jack (Herne H) 13:05

22 L Webb (Mil K) 13:05

23 J March (Barn) 13:05

24 I Widdowson (Col H) 13:05

25 I Williams (Camb H) 13:05

26 R Crossley (M&M) 13:13

43 M Davis (Banb) 13:13

27 G Tongue (St Alb) 13:19

47 N Mossi (B&B) 13:33

48 F Pearce (E’bne) 13:34

49 A Chappell (Ashf) 13:35

50 E Whyman (Craw) 13:36

TEAM competitions:

M40 Team: 1 Herne H 30; 2 Harrow 33; 3 B&H 39; 4 Serpentine 51; 5 Herne H B 80; 6 Stragglers 91; 7 Winchester 94; 8 Phoenix 109; 9 S London 129; 10 Striders of Croy 133; 11 Bure V 139; 12 Blackheath & B 170; 13 Stragglers B 171; 14 Herne H C 188; 15 TVH 192

M50 Team: 1 Soton 47; 2 Medway & M 49; 3 Col H 51; 4 Guildford & G 64; 5 S London 78; 6 DMV 94; 7 Lon H 97; 8 Herne H 102; 9 Tonbridge 126; 10 Winchester 133; 11 SoC 135; 12 Hercules W 141; 13 Bracknell 161; 14 Highgate 171; 15 St Albans 178; 16 Serpentine 180; 17 Dulw R 182; 18 Bure V 182; 19 TVH 218; 20 T Wells 227; 20

M60 Team: 1 S London 21; 2 Herne H 34; 3 Stubb G 62; 4 26.2RRC 88; 5 Lon H 89

M70 Team: none closed in.

Women:

W40 Team: 1 B&B 16; 2 Stragglers 37; 3 Winchester 42; 4 S London 53; 5 Arena 60; 6 26.2RRC 68; 7 M&M 70; 8 Dulw R 75; 9 Reading 84; 10 S London B 130:

W50 TEAM: 1 Winchester 30; 2 S London 34; 3 Dulw R 58; 4 Herne H 69; 5 THH 76; 6 Mornington C 80; 7 Ashford 85; 8 DMV 97; 9 Serpentine 112

W60 TEAM: 1 Arena 17; 2 Stragglers 21; 3 Serpentine 42

U17 men TEAM: 1 Surrey 44; 2 Hants 65; 3 Kent 74; 4 Suffolk 79; 5 Middx 80; 6 Sussex 106; 7 Herts 111; 8 Essex 114; 9 Norfolk 118; 10 Kent B 149; 11 Oxon 149; 12 Surrey B 168; 13 Hants B 218; 14 Cambs 222; 15 Surrey C 244; 16 Sussex B 256; 17 Bucks 273; 18 Norfolk B 306; 19 Suffolk B 312; 20 Hants C 320

U15 TEAM: 1 Hants 44; 2 Kent 48; 3 Herts 154; 4 Sussex 76; 5 Suffolk 77; 6 Surrey 84; 7 Kent B 125; 8 Bucks 149; 9 Herts 154; 10 Surrey B 162; 11 Middx 206; 12 Oxon 217; 13 Cambs 229; 14 Kent C 230; 15 Norfolk 230; 16 Surrey C 232; 17 Suffolk B 235; 18 Sussex B 289; 19 Kent D 345; 20 Suffolk C 362

U13 TEAM: 1 Surrey 31; 2 Kent 36; 3 Essex 62; 4 Hants 74l 5 Sussex 104; 6 Middx 123; 7 Surrey B 126; 8 Kent B 143; 9 Herts 159; 10 Surrey C 164; 11 Bucks 162; 12 Suffolk 191; 13 Cambs 192; 14 Oxon 221; 15 Norfolk 247; 16 Kent C253; 17 Sussex B 256; 18 Middx B 324; 19 Norfolk B 368; 20 Suffolk B 406

Women TEAM: 1 Kent 11; 2 Surrey 30; 3 Kent B 78; 4 Sussex 83; 5 Hants 86; 6 Essex 89; 7 Surrey B 93; 8 Surrey C 131; 9 Herts 164; 10 Surrey D 166; 11 Suffolk 190; 12 Kent C 201

U20 TEAM: 1 Hants 47; 2 Kent 49; 3 Sussex 72; 4 Kent B 79; 5 Middx 86; 6 Surrey 95; 7 Suffolk 117; 8 Kent C 137

U17 TEAM: 1 Sussex 41; 2 Herts 51; 3 Hants 58; 4 Bucks 74; 5 Middx 94; 6 Essex 103; 7 Kent 109; 8 Oxon 135; 9 Surrey 136; 10 Herts B 176; 11 Kent B 184; 12 Surrey B 217; 13 Kent C 230; 14 Sussex B 238; 15 Suffolk 249; 16 Norfolk 274; 17 Surrey C 283; 18 Bucks B 288; 19 Oxon B 290; 20 Kent D 306

U15 TEAM: 1 Kent 63; 2 Middx 72; 3 Surrey 75; 4 Hants 79; 5 Bucks 93; 6 Sussex 102; 7 Essex 121; 8 Beds 123; 9 Kent B 141; 10 Oxon 156; 11 Surrey B 163; 12 Suffolk 167; 13 Norfolk 174; 14 Kent C 218; 15 Cambs 228; 16 Sussex B 232; 17 Herts 242; 18 Surrey C 244; 19 Middx B 284; 20 Kent D 333

U13 TEAM: 1 Surrey 32; 2 Essex 51; 3 Hants 56; 4 Bucks 86; 5 Kent 95; 6 Surrey B 99; 7 Sussex 105; 8 Middx 120; 9 Kent B 163; 10 Hants B 177; 11 Oxon 177; 12 Suffolk 200; 13 Surrey C 320; 14 Kent C 230; 15 Bucks B 249; 16 Middx B 281; 17 Norfolk 284; 18 Hants 291; 19 Kent D 299; 20 Herts 300

Thames Hare & Hounds Alumni Race, Roehampton, December 10

Joe Morwood continued his recent run of good form with another victory in a race that was held virtually last year, Martin Duff reports

With the expected rain holding off attention turned to the state of the going and it was the usual mud that was the main interest in what the organisers described as an event that is primarily a team-event, hence the team results are of greater import than the individual.”

It was Morwood, the South of the Thames 5 bronze medallist, who won comfortably from Johnny Van Deventer and also led his Guildford Grammar School to the all-important team trophy.

The three leading men also topped the age graded awards.

The women’s section went to Olivia Papaioannou the London championship seventh placer, a minute clear of Lucy Ashe.

Overall:

1 J Morwood (RGS Guildford) 26:22

2 J Van Deventer (C’house) 27:29

3 W Ryle-Hodges (Eton) 27:35

TEAM (Henry Vlll): 1 RGS Guildford 27; 2 Shrewsbury 48; 3 Sherborne 77

M40:

1 J Potts (Oundle) 30:57

2 R Teare (Eton) 33:16

3 O Burrows (G’wick) 33:28

TEAM (Old Brentwood): 1 Ampleforth 27; 2 Eton 39; 3 Wellington 66

M50:

1 R Burford (Roch) 33:38

2 B Gray (Milton A) 33:42

3 P Woodburn (Sherborne) 33:39

TEAM (Chataway): 1 (Eton 50; 2 St John’s 51; 3 Ampleforth 73

M60:

1 R Rigby (A’forth) 32:52

2 J Shaw (Winch) 34:55

3 J Watson (Dulw) 38:12

TEAM (Denstonian): 1 Winchester 23; 2 Eton 32; 3 Bradfield 35

M65: 1 H Balfour (Eton) 38:36

TEAM (Jane Bubear): 1 Kent 7; 2 Eton 13; 3 Winchester 15

Women (4M):

1 O Papaioannou (Shrews) 31:59

2 L Ashe (C’house) 32:59

3 E Bull (Caterham) 34:18

TEAM (Old Jonian): 1 Wellington 31; 2 Gigglewick 37; 3 Stowe/Shrewsbury 41

Age Graded:

1 Morwood 80.85 per cent

2 Van Deventer 77.82

3 Ryle-Hodges 77:28

TEAM (Shrewsbury): 1 RGS Guildford; 2 Shrewsbury; 3 Sherborne

Essex Championships, Writtle University, Chelmsford, December 4

Rob Warner had a convincing win, in the Masters event, but his Havering club were just pipped in the team stakes by runner-up Chris Burgoyne’s Springfield Striders, Martin Duff reports.

In his first race over the country for four years, new M55 Dave Tullett won the over-50 race by around 200 metres, a big improvement on his 22nd place in the same race back in 2017. Further back, recent British veterans 10km champion Paul Mingay was top M60.

The veteran women’s race saw Southend’s Lindsey Coleman dominate with victory by more than a minute, in a race where Masters were classed as being Over-40. Runner-up Samantha Bilbie was top W45 as Alison Trauttmansdorff took W50 gold.

In the age group races, Sam Plummer added to his Eastern area title from two weeks earlier to with the Under-15 boys’ event but second placed Archie Durham led Chelmsford to the team title.

Lyla Belshaw made it three wins in as many weeks by adding the under-15 girl’s title to her wins in the Eastern event and the Essex League.

