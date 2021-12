Latest details from the domestic circuit

Results including a British masters record at Lee Valley, SIAB Pentathlon International plus further Open Meetings at Lee Valley, Sheffield, Manchester, Gateshead, Aberdeen, Cardiff and Dunfermline plus outdoor meetings at Horsham (walks), Kings Lynn and Swindon.

DECEMBER 12

ABERDEEN AAC OPEN GRADED MEETING, Aberdeen

Mixed events: 60: r2.2: 1 T Spence (Ork, W) 7.76



Men: LJ: 11 B Masson (A’deen, M70) 3.60



Women: 60H: 1 C Pennet (Edin, W35) 9.10. LJ: 4 F Davidson (A’deen, W45) 4.47



U15: 60H: 1 H Whittaker (Elgin) 9.39

BE FIT TODAY TRACK ACADEMY SERIES, Lee Valley

Men: 60: r3: 1 M McAllister (Ton, M45) 7.88. r9: 1 J Nwawulor (Harrow) 6.79; 2 M Addison (BFTTA) 6.94; 3 T Panton (Woking, U20) 7.00

Mixed events: 60: r3: 1 L Hartman (Bas, U13W) 8.39; 2 C Barracliffe (Lon Sch, U13W) 8.43. r7: 1 O Monk (R&N, U15W) 8.02; 2 C Thorne (Norw, U15W) 8.04. r9: 1 J Beecroft (S’oaks, U15) 7.44. r12: 1 R Regis (E&H, U17W) 7.58; 2 R Tapper (Harrow, U17W) 7.65. r16: 1 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20W) 7.34; 2 E Quaye (E&H, U20W) 7.53; 3 J Sanyaolu (BFTTA, U20W) 7.80. r19: 1 T Panton (Woking, U20) 6.97. r22: 1 J Nwawulor (Harrow) 6.93. r24: 2 L Wellings (Wyc P, W45) 8.53; 3 A Jackson (Oxf C, W45) 9.04; 4 D Wright (Ton, W50) 9.04; 6 P Wootten (Oxf C, W50) 9.33; 7 H Kehoe (Lon Hth, W55) 9.52. 300: r3: 1 C Downey (BFTTA, U17W) 40.48. 800: r3: 7 K Pye (Mid M, M60) 2:28.63

U15: 60H: r1: 1 E Hughes (Chelm) 9.36. r2: 1 E Hughes (Chelm) 9.40

Women: 60: r1: 3 H Kehoe (Lon Hth, W55) 9.50. r2: 7 P Wootten (Oxf C, W50) 9.44. r3: 2 A Jackson (Oxf C, W45) 8.88; 6 D Wright (Ton, W50) 9.15. r6: 2 L Hartman (Bas, U13) 8.42. r8: 4 C Thorne (Norw, U15) 8.08. r9: 1 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 7.28; 2 E Quaye (E&H, U20) 7.46; 3 R Regis (E&H, U17) 7.51; 4 R Tapper (Harrow, U17) 7.70

U17: 60H: r1: 1 I Mardle (Norw) 8.78. r2: 1 I Mardle (Norw) 8.95

U13: 60H: r1: 1 J Mardle (Norw) 10.50

DECEMBER 11

NORTHERN ATHLETICS INDOOR OPEN MEETING, Sheffield

Sub-28 10,000m performer Emile Cairess won the 3000m in 8:07.08.

