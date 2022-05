Here are the leading performances in America in recent weeks

Tucson, May 21

Rudy Winkler’s 78.51m won the hammer with Mexican Diego Del Real 78.26m in second and Daniel Haugh third in 77.94m.

There was also a quality men’s discus with a 68.69m PB win for Sam Mattis ahead of Andrew Evans’ 66.74m.

Janee Kassanavoid improved to 78.00m in the women hammer to narrowly defeat Brooke Andersen’s 77.75m and that moved her to sixth all-time.

Former world champion Tom Walsh won the men’s shot with 21.60m as Jamaican Danniel Thomas-Dodd 19.53m won the women’s event with Sarah Mitton’s 19.47m and Jessica Ramsey’s 19.38m.

The javelins were won by Tim Glover’s 82.81m and Kara Winger’s 63.75m.

Olympic silver medalist Chris Nilsen’s cleared 5.80m to win the pole vault.

Men:

PV:

1 Chris Nilsen 5.80

2 Luke Winder 5.70

3 Nate Richartz 5.70

4 Tray Oates 5.70

5 Jacob Wooten 5.60

LJ: 1 Marquis Dendy 8.10w

SP:

1 Tom Walsh NZL 21.60

2 Jordan Geist 21.14

3 Darrell Hill 20.98

4 Roger Steen 20.92

5 Chuk Enekwechi NGR 20.76

6 Payton Otterdahl 20.26

7 Andrew Liskowitz 20.05

DT:

1 Sam Mattis 68.69

2 Andrew Evans 66.74

3 Ralford Mullings JAM 63.75

4 Josh Syrotchen 63.10

5 Legend Boyesen-Hayes 61.52

6 Brian Williams 61.46

7 Joseph Brown 61.22

8 Kord Ferguson 61.08

HT:

1 Rudy Winkler 78.51

2 Diego Del Real MEX 78.26

3 Daniel Haugh 77.94

4 Sean Donnelly 77.50

5 Alex Young 74.85

6 Denzel Comenentia NED 74.84

7 Adam Keenan CAN 74.75

10 Joe Ellis GBR 71.94

JT:

1 Tim Glover 82.81

2 Curtis Thompson 81.22

Women:

PV:

1 Olivia Gruver 4.55

LJ:

1 Ese Brume NGR 6.72

SP:

1 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.53

2 Sarah Mitton CAN 19.47

3 Jessica Ramsey 19.38

4 Jessica Woodard 18.54

5 Maggie Ewen 18.50

6 Portious Warren TTO 17.64

DT:

1 Veronica Fraley 62.30

2 Chioma Onyekwere NGR 60.90

HT:

1 Janee’ Kassanavoid 78.00

2 Brooke Andersen 77.75

3 Lauren Bruce NZL 73.07

4 Annette Echikunwoke NGR 72.62

5 Stamatía Skarvélis GRE 71.43

6 Gwen Berry 70.98

7 Janeah Stewart 70.73

8 Lara Boman 69.69

9 Autavia Fluker 67.55

JT:

1 Kara Winger 63.75

2 Avione Allgood-Whetstone 58.90

3 Ariana Ince 58.60

4 Liz Gleadle CAN 58.12

Jacksonville, FL, May 21

In a meeting marred by bad weather, there were fast hurdles wins for Devon Allen (13.17/1.2) and Brittany Anderson (12.59/-0.2).

Briton Cindy Sember was fifth in 12.89.

Sha’Carri Richardson won a 100m race in 11.27/-0.1 but was only fourth in 11.37 in the main race, won by Aleia Hobbs’ 11.28/-1.5.

Trevor Stewart won the men’s 400m in 45.91 with Olympic 800m champion Emmanuel Korir third in 46.22.

World champion Tajay Gayle won the long jump with a 7.83/-0.9 leap.

Men: 100 (0.1):

1 Brandon Carnes 10.19

2 Elijah Hall-Thompson 10.23

3 Isiah Young 10.30

Race B (-0.3): 2 Ojie Edoburun GBR 10.45

400:

1 Trevor Stewart 45.91

2 Nathon Allen JAM 46.17

3 Emmanuel Korir KEN 46.22

110H (1.2):

1 Devon Allen 13.17

2 Michael Dickson 13.35

3 Daniel Roberts 13.36

4 Aaron Mallett 13.52

5 Damion Thomas JAM 13.63

6 Ruebin Walters TTO 13.70

400H: 1 CJ Allen 49.05

LJ:

1 Tajay Gayle JAM 7.83

2 Tristan James DMA 7.82

Women

100 (-0.1):

1 Sha’Carri Richardson 11.27

2 TeeTee Terry 11.29

3 Marybeth Sant-Price 11.34

Race B (-1.5):

1 Aleia Hobbs 11.28

2 Brittany Brown 11.30

3 TeeTee Terry 11.34

4 Sha’Carri Richardson 11.37

5 Marybeth Sant-Price 11.38

Race E (-1.3):

1 Murielle Ahouré CIV 11.56

6 Asha Philip GBR 11.78

400:

1 Lynna Irby 51.03

2 Jaide Stepter Baynes 51.15

3 Aliyah Abrams GUY 51.78

4 Wadeline Jonathas 51.95

5 Kyra Jefferson 52.16

Jodie Williams GBR DNF

Race B:

1 NaAsha Robinson 51.88

100H (-0.2):

1 Britany Anderson JAM 12.59

2 Tonea Marshall 12.76

3 Chanel Brissett 12.77

4 Anna Cockrell 12.87

5 Cindy Sember GBR 12.89

6 Nia Ali 13.02

Race B (-0.6):

1 Sharika Nelvis 12.89

2 Mulern Jean HAI 13.09

400H:

1 Shiann Salmon JAM 56.06

2 Andrenette Knight JAM 56.44

3 Anna Cockrell 56.72

Walnut CA, May 19

Despite bad weather, Briton Neil Gourley won the 1500m in an outdoor PB of 3:35.43 ahead of New Zealand’s Sam Tanner (3:35.61) and Olympic sixth-placer Cole Hocker of the United States (3:36.24).

It was however just outside the 3:35.00 qualifying mark for Eugene and he said: “No world champs QT this week, but we’re sure as hell training hard, competing well and just generally having some fun with it. Next stop Pre Classic.”

Jamaine Coleman (8:37.73) finished 15th in the 3000m steeplechase in a season’s best 8:37.73 in a race won by Canadian John Gay’s 8:24.27.

Jenny Nesbitt was third in the 5000m in 15:35.69 won by Allie Buchalski’s 15:18.60.