Overall (8km):

1 D Tullett (Chelm, M55) 28:09; 2 L Martin (Spring S, M50) 28:52; 3 M Waine (Springfield Striders V50, M50) 28:55; 4 C Ridley (Col H, M55) 29:03; 5 A Smalls (Col H, M50) 29:17; 6 A Baker (Orion, M50) 29:23; 7 C Read (Orion, M50) 29:29; 8 S Rice (Thurr, M50) 29:36; 9 C Dyce (Saff, M50) 29:52; 10 P Waite (Chelm, M50) 29:56; 11 P Mingay (Col H, M60) 30:01; 12 A Kyriakides (S’end, M55) 30:02; 13 P Spowage (Col H, M55) 30:11; 14 S Reid (Orion, M50) 30:18; 15 K Higgins (Col H, M50) 30:24; 16 S Dryden (Spring S, M50) 30:36; 17 T Wright (Orion, M50) 30:39; 18 L Colman (S’end, W40) 30:40; 19 P Riley (With RC, M50) 30:51; 20 D Hamblin (Orion, M50) 30:56; 21 G Atkins (Have, M50) 30:57; 22 P Tullett (Chelm, M60) 31:02; 23 R Holland (WG&EL, M60) 31:11; 24 P Broome (Spring S, M55) 31:17; 25 J Cooke (Saff, M50) 31:19; 26 A Moore (B’cay, M50) 31:23; 27 L Cole (With RC, M50) 31:25; 28 S Read (Grange Farm & Dunmow, M50) 31:29; 29 J Barker (Have, M55) 31:35; 30 P West (Col H, M55) 31:39

M60: 4 P Jeggo (Spring S) 32:15; 5 T Knightley (Ilf) 32:31; 6 C Purse (Spring S) 32:35; 7 N Rankin (Ben) 32:46; 8 J Metcalf (Thurr) 33:15; 9 E Shelley (Thurr) 33:40; 10 C Stevenson (Col H) 34:21

M65: 1 C Bobin (E Lon) 35:06; 2 E Brown (B’cay) 35:26; 3 C Weatherup (Mid E) 37:11; 4 I Mackie (E Lon) 37:50; 5 D Sinclair (Pits) 38:19; 6 T Brockington (Spring S) 38:29; 7 K Pretty (Harw) 38:31; 8 B Johnson (Thurr) 38:38

M70: 1 P Binns (S’end) 38:01; 2 A Whiston (Col H) 40:45; 3 B Butcher (Mid E) 45:43

M75: 1 E Easterby (B’cay) 61:23

Women: 1 Colman 30:40; 2 S Bilbie (Spring S, W45) 31:52; 3 T English (Col H, W45) 32:20; 4 K Spring (Thurr, W40) 32:21; 5 N Woodyard (Spring S, W40) 32:32; 6 C Hall (Grange Farm & Dunmow, W45) 32:36; 7 R White (Saff, W40) 32:45; 8 A Trauttmansdorff (VP&TH, W50) 32:54; 9 D Morley (Col H, W50) 33:22; 10 W King (Chelm, W50) 33:28; 11 S Stradling (Col H, W45) 33:55; 12 M Knapman (Loughton, W40) 34:15; 13 L Cann (S’end, W45) 34:59; 14 A Louis (Orion, W50) 35:09; 15 J Atkinson (C&T, W40) 35:14; 16 R Roughan (Hals, W40) 35:22; 17 P Bridgman (Spring S, W40) 35:46; 18 C Kennedy (Orion, W65) 36:01; 19 K Read (Phoe S, W40) 36:20; 20 A Hennessy (Col H, W45) 36:23; 21 R Redbelli (T’tree, W40) 36:33; 22 L Gaffney (Loughton, W50) 36:38; 23 A Oakman (Col H, W45) 36:40; 24 R Taylor (S’end, W50) 36:47; 25 L Heanley (Saff, W40) 36:55; 26 K Short (Brent RC, W45) 37:00; 27 N Burney Gunn (Brent RC, W45) 37:01; 28 R Taylor (Gt B, W45) 37:05; 29 M Komorowska (Gt B, W40) 37:27; 30 E Smith (Spring S, W40) 37:28

W50: 7 K Gibson (Col H) 37:32; 8 I Hayden-Cooper (Gt B) 38:46; 9 J Plumb (Orion) 38:59; 10 M Jones (Ilf) 39:10

W55: 1 M Dowell (Col H) 38:58; 2 M Armitage (Orion) 39:57; 3 L Vacher (Eton M) 40:17; 4 A Sale (Ilf) 40:19; 5 H O’kelly (Spring S) 41:01; 6 S Waller-Toyne (Col H) 41:11

W60: 1 C Deacon (B’cay) 39:17; 2 C Inch (Orion) 41:31; 3 J Richardson (Col H) 41:52; 4 B De Smedt (Phoe S) 43:07

W65: 2 H Williams (Pits) 46:24; 3 G Harrison (Pits) 49:43; 4 J Galea (Ilf) 50:04

W70: 1 E Knott (Harw) 45:25

U15 (4km):

1 S Plummer (C&T) 13:09; 2 A Durham (Chelm) 13:23; 3 H Wyatt (Thurr) 13:27; 4 A Ballard (C&T) 13:39; 5 G Martin (Chelm) 13:58; 6 N Harding (WG&EL) 14:10; 7 C Lill (Bas) 14:25; 8 J Hurrell (Chelm) 14:27; 9 W Sweeney (Chelm) 14:34; 10 L Sleath (Bas) 14:37; 11 R Carroll (Have) 14:43; 12 N Hart (Have) 14:45; 13 S Langan (Have) 14:46; 14 S Hobbs (C&T) 14:51; 15 T Johnson (Have) 14:54; 16 H Leek (Col H) 14:56; 17 O Emery (Orion) 15:03; 18 R Birks (Chelm) 15:14; 19 R Choi (S’end) 15:16; 20 A Geeves (Have) 15:17

U13 (3km):

1 F Rowe (Have) 11:53; 2 J Parrott (Chelm) 12:28; 3 E Brien (Chelm) 12:29; 4 J Eida (Chelm) 12:30; 5 L Battrum (Have) 12:47; 6 T Lashmar (Bas) 13:13; 7 B Smith (Chelm) 13:16; 8 T Newson (Bas) 13:18; 9 F Hollings-Yates (Orion) 13:21; 10 J Riley (Bas) 13:24; 11 A Kelly (Chelm) 13:33; 12 S Bradley (Bas) 13:35; 13 K Ricketts (Orion) 13:58; 14 R Stubberfield (Have) 14:02; 15 W Tilson (Have) 14:03; 16 K Williamson (Orion) 14:04; 17 H Gillman (Orion) 14:06; 18 L Smith (S’end) 14:09; 19 R Islam (Ilf) 14:26; 20 T Carter (Chelm) 14:29

M40 (8km):

1 R Warner (Have) 26:27; 2 C Burgoyne (Spring S) 27:07; 3 C Bloomfield (B’cay, M45) 27:11; 4 N Shasha (Orion, M45) 27:25; 5 L Taylor (S’end, M45) 27:27; 6 C Holmes (S’end, M45) 27:41; 7 J Sullivan (Spring S) 27:53; 8 R Heath (Gt B, M45) 27:54; 9 J Lendon (Have, M45) 27:56; 10 J Nears (Col H, M45) 28:15; 11 D Widdowson (Col H) 28:24; 12 D McGillivray (Col H) 28:30; 13 H Mizon (With RC, M45) 28:31; 14 M Muir (Ilf, M45) 28:32; 15 B Jenkins (Orion) 28:39; 16 G Maley (Have) 28:48; 17 A Goodall (Spring S, M45) 28:51; 18 M Randall (S’end, M45) 28:53; 19 A Manton (Spring S) 29:06; 20 P Miles (Spring S) 29:17; 21 R Trevor (Have) 29:18; 22 S Rand (Have, M45) 29:26; 23 S Lashmar (B’cay, M45) 29:28; 24 S Brown (Thurr) 29:43; 25 F Stefanoni (Ilf, M45) 29:46; 26 J Hughes (Spring S) 29:48; 27 S Knightbridge (EMAC, M45) 29:49; 28 J Crispin (Have) 29:57; 29 J Whitehouse (Loughton, M45) 30:18; 30 B Glasgow (Orion, M45) 30:28; 31 P Rodgers (Col H, M45) 30:35; 32 D Holeyman (Ilf, M45) 30:37; 33 J Blogg (Have) 30:41; 34 D Lindsay (Spring S) 30:48; 35 R Harwood (Ben, M45) 30:56; 36 N Hunter (Chelm, M45) 31:03; 37 W Parrott (Chelm) 31:05; 38 M Chester (Have, M45) 31:06; 39 I Anthony (Have) 31:07; 40 S Welch (B’cay, M45) 31:08

U15 girls (4km):

1 L Belshaw (Col H) 14:57; 2 K Atkinson (Chelm) 15:37; 3 S Shipton (Chelm) 15:51; 4 S Harris (C&C) 15:55; 5 C Sergeant (C&T) 16:11; 6 A King (Chelm) 16:19; 7 L Thompson (C&T) 16:22; 8 J Knightbridge (Chelm) 16:26; 9 M Thomas (Chelm) 16:27; 10 R Hopper (Chelm) 16:33; 11 L Nuttall (Chelm) 16:38; 12 M Vernon (Ben) 16:40; 13 P Carlin (S’end) 16:41; 14 M Frith (WG&EL) 16:42; 15 A Swan (Have) 16:52; 16 B Sivyer (Col H) 16:54; 17 H Appleton (Chelm) 17:00; 18 M Bowring (Chelm) 17:04; 19 L Leinemann (Chelm) 17:12; 20 L Flack (Chelm) 17:17

U13 (3km): 1 L Wilkin (Chelm) 12:55; 2 I Widdowson (Col H) 12:58; 3 D Stollery (Chelm) 13:01; 4 N Wynn (WG&EL) 13:03; 5 A Shipton (Chelm) 13:04; 6 A King (Chelm) 13:10; 7 H Harrison (Chelm) 13:26; 8 J Hall (WG&EL) 13:31; 9 Z Morley (Ben) 13:56; 10 H Matthews (Chelm) 13:59; 11 P Trauttmansdorff (Orion) 14:09; 12 P Horton (Bas) 14:15; 13 E Warn (Bas) 14:26; 14 J Walker (S’end) 14:32; 15 A Le Chevalier-Jones (WG&EL) 14:35; 16 F Owers (WG&EL) 14:41; 17 D Bakler-Kugler (Bas) 14:51; 18 C Coates (Ben) 14:57; 19 J Page (Have) 15:26; 20 S Woods (Have) 15:36