U15 mixed events: 60: r2: 1 M Wilkinson (Blyth, U15W) 8.02; 4 W Ofor (M’bro, U13W) 8.35. 150: r9: 1 W Ofor (M’bro, U13W) 20.11

Mixed events: 60: r1: 1 D Morgan-Harrison (KuH) 6.78; 2 B Whitehead (R&N, U20) 6.92. r7: 1 J Eze (Gate, U20W) 7.38; 2 H Gode (Leeds C, U20W) 7.57; 4 H Mills (Tam, W) 7.74. r8: 1 J Moss (Gate, W) 7.59. r9: 4 M Angelo (Leeds C, U17W) 7.78. r11: 3 M White (Mans, M50) 7.98. r19: 3 D Timmis (Linc W, W60) 9.90. 300: r4: 5 D Scott (SHS, M50) 38.00. 600: r5: 3 E Alderson (Liv H, W) 1:32.56; 4 N Desai (Morp, W35) 1:33.33; 5 L Scothern (CleS, U20W) 1:34.26; 6 J Martin (KuH, U20W) 1:34.63. r6: 7 J Turner (Sheff RC, M60) 1:38.79. 3000: r1: 1 E Cairess (Leeds C) 8:07.08; 2 A Kinloch (Ton) 8:14.85. r2: 4 G Bracken (Morp, M55) 9:48.94. r3: 2 C Ireland (Sheff RC, M60) 10:30.04

Men: 60H: 1 N Langley (Donc) 9.11. HJ: 8 S Linsell (Leeds C, M55) 1.60. LJ: A: 2 R Rawlinson (Amber, U17) 6.45

U20: 60H: 1 D Naylor (C&N) 8.40; 2 M Williams (Leeds C) 8.53

U15: 60H: 1 L Pichler (Blyth) 8.75

Women: 60H: 1 A Watson (Hart AC, U20) 9.08. SP: 1 P Nemanyte (Der, U20) 11.26

U17: 60H: r1: 1 K Brant (Burt) 9.00

U15: 60H: r1: 1 N Dolan (Sale) 9.52. HJ: 1 E Marshall (KuH) 1.63; 4 O Isherwood (Hallam, U13) 1.40

ALF PALMER MEMORIAL WALKING RACES, Horsham (outdoor track)

English Schools champion Hannah Hopper improved UK lead in the under-20 track 5000m walk with a 48-second PB of 25:08.4.

Mixed events: 5000W: 1 L Legon (Bexley) 25:07.7; 2 H Hopper (Camb H, U20W) 25:08.4; 3 K Stringer (M&M, U20W) 28:43.6; 4 J Ellerton (B&B, U17) 29:55.4; 7 S Maidment (Steyn, M70) 33:49.3; 8 J Killick (Steyn, M75) 34:06.9; 9 P Gaston (Sy WC, M70) 34:41.5

ATHLETICS NORFOLK PRE XMAS MATCH 2, King’s Lynn (Outdoor track)

U20 men: SP: B: 1 A Williams (W Norf) 14.63

SWINDON WINTER THROWS INVITATIONAL SERIES, Swindon (Outdoor track)

Men: SP: – B Broadbridge (Newb, M60) 11.40; P B Broadbridge (Newb, M60) 11.24. HT: 1 F Hanham (Read, U17) 41.62; – B Broadbridge (Newb, M60) 39.30; P B Broadbridge (Newb, M60) 37.89



Mixed events: WT: 1 C Payne (Read, U20W) 17.74; P B Broadbridge (Newb, M60) 15.71. DT: 1 B Broadbridge (Newb, M60) 37.88; 2 A Jeacock West (Rad, U20W) 31.41



U20: HT: 1 H Ricketts (Swin) 55.75



U13 girls: JT: 1 L Bull (Swin) 25.52

DECEMBER 5

LEE VALLEY DECEMBER OPEN, Lee Valley

Men: 60: r1.1: 1 A Douglas (C&S, U20) 7.00; 7 R Devenport (Dac, M45) 7.57. r1.2: 3 C Harvey (Lewes, M45) 7.52. r1.8: 1 J Kalala (VP&TH, U20) 7.01. r1.9: 1 J Pascall-Menzie (NEB, U20) 6.80. r2.1: 1 J Pascall-Menzie (NEB, U20) 6.79; 2 D Kusi (Mil K) 6.86; 4 O Grant (Harrow) 6.94; 5 A Douglas (C&S, U20) 6.94; 6 J Kalala (VP&TH, U20) 7.00. r2.2: 1 J Carter (Bath, U20) 7.04. r2.5: 3 C Harvey (Lewes, M45) 7.54. r2.6: 7 R Devenport (Dac, M45) 7.77. SP: 1 B McCauley (Oxf C, U20) 13.98