Men: 800:

1 Brandon McBride CAN 1:47.39

2 Brannon Kidder 1:47.64

3 Michael Saruni KEN 1:47.85

4 Isaiah Harris 1:47.96

5 Rajay Hamilton JAM 1:48.04

6 Craig Engels 1:48.18

B: 1 Cooper Teare 1:47.90

1500:

1 Neil Gourley GBR 3:35.43

2 Samuel Tanner NZL 3:35.61

3 Cole Hocker 3:36.24

4 Sam Prakel 3:37.54

5 Johnny Gregorek 3:37.87

6 Colby Alexander 3:38.11

7 Cameron Proceviat CAN 3:38.51

8 Luis Grijalva GUA 3:38.55

9 Hobbs Kessler 3:38.98

10 Brett Meyer 3:39.76

5000:

1 Ben Flanagan CAN 13:35.30

2 Thomas Fafard CAN 13:37.03

3 Jack Bruce AUS 13:39.44

3000SC:

1 John Gay CAN 8:24.27

2 Mason Ferlic 8:25.41

3 Matt Hughes CAN 8:25.66

4 Avinash Sable IND 8:25.82

5 Evan Jager 8:27.88

6 Frankline Tonui 8:28.83

7 Anthony Rotich 8:30.48,

8 Benard Keter 8:30.86

15 Jamaine Coleman GBR 8:37.73

TJ: 1 Chris Benard 16.55

Women:

800:

1 Sinclaire Johnson 2:01.06

2 Anna Camp-Bennett 2:01.20

3 Addy Townsend CAN 2:01.70

4 Madeleine Kelly CAN 2:02.13

1500:

1 Abbey Caldwell AUS 4:04.18

2 Helen Schlachtenhaufen 4:05.68

3 Dani Jones 4:06.06

4 Taryn Rawlings 4:06.19

5 Nozomi Tanaka JPN 4:06.35

6 Eleanor Fulton 4:06.91

7 Konstanze Klosterhalfen GER 4:07.41

7 Natalia Hawthorn CAN 4:07.41

9 Marta Pen Freitas POR 4:08.76

10 Danielle Aragon 4:08.80

11 Emma Coburn 4:09.47

Race B: 1 Susan Ejore KEN 4:09.35

5000:

1 Allie Buchalski 15:18.60

2 He Wuga CHN 15:23.57

3 Jenny Nesbitt GBR 15:35.69

3000SC:

1 Amy Cashin AUS 9:31.28

2 Katie Rainsberger 9:33.23

3 Jessica Furlan CAN 9:34.32

4 Gabrielle Jennings 9:39.90

5 Brielle Erbacher AUS 9:46.29

6 Yuno Yamanaka JPN 9:47.22

HJ:

1 Vashti Cunningham 1.90

2 Rachel McCoy 1.87

3 Kimberly Williamson JAM 1.87

TJ:

1 Keturah Orji 14.28

2 Imani Oliver 13.64

Tucson, AZ, May 19

In the hammer, Daniel Haugh’s 77.76m defeated Diego Del Real 77.66m with Commonwealth champion Nick Miller fifth in 75.61m while Joseph Ellis improved his PB to 74.52m in eighth to go 13th all-time in the UK.

Britain’s American-based 1984 Olympic eighth-placer Roald Bradstock threw 59.78m with the senior implement which is superior to the UK M60 best with a much lighter 600kg held by Kevin Murch’s 52.24m.

Men:

SP:

1 Payton Otterdahl 20.74

2 Uziel Muñoz MEX 20.28

3 Andrew Liskowitz 20.19

4 Eric Favors IRL 19.98

DT:

1 Sam Mattis 64.66

2 Ralford Mullings JAM 64.35

3 Andrew Evans 64.05

4 Brian Williams 62.74

5 Kord Ferguson 61.61

6 Josh Syrotchen 61.08

7 Legend Boyesen-Hayes 60.99

HT:

1 Daniel Haugh 77.76

2 Diego Del Real MEX 77.66

3 Morgan Shigo 76.10

4 Alex Young 75.79

5 Nick Miller GBR 75.61

6 Denzel Comenentia NED 75.21

7 Joe Ellis GBR 74.52

8 Sean Donnelly 73.73

JT:

1 David Carreon MEX 81.71 rec

2 Zach Holland 79.98

8 Roald Bradstock GBR M60 59.78

Women:

SP:

1 Sarah Mitton CAN 19.09

2 Jessica Woodard 18.30

3 Portious Warren TTO 17.84

DT:

1 Rachel Dincoff 61.98

2 Chioma Onyekwere NGR 59.26

HT:

1 Annette Echikunwoke NGR 73.67

2 Lauren Bruce NZL 72.35

3 Maggie Ewen 70.38

4 Stamatía Skarvélis GRE 70.23

5 Erin Reese 69.92

6 Janeah Stewart 67.09

JT:

1 Kara Winger 63.23

2 Ariana Ince 61.16

AAC Championships, Wichita, KS, USA, May 13-15

Men:

100 (2.8):

1 Eddie Sumler Houston 10.04

2 Shaun Maswanganyi RSA Houston 10.05

3 Chris Borzor Cincinnati 10.15

4 Royal Burris ECarolina 10.20

(h2) (1.2) 1 Sumler 10.15

200 (2.5):

1 Shaun Maswanganyi RSA Houston 20.29

2 Eddie Sumler Houston 20.40

3 Royal Burris ECarolina 20.42

400:

1 Steven McElroy Cincinnati 45.57

2 Elijah Wright SFlorida 45.90

110H (3.9):

1 De’vion Wilson Houston 13.50

2 DJ Akindele Houston 13.52

3 Quivell Jordan Houston 13.66

(h2) (2.6) 1 Akindele 13.65

400H: 1 Quivell Jordan Houston 49.89

HT: 1 Michael Bryan WichitaSt 69.22

JT: 1 Taran Taylor WichitaSt 73.93

4×100:

1 Houston 39.74

2 Cincinnati 39.93

Women:

200 (1.9): 1 Caisja Chandler Cincinnati 22.88

100H (-0.7):

1 Rayniah Jones CenFlorida 12.93

2 Destiny Smith Houston 13.07

400H (h2): 1 Selena Wright CenFlorida 57.64

LJ: 1 Funminiyi Olajide GBR SMU 6.48/1.0

TJ: 1 Kennedy Marable Cincinnati 13.12/2.3

SP:

1 Deenia McMiller Memphis 17.85

HT:

1 Deenia McMiller Memphis 67.89

2 Priscilla Adejokun Houston 65.20

JT:

1 Mona Ekroll Jaidi NOR Memphis 55.25

2 Leonie Tröger GER Cincinnati 53.11

4×100:

1 Central Florida 44.41

2 South Florida 44.51

ACC Championships, Durham, NC, May 12-14

Men:

100 (1.2):

1 JoVaughn Martin FloridaSt 10.13

2 Cole Beck VATech 10.18

(h2) (0.4) 1 Beck 10.19

(h4) (0.3) 1 Martin 10.19

200 (0.8):

1 Kahlege Tillman VATech 20.41

2 Cole Beck VATech 20.47

3 Amir Willis FloridaSt 20.50

4 Wanya McCoy BAH Clemson 20.50

(h2) (2.7) 1 Beck 20.63

(h4) (1.4) 1 McCoy 20.68

400:

1 Daeqwan Butler FloridaSt 45.55

2 Jordan Willis Virginia 45.70

3 Sean Watkins FloridaSt 45.74

(h2)

1 Watkins 45.95

2 Willis 45.97

800: 1 Ayman Zahafi MAR Miami (FL) 1:46.79

(h6) 1 Sebastian Anthony GBR VATech 1:47.54

3000SC:

1 Ben Fleming VATech 8:31.97

2 Yasin Sado Virginia 8:33.39

3 Brett Gardner NC State 8:37.75

4 Nathan Mountain Virginia 8:39.42

5000:

1 Dylan Jacobs NotreDame 13:23.45

2 Adrian Wildschutt RSA FloridaSt 13:28.03

3 Aaron Las Heras ESP WakeForest 13:38.02

4 Nate Kawalec NC State 13:39.40

110H (0.9):

1 Trey Cunningham FloridaSt 13.16

2 Giano Roberts Clemson 13.43

3 Jaheem Hayles JAM Syracuse 13.58

4 Joshua Brockman NC State 13.70

(h1) (0.1) 1 Hayles 13.57

(h2) (0.9) 1 Cunningham 13.13

LJ:

1 Isaac Grimes FloridaSt 8.05/1.8

2 Jeremiah Davis FloridaSt 7.96/1.3

3 Jeremiah Willis Louisville 7.90/2.5

4 Jacore Irving FloridaSt 7.83/2.5

TJ:

1 Russell Robinson Miami (FL) 16.36/2.3 (also 16.32/0.2)

2 Owayne Owens JAM Virginia 16.18/1.1

3 Jeremiah Davis FloridaSt 16.16/1.5

SP: 1 Michael Shoaf NotreDame 19.80

DT:

1 Claudio Romero CHI Virginia 66.21

2 Roje Stona JAM Clemson 61.03

3 Jeffrey Williams Miami (FL) 59.47

4 Milton Ingraham FloridaSt 58.47

5 Andrew White WakeForest 58.22

HT: 1 Decio Andrade POR Miami (FL) 70.88

JT: 1 Ethan Dabbs Virginia 82.92

4×100:

1 Virginia Tech 38.69

2 Florida State 38.93

3 Clemson 39.19

4 NC State 39.47

Women:

100 (0.9):

1 Ofonime Odiong BRN FloridaSt 11.05

2 Jacious Sears Miami (FL) 11.28

3 Alfreda Steele Miami (FL) 11.28

(h1) (0.2) 1 Steele 11.29

(h4) (1.8)

1 Odiong 11.20

2 Anna Keefer NCarolina 11.29

200 (1.0): 1 Ofonime Odiong BRN FloridaSt 22.64

(h1) (2.4) 1 Ofonime Odiong BRN FloridaSt 22.83

400:

1 Moriah Oliveira Miami (FL) 51.85

2 Jada Griffin NC State 52.27

1500:

1 Katelyn Tuohy NC State 4:06.84

2 Maudie Skyring AUS FloridaSt 4:09.83

3000SC:

1 Olivia Markezich NotreDame 9:45.31

2 Emily Cole Duke 9:48.20

3 Annie Boos Syracuse 9:56.28

10,000: 1 Lauren Ryan AUS FloridaSt 32:56.53

100H (0.3): 1 Trishauna Hemmings JAM Clemson 13.00

400H:

1 Lauren Hoffman Duke 56.00

2 Katie Martin Louisville 57.57

(h2) 1 Hoffman 56.93

HJ: 1 Emily Scott Louisville 1.82

PV: 1 Gabriela Leon Louisville 4.50

LJ:

1 Synclair Savage Louisville 6.65/2.5

2 Anna Keefer NCarolina 6.40/2.6

SP:

1 Maria De Aviz BRA Virginia 17.08

2 Essence Henderson VATech 17.06

HT:

1 Jillian Shippee NCarolina 67.91

2 Rachel Tanczos NotreDame 65.87

3 Sara Killinen FIN VATech 64.79

JT:

1 Madison Wiltrout NCarolina 60.03

2 Sara Zabarino ITA FloridaSt 55.66

4×100:

1 Florida State 43.16

2 Clemson 43.34

3 Duke 44.05

4 Miami (FL) 44.38

4×400: 1 Duke 3:33.88

APU Last Chance, Azusa, CA, May 13-14

Men:

100 (2.4): 1 Ilias Garcia 9.97

200 (1.8): 1 Michael Ohioze GBR 20.71

HJ: 1 Tyler Arroyo 2.23

LJ:

1 Sydney Rush 7.90/2.4

2 Kemonie Briggs 7.82/1.9

Women:

200 (2.5): 1 Victoria Ohuruogu GBR 23.53

400: 1 Victoria Ohuruogu GBR 51.35

HJ: 1 Barbara Bitchoka CAN 1.82

LJ:

1 Marie-Jeanne Ourega FRA AcademyArt 6.58/1.6

2 Madisen Richards 6.54/2.8 (also 6.46/1.1)

4×100: 1 Academy of Art 44.83

ASUN Championships, Jacksonville, FL, May 12-14

Men:

200 (0.0):

1 Diamantae Griffin Liberty 20.38

2 Donald McClinton Liberty 20.70

(h1) (1.8) 1 McClinton 20.56

3000SC: 1 Felix Kandie KEN Liberty 8:37.96

DT: 1 Kevin Nedrick JAM Liberty 58.36

4×100:

1 Liberty 39.23

2 Kennesaw State 39.49

Women:

4×100: 1 Jacksonville 44.66

BYU Cougar Invitational, Provo, UT, May 13-14

Men:

PV:

1 Zach McWhorter BYU 5.76

2 Caleb Witsken BYU 5.56

DT: 1 Niklas Arrhenius 60.16

Women:

4×100: 1 BYU 44.63

Big 12 Championships, Lubbock, TX, May 13-15

Men:

100 (2.4):

1 Micaiah Harris Texas 9.93

2 Isaiah Cunningham Baylor 9.97

3 Demarius Smith Oklahoma 10.12

4 Josh Bour Oklahoma 10.16

5 Karson Kowalchuk CAN Oklahoma 10.16

6 Daniel Garland Texas 10.17

(h1) (2.7)

1 Cunningham 10.11

2 Marcellus Moore Texas 10.12

3 Garland 10.12

4 Bour 10.16

(h2) (0.1) 1 Harris 10.18

(h3) (1.0)

1 Smith 10.14

2 Kowalchuk 10.18

3 Courtney Lindsey TxTech 10.20

200 (3.8):

1 Micaiah Harris Texas 19.72

2 Courtney Lindsey TxTech 19.81

3 Robert Gregory TCU 20.00

4 Demarius Smith Oklahoma 20.04

5 Josh Bour Oklahoma 20.10

6 Laurenz Colbert Baylor 20.27

7 Tinotenda Matiyenga ZIM TCU 20.30

8 De’montray Callis Baylor 20.38

(h1) (0.9)

1 Gregory 20.62

2 Colbert 20.64

(h2) (1.3)

1 Harris 20.39

2 Matiyenga 20.59

3 Callis 20.60

(h3) (1.4)

1 Bour 20.38

2 Smith 20.53

(h4) (1.3) 1 Lindsey 20.45

400:

1 Jonathan Jones BAR Texas 44.43

2 Richard Kuykendoll Oklahoma 45.25

3 Willington Wright Texas 45.34

4 Michael Joseph LCA Kansas 45.68

5 Dillon Bedell Baylor 45.72

6 Kyle Gale BAR KansasSt 45.77

7 Brian Herron Texas 45.92

(h1) 1 Jones 45.62

(h2)