TEAM:

M40 TEAM: 1 Springfield 45; 2 Havering 47; 3 Orion 91; 4 Colchester H 97; 5 G Bentley 107; 6 Billeriacay 117

M50 TEAM: 1 Col H 37; 2 Orion 44; 3 S’field 44; 4 Witham 119; 5 Col H B 144; 6 Havering 151

M60 TEAM: 1 Thurrock 210; 2 S’field 40; 3 Col H 243; 4 Bill’cay 344; 5 Orion 362; 6 Mid Ex 396

U15 TEAM: 1 Chelmsford 24; 2 Colchester & T 42; 3 Havering 51

U13 TEAM: 1 Chelmsford 16; 2 Havering 35; 3 Basildon 36

W40 TEAM: 1 S’field 54; 2 Col H 57; 3 Loughton 155; 4 Halstead 243; 5 S’field B 245

W50 TEAM: 1 Col H 151; 2 Orion 157; 3 Ilford 263

W60 TEAM: 1 Orion 266

U15 TEAM: 1 Chelmsford 19; 2 Chelmsford B 47

U13 TEAM: 1 Chelmsford 15; 2 WG&EL 43; 3 C&T 104

KENT COUNTY MASTERS’ CHAMPIONSHIPS, Dartford, December 4

Overall (5.4km):

1 H Roberts (Dartf, W40) 20:19; 2 C Elms (Dulw, W55) 20:54; 3 R Beardsworth (Kent, M60) 21:04; 4 K Sheedy (Dulw, W35) 21:13; 5 N Evans (Ton, W35) 21:20; 6 C Day (Ton, W40) 21:21; 7 J Backley (Camb H, W50) 21:22; 8 T Murphy (Kent, W40) 21:26; 9 D Sampson (Padd W, M60) 21:28; 10 H Behagg (Dartf RR, W45) 21:31; 11 K Sanders (Camb H, W35) 21:37; 12 L Weeks (M&M, W40) 21:46; 13 N Kinsey (B&B, M60) 21:49; 14 M Heslop (Ton, W50) 21:53; 15 A Pearson (B&B, W45) 22:06; 16 J Gurney (Dartf, M60) 22:09; 17 S Humphries (Ton, W45) 22:18; 18 A Osborne (Beck, W40) 22:23; 19 C Hammond (M&M, W40) 22:25; 20 N Hughes (S Kent, M60) 22:29; 21 S Pairman (B&B, M60) 22:30; 22 T McPherson (M&M, W45) 22:32; 23 R Pearce (S Kent, M60) 22:35; 24 A Johnson (Central P, W45) 22:36; 25 P McAuliffe (M&M, M65) 22:40; 26 A Farrall (Kent, W45) 22:45; 27 C Whitaker (Dulw, W40) 22:47; 28 L Brookes (Central P, W40) 22:54; 29 I Stokes (Cant, M60) 22:55; 30 T Oldershaw (Ton, W50) 22:58

M60: 9 J Dickson (Kent) 23:04; 10 N Barber (B&B) 23:29; 11 P Carstairs (Vets) 23:38; 12 M Hawkins (Camb H) 23:51

M65: 2 J Tolhurst (Padd W) 24:23; 3 M Hayley (S Kent) 24:26; 4 A Newman (Ton) 24:52; 5 J Barron (Kent) 25:02; 6 B Wetherilt (B&B) 25:28; 7 M Ellsmore (Camb H) 25:47; 8 J Graham (S’oaks) 25:53; 9 M Taylor (Tun W) 26:32; 10 I McCarthy (Camb H) 27:02;

M70: 1 J Spencer-Wood (Kent) 25:00; 2 P Hamilton (B&B) 27:08; 3 J Turner (B&B) 27:41; 4 J Phelan (B&B) 29:03; 5 G Kitchener (S’oaks) 29:25; 6 M Jefferies (Mote) 30:03



M75: 1 T Rea (Mote) 27:48; 2 P Hadley (Camb H) 30:24; 3 V Thomas (Greenwich Tritons) 31:2

M80: 1 D Moorekite (Larkf) 29:43

Women:

1 Roberts 20:19; 2 Elms 20:54; 3 Sheedy 21:13; 4 Evans 21:20; 5 Day 21:21; 6 Backley 21:22; 7 Murphy 21:26; 8 Behagg 21:31; 9 Sanders 21:37; 10 Weeks 21:46; 11 Heslop 21:53; 12 Pearson 22:06; 13 Humphries 22:18; 14 Osborne 22:23; 15 Hammond 22:25; 16 McPherson 22:32; 17 Johnson 22:36; 18 Farrall 22:45; 19 Whitaker 22:47; 20 Brookes 22:54; 21 Oldershaw 22:58; 22 R Pickard (S’oaks, W45) 23:06; 23 J Fowler (M&M, W45) 23:09; 24 V Buck (Kent, W45) 23:12; 25 S Dixon (Camb H, W55) 23:20; 26 C Warren (Ton, W35) 23:31; 27 J Holford (Tun W, W50) 23:33; 28 K Marchant (Beck, W50) 23:42; 29 N Hayes (Kent, W60) 23:42; 30 A Norris (Dulw, W60) 23:49

W35: 5 N Moffat (Ashf D) 24:22; 6 A Goddard (Ashf D) 24:32

W40: 9 S Smith (Ashf D) 24:36; 10 B Kubala-Todd (Bexley) 25:25

W45: 10 A Waters (Ashf D) 23:50; 11 I Collier (Folk) 23:57; 12 R Fagg (Ton) 24:04; 13 K Cudmore (M&M) 24:17; 14 O Cockell (Swale) 24:21; 15 K Larnder (Folk) 24:40; 16 E Navarri (Greenwich Tritons) 24:55; 17 J Crofton-Martin (Ashf D) 25:25

W50: 6 M Arvizu (Greenwich Tritons) 23:53; 7 A O’Brien (Central P) 24:14; 8 T Calnan (Ashf D) 24:20; 9 S Haffenden (Petts) 24:34; 10 J Leng (Petts) 24:48; 11 C Curtis (Central P) 25:15; 12 S Carr (Camb H) 25:42

W55: 3 L Pitcairn-Knowles (Ton) 23:51; 4 R Baker (Camb H) 25:10; 5 C Bond (Camb H) 25:14; 6 S Wood (Dartf) 25:21; 7 K Williams (Kent) 25:41; 8 T Dennis (Mote) 26:53; 9 L Clancy (Ashf D) 27:04; 10 M Whitefield (Camb H) 27:46

W60: 3 J Moorekite (Larkf) 29:29; 4 C Childs (Dartf) 29:39; 5 L Joannes (Tun W) 30:14

W65: 1 E Batty (Cant) 27:33; 2 B Ockendon (I&I) 29:17; 3 J Ellis (Beck) 31:46

W70: 1 S James (Ton) 31:34; 2 M Turner (B&B) 38:22

M40 (8.7km):

1 M Evans (B&B) 28:58; 2 N Collins (Ashf D) 29:02; 3 A Webb (M&M, M45) 29:13; 4 A Bond (Dulw, M45) 29:45; 5 M Wilkins (M&M) 30:09; 6 N Phillips (Kent) 30:14; 7 J Tipper (Kent) 30:19; 8 T Sloan (Kent, M45) 30:23; 9 J Rendall (Ton) 30:30; 10 N Wright (M&M, M45) 30:34; 11 F Parkinson (B&B) 30:43; 12 L Ercolani (B&B, M45) 30:49; 13 J Beatty (Kent) 31:00; 14 R Newsome (S Kent, M45) 31:05; 15 R Giles (Kent) 31:09; 16 M Davison (Tyne Br) 31:26; 17 A Bennett (Ton, M45) 31:36; 18 G Firth (B&B, M45) 31:58; 19 D Corneille (B&B) 32:08; 20 T Woolley (Ton) 32:12; 21 D Madams (Ton, M45) 32:24; 22 M Penny (Camb H) 32:47; 23 S Wells (Bexley, M45) 33:11; 24 S Harris (B&B, M45) 33:15; 25 J Willingham (Orp, M45) 33:21; 26 J Sarre (Tun W, M45) 33:30; 27 R Conetta (I&I) 33:36; 28 J Barton (Ton) 33:46; 29 M Russell (Dartf RR) 33:57; 30 J Farrington-Douglas (Dulw) 34:03

M50 (8.7km):

1 B Reynolds (THH, M55) 30:30; 2 W Pitt (Kent) 30:31; 3 C Turner (Dartf) 32:00; 4 N Lyons (M&M) 32:21; 5 G Williams (M&M, M55) 32:27; 6 I King (Ashf) 32:35; 7 K Klidzia (Folk, M55) 32:37; 8 A Rodgers (M&M, M55) 32:45; 9 T Webb (Kent) 32:50; 10 K Howarth (Petts) 32:53; 11 O Van Zyl (S’oaks) 33:28; 12 C Poulton (Camb H, M55) 33:40; 13 M Pitcairn-Knowles (Ton, M55) 33:46; 14 R Beswick (B&B, M55) 33:53; 15 I Firla (B&B) 33:54; 16 S Lynch (Ashf D) 34:00; 17 J Samson (Ashf D) 34:14; 18 R Burford (Dartf) 34:29; 19 T Durey (Central P, M55) 34:43; 20 J Gevers (Kent) 34:50; 21 M Taylor (M&M) 34:56; 22 L Reilly (Kent, M55) 35:16; 23 N Varley (Dartf) 35:18; 24 R Kerswill (M&M) 35:22; 25 A Styles (Ton) 35:22; 26 G Maynard (Camb H, M55) 35:24; 27 D Hall (Dartf, M55) 35:26; 28 P Moses (Ashf D, M55) 35:51; 29 C Potter (Ton) 35:53; 30 G Kitchingham (Orp) 35:58