Mixed events: 600: r2: 5 C Bates (Dartf, M60) 1:42.01. PV: A: 6 B Yeandle (Ashf, U20W) 3.12; 6 R Harris (Read, U20W) 3.12. B: 2 E Oakden (Lewes, U20W) 3.02; 3 N Mason (Mid M, M70) 2.82; 5 A Edwards (SB, U15W) 2.72. SP: 2 D Norman (E&E, W45) 10.76



U20: 60H: r1: 1 D Goriola (Bexley) 8.22. r2: 1 D Goriola (Bexley) 8.27



U17: 60H: r1.1: 1 D Gumbs (WSEH) 8.42; 2 H Christian (G&G) 8.43; 3 A Dingley (Ply) 8.74. r2.1: 1 H Christian (G&G) 8.43; 2 D Gumbs (WSEH) 8.46



U16: 60: r1.1: 5 G Edwards (Lon Hth, U13) 8.33. r2.2: 3 G Edwards (Lon Hth, U13) 8.32



U15: 60H: r1: 1 E Hughes (Chelm) 9.24; 2 O Dieppe (B&R) 9.31. r2: 1 O Dieppe (B&R) 9.36



U13: 60H: r1: 1 J Ellerton (B&B) 9.95. r2: 1 J Ellerton (B&B) 10.03



M50: 60H: r1.1: 1 G Smith (Lut) 8.70. r2.1: 1 G Smith (Lut) 8.68



Women: 60: r1.2: 2 L Wellings (Wyc P, W45) 8.63. r1.4: 1 L T-Smith (New FJ, U17) 7.77; 5 H Kehoe (Lon Hth, W55) 9.56. r2.1: 1 L T-Smith (New FJ, U17) 7.71. r2.3: 2 L Wellings (Wyc P, W45) 8.71. r2.4: 3 H Kehoe (Lon Hth, W55) 9.58. 600: r1: 5 D Norman (E&E, W45) 1:46.29; 8 K Bryan (Kent Sch, U13) 1:47.84. SP: 1 R Wright (WG&EL, U15) 11.12



U20: 60H: r1.1: 1 S Gammell (Wat) 8.99; 2 E Manning (AFD) 9.11. r1.2: 1 A Walsh (Read) 9.07; 2 L Watkins (Brack) 9.08. r2.1: 1 S Gammell (Wat) 8.91; 2 A Walsh (Read) 9.03; 3 E Manning (AFD) 9.07



U17: 60H: r1.3: 1 J Self (Thurr) 8.73. r2.1: 1 J Self (Thurr) 8.75; 2 P Shroff (Win) 9.10



U15: 60H: r1.1: 1 R Smith (New FJ) 9.46; 2 J Howells (G&G) 9.54. r2.1: 1 R Smith (New FJ) 9.32; 2 A Firla (B&B) 9.44