1 Wright 45.45

2 Ethan Brown GBR TCU 46.18

(h3)

1 Kuykendoll 45.37

2 Bedell 45.61

3 Herron 45.61

(h4)

1 Gale 45.40

2 Charlie Bartholomew OklahomaSt 45.94

(h5) 1 Joseph 45.81

800 (h2): 1 Mouad Zahafi MAR TxTech 1:46.81

110H (1.9):

1 Maliek Kendall TxTech 13.45

2 Elijah Morris Baylor 13.51

3 Johnny Brackins Baylor 13.62

4 Taylor Rooney TxTech 13.63

(h1) (-0.1) 1 Kendall 13.65

(h2) (2.1) 1 Vashaun Vascianna JAM TxTech 13.63

400H:

1 Ezekiel Nathaniel NGR Baylor 48.42

2 Isaiah Levingston Oklahoma 48.82

3 Malik Metivier CAN TxTech 49.53

(h1)

1 Metivier 49.28

2 Levingston 49.97

(h2) 1 Nathaniel 49.33

HJ: 1 Vernon Turner Oklahoma 2.22

PV: 1 Zach Bradford Kansas 5.51

LJ:

1 Johnny Brackins Baylor 8.06/0.9

2 Jalen Seals TxTech 7.82/1.5

TJ:

1 Chengetayi David Mapaya ZIM TCU 16.84/1.9

2 Welch Chris TxTech 16.43/2.3

3 Jalen Seals TxTech 16.33/2.4

4 Jelaani Davis Oklahoma 16.23/2.0

SP: 1 Adrian Piperi Texas 21.28

HT:

1 Bayley Campbell GBR Oklahoma 70.15

3 Eddie Jeans GBR Oklahoma 66.99

JT: 1 Nnadi Chinecherem NGR Baylor 77.98

4×100:

1 TCU 38.50

2 Texas 38.73

3 Texas Tech 38.76

4 Oklahoma 38.95

5 Baylor 38.96

4×400:

1 Baylor 3:02.73

2 Kansas State 3:04.27

Women:

100 (2.4):

1 Julien Alfred LCA Texas 10.80

2 Kevona Davis JAM Texas 10.83

3 Rosemary Chukwuma NGR TxTech 10.88

4 Kynnedy Flannel Texas 11.06

5 Caira Pettway Baylor 11.06

6 Sydney Washington Baylor 11.27

7 Kennedy Blackmon Oklahoma 11.29

8 Kiah Dubarry-Gay GBR TxTech 11.40

(h1) (0.9)

1 Davis 10.95

2 Pettway 11.06

3 Dubarry-Gay 11.34

(h2) (1.7)

1 Alfred 10.81

2 Blackmon 11.12

3 Washington 11.25

(h3) (2.4)

1 Chukwuma 10.94

2 Flannel 11.09

200 (2.0):

1 Kynnedy Flannel Texas 22.23

2 Kevona Davis JAM Texas 22.26

3 Rosemary Chukwuma NGR TxTech 22.33

4 Julien Alfred LCA Texas 22.64

5 Mariah Ayers Baylor 22.71

6 Kennedy Blackmon Oklahoma 22.91

7 Kavia Francis JAM Baylor 22.91

(h1) (1.7) 1 Blackmon 22.99

(h2) (1.8)

1 Davis 22.49

2 Ayers 22.84

3 Kiah Dubarry-Gay GBR TxTech 23.37

(h3) (1.4) 1 Chukwuma 22.78

(h4) (1.1)

1 Flannel 22.54

2 Francis 23.00

(h5) (1.2) 1 Alfred 22.46

400:

1 Stacey-Ann Williams JAM Texas 50.21

2 Kennedy Simon Texas 50.68

3 Rhasidat Adeleke IRL Texas 50.70

4 Kavia Francis JAM Baylor 51.15

5 Imeobong Nse Uko NGR Baylor 51.24

(h1) 1 Uko 51.89

(h2)

1 Williams 50.29

2 Adeleke 51.70

(h3) 1 Simon 51.49

(h4)

1 Francis 51.70

2 Shalysa Wray CAY KansasSt 52.17

800: 1 Aaliyah Miller Baylor 2:02.31

100H (1.5):

1 Demisha Roswell JAM TxTech 12.44

2 Ackera Nugent JAM Baylor 12.45

3 Alexis Duncan Baylor 12.93

4 Camri Austin Oklahoma 12.97

(h1) (1.1)

1 Nugent 12.74

2 Austin 12.97

3 Emelia Chatfield Texas 13.10

(h2) (0.1)

1 Roswell 12.78

2 Duncan 13.01

400H: 1 Gontse Morake RSA Baylor 56.19

(h1) 1 Brooke Jaworski Texas 57.39

(h2) 1 Morake 56.95

(h4) 1 Sylvia Schulz GER TxTech 57.77

HJ:

1 Sidney Sapp TxTech 1.89

2 Rylee Anderson Kansas 1.83

PV: 1 Olivia Lueking Oklahoma 4.46

LJ:

1 Monae’ Nichols TxTech 6.97/1.0

2 Ruth Usoro NGR TxTech 6.78/0.8

3 Tyra Gittens TTO Texas 6.57/1.4

4 Khyasia Caldwell TCU 6.46/0.6

5 Ruta Lasmane LAT TxTech LAT 6.42/0.9

6 Velecia Williams JAM KansasSt 6.42/1.8

TJ:

1 Ruth Usoro NGR TxTech 13.94/2.3

2 Ruta Lasmane LAT TxTech 13.81/4.2

3 Onoara Obamuwagun NGR TxTech 13.71/1.5

4 Koi Johnson Baylor 13.47/5.5

5 Mikeisha Welcome VIN Oklahoma 13.41/2.4 (also 13.31/1.6)

6 Daneesha Davidson Oklahoma 13.24/4.0

7 Darja Sopova LAT Texas 13.17/3.6

SP:

1 Kayli Johnson TxTech 17.80

2 Payden Montana Oklahoma 17.23

3 Marilyn Nwora Texas 17.20

4 Alexandra Emilianov MDA Kansas 17.18

DT:

1 Alexandra Emilianov MDA Kansas 60.48

2 Lauren Jones Oklahoma 56.38

HT:

1 Lauren Jones Oklahoma 67.69

2 Emma Robbins KansasSt 66.17

Hep: 1 Kristīne Blaževiča LAT Texas 6064

4×100: (r1) 1 Kansas State 44.86

(r2)

1 Texas 42.35

2 Texas Tech 42.75

3 Baylor 43.65

4 Oklahoma 43.92

4×400:

1 Baylor 3:26.92

2 Texas Tech 3:32.63

Big East Championships, Storrs, CT, May 13-14

Women:

400: 1 Leah Anderson St. John’s 51.92

3000SC:

1 Mia Nahom Connecticut 9:52.81

2 Anna Mark Helwigh DEN Villanova 9:58.13

HJ:

1 Sanaa Barnes Villanova 1.86

2 Patricia Mroczkowski Connecticut 1.86

Big Sky Championships, Pocatello, ID, May 11-13

Men:

200 (3.6): 1 David Dunlap NArizona 20.39

400H: 1 Drake Schneider MontanaSt 49.04

LJ: 1 Treyshon Malone IdahoSt 8.02/1.1

Big South Championships, High Point, NC, May 9-11

Men:

100 (2.1):

1 Javonte Harding NC A&T 10.14

2 Tavarius Wright NC A&T 10.15

200 (1.7):

1 Javonte Harding NC A&T 20.16

2 Randolph Ross NC A&T 20.26

3 Ja’Darien Parker Campbell 20.47

4 Daniel Stokes NC A&T 20.49

5 Dominique Alexander Campbell 20.69

(h2) (0.8) 1 Harding 20.45

(h3) (1.3) 1 Stokes 20.57

(h4) (-0.9) 1 Ross 20.50

400:

1 Randolph Ross NC A&T 44.61

2 Reheem Hayles NC A&T 45.82

(h2) 1 Ross 45.73

110H (h1) (1.3): 1 Zoryan Hendricks USC-Upstate 13.49

(h2) (1.8) 1 Rasheem Brown CAY NC A&T 13.53

400H: 1 Cory Poole NC A&T 49.42

(h1) 1 Poole 49.81

4×100:

1 North Carolina A&T 38.74

2 Campbell 39.38

Women:

100 (2.8):

1 Grace Nwokocha NGR NC A&T 11.13

2 Symone Darius NC A&T 11.25

(h2) (1.9) 1 Darius 11.29

(h3) (0.6) 1 Nwokocha 11.22

200 (0.6):

1 Grace Nwokocha NGR NC A&T 22.75

2 Symone Darius NC A&T 22.78

3 Delecia McDuffie NC A&T 22.97

(h4) (1.2) 1 Nwokocha 22.75

400: 1 Delecia McDuffie NC A&T 51.97

100H (2.3): 1 Paula Salmon NC A&T 12.76

(h1) (3.2) 1 Salmon 12.90

400H: 1 Jewel Ash CharlestonSo 57.92

(h2) 1 Ash 57.16

4×100: 1 North Carolina A&T 43.19

Big Ten Championships, Minneapolis, MN, May 13-15

Men:

100 (3.1):

1 Eric Harrison TTO OhioSt 10.02

2 Rikkoi Brathwaite IVB Indiana 10.11

3 Lawrence Johnson Wisconsin 10.12

4 Antonio Mitchell Purdue 10.12

5 Kion Benjamin TTO Minnesota 10.14

8 Praise Olatoke GBR OhioSt 10.27

(h1) (2.3)

1 Harrison 10.13

2 Olatoke 10.28

200 (2.8):

1 Eric Harrison TTO OhioSt 20.12

2 Antonio Mitchell Purdue 20.35

3 Lawrence Johnson Wisconsin 20.49

4 Kion Benjamin TTO Minnesota 20.61

5 Praise Olatoke GBR OhioSt 20.69

(h1) (1.3) 1 Mitchell 20.69

(h3) (0.5) 1 Harrison 20.40

400 (h3): 1 Tyler Johnson OhioSt 45.83

10,000: 7 Charlie Wheeler GBR Wisconsin 29:15.05

110H (1.6):

1 Joshua Zeller GBR Michigan 13.19

2 Kentre Patterson OhioSt 13.39

3 Josh Braverman Iowa 13.56

4 Oscar Smith BAH OhioSt 13.59

5 Gratt Reed Iowa 13.68

(h1) (1.8) 1 Reed 13.67

(h2) (1.1)

1 Zeller 13.46

2 Patterson 13.65

3 Braverman 13.66

HJ: 1 Mayson Conner Nebraska 2.20

LJ:

1 A’Nan Bridgett Rutgers 7.89/3.0

2 James Carter Iowa 7.84/4.4

TJ: 1 Safin Wills JAM Purdue 16.20/4.0

SP:

1 Maxwell Otterdahl Nebraska 19.71

2 Hayden Tobias OhioSt 19.71

DT: 1 Maxwell Otterdahl Nebraska 58.19

HT:

1 Konstadínos Záltos GRE Minnesota 71.40

2 Tyler Merkley PennSt 70.08

3 Sean Mockler IRL Indiana 68.64

4 Alex Talley Nebraska 68.03

Dec: 1 Ryan Talbot MichiganSt 8064

4×100 (r1): 1 Maryland 40.00

(r2)

1 Ohio State 39.12

2 Iowa 39.64

3 Indiana 39.95

4 Nebraska 40.00

Women:

100 (3.0):

1 Nya Bussey OhioSt 11.18

2 Anavia Battle OhioSt 11.19

3 Yanique Dayle JAM OhioSt 11.25

4 Camille Christopher Purdue 11.29

(h1) (1.9) 1 Battle 11.17

(h2) (1.8) 1 Bussey 11.29

(h3) (2.3) 1 Lasarah Hargrove Iowa 11.25

200 (5.2):

1 Anavia Battle OhioSt 22.28

2 Yanique Dayle JAM OhioSt 22.80

3 Camille Christopher Purdue 22.89

4 Lasarah Hargrove Iowa 22.96

(h1) (0.2) 1 Battle 22.87

400:

1 Bryannia Murphy OhioSt 51.72

2 Ziyah Holman Michigan 51.75

3 Jaydan Wood OhioSt 52.46

100H (2.4):

1 Yasmin Brooks PennSt 12.99

2 Alexus Pyles OhioSt 13.01

3 Destiny Huven Wisconsin 13.09

(h3) (3.1) 1 Huven 13.02

400H:

1 Abigail Schaaffe JAM Minnesota 57.45

2 Bianca Stubler Wisconsin 57.58

3 Erin Dowd Iowa 58.00

(h1)

1 Schaaffe 57.74

2 Paige Magee Iowa 57.89

(h2)

1 Dowd 56.77

2 K’Ja Talley Purdue 57.42

3 Mariel Bruxvoort Iowa 57.45

4 Yasmin Brooks PennSt 57.57

(h3)

1 Stubler 57.42

2 Payton Wensel Iowa 57.63

HJ: 1 Jenna Rogers Nebraska 1.82

TJ:

1 Jaimie Robinson OhioSt 13.54/2.5

2 Cierra Pyles OhioSt 13.18/3.0

3 Tiera Robinson-Jones Minnesota 13.12/2.7

SP:

1 Adelaide Aquilla OhioSt 18.46

2 Axelina Johansson SWE Nebraska 18.39

3 Josie Schaefer Wisconsin 17.25

DT:

1 Jayden Ulrich Indiana 59.01

2 Shelby Frank Minnesota 58.85

3 Adelaide Aquilla OhioSt 57.86

HT: 1 Amanda Howe Iowa 64.84

JT: 1 Maddie Harris Nebraska 57.90

Hep: 1 Alexus Pyles Ohio St 5623 (inc 13.10/3.2)

4×100:

1 Ohio State 43.20

2 Minnesota 44.38

3 Iowa 44.44

4 Purdue 44.53

4×400:

1 Ohio State 3:31.94

2 Iowa 3:33.18

3 Minnesota 3:34.21

C-USA Championships, San Antonio, TX, May 12-15

Men:

100 (1.9):

1 Akintola Alaba NGR MidTennSt 10.04

2 Karlington Anunagba NTexas 10.18

(h3) (1.2) 1 Alaba 10.19

200 (1.7): 1 Akintola Alaba NGR MidTennSt 20.36

(h2) (-0.1) 1 Diego Aldo Pettorossi ITA Texas-SanAntonio 20.61

110H (1.9):

1 Bashiru Abdullahi NGR Texas-SanAntonio 13.53

2 Justin Leaston Charlotte 13.55

(h2) (0.8) 1 Leaston 13.68

LJ: 1 Benjamin Arinze NGR MidTennSt 7.82/2.9

4×100:

1 North Texas 39.56

2 Texas-SanAntonio 39.57

Women:

400: 1 Maya Singletary Charlotte 52.09

400H: 1 Alanah Yukich AUS Texas-SanAntonio 57.93

TJ:

1 Esther Issa NGR MidTennSt 13.37/1.5

2 Danielle Spence JAM Texas-SanAntonio 13.15/3.0

SP: 1 Erna Sóley Gunnarsdóttir ISL Rice 17.15

HT:1 Tara Simpson-Sullivan GBR Rice 69.39

4×100: 1 Southern Mississippi 44.86

GVSU 10 Event Last Chance, Allendale, MI, May 10

Men: DT: 1 Alex Rose SAM 63.92

Lee University Last Chance, Cleveland, TN, May 14

Men:

100 (sf1) (3.6): 1 Mario Heslop 10.14

3000SC: 1 Carson Williams Furman 8:37.65

400H: 1 CJ Allen 49.13

SP: 1 Myles Kerner GrandValleySt 19.57

JT: 1 Capers Williamson 72.49

Women:

800: 1 Hannah Segrave GBR 2:04.56

MEAC Championships, Norfolk, VA, May 12-14

Men:

100 (0.3): 1 Joseph Manu GHA CoppinSt 10.20

(h3) (1.8) 1 Manu 10.19

200 (1.1): 1 Joseph Manu GHA CoppinSt 20.42

Women:

200 (1.3): 1 Jessika Gbai Howard 22.95

400H: 1 Jessica Wright Howard 57.72

4×100: 1 Howard 44.62

4×400: 1 Howard 3:31.04

MVC Championships, Des Moines, IA, May 13-15

Men:

100 (0.7): 1 Javaughn Moore IndianaSt 10.13

200 (0.1): 1 Parker Kiewiet UNIowa 20.63

SP:

1 Darius King UNIowa 20.24

2 Logan Calvin IllinoisSt 20.24

Women:

3000SC: 1 Kayla Schiera SIllinois 9:58.24

HT:

1 Elisia Lancaster SIllinois 67.16

2 Shauniece O’Neal SIllinois 66.87

Mountain West Championships, Clovis, CA, May 11-13

Men:

400: 1 Jevon O’Bryant NewMexico 45.98

Women:

200 (h1) (1.0): 1 Lauren Gale CAN ColoradoSt 22.82

400:

1 Lauren Gale CAN ColoradoSt 51.30

2 Tia Holmes NewMexico 52.40

(h2) 1 Gale 52.45

800: 1 Kristie Schoffield BoiseSt 2:02.45

3000SC: 1 Adva Cohen ISR NewMexico 9:49.32

PV: 1 Kaitlin Heri SanDiegoSt 4.36

4×100: 1 San Diego State 44.38

4×400:

1 San Diego State 3:33.68

2 Colorado State 3:34.57

Oakland Last Chance, Rochester, MI, May 12

Women: PV: 1 Kristen Leland 4.65

Pac-12 Championships, Eugene, OR, May 13-15

100 (0.7): 1 Micah Williams Oregon 9.93

2 Udodi Onwuzurike NGR Stanford 10.17

(h3) (0.9) 1 Williams 10.08

200 (0.0):

1 Micah Williams Oregon 20.05

2 Udodi Onwuzurike NGR Stanford 20.09

3 Kasaun James USC 20.41

4 Justin Robinson ArizonaSt 20.65

(h4) (0.2) 1 Robinson 20.70

400:

1 Johnnie Blockburger USC 45.19

2 Cameron Reynolds UCLA 45.47

3 Ismail Turner UCLA 45.65

4 Justin Robinson ArizonaSt 45.74

5 Tyler Williams Colorado 45.78

1500: 6 James Gormley GBR Oregon 3:41.25

3000SC:

1 Brian Fay IRL Washington 8:32.47

2 Ky Robinson AUS Stanford 8:33.91

3 Colton Johnsen WashingtonSt 8:34.33

5000:

1 Eduardo Herrera Colorado 13:33.95

2 Cole Sprout Stanford 13:36.50

3 Ky Robinson AUS Stanford 13:36.80

4 Andrew Kent Colorado 13:37.18

5 Thomas Boyden Stanford 13:37.39

6 Davor Aaron Bienenfeld GER Oregon 13:37.74

7 Kieran Lumb CAN Washington 13:39.58

10,000:

1 Charles Hicks GBR Stanford 28:11.17

2 Kieran Lumb CAN Washington 28:11.49

3 Davor Aaron Bienenfeld GER Oregon 28:14.67

4 Andrew Kent Colorado 28:15.06

5 Austin Vancil Colorado 28:16.62

110H (0.1):

1 Jamar Marshall ArizonaSt 13.39

2 Tade Ojora GBR USC 13.53

(h1) (0.4) 1 Marshall 13.52

TJ: 1 Chiebuka Emmanuel Ihemeje ITA Oregon 16.71/0.5

SP: 1 Josh Johnson Cal 19.95

DT:

1 Mykolas Alekna LTU Cal 68.73

2 Ralford Mullings JAM ArizonaSt 63.47

HT:

1 Trey Knight USC 71.81

2 Jayden White Washington 70.21

3 Ivar Moisander SWE Cal 68.18

JT: 1 Ty Hampton Oregon 73.86

4×100 (r1):

1 UCLA 39.50

2 California 39.91

(r2)

1 USC 38.60

2 Arizona State 39.28

3 Oregon 39.39

4×400:

1 USC 3:03.39

2 UCLA 3:03.53

Women:

100 (-0.1):

1 Kemba Nelson JAM Oregon 11.05

2 Ezinne Abba Cal 11.13

3 Celera Barnes USC 11.21

4 Jadyn Mays Oregon 11.28

(h1) (1.3) 1 Barnes 11.16

(h2) (1.0) 1 Nelson 11.23

(h3) (1.2) 1 Abba 11.20

200 (0.1):

1 Kemba Nelson JAM Oregon 22.74

2 Ezinne Abba Cal 22.91

400:

1 Jan’Taijah Ford USC 51.22

2 Shae Anderson UCLA 51.43

3 Bailey Lear USC 51.76

4 Ella Clayton CAN Oregon 52.04

(h1) 1 Ford 52.38

800: 1 Carley Thomas AUS Washington 2:02.93

3000SC:

1 Madison Boreman Colorado 9:42.22

2 Kaylee Mitchell OregonSt 9:48.79

3 Aneta Konieczek POL Oregon 9:50.80

4 Grace Fetherstonhaugh CAN OregonSt 9:57.42

10,000:

1 Abby Nichols Colorado 32:27.25

2 Alessia Zarbo FRA Oregon 32:28.57

3 Emily Covert Colorado 32:30.82

4 Haley Herberg Washington 32:34.67

5 Allie Schadler Washington 32:56.80

100H (0.3):

1 Jasmine Jones USC 12.92

2 Micaela de Mello BRA WashingtonSt 13.03

(h1) (1.2) 1 Alexandra Webster Oregon 13.04

(h2) (1.4)

1 de Mello 13.07

2 Jones 13.07

400H:

1 Shannon Meisberger Arizona 56.43

2 Alexandra Webster Oregon 56.47

3 Abbie Glynn Colorado 57.62

LJ: 1 Alysah Hickey Oregon 6.41/0.4

TJ: 2 Temi Ojora GBR USC 13.03/0.9

SP:

1 Jorinde van Klinken NED ArizonaSt 18.31

2 Jaida Ross Oregon 17.55

3 Samantha Noennig Arizona 17.51

DT:

1 Jorinde van Klinken NED ArizonaSt 60.87

2 Jasmine Blair Cal 57.26

HT:

1 Camryn Rogers CAN Cal 73.71

2 Anna Purchase GBR Cal 68.93

3 Shelby Moran ArizonaSt 66.27

4 Beatrice Nedberge Llano NOR ArizonaSt 65.39

JT: 1 Virginia Miller Stanford 54.42

4×100:

1 Oregon 42.91

2 USC 43.45

3 UCLA 43.77

4 California 44.22

5 Arizona 44.88

4×400:

1 UCLA 3:31.49

2 USC 3:32.49

Princeton Elite Invitational, Princeton, NJ, May 14

Men:

1500:

1 Sam Ellis Princeton 3:39.54

2 Callum Elson GBR AmericanIntl 3:41.06

3000SC: 1 Brody Smith Syracuse [RS] 8:37.99

TJ: 1 Julian Konle AUS 16.56/0.0

Women:

HJ: 1 Marguerite Lorenzo CAN Cornell 1.83

SP: 1 Monique Riddick 17.02

HT: 1 Lisa Wilson 69.35

SEC Championships, Oxford, MS, May 12-14

Men:

100 (0.6):

1 Favour Ashe NGR Tennessee 10.04

2 Dedrick Vanover Florida 10.10

3 Dorian Camel LSU 10.11

4 Matthew Boling Georgia 10.13

5 Brume Okeoghene NGR LSU 10.16

6 Dante Brown Auburn 10.20

(h4) (-0.1) 1 Ashe 10.18

200 (0.3):

1 Matthew Boling Georgia 20.01

2 Joe Fahnbulleh LBR Florida 20.13

3 Dorian Camel LSU 20.43

4 Evan Miller SCarolina 20.46

5 Demetrius Jackson Alabama 20.48

6 Tarsis Orogot UGA Alabama 20.54

7 Lance Lang Kentucky 20.59

8 Connor Washington Arkansas 20.60

(h1) (-0.3)

1 Boling 20.24

2 Jackson 20.47

(h2) (-0.2) 1 Lang 20.55

(h3) (-0.1) 1 Camel 20.60

(h4) (-0.3)

1 Miller 20.39

2 Washington 20.60

3 Orogot 20.61

4 Jacob Smith Kentucky 20.65

(h5) (0.0)

1 Fahnbulleh 20.39

2 Kennedy Lightner Kentucky 20.70

400:

1 Champion Allison Florida 44.74

2 Elija Godwin Georgia 44.81

3 Jacory Patterson Florida 45.12

4 Emmanuel Bamidele NGR TexasA&M 45.23

5 Ryan Willie Florida 45.69

6 Dwight St. Hillare TTO Kentucky 45.98

(h1) 1 Willie 45.91

(h2) 1 Godwin 45.68

(h3) 1 St. Hillare 45.96

(h4)

1 Bamidele 45.57

2 Patterson 45.84

(h5) 1 Allison 45.25

800:

1 Navasky Anderson JAM MississippiSt 1:45.89

2 Sam Whitmarsh TexasA&M 1:46.09

3 Clay Pender Georgia 1:46.71

4 Baylor Franklin OleMiss 1:46.83

(h3)

1 Whitmarsh 1:46.20

2 Jacob Lamb Alabama 1:46.51

1500:

1 Mario García ESP OleMiss 3:36.91

2 Eliud Kipsang KEN Alabama 3:39.09

3 Amon Kemboi KEN Arkansas 3:39.93

110H (0.5):

1 Eric Edwards Jr. LSU 13.28

2 Phillip Lemonious JAM Arkansas 13.55

3 Tre’Bien Gilbert Arkansas 13.60

(h1) (0.2)

1 Lemonious 13.65

2 Gilbert 13.70

(h2) (0.6) 1 Edwards Jr. 13.43

400H:

1 Moitalel Mpoke KEN TexasA&M 48.84

2 James Smith TexasA&M 49.41

3 Corde Long Alabama 49.59

4 Caleb Cavanaugh Georgia 49.75

(h1) 1 Long 49.98

(h3) 1 Smith 49.63

HJ:

1 Darius Carbin Georgia 2.24

2 Dontavious Hill Auburn 2.21

PV: 1 Keaton Daniel Kentucky 5.55

LJ:

1 Wayne Pinnock JAM Tennessee 8.05/0.3

2 Carey McLeod JAM Tennessee 7.91/0.4

3 Malcolm Clemons Florida 7.84/0.1

TJ:

1 Sean Dixon-Bodie LSU 16.36/1.4

2 Apalos Edwards JAM LSU 16.24/0.6

3 Georgi Nachev BUL Missouri 16.20/1.8

4 Jalen Tate Tennessee 16.19/0.6

SP:

1 Jordan West Tennessee 20.28

2 John Meyer LSU 20.17

3 Isaac Odugbesan NGR Alabama 20.04

4 Josh Sobota Kentucky 19.81

5 Santiago Basso CHI Alabama 19.56

DT:

1 Mitchell Weber Missouri 60.30

2 Alan De Falchi BRA Alabama 58.49

HT:

1 Bobby Colantonio Alabama 72.59

2 Alencar Pereira BRA Georgia 70.28

3 Yeóryios Korakídis GRE Tennessee 69.64

4 Kieran McKeag Alabama 69.60

5 Jake Norris GBR LSU 69.35

JT:

1 Dagbjartur Dadi Jónsson ISL MississippiSt 76.39

2 Ahmed Bader Magour QAT Georgia 74.40

3 Tzuriel Pedigo LSU 73.63

Dec: 1 Johannes Erm EST Georgia 8132

4×100:

1 Florida 38.66

2 Arkansas 39.24

3 South Carolina 39.50

4 Tennessee 39.52

4×400:

1 Florida 2:59.44

2 Kentucky 2:59.93

3 Alabama 3:02.31

4 Texas A&M 3:02.70

Women:

100 (-0.7):

1 Favour Ofili NGR LSU 10.93

2 Abby Steiner Kentucky 11.02

3 Jada Baylark Arkansas 11.24

(h1) (-0.5) 1 Steiner 11.25

(h3) (-1.4) 1 Ofili 11.29

200 (0.2):

1 Favour Ofili NGR LSU 22.04

2 Abby Steiner Kentucky 22.07

3 Talitha Diggs Florida 22.64

(h2) (-0.1) 1 Ofili 22.21

(h3) (-0.3) 1 Steiner 22.38

(h4) (-0.3) 1 Laila Owens TexasA&M 22.96

(h5) (-0.3) 1 Diggs 22.86

400:

1 Britton Wilson Arkansas 50.05

2 Charokee Young JAM TexasA&M 50.45

3 Alexis Holmes Kentucky 50.74

4 Talitha Diggs Florida 51.24

5 Makenzie Dunmore SCarolina 51.70

6 Tierra Robinson-Jones TexasA&M 51.89

7 Rosaline Effiong Arkansas 52.12

8 Morgan Burks-Magee Arkansas 52.21

9 Taiya Shelby Vanderbilt 52.50

(h1) 1 Effiong 51.75

(h2) 1 Young 51.35

(h3) 1 Wilson 51.20

(h4)

1 Diggs 51.75

2 Holmes 51.92

3 Burks-Magee 52.22

(h5) 1 Robinson-Jones 52.16

800:

1 Imogen Barrett AUS Florida 2:01.42

2 Michaela Rose LSU 2:02.49

3 Gabrielle Wilkinson Florida 2:02.73

4 Katie-Ann McDonald GBR LSU 2:03.09

(h1) 1 McDonald 2:04.89

1500:

1 Sintayehu Vissa ITA OleMiss 4:08.72

2 Lauren Gregory Arkansas 4:09.73

3 Katie-Ann McDonald GBR LSU 4:12.30

3000SC:

1 Joyce Kimeli KEN Auburn 9:49.13

2 Perri Bockrath Kentucky 9:52.48

3 Logan Morris Arkansas 9:57.11

5000:

1 Mercy Chelangat KEN Alabama 15:22.99

2 Parker Valby Florida 15:32.41

3 Lauren Gregory Arkansas 15:39.04

100H (2.1):

1 Alia Armstrong LSU 12.46

2 Kaylah Robinson TexasA&M 12.60

3 Masai Russell Kentucky 12.78

4 Yoveiny Mota VEN Arkansas 13.06

(h1) (-0.3)

1 Armstrong 12.87

2 Russell 12.96

(h2) (0.0)

1 Robinson 12.89

2 Grace Stark Florida 12.94

3 Mota 13.09

400H:

1 Britton Wilson Arkansas 53.75

2 Anna Hall Florida 55.36

3 Masai Russell Kentucky 55.44

4 Deshae Wise TexasA&M 55.99

5 Vanessa Watson Florida 56.84

6 Rachel Glenn SCarolina 57.09

(h1)

1 Hall 54.91

2 Russell 56.32

3 Glenn 56.78

4 Asia Jinks Auburn 57.11

(h2)

1 Wilson 54.23

2 Wise 57.05

3 Watson 57.31

4 Garriel White JAM LSU 57.55

HJ:

1 Lamara Distin JAM TexasA&M 1.95

2 Rachel Glenn SCarolina 1.86

3 Nyagoa Bayak LSU 1.86

PV:

1 Amanda Fassold Arkansas 4.50

2 Lisa Gunnarsson SWE LSU 4.45

LJ:

1 Jasmine Moore Florida 6.73/0.4

2 Morgan Smalls LSU 6.58/0.3

3 Claire Bryant Florida 6.56/0.4

4 Deborah Acquah GHA TexasA&M 6.53/0.3

5 Anna Hall Florida 6.42/0.6

6 Janaya Jones Auburn 6.41/0.6

TJ:

1 Jasmine Moore Florida 14.46/2.5 (also 14.06/-0.8)

2 Natricia Hooper GUY Florida 13.74/1.7

3 Titiana Marsh Georgia 13.60/2.9 (also 13.22/1.0)

4 Mara Häusler GER Missouri 13.32/2.3

5 Arianna Fisher Missouri 13.29/0.6

6 Mirieli Santos BRA Missouri 13.22/0.9

SP:

1 Ana da Silva BRA Georgia 18.46

2 Divine Oladipo GBR Vanderbilt 17.97

3 Latavia Maines Tennessee 17.86

DT: 1 Maura Huwalt Auburn 56.21

HT:

1 Maddie Malone Auburn 69.39

2 Jade Gates Kentucky 67.05

JT: 1 Ashley Carter Auburn 54.90

4×100:

1 LSU 42.59

2 Kentucky 42.63

3 Texas A&M 43.38

4 Ole Miss 43.60

5 Alabama 44.22

4×400:

1 Kentucky 3:21.93

2 Texas A&M 3:22.01

3 Arkansas 3:22.55

4 South Carolina 3:25.45

5 Florida 3:26.85

6 Alabama 3:28.85

Summit League Championships, Tulsa, OK. May 12-14

Men:

200 (0.8): 1 Demar Francis JAM SDakota 20.65

400: 1 Demar Francis JAM SDakota 45.79

HT: 1 Trevor Otterdahl NDakotaSt 68.69

Women:

HT: 1 Amy Phillips GBR NDakotaSt 66.29

4×100: 1 South Dakota 44.99

Sun Belt Conference Championships, Lafayette, LA, May 12-14

Men:

100 (2.3): 1 Cameron Jackson LittleRock 10.12

200 (1.9):

1 Cameron Jackson LittleRock 20.54

2 Bervensky Pierre TexasSt 20.64

JT: 1 Arthur Petersen DEN Texas-Arlington 75.09

4×100:

1 Little Rock 39.90

2 Texas State 39.98

Women:

100 (1.5):

1 Melissa Jefferson CoastCar 10.88

2 Iyana Gray Texas-Arlington 11.22

200 (1.9):

1 Melissa Jefferson CoastCar 22.48

2 Mekenze Kelley CoastCar 22.78

400:

1 Mekenze Kelley CoastCar 51.98

2 Jermaisha Arnold CoastCar 52.21

400H: 1 Shelby West Texas-Arlington 57.68

HT: 1 Alyssa Wilson TexasSt 70.73

Hep: 1 Jade Bontke Texas-Arlington 5692 (inc 1.82)

4×100:

1 Coastal Carolina 43.79

2 Texas State 44.83

West Texas Last Chance, Canyon, TX, May 15

Men:

200 (2.6):

1 Delan Edwin LCA TAMU-Commerce 20.22

2 Jeremiah Lauzon CAN WTexasA&M 20.37

110H (1.7):

1 Jahmaal Wilson BAH WTexasA&M 13.35

2 Tyrin Lewis WTexasA&M 13.55

400H: 1 Bassem Hemeida QAT WTexasA&M 49.69