Scottish East District Championships, Stirling, December 4

Men (8.6km):

1 S Stirling (Falk) 29:02

2 M McNeill (Salf) 29:14

3 A Chepelin (Carnethy Hill Racing Club) 29:18

4 J Donald (Dund H) 29:21

5 A Hay (Centr, M35) 29:23

6 P Le Bot (Dundee University Athletics and Cross Country Club) 29:28

7 C Phillip (Centr) 29:39

8 F Roberts (Ochil) 29:42

9 H Hickey (Centr) 29:56

10 F Lydon (Charn) 30:00

11 L Fanottoli (Centr) 30:01

12 M Sutherland (Centr) 30:02

13 E Brown (Knaves) 30:03

14 E Lennon (Carnethy Hill Racing Club) 30:06

15 M Ferguson (A’deen) 30:08

16 J Stevenson (Ochil) 30:13

17 J Dunn (Cors) 30:19

18 A Odentz (A’deen) 30:39

19 T Graham-Marr (Centr) 30:42

20 A Masson (C’thy) 30:46

21 J Tole (Metro, M45) 30:49

22 C Morris (Fife) 31:07

23 D Rae (Fife, M35) 31:08

24 I Whitaker (Edin, M35) 31:15

25 S Paterson (C’gie) 31:19

25 R Mon-williams (Edin U) 31:19

27 J Espie (Dees R) 31:19

28 S Brember (Centr, M45) 31:29

29 D Hastie (Gala, M35) 31:31

30 F Thomson (A’deen) 31:33

31 M Macdermot (Edin) 31:36

32 T Dalgarno (A’deen) 31:39

33 F Roach (E Suth) 31:40

34 D Wright (Loth) 31:41

35 C Richardson (Metro) 31:42

36 C Reid (Edin) 31:43

37 J Kelly (Metro) 31:46

38 F Wilson (Edin U) 31:50

39 A Christie (Metro, M40) 31:56

40 H Dee (Cors) 31:57

41 M Bax (Edin) 32:04

42 A Hoyle (Cors) 32:08

43 W Mackay (Bed C) 32:11

44 E Sedman (Carnethy Hill Racing Club, M40) 32:13

44 S Livingstone (Cors, M35) 32:13

46 A Davis (PH Racing, M45) 32:13

47 B Ivandjikov (Edin U) 32:15

48 A Graves (Ochil) 32:18

49 D Murray (Macc) 32:20

50 J Wood (Centr) 32:20

51 S Fernando (Fife) 32:31

52 T Berry (Gars) 32:34

53 T Cunningham (Cors) 32:38

54 A Luetchford (HBT) 32:40

55 J Battershill (Edin U) 32:45

56 C Logan (Centr, M40) 32:51

57 M Mueller (Metro) 32:55

58 J Waldie (Perth RR) 32:57

59 S Johnston (Edin, M40) 32:58

60 M D’Agrosa (Gala) 32:59

61 S Holl (Centr) 33:04

62 M Dailey (JSKRC) 33:05

63 W Bowers (Ochil) 33:12

64 C Earl (Dund H) 33:14

65 L Johnson (Edin, M40) 33:15

66 K Garden (Metro, M35) 33:21

67 D Macaulay (Cors, M35) 33:24

68 T Bonnor (Edin U) 33:33

69 S Macleod (Metro) 33:40

69 P Knight (Metro, M40) 33:40

69 D Hall (Cors, M35) 33:40

71 D Ward (HBT, M40) 33:40

73 A Irvine (Centr) 33:40

74 A Gudgin (Fife) 33:48

75 D Limmer (Hinck, M35) 34:01

76 M Bird (P’bello, M35) 34:08

77 O Teenan (B’mth) 34:09

77 M Stewart (Dund H, M35) 34:09

79 G Walker (Tev, M40) 34:09

80 T Ferrington (Cors, M45) 34:11

M50: 1 S Robertson (Perth RR) 34:52; 2 D Ryan (Perth RR) 35:49; 3 I Macleod (Cors) 35:50

M55: 1 D Cross (Edin) 37:42; 2 A Laycock (Kinr) 37:58; 3 A Latham (Edin) 38:42

M60: 1 J Farquhar (Pit) 38:05; 3 C Graham-Marr (Centr) 38:50

M65: 1 T Martin (Fife) 40:22; 2 A Gall (Centr) 47:48; 3 A MacEwen (Edin) 51:41

M70: 1 E Stevenson (Edin) 49:07; 2 B Howie (Edin) 51:19

M75: 1 G Hernandez (Dund H) 51:37; 2 G Clement (Ferran) 56:31

U20 (6.4km):

1 M Knowles (L&M) 23:00

2 B MacMillan (Centr) 23:08

3 A Marshall (Centr) 23:20

4 A McGill (Living) 23:56

5 S Griffin (A’deen) 24:07

6 S Leitch (Worth) 24:29

7 H Henriksen (Lass) 24:36

8 B Sandilands (Fife) 24:39

9 A Thomson (Fife) 25:17

10 M Carberry (N Down) 26:03

11 T Phillips Smith (Cors) 26:26

12 C Soppitt (Cors) 26:29

13 M Sanderson (Fife) 26:30

14 L Petty (Dund H) 26:36

15 J Marshall (Living) 26:49

16 J Lessels (Fife) 26:55

17 R Williams (STIRU) 27:00

18 J Cruickshank (Metro) 27:13

19 S Grivell (Centr) 28:00

20 T MacAskill (Tev) 28:24

U17 (5.7km):

1 C Campbell (Tm E Loth) 19:33

2 C Bell (Centr) 19:45

3 T Nyabadza (Harm) 19:51

4 S Bennet (Fife) 19:56

5 C Harper (Tev) 20:07

6 W Lorente (Dund H) 20:15

7 C Kerr (Centr) 20:20

8 A Wright (Tm E Loth) 20:33

9 E Christie (Gala) 20:38

10 R Marshall (Fife) 20:40

11 F Ross (Harm) 20:40

12 L Beagley (Living) 20:49

13 A Page (Tm E Loth) 20:56

14 H Pagett (Strathe) 20:56

15 E Lorimer (Harm) 21:07

16 A Jovcic (A’deen) 21:36

17 G Hunter (Falk) 21:38

18 R Williams (Cors) 21:51

19 J Donald (Dund H) 21:57

20 C Thom (Metro) 21:59

U15 (4.2km):

1 K Fulton (Moorf) 15:10

2 A McWilliam (Lass) 15:13

3 R Taylor (Lass) 15:14

4 T Hilton (Moorf) 15:28

5 L Culliton (Falk) 15:31

6 I Wright (Tm E Loth) 15:36

7 R Crawford (A’deen) 15:39

8 D Daunt (Edin) 15:40

9 D Mcguire (Harm) 15:42

10 Z Field (Gala) 15:49

11 T Reynolds (A’deen) 15:56

12 O Chirnside (A’deen) 16:07

13 F Mckay (A’deen) 16:10

14 A Grant (Strathe) 16:12

15 M Holden (Harm) 16:15

16 S Gatherer (Perth) 16:17

17 J Henry (Tm E Loth) 16:26

18 K Hardie (Harm) 16:27

19 D Alexander (Harm) 16:27

20 I Welsh (Tev) 16:36

21 A Suttie (Fife) 16:39

22 L Ward (Edin) 16:45

23 A Middleton (Centr) 16:47

24 S Pyman (Moorf) 16:49

25 A Jack (Cors) 16:52

26 J Ferries (Metro) 16:55

27 C Copp (Tm E Loth) 16:59

28 L Kunath (Edin) 17:07

29 R Christie (Gala) 17:09

30 I Jordan (Perth) 17:15

U13 (3.2km):

1 D McIntyre (Harm) 11:53

2 R Taylor (Falk) 11:54

3 H Mackay (Edin) 11:56

4 H Allison (Tm E Loth) 12:01

5 T Brydie (Edin) 12:03

6 H Hunter (Falk) 12:12

6 R Lees (Edin) 12:12

8 J Daunt (Edin) 12:12

9 A Dalgliesh (Gala) 12:16

10 J Page (Tm E Loth) 12:22

11 J Smith (Tm E Loth) 12:23

12 D Convery (Edin) 12:24

13 F Geary (Fife) 12:46

14 Z Turtle (Edin) 12:49

15 L Sedman (Falk) 12:50

16 P Pim (Edin) 12:52

17 B Paterson (Harm) 12:55

18 C Dalgliesh (Gala) 12:57

19 H Macmillan (Stir) 13:13

20 R Macmillan (Stir) 13:16

21 Z Buchan (Harm) 13:18

22 A Henthorn (A’deen) 13:18

23 A Spurway (Strathe) 13:21

24 F Liddell (Dund H) 13:27

25 R Pearson (Moorf) 13:30

26 T Gornall (Tm E Loth) 13:31

27 S Johnston (Harm) 13:32

28 F Lees (Pit) 13:39

29 R Mcallister (A’deen) 13:40

30 L Morrison (Harm) 13:45

Women (8.6km):