U13: 60H: r1: 1 L Flute (Win) 10.44



W45: 60H: r1: 1 D Norman (E&E) 9.48. r2: 1 D Norman (E&E) 9.41

MANCHESTER INDOOR OPEN MEETINGS, Sportcity

Mixed events: 60: r1.1: 2 D Moore (Worc, U20) 7.02; 4 D Bradley (C&N, M40) 7.19; 6 M Edwards (N Masters, M40) 7.23. r1.5: 4 A Leigh (C&N, M55) 7.90. r1.6: 1 M Edwards (N Masters, M40) 7.27. r1.12: 3 A Kelly (Giff N, W60) 9.85. r1.20: 1 D Nuttall (B’burn, U15) 7.49. r1.21: 1 E Owen (W Ches, U15W) 8.10. r2.1: 1 D Moore (Worc, U20) 7.01. r2.4: 1 P Clayton (Rush, U17W) 7.88. 300: r1: 1 D Bradley (C&N, M40) 37.63; 4 A Leigh (C&N, M55) 40.12. r16: 1 L Murphy (E Ches, U17W) 41.08. 600: r1: 7 D Towart (Tyne, M40) 1:29.48. r6: 1 A Gisbourne (Bury, U17W) 1:36.67. r9: 1 N Watson (Hart AC, U13W) 1:47.10. HJ: A: 1 M Ogedenbe Dobies (Sale, U17) 1.95; 6 S Linsell (Leeds C, M55) 1.60. B: 1 E Marshall (KuH, U15W) 1.58. LJ: A: 5 N Watson (Hart AC, U13W) 4.43

Men: 60H: 1 R Yates (Traff, M35) 8.69. PV: 1 N Cole (Shef/Dearn) 4.50; 2 R May (Shef/Dearn, U17) 4.00

U20: 60H: 1 D Naylor (C&N) 8.52

U17: 60H: 1 S Lunt (Wirr) 8.69

U15: 60H: 1 L Shaw (Warr) 8.84

Women: 60H: 1 D Hales (Tel, U20) 8.76; 2 M Corker (Liv H, U20) 8.77. PV: 1 C Cutts (Shef/Dearn, U13) 2.20

U20: 60H: 1 A Watson (Hart AC) 8.97

U17: 60H: r1: 1 K Brant (Burt) 8.99

SUTCLIFFE INDOOR 60’s, Eltham



Men: 60: r1.1: 5 J Wood (Harrow, M45) 7.37. r1.4: 1 V Redman (Folk, U15) 7.40. r2.2: 2 V Redman (Folk, U15) 7.42; 3 J Wood (Harrow, M45) 7.51



Women: 60: r1.1: 3 L Boland (E&E, W35) 8.01. r2.1: 2 N Orhurhu (Camb H, U15) 7.96; 5 L Boland (E&E, W35) 8.16

WELSH ATHLETICS JUNIOR OPEN, Cardiff

U17 men: SP: 1 G Leite (N Som) 13.35



U17 women: TJ: 1 R Ford (N Som) 10.92



U13: 200: r1: 1 A Afolabi (Card Arch) 26.74. LJ: r2: 1 A Afolabi (Card Arch) 4.31

DECEMBER 4

SIAB INTERNATIONAL PENTATHLON, Emirates Arena

England dominated winning all four individual and team titles. There were individual wins for Sammy Ball and Lucy Fellows (over-16) and Joe Stone and Isabelle Mardle (under-16).

U18 men: PenI: 1 S Ball (Read, U20) 4000 (8.08, 15.44, 22.48, 6.58, 2:05.76); 2 J Minshull (Cov, U20) 3866 (8.23, 11.86, 22.76, 6.54, 1:56.17); 3 J Blanc (Have, U20) 3672 (8.09, 11.91, 22.98, 6.37, 2:06.53); 4 F O’Neill (Lifford Strabane, IRL, U17) 3527 (8.42, 13.04, 23.50, 6.01, 2:06.96); 5 K Cooper (Ireland) 3330 (8.60, 10.81, 23.88, 6.58, 2:13.93); 6 E Foy (Dac, U20) 3313 (8.73, 13.18, 24.08, 6.00, 2:12.83); 7 B Heron (N Ayr, U17) 3194 (8.76, 8.93, 23.31, 6.01, 2:08.38); 8 J Cameron (I’clyde, U20) 3128 (9.16, 10.12, 24.01, 6.15, 2:09.25); 9 D Martin (Giff N, U17) 3100 (8.61, 11.83, 24.26, 6.15, 2:25.23); 10 S Carmody (Ireland) 3077 (8.45, 8.58, 23.46, 5.42, 2:10.24); 11 C Mcleod (Pit, U17) 2898 (9.90, 7.88, 23.80, 5.83, 2:02.93); 12 I Grant (Card Arch, U17) 2779 (8.94, 10.56, 24.26, 5.80, 2:33.05); 13 A Graham-Mulvaney (Card, U17) 2727 (9.13, 9.13, 24.07, 5.29, 2:20.10); 14 E Cole (Swan, U17) 2390 (9.20, 8.28, 24.67, 5.56, 2:43.82); – A Nolan (Ireland) DNF (8.65, 11.29, 23.80, 5.58, DNS); – D Morgan (Swan, U20) DNF (DNF, 11.39, 22.05, 5.48, DNS)



U16: PenI: 1 J Stone (Ton, U17) 3436 (8.83, 6.48, 23.38, 11.94, 2:09.64); 2 S Wright (Chelm, U17) 3399 (8.56, 6.04, 23.75, 12.37, 2:09.19); 3 C Kelly (HW, U17) 3227 (8.79, 6.03, 23.46, 10.90, 2:12.66); 4 B Parker (A’dare, U17) 3219 (9.68, 6.56, 23.33, 11.12, 2:10.17); 5 T Hobbs (Wat, U20) 3029 (9.34, 6.00, 24.21, 10.17, 2:10.09); 6 C Crotty (IRL, U17) 2966 (9.19, 5.86, 24.01, 9.37, 2:12.20); 7 J Clark (VPCG, U15) 2865 (9.67, 5.42, 23.89, 10.31, 2:10.81); 8 B Dean (Kil’k, U17) 2862 (9.40, 5.70, 24.49, 11.47, 2:19.76); 9 O Parry (Card Arch, U17) 2713 (9.32, 5.77, 24.27, 7.92, 2:18.84); 10 C Newton (Dunf, U17) 2705 (8.96, 5.50, 25.49, 9.19, 2:18.89); 11 J Kelly (Ireland) 2686 (9.56, 5.33, 24.81, 8.73, 2:11.31); 12 F Bryce (A’deen, U17) 2512 (9.26, 5.06, 25.97, 9.78, 2:21.64); 13 C Eley (Newp, U17) 2438 (8.81, 5.83, 24.50, 9.43, DNF); 14 E O’callaghan (Ireland) 2290 (9.59, 4.67, 26.90, 9.76, 2:22.14); 15 E Dewhirst (Ireland) 1922 (9.76, 4.63, 26.05, 10.28, DQ); – S Mbimu-Kiambi (Card, U17) DNF (13.85, DNS)



U18 women: PenI: 1 L Fellows (SMR, U20) 3713 (12.79, 8.88, 5.68, 1.60, 2:39.74); 2 L Mcglynn (Ireland) 3665 (12.11, 8.87, 5.22, 1.60, 2:29.13); 3 S Rodgers (Taun, U20) 3662 (11.11, 8.86, 5.25, 1.60, 2:25.02); 4 J Lee (Carm, U17) 3545 (9.26, 9.34, 5.79, 1.63, 2:32.10); 5 S Lisk (Card Arch, U17) 3479 (9.40, 8.86, 5.24, 1.57, 2:27.65); 6 R Togo (Bury, U20) 3467 (11.66, 9.10, 5.18, 1.57, 2:35.22); 7 B Brynjarsdottir (Lisb, U17) 3281 (8.81, 9.13, 5.11, 1.54, 2:30.16); 8 J Hilditch (VPCG, U17) 3271 (9.59, 9.09, 5.15, 1.60, 2:42.87); 9 S Byrne (Ireland) 3224 (10.92, 9.70, 5.10, 1.51, 2:33.79); 10 B Dunlop (Kil’k, U20) 3129 (9.81, 9.57, 4.75, 1.51, 2:29.88); 11 L Moloney (Ireland) 3070 (9.66, 9.31, 5.18, 1.57, 2:55.58); 12 S Fraser (I’ness, U17) 3064 (10.92, 9.77, 4.79, 1.48, 2:36.31); 13 E Wainwright (Newp, U20) 3012 (10.41, 9.42, 4.96, 1.33, 2:33.87); 14 L Wintle (P’broke, U17) 2741 (9.48, 9.37, 5.10, NH, 2:19.90); – E Hind (Oxf C, U20) DNF (10.84, 8.91, 5.56, DNS); – D Black (Dunf, U17) DNF (9.73, 9.49, 4.93, DNS)