1 M Millar (Centr, W35) 32:50

2 N Lang (A’deen) 33:41

3 L Wilson (Edin) 33:59

4 S Tait (Lass) 34:12

5 K Dickson (Carnethy Hill Racing Club) 34:29

6 B Ansell (Edin) 34:49

7 A Frankland (Lass) 34:57

8 C Bruce (Metro) 35:04

9 M Crawford (Fife) 35:11

10 C Buchanan (Centr) 35:21

11 J Stephen (HBT, W40) 35:28

12 K Lowery (Warr) 35:35

13 C Graves (Carnethy Hill Racing Club) 36:04

14 H Cameron (A’deen) 36:11

15 F Ross (Falk, W35) 36:18

16 S Collins (Cors) 36:20

17 Z Bates (A’deen) 36:29

18 E Crombie (M&M) 36:42

19 K Maxwell (Cors) 36:44

20 S Green (Gala, W35) 36:51

21 E Prise (Metro) 37:11

22 G Pow (Annan) 37:15

23 J Dunbar (Edin, W50) 37:19

24 E Eadie (Edin) 37:23

25 J Donaldson (A’deen) 37:28

26 E Mooney (Ochil, W45) 37:33

27 J Christie (Falk) 37:43

28 A Smith (Lass) 37:50

28 I Scott-Pearce (Edin) 37:50

30 K Lownie (PH Racing, W40) 37:50

31 K Macaulay (Cors) 37:53

32 M Mcclelland (HBT, W35) 37:56

33 S Brown (Edin) 37:56

34 C Gordon (HBT, W40) 37:58

35 H Scott (Centr) 37:59

36 H Maccormick (Edin, W40) 38:02

37 H Morrison (Metro) 38:14

38 L Davie (Pit) 38:37

39 M Ferguson (Edin) 38:39

40 J Menzies (PH Racing, W45) 38:40

41 F Matheson (Falk, W60) 38:41

42 C Cowie (P’bello, W35) 38:48

43 V Oldham (A’deen, W55) 39:06

44 C Houston (Centr, W40) 39:16

45 N Jackson (C’gie) 39:29

46 T Morgan (Dund H, W40) 39:34

47 L Hay (L’gow, W35) 39:43

48 J Brown (VPCG, W40) 39:52

49 A McGowan (Edin) 39:54

50 P Dakin (Carnethy Hill Racing Club) 40:05

W50: 2 G Lunn (Gala) 41:38; 2 J Wilson (Edin) 41:45

W55: 2 H Dean (Ochil) 42:41; 3 F Thompson (Perth RR) 42:52

W60: 3 Y Crilly (Loth) 42:27; 4 P O’Brien (HBT) 44:43

W65: 1 M Martin (Fife) 45:18; 2 I Bracegirdle (Fife) 46:52; 3 M Fleming (Pit) 53:00

U20 (6.4km):

1 H Anderson (E Kilb) 27:42

2 K Purcell (A’deen) 28:10

3 C Purcell (A’deen) 28:15

4 D Cumming (Dunf) 28:38

5 E Johnson (Cors) 29:19

6 G Tindall (Centr) 29:27

7 M Sanchez Oller (Edin U) 30:36

8 R Newman (Edin) 30:47

9 F Henry (Tm E Loth) 31:44

10 M Ballantyne (Tev) 32:11

11 C Baldwin (Moth) 32:32

12 C McClung (Falk) 32:35

U17 (5.7km):

1 M Thomson (Tm E Loth) 23:07

2 I Hedley (Fife) 23:31

3 O Clarke (Cors) 24:02

4 N Phillips (Dund H) 24:18

5 H Taylor (A’deen) 24:25

6 I Paterson (Gala) 24:28

7 J Heeps (Living) 24:37

8 C Christie (Falk) 24:41

9 A Macaulay Orr (Edin) 24:58

10 O Meikle (Lass) 24:59

11 K Christie (Falk) 25:07

12 K Johnson (Edin) 25:10

13 L Doney (Cors) 25:17

14 E Hendry (Falk) 25:43

15 G MacDonald (A’deen) 26:02

16 S Shepherd (Edin) 26:14

17 E Nicholson (Tm E Loth) 26:18

18 A Crawford (Cors) 26:33

19 C Narducci (A’deen) 27:19

20 S Roy (Centr) 27:20

U15 (4.2km):

1 J Taylor (Edin) 17:18

2 C Horne (Falk) 17:19

3 O Shepherd (Edin) 17:20

4 O Robbins (Tm E Loth) 17:28

5 E Konig (Fife) 17:35

6 F Mowbray (Lass) 17:44

7 E Gray (Gala) 17:48

8 L Cant (Falk) 17:52

9 C MacPhie (Cors) 17:53

10 K Sandilands (Fife) 17:55

11 I Ogg (Falk) 18:06

12 L Lockyer (Moorf) 18:09

13 K Hedges (Falk) 18:27

14 E Cameron (Cors) 18:29

15 N McKinlay (Centr) 18:29

16 R Stevens (Tm E Loth) 18:30

17 Z Kidd (Dund H) 18:34

18 E Sinclair (Tm E Loth) 18:50

19 E Lee (Moorf) 19:00

20 E Hearn (Perth) 19:03

21 M Sokoluk (Living) 19:10

22 L Stewart (Centr) 19:14

23 L Brown (Centr) 19:16

24 A Mourao (Cors) 19:21

25 H Thomson (Metro) 19:29

26 B Kitchin (Lass) 19:31

27 H Holmes (Falk) 19:31

28 J Hendry (Gala) 19:34

29 S Jefcoate (Moorf) 19:40

30 A Farquhar (A’deen) 19:42

U13 (3.2km):

1 E Dallas (Strathe) 12:46

2 C Wright (Tm E Loth) 12:54

3 E Christie (Falk) 13:01

4 F Brown (Tm E Loth) 13:05

5 E Paul (Harm) 13:26

6 K Rankine (Gala) 13:29

7 J Hirst (Edin) 13:34

8 N Corrie (Harm) 13:34

9 C Melton (Harm) 13:38

10 G Bruce (Harm) 13:46

11 A Van Der Merwe (Edin) 13:47

12 Z Morgan (Dund H) 13:49

13 E Field (Gala) 13:57

14 A Richardson (Gala) 14:05

15 L Buchan (Harm) 14:06

16 K Brown (Gala) 14:06

17 C Mcgougan (Falk) 14:08

18 E Stanford (Centr) 14:12

18 S Russell (Tm E Loth) 14:12

20 E Cook (Banc) 14:12

21 A Clarke (Cors) 14:17

22 R Caves (Harm) 14:19

23 J Gunn (Banc) 14:32

24 J Kidd (Dund H) 14:35

25 J Anderson (Falk) 14:46

26 S Mcbirnie (Harm) 15:00

27 F Earl (Harm) 15:00

28 O Dinnes (A’deen) 15:09

29 I Jarrett (Fife) 15:10

30 I Duncan (Edin) 15:15

Team RESULTS

Men TEAM:

1 Centr 63

2 Cors 209

3 Metro 232

4 Edin 256

5 Edin U 260

6 A’deen 277

7 Fife 339

8 Dund 468

9 HBT 536

10 Perth R 702

VETS TEAM:

1 Metro 14

2 PHRC 39

3 Edin 40

U20:TEAM:

1 Centr 24

2 Fife 30

U17 TEAM:

1 E Loth 22

2 Harm 28

3 Fife 51

4 A’deen 75

5 Cors 84

U15 TEAM:

1 Moorf 29

2 A’deen 30

3 Harm 42

4 Lass 54

5 Edin 58

U13 TEAM:

1 Edin 14

2 Falk VH 23

3 Harm 39

4 E Loth 40

5 Fife 80

Women TEAM:

1 Edin 56

2 A’deen 58

3 Edin U 89

4 Centr 90

5 Cors 104

6 HBT 105

7 Lass 138

8 Metro 168

9 C’thy 170

10 Falk VH 184

VETS TEAM:

1 HBT 16

2 Edin 21

3 PHRC 27

U20 TEAM: Edin U 6

U17: TEAM:

1 Falk V 33

2 Cors 34

3 Edin 37

4 A’deen 39

5 E Loth 42

U15 TEAM:

1 Falk VH 21

2 Edin 35

3 E Loth 38

4 Cors 47

5 Centr 59

U13 TEAM:

1 Harm 21

2 E Loth 24

3 Gala 33

4 Falk VH 45

5 Edin 48

Full individual results are on Power of 10 here

Scottish West District Championships, Balloch Castle, December 4

Men (8.5km):

1 L Oates (Shett) 25:33

2 J Glen (I’clyde) 26:11

3 F Stewart (Cambus) 26:21

4 M Christoforou (Cambus) 26:36

5 J Bell (I’clyde) 26:54

6 P Avent (B’end, M35) 26:57

7 J Burns (Glas C) 27:07

8 R Gray (I’clyde) 27:10

9 C Jardine (Cambus) 27:29

10 R Ferguson (Kilb) 27:44

11 D Bradford (Shett) 27:47

12 M Tait (Lass) 27:49

13 G Baillie (E Kilb, M40) 27:50

14 M Brown (Kil’k) 27:52

15 C Young (Giff N) 27:56

16 C McGarrity (Shett) 27:58

17 S Addison (Cors) 28:00

18 I MacCorquodale (Cambus, M35) 28:02

19 M Houston (I’clyde) 28:04

20 J MacKinnon (Cambus) 28:14

21 M O’connor (Bella H) 28:21

22 D Reid (E Kilb) 28:25

23 A Carey (Cambus) 28:29

24 J Fergusson (E Kilb) 28:33

25 J Arnold (Bella H) 28:54

26 N Lafferty (G’nock, M40) 28:56

27 T Callan (Glas U) 28:58

28 T Connelly (Bella RR) 29:08

29 J Lennox (Shett, M40) 29:12

30 J Clements (E Kilb) 29:13

31 M Lynas (E Kilb) 29:18

32 C Ferguson (Kil’k) 29:22

33 C Prior (Dumb) 29:23

34 T Owens (Shett, M40) 29:25

35 M Irvine (GUNIH) 29:31

36 S Wylie (Cambus, M50) 29:34

37 G James Flannighan (Unatt) 29:40

38 Y Bahar (Spring) 29:44

38 A Moss (Bella RR, M35) 29:44

40 L Cheskin (Shett) 29:44

41 K Pugh (Law) 29:50

42 D McQuade (Bella H) 29:53

43 D Ross (E Kilb, M40) 29:53

44 D Gardiner (Moth, M50) 29:56

45 R Carr (Cambus, M35) 30:01

46 M Miller (C’dale) 30:03

47 D Tamburini (I’clyde, M45) 30:08

48 H Pulham (Jes J) 30:13

49 A Maciver (W’lands) 30:17

49 D Muir (Law, M40) 30:17

51 C Oates (Shett) 30:17

52 B Mulgrew (Bella RR) 30:18

53 A Peters (Shett) 30:18

54 M Paxton (Shett, M35) 30:19

55 I Pender (Shett, M35) 30:19

56 I Hodge (Cambus, M35) 30:20

57 S McGeachy (Cambus, M40) 30:33

58 G Hyett (I’clyde, M35) 30:41

59 O Traynor (Giff N) 30:44

60 S Mason (Bella H, M40) 30:44

M45: 2 S Campbell (G’nock) 30:57; 3 J Carter (Cambus) 31:02

M50: 3 J Connaghan (Shett) 31:18; 4 R Cooper (Cambus) 31:29

M55: 1 M McLoone (G’nock) 31:05; 2 C Upson (Cambus) 31:45; 3 T Gourley (Giff N) 32:15