U16: PenI: 1 I Mardle (Norw, U17) 3687 (5.49, 8.79, 1.60, 11.24, 2:30.31); 2 T Brown (Sale, U17) 3598 (5.48, 9.04, 1.69, 10.17, 2:36.07); 3 D Snell (B&B, U17) 3454 (5.60, 9.22, 1.60, 9.94, 2:37.81); 4 L Colfer (Ireland) 3330 (5.46, 9.32, 1.54, 9.73, 2:35.98); 5 A John (WSEH, U17) 3283 (5.10, 9.24, 1.48, 8.87, 2:23.20); 6 H Falvey (IRL, U17) 3266 (5.46, 9.61, 1.57, 10.20, 2:42.24); 7 V Anestik (Falk, U15) 3193 (5.06, 9.53, 1.45, 10.55, 2:30.77); 8 M O’Connor (Newry, U17) 3188 (5.07, 9.49, 1.51, 9.31, 2:30.74); 9 N Powell (Card Arch, U17) 3120 (5.08, 9.36, 1.54, 8.52, 2:37.28); 10 M Quick (Swan, U15) 2987 (4.72, 9.77, 1.57, 10.28, 2:46.85); 11 A Dempsey (Ireland) 2948 (4.92, 9.93, 1.51, 9.34, 2:40.47); 12 N Mcgregor (N Ayr, U17) 2893 (4.72, 9.91, 1.42, 8.26, 2:27.14); 13 M Taylor (Card Arch, U15) 2874 (5.02, 9.87, 1.51, 9.19, 2:50.08); 14 H Mcdermott (VPCG, U15) 2861 (4.77, 9.86, 1.45, 8.18, 2:33.60); 15 E MacLeod (Banc, U17) 2652 (4.37, 10.05, 1.42, 7.89, 2:35.40); 16 B Holley (Swan, U17) 2577 (4.54, 10.18, 1.42, 7.65, 2:42.10)

VETERANS AC & EASTERN MASTERS AC, Lee Valley

David Oxland set a UK M70 800m record of 2:33.32.

V35 mixed events: 1500: r1: 1 R Berry (W4H, W50) 5:27.76; 2 L Woolhouse (Vets, W60) 5:47.77; 3 A Garnier (HW, W65) 5:50.32. r2: 1 E Adigwe (Camb H, M45) 4:25.27; 3 C Ridley (Col H, M55) 4:46.92. HJ: 1 A Waddington (BMH, M60) 1.50. PV: 1 D Pearson (W’borne, M50) 3.50; 3 N Mason (Mid M, M70) 2.90; 4 M Franklin (Vets, M55) 2.90; 5 A Leiper (AFD, M60) 2.80; 6 S Pedley (Hunts, W55) 2.00. TJ: 1 J Gittens (Leeds C, M60) 10.97