M60: 1 J Oates (Shett) 33:14; 1 S Elliott (Kirk O) 35:45; 2 C Miller (Irv) 35:54

M65: 1 P Thompson (Cambus) 34:25; 2 B McLinden (Moth) 37:09; 3 F Hurley (Cambus) 38:05

M70: 1 N Baillie (Gars) 40:02; 2 F Mcmahon (G’nock) 41:22; 3 P Rudzinski (C’dale) 53:39

M75: 1 B Young (C’dale) 42:2

U20 (6.5km):

1 C McLew (Cambus) 23:38

2 Z Povey (Cambus) 24:49

3 R Macgregor (Cambus) 25:05

4 J Law (I’clyde) 25:31

5 E Carolan (Giff N) 25:46

6 K Crawford (Cambus) 26:07

7 M Stewart (Glasgow School of Sport) 26:17

8 H McGill (Kilb) 26:22

9 S Wiseman (G’nock) 26:41

10 M Jameson (GUNIH) 27:16

U17 (5.5km):

1 R Macdonald (Giff N) 20:49

2 F Gilmour (VPCG) 20:55

3 C Green (Giff N) 21:34

4 C Deverill (Giff N) 21:47

5 A Robin (Giff N) 21:53

6 L Lindsay (Kilb) 21:54

7 J Downey (Kil’k) 21:56

8 J Phillips (Kil’k) 21:58

9 S McGlennan (VPCG) 22:33

10 M Knak (Giff N) 22:37

11 J Adams (Giff N) 22:45

12 L Roddis (Cambus) 22:57

13 H Mcdougall-smith (Gars) 23:02

14 J Dow (Cambus) 23:10

15 G Griffiths (Giff N) 23:12

16 J Phillips (Kil’k) 23:23

17 C Macdonald (Gars) 23:25

18 C Smith (Gars) 23:30

19 F Waters (VPCG) 23:35

20 F Robb (Cambus) 23:45

U15 (4km):

1 C Shennan (Giff N) 13:28

2 O Patton (Kilb) 13:44

3 A Nugent (Giff N) 13:53

4 J Wallace (Giff N) 14:28

5 A Millar (Spring) 14:34

6 A Shorts (Kilb) 14:35

7 C Chong (Giff N) 14:40

8 R Kellock (Law) 14:45

9 J Mowat (Giff N) 14:47

10 R Laskey (Giff N) 14:49

11 J Connor (E Kilb) 14:59

12 S McCarthy (Cambus) 15:03

13 R Nicol (Gars) 15:10

14 S Walton (N Ayr) 15:12

15 A Maclean (Ayr S) 15:14

16 M Shaw (Giff N) 15:20

17 A Thomson (E Kilb) 15:28

18 F McIntyre (Ayr S) 15:31

19 F Adler (Gars) 15:33

19 M Monachello (Kil’k) 15:33

21 C Black (Cambus) 15:33

22 I Macpherson (Kilb) 15:49

23 J Hunter (E Kilb) 15:54

24 C Shiels (Giff N) 15:55

25 L Cook (Cambus) 15:56

26 J Reilly (Shett) 16:02

27 C Muir (W’moss) 16:02

28 C Robertson (Niths) 16:05

29 A Clifford (Shett) 16:05

30 C McAllister (Giff N) 16:12

U13 (3.2km):

1 A Wilkinson (E Kilb) 10:04

2 C Dick (Giff N) 10:08

3 R Laing (VPCG) 10:21

4 A Street (Kilb) 10:25

5 P Fraser (Giff N) 10:42

6 A Reid (Giff N) 10:48

7 A Fraser-Moodie (Spring) 10:50

8 J Frood (Law) 10:50

9 D Hendry (Gars) 10:53

10 C Mitchell (Giff N) 10:55

11 J Mccarthy (Cambus) 10:57

12 M Macaulay (Giff N) 10:57

13 E Scobie (Giff N) 11:01

14 B Baillie (E Kilb) 11:02

15 E Thorpe (E Kilb) 11:07

16 B Mckie (Kilb) 11:07

17 C Nicol (Gars) 11:10

18 C Bruce (Kilb) 11:16

19 C Campbell (WestEnd RR) 11:17

20 F Laskey (Giff N) 11:21

21 R Charters (E Kilb) 11:21

22 A Ritchie (Helen) 11:46

23 N Latto (Ayr S) 11:46

24 E Tyler (Gars) 11:57

25 A Bartley (VPCG) 12:03

26 J Mowat (Giff N) 12:04

27 E Reid (Cambus) 12:05

28 R Clark (Kilb) 12:06

29 C Beck (G’nock) 12:09

30 A McLachlan (Cambus) 12:15

Women (8.5km):

1 F Ross (Shett) 29:48

2 C MacDonald (Bella RR) 30:04

3 G Black (VPCG) 30:59

4 N Mulholland (I’clyde) 31:13

5 L Mckenna (Giff N) 31:24

6 Y McNairn (Giff N, W35) 31:30

7 K Jarrett (Shett) 31:45

8 M Sandison (Spring, W40) 32:08

9 H Terrance (Spring) 32:09

10 E Mackinnon (Cambus) 32:12

11 L Bell (Gars, W45) 32:29

12 A Carr (Glas U) 32:52

13 R Russell (Bella RR) 32:59

14 R Joss (Shett) 33:07

15 A Mason (Shett, W45) 33:14

16 E Downs (W’lands) 33:39

17 C Stewart (Banc) 33:52

18 J Smylie (Giff N, W40) 34:06

19 L Meinecke (GUNIH) 34:07

20 S Gilmour (VPCG, W45) 34:22

21 A Paton (C’nauld) 34:40

22 G Blee (Gars, W40) 34:53

23 L Olsen (Herne H) 34:53

24 L Ross (Bella RR, W45) 35:11

25 T Walker (Glas U HH) 35:13

26 H Smith (Gars) 35:16

27 M Kelly (Gars, W40) 35:25

28 A Richardson (WestEnd RR, W55) 35:25

29 M McCutcheon (Giff N, W55) 35:42

30 C Irvine (VPCG) 35:42

31 K Patel (WestEnd RR, W45) 36:05

32 G Binnie (VPCG) 36:07

33 H Morrison (Shett) 36:15

34 M Mcburnie (Kil’k) 36:27

35 I Mcintosh (Bella RR) 36:30

36 E Tomasso (Gars, W40) 36:32

37 C Millar (Troon, W45) 36:37

38 E Morris (Moth, W35) 36:42

39 K Greig (Bella H) 36:44

40 E Rogerson (Bella H, W35) 36:49

41 L Gray (Gars, W40) 36:51

42 K Hylands (Bella H, W35) 37:07

43 V Thorpe (E Kilb, W40) 37:08

44 N Mcbeath (Giff N, W35) 37:10

45 L Wallace (Ayr S, W40) 37:22

46 E Fitzgibbon (Gars) 37:25

47 K Baillie (E Kilb, W40) 37:39

48 R Proctor (WestEnd RR, W40) 37:46

49 M Wilson (Bella H, W40) 37:50

50 C Kelly (Dumb, W35) 37:53

W50: 1 M Callaghan (Spring) 38:49; 2 H Carswell (Giff N) 39:03; 2 C McCormick (Bella H) 39:58; 3 P Wright (Bella RR) 40:47

W55: 3 M Wylie (Dumb) 38:45; 4 F Ferguson (Cald) 40:34

W60: 1 J Jackson (Irv) 40:01; 2 A Noble (Troon) 44:28; 3 J MacLeod (Bella H) 49:38

W65: 1 E Christie (Unatt) 42:08; 2 J Fellowes (Helen) 50:09

W70: 1 A White (Gars) 40:20

U20 (6.5km):

1 M Reid (I’clyde) 27:30

2 L Hastie (Kilb) 28:00

3 J Robson (Law) 29:13

4 A Dalglish (Fife) 29:28

5 M Hubbard (Ayr S) 30:01

6 M Gilbride (Giff N) 32:18

7 J Scott (Helen) 33:16

8 K O’donoghue (Giff N) 34:06

9 V Mcdowall (Kil’k) 35:11

10 E Ballantyne (Kil’k) 37:19

U17 (5.5km):

1 L Brown (Gars) 23:17

2 H Ryding (Giff N) 23:17

3 M Nicholl (Cambus) 24:41

4 V Wright (Giff N) 25:09

5 A Patel (Gars) 26:08

6 E Dougall (Giff N) 26:11

7 E McLennan (Giff N) 26:18

8 K Paul (Giff N) 26:43

9 K Slimon (Glas Sc Sp) 26:45

10 B Trainer (Gars) 27:25

11 R Giffen (Spring) 27:33

12 T Wright (Giff N) 27:49

13 E Youngs (Giff N) 27:59

14 I Hubbard (Ayr S) 28:08

15 A Mcclue (Cambus) 28:13

16 F Currie (Law) 28:16

17 S Rae (Niths) 28:23

18 O Boyle (W’moss) 28:49

19 R McGill (G’nock) 29:00

20 I Djoudi (Shett) 29:18

U15 (4km):