V50: 60H: r1: 1 I Crawley (Ton, M55) 11.3. r2: 1 G Smith (Lut) 8.69



V60: 60H: 1 J Mayor (SNH) 10.6



M35 men: 60: r1: 2 T Wells (Corby, M70) 9.66. r3: 1 M Woods (Padd W, M60) 8.26; 1 P Ilo (RSC, M60) 8.26; 3 B MacBride (3M, M60) 8.53. r4: 1 P Canning (Mil K, M55) 7.89; 2 R Samuel (Harrow, M55) 8.08; 3 K Courtenay-Robin (Mil K, M55) 8.15; 4 M White (HW, M55) 8.28. r5: 1 G Minetti (Herne H, M50) 7.72. r7: 1 M Atkin (GAC, M45) 7.59; 2 S Channon (Walton, M45) 7.63. r8: 1 A Elegbede (S’end, M40) 7.67. 200: r1: 1 A Long (Herne H, M75) 32.52; 2 T Bissett (E&E, M75) 32.54; 3 B Hendrie (Banb, M70) 32.85. r3: 1 P Canning (Mil K, M55) 25.83; 3 P Ilo (RSC, M60) 27.51. r4: 1 G Minetti (Herne H, M50) 25.46. 800: r1: 1 D Oxland (Notts, M70) 2:33.32. LJ: 1 M Atkin (GAC, M45) 5.61. SP: 1 S Achurch (PNV, M45) 11.93



M50: SP: 1 G Degutis (NEB) 14.57; 2 K Baker (B&H, M55) 10.21



M55: LJ: 2 A Waddington (BMH, M60) 4.43



M60: SP: 1 A Leiper (AFD) 13.96; 2 M Hausler (C&C) 13.75; 3 J Fenton (Dartf) 11.26; 4 B Slaughter (E’bne) 10.74; 5 P Wishart (Camb H) 10.28; 6 K Bates (PNV, M65) 9.70



W35 women: 60: r1: 1 H Godsell (B&B, W65) 9.10; 3 H James (Serp, W65) 11.26. r2: 1 A Bryant (FoD, W60) 9.69; 2 L Hopkins (E&H, W60) 10.35. r3: 1 R Waters (E&E, W55) 9.45; 2 S Dornbusch (B&H, W50) 9.62; 3 D Silverman (Banb, W55) 9.77. 200: r1: 1 H Godsell (B&B, W65) 31.19; 2 E Caux (EMAC, W65) 33.20. r2: 1 R Waters (E&E, W55) 31.95. 400: 2 E Caux (EMAC, W65) 77.11. LJ: 1 C St. John-Coleman (Chelm, W60) 3.82



W50: SP: 1 S Lawrence (Thurr) 10.67

DECEMBER 2

GATESHEAD HARRIERS OPEN, Gateshead

U13 mixed events: LJ: 1 N Watson (Hart AC, U13W) 4.52



Mixed events: HJ: 5 E Adams (NSP, U13) 1.50. PV: 3 A Shearman (BWF, U20W) 3.00



Men: SP: A: 1 F Wright (Gate) 14.56. SP: A: 1 P Corrigan (Walls, M55) 10.28

DECEMBER 1

DUAL MEETING CARDIFF MET v UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (Inc CARDIFF UNIVERSITY v SWANSEA UNIVERSITY), Cardiff

Men: 60: r1: 1 D Moore (Worc, U20) 6.96; 2 J Harding (N Abb, U20) 6.97. SP: 1 R Howorth (Bath, U20) 13.32



Women: 60: r1: 1 R Chapman (Card) 7.60; 2 A Rodgers (B&A, U20) 7.77. r2: 1 A Samuel (Swan) 7.60. SP: 1 L Evans (Card) 11.01

DUNFERMLINE TRACK AND FIELD DECEMBER INDOOR OPEN GRADED, Dunfermline

Mixed events: 60: r1: 3 F Smith (WG&EL, M40) 7.5. HJ: A: 1 M Tait (Lass, U17) 1.91

GATESHEAD HARRIERS OPEN, Gateshead

Mixed events: 60: r1.11: 3 J Henderson (Crook, W55) 9.16. r1.12: 4 A Kelly (Giff N, W60) 9.91. r2.1: 4 A Kelly (Giff N, W60) 9.93. r2.2: 3 J Henderson (Crook, W55) 9.19

U15 boys: 60H: 1 L Pichler (Blyth) 8.87

U20 women: 60H: 1 P Ellis (Gate) 8.98; 2 A Watson (Hart AC) 9.14

U15: 60: r4: 1 M Wilkinson (Blyth) 8.05; 2 H Wilson (Blyth) 8.10