1 F Campbell (Giff N) 15:14

2 Z Redmond (Kilb) 15:42

3 A Teasdale (Kilb) 15:51

4 J Inglis (Law) 16:01

5 S Wilson (Giff N) 16:03

6 M McClelland-Brooks (I’clyde) 16:07

7 R Docherty (E Kilb) 16:27

8 M Macfarlane (Giff N) 16:34

9 A Beaton (I’clyde) 16:37

10 K Woods (Shett) 16:38

11 L McPherson (Giff N) 16:46

12 K Donnelly (Giff N) 16:50

13 A Anderson (E Kilb) 16:52

14 O Mcnicol (Cambus) 16:52

15 K Dinnin (Niths) 16:55

16 I Hubbard (Ayr S) 17:13

17 A Andrew (E Kilb) 17:31

18 R Walsh (Giff N) 17:36

19 S McNulty (Giff N) 17:40

20 E McWilliams (Giff N) 17:45

21 A Kirk (Ayr S) 17:48

22 R Wright (Spring) 18:03

23 A Mackay (Gars) 18:03

24 K Weir (Kilb) 18:06

25 P Bowers (Kilb) 18:06

26 I Paterson (I’clyde) 18:19

27 L Mcgrandle (Cambus) 18:21

28 O Mahon (Unatt) 18:31

29 N Padmanabhan (Gars) 18:42

30 A McCann (Law) 18:53

U13 (3.2km):

1 E Caldow (Giff N) 11:26

2 M Frew (E Kilb) 11:31

3 F Scobie (Giff N) 11:33

4 A Phillips (Giff N) 11:36

5 J Macleod (C’nauld) 11:37

6 M Boothman (Giff N) 11:46

7 E Morrison (VPCG) 11:51

8 E Gillespie (Glas Sc Sp) 11:53

9 A Ross (VPCG) 12:04

10 M Gairn (Aird) 12:05

11 E Burnett (Gars) 12:11

12 A Macaulay (Giff N) 12:13

13 E Saez (Giff N) 12:15

14 S Smith (Spring) 12:21

15 S Mcnulty (Giff N) 12:21

16 N Yates (Giff N) 12:30

17 H Simpson (Giff N) 12:31

18 O Inglis (Law) 12:32

19 E Reilly (Giff N) 12:37

20 I Collingwood (Gars) 12:42

MEN TEAM:

1 Cambus 90

2 Shett 97

3 I’clyde 139

4 Glas U 156

5 E Kilb 162

6 Bella H 302

7 Bella R 352

8 Giff N 399

9 Calder 437

10 W’lands CC 496

VETS TEAM:

1 Shett 20

2 Cambus 28

3 Calder 40

U20 TEAM: Cambus 6

U17 TEAM:

1 Giff N 8

2 VPCG 30

3 Kil’k 31

4 Cambus 46

5 Garsc 48

U15 TEAM:

1 Giff N 8

2 Kilb 30

3 E Kilb 51

4 Cambus 56

5 Ayr S 65

U13 TEAM:

1 Giff N 13

2 E Kilb 30

3 Kilb 37

4 Garsc 50

5 Cambus 68

Women TEAM:

1 Shett 37

2 Glas U 53

3 VPCG 74

4 Bella R 74

5 Garsc 86

6 Giff N 97

7 Bella H 170

8 WERR 170

9 Springb 200

10 Cambus 206

VETS TEAM:

1 Garsc 13

2 Giff N 27

3 WERR 28

U17 TEAM:

1 Giff N 12

2 Garsc 17

3 Cambus 43

4 Springb 56

5 Law 66

U15 TEAM:

1 Giff N 14

2 Kilb 29

3 E Kilb 37

4 Garsc 91

5 Shett 104

U13 TEAM:

1 Giff N 8

2 VPCG 43

3 Garsc 57

4 E Kilb 64

5 Shett 93

Full individual results are on Power of 10 here

Lindsays Scottish North District Championships, Elgin, December 4

Men (8km):

1 M Abernethy (Fraser) 25:40

2 K Wilson (Moray) 25:57

3 F Wild (L’aber, M35) 26:08

4 J Newsom (I’ness, M35) 26:40

5 G Lennox (High H, M35) 27:07

6 J Wilson (Moray) 27:08

7 B Mackay (E Suth) 27:25

8 K Mcintyre (Fraser, M35) 27:35

9 S Gardiner (I’ness) 27:39

10 F Murray (E Suth) 27:42

11 L Hutson (L’aber) 27:47

12 F MacLennan (I’ness) 27:52

13 D Macdonald (I’ness, M40) 27:59

14 S Cumming (High H) 28:09

15 E Davidson (PNV) 28:15

16 A Coupar (E Suth) 28:18

17 M Macdonald (Skye & Lochalsh RC) 28:20

18 J Fairgrieve (Storn) 28:41

19 R Gollan (E Suth) 28:44

20 A Ross (L’aber, M40) 28:50

21 C McRae (Moray) 29:09

22 R Paterson (High H, M35) 29:15

23 M MacKenzie (Storn) 29:19

24 C Fraser (L’aber) 29:24

25 N Ferguson (Storn, M35) 29:27

26 E Tresidder (L’aber, M40) 29:32

27 R Burnett (I’ness, M50) 29:40

28 F Cabrera Valdes (High H, M35) 29:47

29 W Nicolson (High H, M45) 29:57

30 K Cormack (NHH, M50) 29:58

31 A Bentley (Norw) 29:58

32 K Buchan (Fraser, M45) 30:01

33 R McKenzie (High H, M35) 30:11

34 A Beaven (High H) 30:17

35 S Drysdale (L’aber) 30:40

36 R Hughes (Forres, M40) 30:47

37 L Waterman-evans (L’aber) 30:56

38 N Sedgwick (L’aber, M35) 31:00

39 E Wilson (Insch, M35) 31:06

40 D Mccoll (I’ness, M40) 31:09

41 R Mackenzie (L’aber) 31:27

42 G Connelly (Cald, M45) 31:30

43 A Rogan (Wimb W) 31:30

44 S Simpson (JSKRC, M35) 31:46

45 A Wilson (JSKRC, M45) 31:50

46 F Mackenzie (L’aber) 32:04

47 M Bradley (L’aber) 32:05

48 J Urquhart (Moray, M55) 32:08

49 K Macgruer (NHH, M40) 32:12

50 G Aitken (Insch, M35) 32:21

U20 (6.5km):

1 L Davidson (I’ness) 22:36

2 L Cairns (I’ness) 22:38

3 E Rollo (I’ness) 23:17

4 F Raynor (I’ness) 25:51

5 D Stewart (Storn) 26:10

6 L Ehrlich (Gordounstoun School) 28:32

7 T Burnett (I’ness) 28:32

U17 (5.5km): 1 R Taylor (Elgin) 20:10

2 M MacDonald (Storn) 20:17

3 S Macinnes (N Uist) 21:08

4 S Burnett (I’ness) 21:24

5 T Palmer (Elgin) 21:43

6 C MacLeod (I’ness) 21:51

7 R Ellen (Ross C) 22:34

8 F Anderson (L’aber) 22:46

9 C Morrison (Storn) 23:02

10 R Curran (Nairn) 23:57

11 F Hawson (Gordounstoun School) 24:07

12 L Mills (Gordounstoun School) 25:19

13 D Martin (L’aber) 25:29

14 L Tornabuoni (Gordounstoun School) 25:33

15 O Mckenzie (Gordounstoun School) 25:37

U15 (4km):

1 A Laird (I’ness) 14:37

2 M Bishenden (Forres) 14:38

3 I Matheson (Storn) 14:59

4 H Martindale (Gordounstoun School) 15:10

5 M Miller (I’ness) 15:17

6 J Nicolson (Storn) 15:20

7 L Paterson (Moray) 15:38

8 A Young (Ross C) 15:42

9 F MacLeod (Storn) 15:47

10 B Macleod (I’ness) 15:49

11 B Symon (Forres) 15:51

12 S Mackay (Storn) 16:29

13 E Flett (Storn) 16:32

14 R Stirling (I’ness) 16:40

15 H Neally (Storn) 16:45

16 R Black (I’ness) 17:01

17 T Macpherson (I’ness) 17:10

18 G Ross (Ross C) 17:12

19 C Cameron (Moray) 17:14

20 A MacAskill (Storn) 17:44

U13 (3km):

1 I Noble (Fraser) 13:16

2 F Mcluckie (Elgin) 13:57

3 R Schiller (Ross C) 14:20

4 R Smith (Storn) 14:27

5 C Thompson (Nairn) 14:34

6 F Imlack (I’ness) 14:43

7 J Macgruer (Ross C) 14:47

8 E Thompson (Nairn) 14:54

9 J Henderson (I’ness) 15:26

10 S Maclennan (Storn) 15:40

11 H Burnett (I’ness) 15:43

12 O Dean Hart (Gordounstoun School) 16:48

13 M English (I’ness) 16:55

14 D Green (Moray) 17:07

15 H Richardson (Moray) 17:08

16 A Davies (L’aber) 17:09

17 O Bellshaw (L’aber) 17:12

18 R Wroe (Gordounstoun School) 17:13

19 A Jenkins (Moray) 17:30

20 E Ross (Nairn) 17:43

Women (8km):

1 C Fraser (I’ness) 31:11

2 K Rogan (High H) 31:30

3 S Attwood (Skye&L, W35) 31:47

4 E Watt (JSKRC, W35) 33:13

5 M Padilla (High H, W35) 33:15

6 L Cartmell (Moray, W35) 33:17

7 I MacKay (L’aber) 33:50

8 M Slater (Moray, W40) 34:03

9 I Robertson (High H, W40) 34:11

10 J Gillies (Storn) 34:34

11 S Evans (Forres, W45) 35:54

12 L Walter (L’aber, W35) 36:10

13 M Macleod (Storn, W45) 36:19

14 H Cameron (Forres, W50) 36:29

15 S McRitchie (Forres, W45) 37:26

16 Z Gordon (Moray) 37:44

17 G Shaw (L’aber, W35) 37:55

18 N Cruickshank (Moray) 38:13

19 R Mcintosh (JSKRC, W45) 38:26

20 S Potter (L’aber) 38:47

21 Z Douglas (L’aber) 39:31

22 G Mcallan (Moray, W35) 41:20

23 J Laird (High H, W45) 42:22

24 K Anderson (JSKRC, W45) 42:47

25 M Christie (Forres, W45) 43:35

U20 (6.5km):

1 R Gillies (I’ness) 32:04

2 M Macleod (Storn) 32:57

3 O Han (Gordounstoun School) 42:37

4 A Bain (Gordounstoun School) 42:38

U17 (5.5km):

1 B Urquhart (Moray) 23:24

2 R Murray (Storn) 24:18

3 J Smith (N Uist) 25:05

4 M Duffy (I’ness) 26:26

5 F Greenstock (Storn) 27:21

6 E Bell (Ross C) 27:52

7 M Lynch (Ross C) 28:41

8 H Stephen (Moray) 29:07

9 E McMurdo (Storn) 29:29

10 I Oikkonen (Forres) 31:03

U15 (4km):

1 A Stewart (Storn) 15:18

2 K Burnett (I’ness) 15:25

3 K Meek (I’ness) 15:29

4 C Heggie (Ross C) 15:52

5 K McMurdo (Storn) 16:41

6 E Murray (Storn) 17:01

7 I Scott (I’ness) 17:23

8 I Pratt (Gordounstoun School) 17:34

9 A MacRitchie (Storn) 18:06

10 K McLuckie (Elgin) 18:25

11 S MacIver (Storn) 18:28

12 A Mackinnon (N Uist) 18:44

13 L Prendergast (Gordounstoun School) 18:46

14 A Cameron (Nairn) 19:05

15 O Hayes (Gordounstoun School) 20:42

U13 (3km):

1 L MacRae (I’ness) 14:10

2 F Sutherland (Ross C) 15:00

3 R Conroy (I’ness) 15:07

4 S Simpson (I’ness) 15:19

5 A Whelan (Moray) 15:21

6 A Meek (High H) 15:26

7 A Macdonald (N Uist) 15:31

8 A Doorley (I’ness) 15:51

9 L Beastall (I’ness) 15:55

10 I Burns (I’ness) 16:02

11 J Needs (P’head) 16:14

12 M Macmillan (L’aber) 16:51

13 R Cantlie (Moray) 16:59

14 N Ferris (Storn) 17:05

15 I Cant (L’aber) 17:10

16 R Reid (Storn) 18:11

17 I Symon (Forres) 18:14

18 M Macdonald (Storn) 19:03

19 F Macpherson-grant (Gordounstoun School) 19:04

20 S Cook (Gordounstoun School) 19:04

TEAM:

Men TEAM:

1 I’ness 105

2 L’ber 115

3 HHR 131

4 Moray 135

5 Forres 352

6 JSK

VETS TEAM:

1 I’ness 11

2 HHR 24

3 Forres 33

U20 TEAM: I’ness 6

U17 TEAM:

1 Storn 29

2 Gord’n Sc 37

U15 TEAM:

1 I’ness 16

2 Storn 18

3 Ross C 48

4 Gord’n Sc 55

5 Moray 55

U13 TEAM:

1 I’ness 26

2 Noarn 33

3 Storn 35

4 Moray 48

5 Gord’n Sc 54

Women TEAM:

1 HHR 28

2 Moray 36

3 L’ber 43

4 Forres 48

5 JSK 55

VETS TEAM:

1 Forres 9

2 Moray 16

3 JSK 20

U17 TEAM:

1 Storn 10

2 Moray 12

3 Gord’n Sc 23

U15 TEAM:

1 Storn 10

2 I’ness 11

3 Gord’n Sc 24

U13 TEAM:

1 I’ness 8

2 Storn 48

3 Gord’n Sc 64

Full individual results on Power of 10 are here

University of Leeds Relays, December 4

Overall (4×3.2km):

1 Rivelin 39:25 (M Bartam 9:38, E de Mello 9:58, M Bartram 9:55, E de Mello 9:54)

2 Leeds U 39:42 (M Calton-Steel 10:02, F Stewart 9:40, W Tighe 10:04, M Burgin 9:56)

3 Nott U Old Boys 39:45 (S Stevens 9:19, A Houchell 9:52, M Abshir 10:23, C Fielding 10:11)

4 Leeds U B 40:20 (H Holmes 9:43, A Donnelly 10:04, J Gebbie 10:18, B Bergstrand 10:15)

5 Chpprs of Cres 40:35 (S Dickinson 9:12, J Willis 9:52, S Dickinson 9:35, E Curran 11:56)

6 Dur U 40:42 (A Kilby 9:49, L Petit 10:29, J Smith 10:14, M Shantry 10:10)

7 H’over Miles 40:55

8 Leeds Bec U 41:17

9 Sheff U Alum 41:34

10 Leeds Bec U B 42:04

11 RM&F 42:16

12 Doss 42:44

13 UOM 42:45

14 Dur U C 42:59

15 Dur U B 43:18

Fastest:

1 Dickinson 9:12

2 Stevens 9:19

3 J Dickinson (Leeds Bec U) 9:33

4 E Buck (Yorkies) 9:36

5 Bartam 9:38

6 Stewart 9:40

7 Holmes 9:43

8 O Subuh-Symons (Dur U C) 9:45

9 A Ludewick (UOM D) 9:48

10 Kilby 9:49

Women (3×3.2km):

1 Leeds U 34:29 (B Bergstrand 11:47, L Gilbert 11:23, D Corradi 11:19)

2 Leeds U B 34:35 (M Johnson 11:38, R Hughes 11:13, L Crawford 11:44)

3 Full-Bryams 34:38 (L Byram 11:16, J Fullagar 11:32, E Byram 11:50)

4 Dur U 34:51 (A Richards 11:49, F Davis 11:44, E Bramley 11:18)

5 Doss 35:20 (A Pryce 12:52, H Cox 11:26, B Garland 11:02)

6 Leeds U C 35:27

7 Leeds Bec U 35:32

8 H’s Kitchen 35:33

9 Leeds U D 36:07

10 Sheff U 36:52

11 Dur U B 37:08

12 Leeds Bec U B 37:55

Fastest:

1 Garland 11:02

2eq M Hudson (Leeds Bec U)/Hughes 11:13

4 L Byram 11:16

5 Bramley 11:18

6 Corradi 11:19

7eq Gilbert/S Mason (Leeds U C) 11:23

Oxford v Cambridge University race, Roehampton, December 4

After a year’s gap because of the pandemic, James Edgerton added his name to the list of winners in this the 130th running of the ‘Gentleman’s race’ held over seven-and-a-half miles of often very soft ground but the weather was fine, Martin Duff reports.

Edgerton was closely followed home by Cambridge team-mate Jeremy Dempsey, with two more in the top five behind Oxford’s Joe Morrow’s third spot.

His Cambridge team’s win meant that the two universities are now tied on 65 wins apiece.

Nancy Scott took victory for Cambridge in the 45th ‘Ladies’ race to repeat her win from the 2018 event as team mate Niamh Bridson-Hubbard was a few metres down in second.

Alexandra Brown was a close third and led Oxford to the team award, for the first time since 2017, to increase their lead in the series to 26 to 19.

Men (7.5M):

1 J Edgerton (Camb) 38:54

2 J Dempsey (Camb) 38:57

3 J Morrow (Oxf) 39:02

4 P Molloy (Camb) 39:05

5 J Massingham (Camb) 39:38

6 A Smith (Oxf) 39:49

7 T Renshaw (Oxf) 39:56

8 T Wood (Oxf) 39:57

9 M Campion (Oxf) 40:01

10 D Bundred (Oxf) 40:04

11 J Rennie (Camb) 41:04

12 E Spencer (Camb) 41:17

13 D Slater V 41;19

14 M D’Aquilla (Oxf) 41:31

15 B Burke (Oxf) 41:42

16 H Silverstein (Camb) 42:23

Women (4M):

1 N Scott (Camb) 23:48

2 N Bridson-Hubbard (Camb) 23:51

3 A Brown (Oxf) 23;56

4 G Molloy (Oxf) 24:13

5 E Carroll (Oxf) 24:55

6 L Shanahan (Camb) 24:55

7 C Buckley (Oxf) 25:17

8 L Major (Oxf) 25:31

9 D Sorafton (Oxf) 25:37

10 M Dickinson (Camb) 26:02

11 K Ridgeway (Oxf) 26:14

12 H Greenwood (Camb) 26:18

13 M Hardman (Camb) 26:38

14 S Bockley (Camb) 26:43

15 E Higgs-Sharrock (Oxf) 26:53

16 L Carson (Camb) 27:38

TEAM: 1 Oxford 36; 2 Cambridge 44

29th Old Blues race

Jack Millar had earlier won the old blues race to lead a narrow Oxford victory but half a dozen of the competitors went off course and failed to finish. This meant that Oxford now lead the series 17 wins to 12.

Overall (4M):

1 J Millar (Oxf) 21:07

2 T Harrison (Oxf) 21:41

3 M Cox (Camb) 21:43

4 J Carr (Camb) 21:53

5 J Bowness (Oxf) 22:18

6 R Ollington (Camb) 22:29

7 J Parkinson (Oxf) 22:31

8 J Hoad (Camb) 22;52

9 T Kearns (Camb) 22;57

10 J Edwards (Oxf) 23:00

Women:

1 B Murray (Oxf) 25:03

2 L Thompson (Oxf) 26:53

3 A Kent (Oxf) 28:17

Team (13 to score): 1 Oxford 171; 2 Camb 182